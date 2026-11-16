https://ukraina.ru/20261116/ukrainu-topyat-okruzhenie-makrona-vpalo-v-isteriku-ot-deystviy-ssha-1084522332.html

"Украину топят": окружение Макрона впало в истерику от действий США

"Украину топят": окружение Макрона впало в истерику от действий США - 16.11.2026 Украина.ру

"Украину топят": окружение Макрона впало в истерику от действий США

В Париже все громче недовольны тем, как Вашингтон ведет переговоры с Москвой и Киевом. В окружении президента Франции Эмманюэля Макрона обвинили США в попытке заставить Украину принять невыгодные условия мира. Об этом 16 ноября сообщает радиостанция France Inter

2026-11-16T10:54

2026-11-16T10:54

2026-11-16T10:54

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При этом сам французский лидер намерен добиваться новых поставок вооружений Киеву, в том числе для ударов вглубь российской территории. Собеседники журналистов в Елисейском дворце утверждают, что американцы фактически перестали поддерживать Украину и теперь пытаются навязать ей соглашение, которое в Париже считают неприемлемым. Под сильной стороной французские чиновники подразумевают Россию, под слабой — Украину. Более того, в Париже жалуются на сокращение американской помощи Киеву, в том числе в сфере разведки и противовоздушной обороны.У самого Макрона, судя по заявлениям его окружения, совершенно другой рецепт урегулирования. Французский президент хочет не только сохранить украинскую оборону, но и обеспечить ВСУ возможность продолжать удары по России. Для этого он выступает за поставки средств борьбы с беспилотниками, ракет-перехватчиков и дальнобойных вооружений.Обсудить дальнейшее вооружение Киева европейские лидеры собираются 19 ноября в Берлине, где пройдет очередная встреча так называемой "коалиции желающих". Ожидается участие более 20 глав государств и правительств. Помимо военной помощи, на повестке будут гарантии безопасности для Украины и дальнейшие дипломатические шаги.Примечательно, что резкая критика Вашингтона прозвучала именно тогда, когда американская дипломатия заметно активизировала контакты с Москвой и Киевом. После трехсторонних переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а затем провели переговоры с Владимиром Зеленским в Дублине.Американская сторона настаивает, что добиться завершения конфликта без взаимных уступок невозможно. Госсекретарь США Марко Рубио ранее говорил о необходимости таких гарантий безопасности для Украины, которые одновременно были бы приемлемы и для России. Кушнер также подчеркивал, что обеим сторонам придется искать компромисс.В Париже подобный подход, похоже, воспринимают как чрезмерные уступки Москве. При этом французское руководство выступает против сокращения помощи Киеву даже внутри собственной страны.Под критику окружения Макрона попала и лидер французских правых Марин Ле Пен, допускающая прекращение финансовой поддержки Украины. Ее позицию в Елисейском дворце назвали "антипатриотичной и нереалистичной", предупредив, что такой шаг может привести к изоляции Франции среди европейских союзников. Сама Ле Пен ранее заявила о готовности встретиться с Зеленским в Брюсселе, чтобы обсудить в том числе расходы на Украину.Россия неоднократно предупреждала, что поставки западного дальнобойного оружия лишь затягивают боевые действия. Владимир Путин указывал, что применение таких систем для ударов по российской территории невозможно без разведывательных данных и участия специалистов НАТО. По его словам, это означает уже не просто помощь Украине, а прямое вовлечение западных стран в конфликт.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Бригада" от Европы, обиженная Каллас и злопамятный Байден. Хроника событий на утро 15 ноября.

https://ukraina.ru/20261116/evropa-rvetsya-za-stol-peregovorov-s-rossiey-no-prodolzhaet-grozit-moskve-davleniem-1084521687.html

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новости, украина, россия, киев, эммануэль макрон, джаред кушнер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато