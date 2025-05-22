Знакомьтесь: Shahed-238/Герань-3. Алехин рассказал про появление на фронте новой модели дрона-камикадзе - 22.05.2025 Украина.ру
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Знакомьтесь: Shahed-238/Герань-3. Алехин рассказал про появление на фронте новой модели дрона-камикадзе
Знакомьтесь: Shahed-238/Герань-3. Алехин рассказал про появление на фронте новой модели дрона-камикадзе - 22.05.2025 Украина.ру
Знакомьтесь: Shahed-238/Герань-3. Алехин рассказал про появление на фронте новой модели дрона-камикадзе
БПЛА Герань-3 — это универсальный боеприпас, оптимальный для массированных ударов по инфраструктуре, подавления ПВО, "охоты" на логистику, а также стратегической деморализации противника. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-05-22T05:30
2025-05-22T05:30
новости
россия
геннадий алехин
герань
бпла
беспилотники
дроны
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Появление на фронте БПЛА Shahed-238/Герань-3 на реактивной тяге — важный сдвиг в военной динамике, показывающий, как даже относительно недорогие технологии могут "кардинально изменить уравнение силы, если они правильно интегрированы в стратегию", считает эксперт.По его словам, использование INS + GPS наведения позволяет точно поражать объекты без необходимости операторского сопровождения. Массовое применение дронов позволяет атаковать сразу несколько целей или "пробивать" ПВО, указал автор."Радиолокационная ГСН "захватывает" источник излучения и ведет дрон прямо в него. Может вынудить врага выключать радары, что временно ослепляет систему и открывает путь другим средствам (ракетам, самолетам, дронам)", — подчеркнул Алехин.БПЛА Shahed-238/Герань-3, как утверждают российские специалисты, можно использовать как экономически выгодную замену крылатым ракетам, заставляя ПВО противника расходовать дорогие ракеты Patriot, IRIS-T, SAMP/T, истощая оборону ВСУ, рассказал эксперт."БПЛА Герань-3 — это универсальный боеприпас, оптимальный для массированных ударов по инфраструктуре, подавления ПВО, "охоты" на логистику, а также стратегической деморализации", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя" на сайте Украина.ру.Об особенностях тактики российской армии в ходе СВО — в статье Александра Чаленко "Почему армия России медленно продвигается и что сделать, чтобы ускорить победу. Мнения бойцов СВО".
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новости, россия, геннадий алехин, герань, бпла, беспилотники, дроны, пво, зрк patriot, сво, дзен новости сво, оружие, ракеты, вооружения
Новости, Россия, Геннадий Алехин, Герань, БПЛА, беспилотники, дроны, ПВО, ЗРК Patriot, СВО, дзен новости СВО, оружие, ракеты, вооружения

Знакомьтесь: Shahed-238/Герань-3. Алехин рассказал про появление на фронте новой модели дрона-камикадзе

05:30 22.05.2025
 
© Иранское государственное агентство новостей IRNAГерань-3
Герань-3
© Иранское государственное агентство новостей IRNA
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БПЛА Герань-3 — это универсальный боеприпас, оптимальный для массированных ударов по инфраструктуре, подавления ПВО, "охоты" на логистику, а также стратегической деморализации противника. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Появление на фронте БПЛА Shahed-238/Герань-3 на реактивной тяге — важный сдвиг в военной динамике, показывающий, как даже относительно недорогие технологии могут "кардинально изменить уравнение силы, если они правильно интегрированы в стратегию", считает эксперт.
По его словам, использование INS + GPS наведения позволяет точно поражать объекты без необходимости операторского сопровождения. Массовое применение дронов позволяет атаковать сразу несколько целей или "пробивать" ПВО, указал автор.
"Радиолокационная ГСН "захватывает" источник излучения и ведет дрон прямо в него. Может вынудить врага выключать радары, что временно ослепляет систему и открывает путь другим средствам (ракетам, самолетам, дронам)", — подчеркнул Алехин.
БПЛА Shahed-238/Герань-3, как утверждают российские специалисты, можно использовать как экономически выгодную замену крылатым ракетам, заставляя ПВО противника расходовать дорогие ракеты Patriot, IRIS-T, SAMP/T, истощая оборону ВСУ, рассказал эксперт.
"БПЛА Герань-3 — это универсальный боеприпас, оптимальный для массированных ударов по инфраструктуре, подавления ПВО, "охоты" на логистику, а также стратегической деморализации", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя" на сайте Украина.ру.
Об особенностях тактики российской армии в ходе СВО — в статье Александра Чаленко "Почему армия России медленно продвигается и что сделать, чтобы ускорить победу. Мнения бойцов СВО".
Роман Алехин СВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Вчера, 15:51
Военный эксперт Роман Алехин: ВСУ прут на Теткино по подземным ходам, а Россия накрыла полигон в ШосткеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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НовостиРоссияГеннадий АлехинГераньБПЛАбеспилотникидроныПВОЗРК PatriotСВОдзен новости СВОоружиеракетывооружения
 
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06:15Роман Алехин: После удара ВС РФ по полигону в Шостке каждый следующий штурм ВСУ станет еще более "мясным"
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05:30Знакомьтесь: Shahed-238/Герань-3. Алехин рассказал про появление на фронте новой модели дрона-камикадзе
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