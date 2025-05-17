https://ukraina.ru/20250517/pochemu-armiya-rossii-medlenno-prodvigaetsya-i-chto-sdelat-chtoby-uskorit-pobedu-mneniya-boytsov-svo-1063209103.html

Почему армия России медленно продвигается и что сделать, чтобы ускорить победу. Мнения бойцов СВО

Почему армия России медленно продвигается и что сделать, чтобы ускорить победу. Мнения бойцов СВО - 17.05.2025 Украина.ру

Почему армия России медленно продвигается и что сделать, чтобы ускорить победу. Мнения бойцов СВО

Российское наступление продолжается и не на один день не останавливается. Медленное, но настойчивое продвижение идет в ДНР на севере – в районе Константиновки, и на западе - в районе Покровска/Красноармейска. Также мы наступаем в Сумской области

2025-05-17T15:33

2025-05-17T15:33

2025-05-17T15:33

эксклюзив

александр чаленко

вооруженные силы украины

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Ежедневно, по данным российских тг каналов, российская армия освобождает по 5-10 кв.км контролируемой украинцами территории. В эту среду, 14 мая, был поставлен рекорд – под российский контроль перешло свыше 35 кв.км, но это, правда, единичный случай. Мы продвигаемся и давим врага там, где это возможно.Украинский военный эксперт, бывший луганчанин, Дмитро Снегирев в эфире одного из украинских СМИ, на днях заявил, что в апреле под российский контроль перешло 175 кв.км оккупированной ВСУ территории. Он таким образом фактически подтверждает вышеприведенные данные.Сейчас лесопосадки покрылись зеленью. Это говорит о том, что темпы российского продвижения увеличатся, так как "зеленка" будет мешать украинским FPV дронам наносить удары по российским бойцам, временным "располагам", небольшим складам с б/к, артиллерии и технике, укрывшимися в густой растительности.Но, как полагают, некоторые российские эксперты, наше наступление идет медленно не только из-за украинских беспилотников. Есть и еще одна проблема, о которой изданию Украина.ру рассказал донецкий ополченец и штабист первой волны с позывным "Оцелот":"Смотрите, 16 мая между Украиной и нами состоялся обмен убитыми. Мы укропам передали 909 тел, а они нам только 34. Получается, соотношение 27 к 1. Просто огромнейшее соотношение, которое было таким только в эпоху колонизации Западом Южной Африки, когда белые люди убивали зулусов в промышленных масштабах. Значит, на поле боя у нас, таким образом, превосходство, но тогда вопрос: почему такое огромнейшее превосходство не конвертируется нами в территориальные приобретения?Тут может быть только один ответ: у нас не хватает для этого людей. Если войска примерно равной численности, то такое разгромное соотношение потерь не может не сопровождаться быстрым продвижением той стороны, у которой потерь меньше. А если продвижение маленькое – значит, просто недостаточно войск, чтобы конвертировать такое соотношение потерь в адекватные ему территориальные приобретения".По словам нашего собеседника, резервы у российской армии есть, и достаточно большие. Об этом говорят даже украинские военные эксперты, которые предполагают, что они будут введены летом, когда начнется большое российское наступление. Но об этих резервах говорят каждый год, но их по каким-то причинам не вводят.В таком случае, задается вопросом Оцелот, у России есть возможность выиграть эту войну у украинцев, и если есть, то что этому мешает? Он положительно отвечает на этот вопрос, полагая, что быстрой победе мешает русский гуманизм, иными словами - раз русские и украинцы – один народ, то Москва не может обрекать своих на ненужные страдания."Надо иметь такое же число людей на боевой линии, как у Украины - или реально истощать украинский потенциал. Связав себя самоограничениями, войну не выиграешь. Увы, невозможно выиграть войну у страны, где люди не испытывают лишений. Нам не хватает, прежде всего, выбивания ОРУ АЭС (отдельные распределительные узлы – прим.)Если у них не будет электричества, как они будут собирать дроны? Они ж хотят контролировать ЛБС дронами при минимуме людей и пекут беспилотники как горячие пирожки", - говорит Оцелот.В итоге, как считает собеседник нашего издания, в результате наших ударов по ОРУ АЭС распадется энергосистема Украины без возможностей восстановления. Люди будут сидеть в темноте, но пока в тепле, и у них будет время подумать о том, как плохо будет зимой в холоде.Жертвы от ударов по ОРУ будут минимальны, если вообще будут, тогда как удары по всяким располагам внутри городов сопровождаются гражданскими жертвами и принципиально ничего не меняют.Все усилия России не создавать потерь гражданского населения, будут оценены в лучшем случае историей, но не могут иметь эффекта сейчас. Украинские национал-патриоты уверены, что их уничтожили уже чуть ли не миллион, и что нафантазированная украинскими пропагандистами и Зеленским Буча многократно чудовищней Газы. И на Западе тоже в этом уверены, потому что так верить выгодно. А наша главная ошибка в том, полает Оцелот, что мы считаем, что в нашей ситуации кто-то может верить объективным фактам.Да кто-то (в смысле, отдельный человек) может добросовестно пытаться разобраться и верить, но кто-то (в смысле любого субъекта политики) никогда им верить не будет.В общем, только отказ от ненужного гуманизма и от роли Алеши Карамазова, считает Оцелот, может привести Россию к победе и без всяких переговоров.Также об участии русских женщин в СВО смотрите интервью, которое Александр Чаленко взял у девушки-военврача Попала на фронт только с третьей попытки: военврач "Мещёра" о работе, первом обстреле и материнстве

https://ukraina.ru/20250515/popala-na-front-tolko-s-tretey-popytki-voenvrach-meschra-o-rabote-pervom-obstrele-i-materinstve-1063164076.html

https://ukraina.ru/20250515/konstantin-basyuk-margelov-v-1944-godu-osvobozhdal-kherson-osvobodit-esche-odin-raz-teper-vmeste-s-nami-1063135224.html

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2025

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

эксклюзив, александр чаленко, вооруженные силы украины