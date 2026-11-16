https://ukraina.ru/20261116/rossiyskaya-tennisistka-vpervye-za-22-goda-vyigrala-itogovyy-turnir-wta-poverzhena-ukrainka-1084522693.html

Российская теннисистка впервые за 22 года выиграла итоговый турнир WTA: повержена украинка

Российская теннисистка впервые за 22 года выиграла итоговый турнир WTA: повержена украинка - 16.11.2026 Украина.ру

Российская теннисистка впервые за 22 года выиграла итоговый турнир WTA: повержена украинка

19-летняя Мирра Андреева выиграла Итоговый турнир WTA, обыграв в финале украинку Элину Свитолину. Россиянка не отдала сопернице ни одного сета за весь турнир и ворвалась на вторую строчку мирового рейтинга

2026-11-16T10:58

2026-11-16T10:58

2026-11-16T10:58

россия

свитолина

мария шарапова

новости

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Мирра Андреева, занимающая третье место в мировом рейтинге и победившая на "Ролан Гаррос" — 2026, в финале Итогового турнира в американском Индиан-Уэллсе встречалась с шестой ракеткой мира Элиной Свитолиной. Россиянка оказалась сильнее — 7:5, 6:3.Андреева прошла весь турнир без единого проигранного сета. В группе она разгромила ту же Свитолину (6:4, 6:0), Арину Соболенко (6:4, 6:0) и Диану Шнайдер (6:2, 6:1), а в полуфинале одолела американку Джессику Пегулу (6:3, 6:4).19-летняя Мирра стала первой россиянкой за 22 года, выигравшей этот турнир в одиночном разряде. Последний раз подобное удавалось Марии Шараповой в 2004 году, когда она в финале переиграла Серену Уильямс. Помимо престижного титула и призовых, Андреева гарантировала себе второе место в мировом рейтинге по итогам сезона-2026.После матча украинка Свитолина, по своему обыкновению, отказалась жать руку россиянке и не встала на совместное фото. Зато российская спортсменка поздравила соперницу с отличной неделей: "Хочу поздравить Элину и её команду... Я знаю, как непросто уступать в финале. У вас растёт маленькая дочь, и вы невероятная мама, раз смогли вернуться после рождения ребёнка".Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал победу выдающейся. По его словам, обычно у молодых спортсменов бывает разброс, но Андреева показала игру зрелого мастера и доказала, что готова бороться за первое место в мире

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россия, свитолина, мария шарапова, новости