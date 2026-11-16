Российская теннисистка впервые за 22 года выиграла итоговый турнир WTA: повержена украинка - 16.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261116/rossiyskaya-tennisistka-vpervye-za-22-goda-vyigrala-itogovyy-turnir-wta-poverzhena-ukrainka-1084522693.html
Российская теннисистка впервые за 22 года выиграла итоговый турнир WTA: повержена украинка
Российская теннисистка впервые за 22 года выиграла итоговый турнир WTA: повержена украинка - 16.11.2026 Украина.ру
Российская теннисистка впервые за 22 года выиграла итоговый турнир WTA: повержена украинка
19-летняя Мирра Андреева выиграла Итоговый турнир WTA, обыграв в финале украинку Элину Свитолину. Россиянка не отдала сопернице ни одного сета за весь турнир и ворвалась на вторую строчку мирового рейтинга
2026-11-16T10:58
2026-11-16T10:58
россия
свитолина
мария шарапова
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/10/1084522574_0:0:912:514_1920x0_80_0_0_cc0527b76966992d06d0d7594830b280.png
Мирра Андреева, занимающая третье место в мировом рейтинге и победившая на "Ролан Гаррос" — 2026, в финале Итогового турнира в американском Индиан-Уэллсе встречалась с шестой ракеткой мира Элиной Свитолиной. Россиянка оказалась сильнее — 7:5, 6:3.Андреева прошла весь турнир без единого проигранного сета. В группе она разгромила ту же Свитолину (6:4, 6:0), Арину Соболенко (6:4, 6:0) и Диану Шнайдер (6:2, 6:1), а в полуфинале одолела американку Джессику Пегулу (6:3, 6:4).19-летняя Мирра стала первой россиянкой за 22 года, выигравшей этот турнир в одиночном разряде. Последний раз подобное удавалось Марии Шараповой в 2004 году, когда она в финале переиграла Серену Уильямс. Помимо престижного титула и призовых, Андреева гарантировала себе второе место в мировом рейтинге по итогам сезона-2026.После матча украинка Свитолина, по своему обыкновению, отказалась жать руку россиянке и не встала на совместное фото. Зато российская спортсменка поздравила соперницу с отличной неделей: "Хочу поздравить Элину и её команду... Я знаю, как непросто уступать в финале. У вас растёт маленькая дочь, и вы невероятная мама, раз смогли вернуться после рождения ребёнка".Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал победу выдающейся. По его словам, обычно у молодых спортсменов бывает разброс, но Андреева показала игру зрелого мастера и доказала, что готова бороться за первое место в мире
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/10/1084522574_64:0:845:586_1920x0_80_0_0_b06e3a99fed3d870533eaa1b2cd9745b.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, свитолина, мария шарапова, новости
Россия, Свитолина, Мария Шарапова, Новости

Российская теннисистка впервые за 22 года выиграла итоговый турнир WTA: повержена украинка

10:58 16.11.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
19-летняя Мирра Андреева выиграла Итоговый турнир WTA, обыграв в финале украинку Элину Свитолину. Россиянка не отдала сопернице ни одного сета за весь турнир и ворвалась на вторую строчку мирового рейтинга
Мирра Андреева, занимающая третье место в мировом рейтинге и победившая на "Ролан Гаррос" — 2026, в финале Итогового турнира в американском Индиан-Уэллсе встречалась с шестой ракеткой мира Элиной Свитолиной. Россиянка оказалась сильнее — 7:5, 6:3.
Андреева прошла весь турнир без единого проигранного сета. В группе она разгромила ту же Свитолину (6:4, 6:0), Арину Соболенко (6:4, 6:0) и Диану Шнайдер (6:2, 6:1), а в полуфинале одолела американку Джессику Пегулу (6:3, 6:4).
19-летняя Мирра стала первой россиянкой за 22 года, выигравшей этот турнир в одиночном разряде. Последний раз подобное удавалось Марии Шараповой в 2004 году, когда она в финале переиграла Серену Уильямс.
Помимо престижного титула и призовых, Андреева гарантировала себе второе место в мировом рейтинге по итогам сезона-2026.
После матча украинка Свитолина, по своему обыкновению, отказалась жать руку россиянке и не встала на совместное фото. Зато российская спортсменка поздравила соперницу с отличной неделей:
"Хочу поздравить Элину и её команду... Я знаю, как непросто уступать в финале. У вас растёт маленькая дочь, и вы невероятная мама, раз смогли вернуться после рождения ребёнка".
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал победу выдающейся. По его словам, обычно у молодых спортсменов бывает разброс, но Андреева показала игру зрелого мастера и доказала, что готова бороться за первое место в мире
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияСвитолинаМария ШараповаНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:16Почти полторы тысячи целей: ВС РФ отразили самую массовую атаку дронов ВСУ
10:58Российская теннисистка впервые за 22 года выиграла итоговый турнир WTA: повержена украинка
10:54"Украину топят": окружение Макрона впало в истерику от действий США
10:43Российские дроны накрыли портовую и железнодорожную инфраструктуру противника
10:19Европа рвется за стол переговоров с Россией, но продолжает грозить Москве давлением
10:04Движение по Крымскому мосту остановили из-за вражеского удара — Аксенов
10:03"Капризный ребёнок": Байден высмеял Зеленского в своих мемуарах
09:57Келлог предложил заморозить фронт на Украине по сценарию Алешек
09:37Перепалка в Белом доме изменила отношение Пентагона к Киеву — Atlantic
09:00"Бригада" от Европы, обиженная Каллас и злопамятный Байден. Хроника событий на утро 15 ноября
08:58Соскин обвинил Зеленского в уничтожении украинской энергетики
08:35Сотни тысяч людей без света: премьер Украины назвал ситуацию с энергетикой перед зимой крайне тяжелой
08:32"Ни цента Украине. Точка": страны Европы, которые спонсировали Киев, теперь отказываются давать деньги
08:05"Не яйца, а рвота": что произошло с кортежем Зеленского в Дублине
08:00Уроки прошлого: ПВО легче воздуха
08:00Помощь Украине тянет ЕС на дно — депутат Европарламента
07:33Украинцу грозит тюрьма на Гавайях за нападение на редкого тюленя
07:19Они пытаются нас развести: мне позвонили украинские телефонные мошенники
07:00Только в 2026 году Украина потеряла почти 400 локомотивов — министр
07:00Ростислав Ищенко: России придется воевать до капитуляции Украины или до ее исчезновения без капитуляции
Лента новостейМолния