https://ukraina.ru/20261025/belmo-na-glazu-vasilev-o-tom-pochemu-konflikt-trampa-i-zelenskogo-stal-ekzistentsialnym-1084055978.html

"Бельмо на глазу": Васильев рассказал, почему Трамп не выносит Зеленского

"Бельмо на глазу": Васильев рассказал, почему Трамп не выносит Зеленского - 25.10.2026 Украина.ру

"Бельмо на глазу": Васильев рассказал, почему Трамп не выносит Зеленского

Конфликт Трампа и Зеленского носит уже экзистенциальный характер: их противостояние тянется с 2019 года. Президент США неоднократно заявлял, что представлять Украину должен другой человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политический обозреватель и публицист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев

2026-10-25T20:30

2026-10-25T20:30

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На вопрос журналиста, стоит ли обольщаться конфликтом между Вашингтоном и Киевом, эксперт ответил, что нужно чётко разделять Зеленского и саму Украину.Он отметил, что, учитывая нрав американского лидера, Зеленский для него давно стал "бельмом на глазу" — фактически с 2019 года, то есть они взаимодействуют уже 7–8 лет."Трамп в последнее время неоднократно заявлял, что представлять Украину должен другой человек", — подчеркнул Васильев.По мнению обозревателя, ситуация развивается "с кинематографической быстротой".В эфире NBC News министр финансов США Скотт Бессент прямо предостерег Зеленского, сказав, что тому нужно "быть очень осторожным" в заявлениях после того, как Киев обвинил администрацию Белого дома во временной блокировке передачи разведданных.Однако, как выразился Васильев, "Остапа понесло": Зеленский проигнорировал предупреждение и лично позвонил сенаторам Ричарду Блюменталю и Тому Тиллису с той же жалобой о задержке поставок ракет и разведданных для ВСУ."Зеленский проигнорировал предупреждение и лично позвонил сенаторам Ричарду Блюменталю и Тому Тиллису с той же жалобой о задержке поставок ракет и разведданных для ВСУ", — констатировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Васильев: Тайные звонки Зеленского в США и встреча в Осло запустили обратный отсчет для Киева" на сайте Украина.ру.Про другие важные и интересные аспекты конфликта на Украине — в материале "Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней" на сайте Украина.ру.

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