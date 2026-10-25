"Бельмо на глазу": Васильев рассказал, почему Трамп не выносит Зеленского - 25.10.2026 Украина.ру
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"Бельмо на глазу": Васильев рассказал, почему Трамп не выносит Зеленского
"Бельмо на глазу": Васильев рассказал, почему Трамп не выносит Зеленского - 25.10.2026 Украина.ру
"Бельмо на глазу": Васильев рассказал, почему Трамп не выносит Зеленского
Конфликт Трампа и Зеленского носит уже экзистенциальный характер: их противостояние тянется с 2019 года. Президент США неоднократно заявлял, что представлять Украину должен другой человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политический обозреватель и публицист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2026-10-25T20:30
2026-10-25T21:06
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На вопрос журналиста, стоит ли обольщаться конфликтом между Вашингтоном и Киевом, эксперт ответил, что нужно чётко разделять Зеленского и саму Украину.Он отметил, что, учитывая нрав американского лидера, Зеленский для него давно стал "бельмом на глазу" — фактически с 2019 года, то есть они взаимодействуют уже 7–8 лет."Трамп в последнее время неоднократно заявлял, что представлять Украину должен другой человек", — подчеркнул Васильев.По мнению обозревателя, ситуация развивается "с кинематографической быстротой".В эфире NBC News министр финансов США Скотт Бессент прямо предостерег Зеленского, сказав, что тому нужно "быть очень осторожным" в заявлениях после того, как Киев обвинил администрацию Белого дома во временной блокировке передачи разведданных.Однако, как выразился Васильев, "Остапа понесло": Зеленский проигнорировал предупреждение и лично позвонил сенаторам Ричарду Блюменталю и Тому Тиллису с той же жалобой о задержке поставок ракет и разведданных для ВСУ."Зеленский проигнорировал предупреждение и лично позвонил сенаторам Ричарду Блюменталю и Тому Тиллису с той же жалобой о задержке поставок ракет и разведданных для ВСУ", — констатировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Васильев: Тайные звонки Зеленского в США и встреча в Осло запустили обратный отсчет для Киева" на сайте Украина.ру.Про другие важные и интересные аспекты конфликта на Украине — в материале "Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней" на сайте Украина.ру.
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"Бельмо на глазу": Васильев рассказал, почему Трамп не выносит Зеленского

20:30 25.10.2026 (обновлено: 21:06 25.10.2026)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 25.10.2026
© AP / Alex Brandon
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Конфликт Трампа и Зеленского носит уже экзистенциальный характер: их противостояние тянется с 2019 года. Президент США неоднократно заявлял, что представлять Украину должен другой человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политический обозреватель и публицист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
На вопрос журналиста, стоит ли обольщаться конфликтом между Вашингтоном и Киевом, эксперт ответил, что нужно чётко разделять Зеленского и саму Украину.
"По всей видимости, их конфликт с Трампом уже носит экзистенциальный характер", — пояснил эксперт.
Он отметил, что, учитывая нрав американского лидера, Зеленский для него давно стал "бельмом на глазу" — фактически с 2019 года, то есть они взаимодействуют уже 7–8 лет.
"Трамп в последнее время неоднократно заявлял, что представлять Украину должен другой человек", — подчеркнул Васильев.
По мнению обозревателя, ситуация развивается "с кинематографической быстротой".
В эфире NBC News министр финансов США Скотт Бессент прямо предостерег Зеленского, сказав, что тому нужно "быть очень осторожным" в заявлениях после того, как Киев обвинил администрацию Белого дома во временной блокировке передачи разведданных.
Однако, как выразился Васильев, "Остапа понесло": Зеленский проигнорировал предупреждение и лично позвонил сенаторам Ричарду Блюменталю и Тому Тиллису с той же жалобой о задержке поставок ракет и разведданных для ВСУ.
"Зеленский проигнорировал предупреждение и лично позвонил сенаторам Ричарду Блюменталю и Тому Тиллису с той же жалобой о задержке поставок ракет и разведданных для ВСУ", — констатировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст материала "Владимир Васильев: Тайные звонки Зеленского в США и встреча в Осло запустили обратный отсчет для Киева" на сайте Украина.ру.
Про другие важные и интересные аспекты конфликта на Украине — в материале "Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней" на сайте Украина.ру.
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