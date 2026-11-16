https://ukraina.ru/20261116/kiselv-navyazannaya-nam-voyna-zakonchitsya-na-usloviyakh-rossii-1084524124.html

Киселёв: навязанная нам война закончится на условиях России

Киселёв: навязанная нам война закончится на условиях России - 16.11.2026 Украина.ру

Киселёв: навязанная нам война закончится на условиях России

Дипломатическое движение к тому, чтобы война на Украине завершилась на условиях России, обозначилось. К такому выводу в своей авторской программе на телеканале "Россия 1" пришел Дмитрий Киселёв

2026-11-16T11:33

2026-11-16T11:33

2026-11-16T11:33

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Тепло одетый спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук забыл о включенном у себя микрофоне и, прежде чем открыть заседание, прохрипел себе под нос на суржике: "Ужас! Ужасно холодно!"А перспектива именно такая, добавил он.Это, собственно, следует из недавно опубликованного доклада Украинского института будущего, что финансируется из западных источников. Название словно приговор: "Почему у Украины не вышло?"Автор, он же и директор Украинского института будущего, экономист Анатолий Амелин, пишет, что заголовок навеян популярной 15 лет назад книгой "Почему у Грузии получилось?" На Украине тогда ее хотели сделать чуть ли не учебником для страны. Однако не вышло.Только что опубликованный доклад приводит интересные цифры. В 1990 году ВВП на душу населения по паритету покупательной способности на Украине был порядка 9 тыс. долларов, а у Польши меньше — 8 тыс. Сейчас у Польши 45 тыс., а у Украины, пишут, что втрое меньше, но какое уж там — очередной самообман. В любом случае, Украина и давно, беднейшая страна Европы. Не вышло.У Украины не осталось экономики. Без огромных вливаний извне там все просто перестанет шевелиться, считает Киселёв.Население Украины за время незалежности более чем уполовинилось. И сейчас хорошо, если 20 млн. При этом едва ли не самый низкий коэффициент рождаемости в мире — 0,7 на одну женщину. Что за гранью всего."В прошлой программе мы уже говорили о фатальной, разрушительной миссии украинских националистов, бандеровцев, для самой Украины. Но, размышляя об истории их движения, всегда важно помнить, что они никогда не были самостоятельными. А всегда поддерживались и прямо финансировались из-за рубежа, будь то немцами или американцами. С одной лишь целью — использовать их против России", — рассказал Киселёв.Ровно об этом вышла книга американского журналиста-расследователя Стивена Кинзера. Его профессиональная репутация везде в мире безупречна. А фундаментальный подход впечатляет.Название более чем интригует: "Точка кипения. Как Америка развязала войну на Украине".Своими открытиями Кинзер поделился в свежем радиоинтервью, которое для нас представляет колоссальный интерес, отметил Киселёв. Ведь США работали над бандеровским проектом десятилетиями, подхватив эстафету у Гитлера сразу после Второй мировой.Стивен Кинзер: "Всего через несколько дней после окончания войны появился высокопоставленный нацистский чиновник и сдался американским оккупационным властям. Это был генерал Рейнхард Гелен, который во время войны руководил всей разведывательной сетью Гитлера. Американцы согласились, что вместо того, чтобы повесить Гелена, мы наймем его и позволим ему привезти с собой несколько десятков своих людей. То есть американский проект на Украине был построен на основе сети, созданной нацистами во время Второй мировой войны".Подбирали и вербовали самых отъявленных, отметил Киселёв. Понятия "брезгливость" при этом не существовало.Стивен Кинзер: "В конце 1940-х, в начале 1950-х годов Соединенные Штаты приняли в страну около 300 бывших нацистов украинского происхождения. Давайте я приведу один пример. Это был человек по имени Микола Лебедь. ЦРУ сделало его своим любимчиком среди украинцев. Он был основателем и президентом издательства "Пролог" в Нью-Йорке, которое просуществовало несколько десятилетий. Это издательство позиционировало себя как группа патриотически настроенных украинцев, которые хотели выпускать материалы о том, что украинский национализм требует от всех украинцев противостоять России".По словам Киселёва, собственно, никакого другого смысла в украинском национализме нет. Это не созидательное мировоззрение. Пусть Украине будет плохо, лишь бы России и русским навредить.С этой идеологией издательство "Пролог" просуществовало до 1992 года.Стивен Кинзер: "Итак, кем же был Лебедь? Во время войны он был одним из главных участников Холокоста. А потом Лебедь стал героем украинского сопротивления, так что на Украине до сих пор очень силен тот пласт украинского национализма, который считает, что нельзя быть украинцем и патриотом, не будучи при этом антироссийски настроенным. И мне кажется, что сейчас это отношение распространяется и на Вашингтон".Киселёв задался вопросом: а как же сами украинцы?