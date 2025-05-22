https://ukraina.ru/20250522/znakomtes-shahed-238geran-3-alekhin-rasskazal-pro-poyavlenie-na-fronte-novoy-modeli-1063318804.html

Знакомьтесь: Shahed-238/Герань-3. Алехин рассказал про появление на фронте новой модели дрона-камикадзе

Знакомьтесь: Shahed-238/Герань-3. Алехин рассказал про появление на фронте новой модели дрона-камикадзе - 22.05.2025 Украина.ру

Знакомьтесь: Shahed-238/Герань-3. Алехин рассказал про появление на фронте новой модели дрона-камикадзе

БПЛА Герань-3 — это универсальный боеприпас, оптимальный для массированных ударов по инфраструктуре, подавления ПВО, "охоты" на логистику, а также стратегической деморализации противника. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-05-22T05:30

2025-05-22T05:30

2025-05-22T05:30

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Появление на фронте БПЛА Shahed-238/Герань-3 на реактивной тяге — важный сдвиг в военной динамике, показывающий, как даже относительно недорогие технологии могут "кардинально изменить уравнение силы, если они правильно интегрированы в стратегию", считает эксперт.По его словам, использование INS + GPS наведения позволяет точно поражать объекты без необходимости операторского сопровождения. Массовое применение дронов позволяет атаковать сразу несколько целей или "пробивать" ПВО, указал автор."Радиолокационная ГСН "захватывает" источник излучения и ведет дрон прямо в него. Может вынудить врага выключать радары, что временно ослепляет систему и открывает путь другим средствам (ракетам, самолетам, дронам)", — подчеркнул Алехин.БПЛА Shahed-238/Герань-3, как утверждают российские специалисты, можно использовать как экономически выгодную замену крылатым ракетам, заставляя ПВО противника расходовать дорогие ракеты Patriot, IRIS-T, SAMP/T, истощая оборону ВСУ, рассказал эксперт."БПЛА Герань-3 — это универсальный боеприпас, оптимальный для массированных ударов по инфраструктуре, подавления ПВО, "охоты" на логистику, а также стратегической деморализации", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя" на сайте Украина.ру.Об особенностях тактики российской армии в ходе СВО — в статье Александра Чаленко "Почему армия России медленно продвигается и что сделать, чтобы ускорить победу. Мнения бойцов СВО".

https://ukraina.ru/20250521/1063307093.html

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