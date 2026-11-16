Если запустится "Рассвет“, Украине придёт закат - 16.11.2026 Украина.ру
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Если запустится "Рассвет“, Украине придёт закат
Если запустится "Рассвет“, Украине придёт закат - 16.11.2026 Украина.ру
Если запустится "Рассвет“, Украине придёт закат
Командир бригады беспилотников ВСУ "К-2" Кирилл Верес в эфире украинского телевидения признал: запуск Россией новой спутниковой группировки "Рассвет" станет фатальным для украинской армии. Его цитата уже разлетелась по соцсетям — и она красноречивее любых аналитиков
2026-11-16T12:11
2026-11-16T12:11
новости
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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"Если Россия запустит спутники „Рассвет“, нам будет п… И я искренне верю или мечтаю, что кто-то из наших придумает, как сделать так, чтобы у них что-нибудь упало. Или не взлетело. Потому что это будет закат".Что такое "Рассвет"Это низкоорбитальная спутниковая система для широкополосной передачи данных в любую точку планеты. На орбиту уже выведены первые 16 аппаратов. К следующему году их будет 250.Украинская армия держится на западной связи. Starlink — это нервы войны. Если у России появится своя спутниковая группировка, сопоставимая по масштабу, преимущество в управлении беспилотниками и артиллерией, которое сейчас есть у ВСУ, сойдёт на нет.Что Верс предлагает"Сделать так, чтобы у них что-нибудь упало. Или не взлетело".То есть диверсия. Других вариантов у него нет. Потому что противопоставить России в космосе Украине нечего.Украинский командир также усомнился в технологическом превосходстве ВСУ над российскими войсками. В частности, он указал на трудности, с которыми украинские военные сталкиваются при противодействии российским беспилотникам. Полноценное развёртывание системы "Рассвет" планируется на 2027 год.На Украине также заявили о перебоях в работе американской спутниковой системы Starshield. По словам Владимира Зеленского, ограничения связи сохраняются уже пять суток и затрагивают различные участки фронта. При этом американская компания SpaceX отрицает введение новых ограничений, передаёт "МК".
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новости, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Если запустится "Рассвет“, Украине придёт закат

12:11 16.11.2026
 
© Фото : БЮРО 1440 / Telegramантенна станции "Рассвет"
антенна станции Рассвет - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© Фото : БЮРО 1440 / Telegram
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Командир бригады беспилотников ВСУ "К-2" Кирилл Верес в эфире украинского телевидения признал: запуск Россией новой спутниковой группировки "Рассвет" станет фатальным для украинской армии. Его цитата уже разлетелась по соцсетям — и она красноречивее любых аналитиков
"Если Россия запустит спутники „Рассвет“, нам будет п… И я искренне верю или мечтаю, что кто-то из наших придумает, как сделать так, чтобы у них что-нибудь упало. Или не взлетело. Потому что это будет закат".

Что такое "Рассвет"

Это низкоорбитальная спутниковая система для широкополосной передачи данных в любую точку планеты. На орбиту уже выведены первые 16 аппаратов. К следующему году их будет 250.
Украинская армия держится на западной связи. Starlink — это нервы войны. Если у России появится своя спутниковая группировка, сопоставимая по масштабу, преимущество в управлении беспилотниками и артиллерией, которое сейчас есть у ВСУ, сойдёт на нет.

Что Верс предлагает

"Сделать так, чтобы у них что-нибудь упало. Или не взлетело".
То есть диверсия. Других вариантов у него нет. Потому что противопоставить России в космосе Украине нечего.
Украинский командир также усомнился в технологическом превосходстве ВСУ над российскими войсками. В частности, он указал на трудности, с которыми украинские военные сталкиваются при противодействии российским беспилотникам. Полноценное развёртывание системы "Рассвет" планируется на 2027 год.
На Украине также заявили о перебоях в работе американской спутниковой системы Starshield.
По словам Владимира Зеленского, ограничения связи сохраняются уже пять суток и затрагивают различные участки фронта. При этом американская компания SpaceX отрицает введение новых ограничений, передаёт "МК".
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