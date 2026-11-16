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Ургант сменил Петербург на Париж и оформил французскую прописку по паспорту Израиля

Ургант сменил Петербург на Париж и оформил французскую прописку по паспорту Израиля - 16.11.2026 Украина.ру

Ургант сменил Петербург на Париж и оформил французскую прописку по паспорту Израиля

Телеведущий Иван Ургант, уже несколько лет не появляющийся в эфире Первого канала, обзавелся официальной регистрацией в Париже. Причем для оформления документов он воспользовался не российским, а израильским паспортом. Аналогичным образом поступила и его супруга Наталья Кикнадзе. Об этом 16 ноября сообщил Телеграм-канал SHOT

2026-11-16T11:28

2026-11-16T11:28

2026-11-16T11:28

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Как выяснили журналисты, изменения обнаружились в документах французской компании NEVA, принадлежащей супругам. Раньше в качестве постоянного адреса Урганта там значился Санкт-Петербург, однако теперь телеведущий указывает Париж.Впрочем, окончательно рвать связи с Россией шоумен не стал. Российское гражданство он сохранил, как и регистрацию в Петербурге. Получается, что теперь у Урганта есть официальные адреса сразу в двух странах, а для оформления французских документов он использовал гражданство третьей — Израиля.При этом интерес к Франции у телеведущего появился задолго до его исчезновения с российского телевидения. Компания NEVA была зарегистрирована еще в 2015 году и занимается операциями с недвижимостью. Ее офис находится на авеню Ош — одной из престижных улиц Парижа, в нескольких минутах от Триумфальной арки.По соседству расположен пятизвездочный отель Le Royal Monceau, который давно пользуется популярностью среди мировых знаменитостей. В разные годы здесь останавливались Майкл Джексон, Мадонна и Роберт Де Ниро, а осенью 2026 года гостиницу посещала Селин Дион. По предварительным данным SHOT, в этом же отеле может проживать и сам Ургант. Карьера телеведущего на российском телевидении фактически встала на паузу после февраля 2022 года. Его программа "Вечерний Ургант", на протяжении многих лет выходившая на Первом канале, исчезла из эфира. Сам он неоднократно становился героем слухов о переезде за границу, хотя окончательно о своем отъезде из России не объявлял.Между тем окружение француского президента Эммануэля Макрона впало в истерику от действий США. В Париже все громче недовольны тем, как Вашингтон ведет переговоры с Москвой и Киевом.

https://ukraina.ru/20261112/v-kieve-nashli-novuyu-predatelnitsu-natsionalisty-atakovali-vnuchku-gurchenko-1084452082.html

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новости, париж, санкт-петербург, россия, мадонна, роберт де ниро, ургант, франция