Москва готова к трехсторонним переговорам, ВС РФ бьют по инфраструктуре Украины. Итоги 25 октября - 25.10.2026 Украина.ру
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Москва готова к трехсторонним переговорам, ВС РФ бьют по инфраструктуре Украины. Итоги 25 октября
Москва готова к трехсторонним переговорам, ВС РФ бьют по инфраструктуре Украины. Итоги 25 октября - 25.10.2026 Украина.ру
Москва готова к трехсторонним переговорам, ВС РФ бьют по инфраструктуре Украины. Итоги 25 октября
Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной после Дня народного единства. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-10-25T18:00
2026-10-25T18:00
эксклюзив
россия
украина
сша
юрий ушаков
вооруженные силы украины
украина.ру
дмитрий песков
владимир зеленский
госдума
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Россия готова возобновить переговоры с США и Украиной после 4 ноября, заявил помощник президента России Юрий Ушаков."Теперь очередной дедлайн — это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры", — сказал он.По его мнению, первые трехсторонние переговоры после паузы будут "пристрелочными", так как "за первую встречу тоже мало что решишь". Ушаков подчеркнул: на нынешнем этапе главным является само возобновление переговорных контактов.По словам помощника президента, российская сторона была готова вернуться к переговорному процессу еще после выборов в Госдуму, которые состоялись 18–20 сентября. Однако Украина сорвала ранее достигнутую договоренность о возобновлении консультаций.Ранее Ушаков сообщил, что новый раунд переговоров России, США и Украины может пройти в Абу-Даби в середине ноября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также называл столицу ОАЭ в качестве возможной переговорной площадки. В Кремле также заявили, что Россия поддержала бы переговорщика от Евросоюза, если он "будет искренне стремиться способствовать мирному урегулированию". Также Юрий Ушаков заявил, что США пока не удается заставить Киев пойти на мирное урегулирование, поскольку для этого необходимо договариваться не только с Украиной."И раньше было впечатление после Анкориджа, что американская администрация может что-то такое надиктовать и заставить Киев выполнить. Но пока что это как-то не получалось. Потому что мало говорить только с Киевом, надо говорить со всей Европой, которая полностью Киев поддерживает", — сказал он.По его мнению, позиция европейских стран может стать ключевой в вопросе урегулирования войны. Напомним, на предстоящих в ноябре переговорах в Абу-Даби европейцы представлены не будут. В Европе от этой встречи уже очень тревожные ожидания, Зеленский ее открыто критиковал. Впрочем, пока Трамп своего участия в трехстороннем саммите не подтверждал.Сокрушительные удары по инфраструктуре УкраиныНочью российские военные продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам, портовой инфраструктуре и морским судам ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. 25 октября в результате атак поражены логистический центр "Эпицентр", распределительный центр и логистический терминал "Васищево", а также морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы в порт Черноморск.Российские военные в течение суток нанесли поражение связанным с ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, местам хранения дронов дальнего действия. За сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 159 районах.Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 25 октябряГруппировка "Север" заняла более выгодные рубежи. Поражены бригады ВСУ в Харьковской и Сумской областях — потери противника более 165 военнослужащих, две бронемашины, восемь автомобилей, радиолокационная станция."Запад" улучшил положение по переднему краю — потери ВСУ свыше 230 человек, три бронемашины, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия, три станции РЭБ."Южная" группировка улучшила тактическое положение — минус 165 боевиков, пять бронемашин, 24 автомобиля, три артиллерийских орудия."Центр" занял более выгодные рубежи — потери ВСУ свыше 345 военнослужащих, пять бронемашин, 10 автомобилей, артиллерийское орудие, станция РЭБ."Восток" продвинулся в глубину обороны — потери ВСУ до 200 военнослужащих, пять бронемашин, три автомобиля. "Днепр" улучшил тактическое положение — уничтожены до 40 военнослужащих, 19 автомобилей, станция контрбатарейной борьбы, три станции РЭБ.Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, места хранения и запуска БПЛА дальнего действия, пункты дислокации боевиков и наемников в 159 районах. ПВО сбили 1072 беспилотника.Ранее в новостях: Евсеев объяснил, как замедление Starlink ударило по ВСУ
https://ukraina.ru/20261021/delo-idet-k-zaversheniyu-ushakov-zayavil-o-gotovnosti-moskvy-vozobnovit-peregovory-s-ssha-i-ukrainoy-1083981895.html
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Мария Илащук
Мария Илащук
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5
4.7
96
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эксклюзив, россия, украина, сша, юрий ушаков, вооруженные силы украины, украина.ру, дмитрий песков, владимир зеленский, госдума, харьков, сумы, сумская область, харьковская область, потери всу, днепр, центр, запад, западная украина, владимир путин, дональд трамп, зеленский сегодня, всу, трамп и украина, украина-ес, инфраструктура, бпла, бпла сегодня
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Москва готова к трехсторонним переговорам, ВС РФ бьют по инфраструктуре Украины. Итоги 25 октября

18:00 25.10.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
Встреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
© POOL
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
Все материалы
Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной после Дня народного единства. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Россия готова возобновить переговоры с США и Украиной после 4 ноября, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Теперь очередной дедлайн — это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры", — сказал он.
По его мнению, первые трехсторонние переговоры после паузы будут "пристрелочными", так как "за первую встречу тоже мало что решишь". Ушаков подчеркнул: на нынешнем этапе главным является само возобновление переговорных контактов.
По словам помощника президента, российская сторона была готова вернуться к переговорному процессу еще после выборов в Госдуму, которые состоялись 18–20 сентября. Однако Украина сорвала ранее достигнутую договоренность о возобновлении консультаций.
‼ Между Путиным и Си Цзиньпином, который отмечает сегодня день рождения, сложились товарищеские отношения, заявил Ушаков - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
21 октября, 18:11
"Дело идет к завершению": Ушаков заявил о готовности Москвы возобновить переговоры с США и УкраинойПомощник президента РФ Юрий Ушаков после почти трехчасовых переговоров Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в десятых числах ноября.
Ранее Ушаков сообщил, что новый раунд переговоров России, США и Украины может пройти в Абу-Даби в середине ноября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также называл столицу ОАЭ в качестве возможной переговорной площадки. В Кремле также заявили, что Россия поддержала бы переговорщика от Евросоюза, если он "будет искренне стремиться способствовать мирному урегулированию".
Также Юрий Ушаков заявил, что США пока не удается заставить Киев пойти на мирное урегулирование, поскольку для этого необходимо договариваться не только с Украиной.
"И раньше было впечатление после Анкориджа, что американская администрация может что-то такое надиктовать и заставить Киев выполнить. Но пока что это как-то не получалось. Потому что мало говорить только с Киевом, надо говорить со всей Европой, которая полностью Киев поддерживает", — сказал он.
По его мнению, позиция европейских стран может стать ключевой в вопросе урегулирования войны. Напомним, на предстоящих в ноябре переговорах в Абу-Даби европейцы представлены не будут. В Европе от этой встречи уже очень тревожные ожидания, Зеленский ее открыто критиковал. Впрочем, пока Трамп своего участия в трехстороннем саммите не подтверждал.
Сокрушительные удары по инфраструктуре Украины
Ночью российские военные продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам, портовой инфраструктуре и морским судам ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. 25 октября в результате атак поражены логистический центр "Эпицентр", распределительный центр и логистический терминал "Васищево", а также морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы в порт Черноморск.
Российские военные в течение суток нанесли поражение связанным с ВСУ объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, местам хранения дронов дальнего действия. За сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 159 районах.
Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 25 октября
Группировка "Север" заняла более выгодные рубежи. Поражены бригады ВСУ в Харьковской и Сумской областях — потери противника более 165 военнослужащих, две бронемашины, восемь автомобилей, радиолокационная станция.
"Запад" улучшил положение по переднему краю — потери ВСУ свыше 230 человек, три бронемашины, 21 автомобиль, два артиллерийских орудия, три станции РЭБ.
"Южная" группировка улучшила тактическое положение — минус 165 боевиков, пять бронемашин, 24 автомобиля, три артиллерийских орудия.
"Центр" занял более выгодные рубежи — потери ВСУ свыше 345 военнослужащих, пять бронемашин, 10 автомобилей, артиллерийское орудие, станция РЭБ.
"Восток" продвинулся в глубину обороны — потери ВСУ до 200 военнослужащих, пять бронемашин, три автомобиля. "Днепр" улучшил тактическое положение — уничтожены до 40 военнослужащих, 19 автомобилей, станция контрбатарейной борьбы, три станции РЭБ.
Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, места хранения и запуска БПЛА дальнего действия, пункты дислокации боевиков и наемников в 159 районах. ПВО сбили 1072 беспилотника.
Ранее в новостях: Евсеев объяснил, как замедление Starlink ударило по ВСУ
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