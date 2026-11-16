"Виноваты латыши, а границу закрывают с Россией": эстонцы высмеяли решение властей - 16.11.2026 Украина.ру
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"Виноваты латыши, а границу закрывают с Россией": эстонцы высмеяли решение властей
"Виноваты латыши, а границу закрывают с Россией": эстонцы высмеяли решение властей - 16.11.2026 Украина.ру
"Виноваты латыши, а границу закрывают с Россией": эстонцы высмеяли решение властей
Жители Эстонии в соцсетях высмеяли решение своих властей закрыть границу с Россией из-за попытки поджога оборонного завода в Таллине
2026-11-16T12:11
2026-11-16T12:17
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Поводом для запрета стал инцидент, произошедший в ночь на субботу на таллинском предприятии по выпуску беспилотников. Местная полиция задержала по подозрению в диверсии восемь граждан Латвии, после чего правительство республики объявило, что с 1 декабря прекратит работу автомобильных погранпереходов на российском направлении.В тематических приграничных сообществах в соцсетях жители Эстонии назвали происходящее заранее спланированной постановкой. Пользователи предположили, что попытку поджога организовали сами эстонские спецслужбы, чтобы получить удобный предлог для давнего желания перекрыть границу. Некоторые участники обсуждения и вовсе усомнились в реальном существовании диверсантов.Особое недоумение у комментаторов вызвал выбор страны, с которой решили разорвать транспортное сообщение. Часть комментаторов увязала скандал с внешней политикой. По их словам, провокации прибалтийских спецслужб активизируются каждый раз, когда намечаются подвижки в мирных переговорах по Украине или разногласия в Евросоюзе по поводу финансирования Киева.Один из пользователей указал, что истинная цель властей — не дать гражданам Эстонии лично посетить Россию и сравнить уровень жизни. Он объяснил, что, увидев развитую страну и ее жителей, люди перестанут верить местной пропаганде.Ранее сообщалось, что в Эстонии перед судом предстала 62-летняя местная жительница, попытавшаяся перевезти через российскую границу две сковородки, упаковку фильтров для кофеварки и наличные в размере 50 евро.
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Новости, Эстония, Россия, Латвия, ЕС

"Виноваты латыши, а границу закрывают с Россией": эстонцы высмеяли решение властей

12:11 16.11.2026 (обновлено: 12:17 16.11.2026)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭстония запретила выдачу россиянам вида на жительство и учебных виз
Эстония запретила выдачу россиянам вида на жительство и учебных виз - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Жители Эстонии в соцсетях высмеяли решение своих властей закрыть границу с Россией из-за попытки поджога оборонного завода в Таллине
Поводом для запрета стал инцидент, произошедший в ночь на субботу на таллинском предприятии по выпуску беспилотников. Местная полиция задержала по подозрению в диверсии восемь граждан Латвии, после чего правительство республики объявило, что с 1 декабря прекратит работу автомобильных погранпереходов на российском направлении.
В тематических приграничных сообществах в соцсетях жители Эстонии назвали происходящее заранее спланированной постановкой. Пользователи предположили, что попытку поджога организовали сами эстонские спецслужбы, чтобы получить удобный предлог для давнего желания перекрыть границу. Некоторые участники обсуждения и вовсе усомнились в реальном существовании диверсантов.
Особое недоумение у комментаторов вызвал выбор страны, с которой решили разорвать транспортное сообщение.
"Латыши виноваты, а закрыть границу надо с Россией? Логика вышла из чата", — написал один из пользователей.
Часть комментаторов увязала скандал с внешней политикой. По их словам, провокации прибалтийских спецслужб активизируются каждый раз, когда намечаются подвижки в мирных переговорах по Украине или разногласия в Евросоюзе по поводу финансирования Киева.
Один из пользователей указал, что истинная цель властей — не дать гражданам Эстонии лично посетить Россию и сравнить уровень жизни. Он объяснил, что, увидев развитую страну и ее жителей, люди перестанут верить местной пропаганде.
Ранее сообщалось, что в Эстонии перед судом предстала 62-летняя местная жительница, попытавшаяся перевезти через российскую границу две сковородки, упаковку фильтров для кофеварки и наличные в размере 50 евро.
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