Стивен Кинзер: "Они просто расходный материал, своего рода побочный ущерб, от которого можно избавиться, оставить на обочине, пока мы обостряем политический конфликт с Россией. В 1991 году Украина стала независимой. Это был очень многообещающий период для Украины. Она примерно такого же размера, как Франция. Она индустриализирована, у нее образованное население, и, что самое важное, в ее Конституции, принятой в 1991 году, был провозглашен постоянный нейтралитет. Но американцам эта идея не понравилась. Мы не хотели, чтобы Украина была нейтральной. Мы хотели, чтобы она была на нашей стороне. Поэтому целью этой масштабной кампании было избавиться от пункта о нейтралитете в Конституции и избавиться от президентов Украины, которые выступали за нейтралитет. И заменить их лидерами, готовыми отказаться от нейтралитета и решительно встать на сторону антироссийских сил в Европе и США. Именно это и произошло в итоге после более чем 10 лет работы. Произошел Майдан 2014 года, в результате которого был свергнут избранный президент-нейтралист. А на его место пришел человек, который не только подчинялся США, но и был выбран нашим помощником госсекретаря".Как отметил Киселёв, Стивен Кинзер говорит то, что нам было понятно давно. Но особо ценно здесь признание именно американского расследователя, который просто докопался до всего сам и которого трудно обвинить в пропаганде в интересах Москвы. Кинзера скорее заботит репутация его собственной страны, родины, и то, как работают разрушительные механизмы спецслужб.Стивен Кинзер: "Цель состояла в том, чтобы изменить украинскую политику и сделать ее проамериканской. Первый этап начался в 1991 году и был направлен на то, чтобы превратить Украину из нейтральной страны в страну, которая выступила на стороне противника и против России. Это удалось в 2014 году, как только мы добились того, что в Киеве оказалось нужное нам правительство, начался следующий этап. Поставки огромного количества оружия на Украину и подготовка ее армии к тому, чтобы превратить политический конфликт в военный".От сконструированного политического конфликта к военному — американцы работали над этим десятилетиями, упорно и целеустремленно, отметил Киселёв.И расчет был, как им казалось, беспроигрышным.Стивен Кинзер: "Я думаю, что, когда они планировали этот проект по продвижению НАТО к границам России и провоцированию России, они думали, что есть два варианта развития событий и оба нам выгодны. Первый: Россия скажет, мы ничего не можем с этим поделать. Если они так скажут, значит, мы продвинули нашу армию вплотную к границам России. С другой стороны, если русские скажут, мы не можем с этим смириться, и вторгнутся, мы сможем представить их всему миру как злобных агрессоров. Так что в любом случае нам это выгодно. Я думаю, что именно такой циничный расчет был у людей вроде [Виктории] Нуланд. И в итоге он действительно сработал".То есть, подчеркнул Киселёв, что мы всегда и говорили, для России этот вооруженный конфликт вынужденный.Но Кинзер идет и дальше.Стивен Кинзер: "Одна из причин, по которой эта война длится так долго, заключается в том, что многие люди на ней очень разбогатели. Эта война – золотая жила для украинских коррупционеров, а Украина всегда возглавляла список самых коррумпированных стран Европы. Мы это знаем, но продолжаем вливать туда деньги".Ну и вернемся к недавним переговорам в Абу-Даби, продолжил Киселёв. Фактически это была двусторонняя российско-американская встреча. Делегация из Киева там сидела, но, как мы знаем, никого не представляла. Как президент Владимир Зеленский у себя дома давно нелегитимен. Воцарившаяся в Киеве хунта не имеет ни морального, ни какого другого права представлять забитый и униженный народ Украины.Повестка встречи — конструкция европейской безопасности — на сей раз инициатива американской стороны, что хорошо. Россия не раз предлагала именно такой масштаб. В декабре 2021 года, буквально за пару месяцев до начала СВО, Кремль письменно и открыто обратился отдельно к НАТО и отдельно к США с детально разработанными предложениями о равной безопасности в Европе.Тогда мы получили отказ. Сегодня США к такому подходу возвращаются, что хорошо. Что касается европейцев, то они сами пока не готовы обсуждать новую конструкцию безопасности.Каю Каллас устраивает неработающее старое. По словам Сергея Лаврова, со стороны Европы ни одной мирной инициативы. Да и правительства стран большой европейской тройки столь непопулярны, что даже и не ясно, могут ли они представлять свои народы, конструируя будущее.Еще одна деталь. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, что в компании президента Финляндии Александра Стубба набрался храбрости позвонить недавно в Кремль, после сказал, что решился набрать номер, чтобы проверить душевное состояние Владимира Путина."Вообще, кто эти люди, чтобы проверять душевное состояние российского лидера? В итоге они заключили, что Путин рационален и профессионален. Его аргументы были переданы совершенно четко. Думаю, премьер Норвегии удивился, ведь у них там, в Европе, такое большая редкость", — сказал Киселёв.В любом случае, вот что ясно на сегодняшний день: навязанная нам война закончится на условиях России. Дипломатическое движение в этом направлении обозначено, резюмировал он.

https://ukraina.ru/20261109/akt-otchayaniya-kiselev-o-tom-chto-seychas-proiskhodit-s-evropoy-1084363239.html

https://ukraina.ru/20260928/sam-on-ne-ischeznet-kiselev-obyasnil-pochemu-kievskiy-rezhim-obrechen-na-razgrom-1083478039.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, европа, киселев