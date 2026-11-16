https://ukraina.ru/20261116/esli-zapustitsya-rassvet-ukraine-pridt-zakat-1084514031.html

Если запустится "Рассвет“, Украине придёт закат

Если запустится "Рассвет“, Украине придёт закат - 16.11.2026 Украина.ру

Если запустится "Рассвет“, Украине придёт закат

Командир бригады беспилотников ВСУ "К-2" Кирилл Верес в эфире украинского телевидения признал: запуск Россией новой спутниковой группировки "Рассвет" станет фатальным для украинской армии. Его цитата уже разлетелась по соцсетям — и она красноречивее любых аналитиков

2026-11-16T12:11

2026-11-16T12:11

2026-11-16T12:11

новости

россия

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/12/1083896418_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_0c141ae1d37baca9c3da56f51f9d1c57.jpg

"Если Россия запустит спутники „Рассвет“, нам будет п… И я искренне верю или мечтаю, что кто-то из наших придумает, как сделать так, чтобы у них что-нибудь упало. Или не взлетело. Потому что это будет закат".Что такое "Рассвет"Это низкоорбитальная спутниковая система для широкополосной передачи данных в любую точку планеты. На орбиту уже выведены первые 16 аппаратов. К следующему году их будет 250.Украинская армия держится на западной связи. Starlink — это нервы войны. Если у России появится своя спутниковая группировка, сопоставимая по масштабу, преимущество в управлении беспилотниками и артиллерией, которое сейчас есть у ВСУ, сойдёт на нет.Что Верс предлагает"Сделать так, чтобы у них что-нибудь упало. Или не взлетело".То есть диверсия. Других вариантов у него нет. Потому что противопоставить России в космосе Украине нечего.Украинский командир также усомнился в технологическом превосходстве ВСУ над российскими войсками. В частности, он указал на трудности, с которыми украинские военные сталкиваются при противодействии российским беспилотникам. Полноценное развёртывание системы "Рассвет" планируется на 2027 год.На Украине также заявили о перебоях в работе американской спутниковой системы Starshield. По словам Владимира Зеленского, ограничения связи сохраняются уже пять суток и затрагивают различные участки фронта. При этом американская компания SpaceX отрицает введение новых ограничений, передаёт "МК".

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины