https://ukraina.ru/20261025/minkult-otkazal-v-podderzhke-filmu-o-donbasse-1084054253.html

Минкульт отказал в поддержке фильму о Донбассе

Минкульт отказал в поддержке фильму о Донбассе - 25.10.2026 Украина.ру

Минкульт отказал в поддержке фильму о Донбассе

Военкор Екатерина Лымаренко рассказала об отказе, который получил её оператор, режиссёр документальных фильмов Глеб Драгайцев

2026-10-25T18:20

2026-10-25T18:20

2026-10-25T18:20

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горловка

министерство культуры

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Рассказ о непростой судьбе документального кино о Донбассе военкор Екатерина Лымаренко опубликовала в своём телеграм-канале. Она сообщила, что почти год они с режиссёром Глебом Драгайцевым вынашивают проект документального фильма "Когда уходит детство" о детях в Селидово."В центре — разрушенное Селидово, где осталось всего 19 детей, и Горловка, живущая под обстрелами тринадцать лет, но сохранившая художественную школу. Кульминация — спектакль Донецкого ТЮЗа, где встречаются дети из этих городов: для горловских ребят Селидово долгие годы было "вражеской территорией", а селидовские не знали, что стали для соседей символом угрозы. В театре они впервые видят друг в друге не врагов, а таких же детей с разрушенными домами и общей верой в чудо", – набросала она синопсис фильма.По её словам, эта картина должна "стать документом для будущих поколений — свидетельством того, что война сделала с детством и что даже в руинах остаётся место человеку"."Режиссёр проекта Глеб Драгайцев четыре года работает военным корреспондентом в зоне СВО, снял документальный фильм о горловских коммунальщиках "Спецназ ЖКХ", сотрудничает с Russia Today, War Gonzo и Anna News. Он знает, что такое работать под обстрелами, без электричества и связи. У проекта есть письменное согласие на поддержку от Министерства обороны РФ. Мы разработали визуальную концепцию, провели переговоры с фондом "Добрый ангел"", – подчеркнула Лымаренко.Также она сообщила, что на площадке постоянно будет присутствовать детский психолог с 15-летним опытом работы в ДНР. Проект фильма она назвала выстраданным на передовой. Сам фильм "должен был рассказать всей стране о детях, чьё детство сгорело в руинах"."Мы только что получили отказ. Проект "Когда уходит детство" не получил государственной поддержки Минкультуры. И это не единичный случай: за последние четыре года Минкульт не поддержал ни одного фильма о детях Донбасса. Ни одного. Дети, живущие под обстрелами, оказались вне государственного кинематографического интереса", – сообщила журналистка.Также Лымаренко привела статистику, согласно которой за 2024–2025 годы было поддержано около 25 картин о СВО — при общем объёме поддержки в 300 картин."Это лишь 8,3%. Восемь процентов на тему, которая сегодня определяет жизнь страны на многие десятилетия. А на фильмы о детях Донбасса — ноль", – подчеркнула журналистка.Она заявила, что в истории о детях Селидово чиновники Минкульта оказались "по ту сторону человечности"."Они не поддержали проект о детях войны. Они выбрали тишину. Мы эту тишину не примем", – подытожила журналистка.Ранее в июне в российском киносообществе вспыхнул скандал в связи с бойкотом критиков. На фестивале сериалов "Пилот" в Иванове показали драму Егора Бероева "Марик". Главный герой сериала – медик Марк возвращается из украинского плена в родной Мариуполь. Из 19 кинокритиков, выставлявших публичные оценки премьерам "Пилота", 12 человек в таблице с оценками поставили напротив названия сериала Х, что означает "конфликт интересов, пропуск сеанса или личное решение".

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новости, донбасс, селидово, горловка, министерство культуры