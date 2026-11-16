https://ukraina.ru/20261116/nalet-otbit-vs-rf-za-noch-unichtozhili-pochti-poltory-tysyachi-dronov-vsu-1084523732.html

Почти полторы тысячи целей: ВС РФ отразили самую массовую атаку дронов ВСУ

Почти полторы тысячи целей: ВС РФ отразили самую массовую атаку дронов ВСУ - 16.11.2026 Украина.ру

Почти полторы тысячи целей: ВС РФ отразили самую массовую атаку дронов ВСУ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбила 1336 украинских беспилотников, успешно отразив самую масштабную ночную атаку за все время, сообщили в Министерстве обороны РФ

2026-11-16T11:16

2026-11-16T11:16

2026-11-16T11:18

сво

спецоперация

ростовская область

краснодарский край

россия

сергей собянин

алексей кулемзин

евгений балицкий

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/05/06/1062953597_0:114:3001:1802_1920x0_80_0_0_aa9a773762958d4572332a622d11686a.jpg

Перехваты велись над акваториями Черного и Азовского морей, а также над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона.Военные побили предыдущий ночной рекорд от 29 октября, когда было нейтрализовано 1214 дронов противника.Основной удар ВСУ попытались нанести по столице. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в сторону Московского региона летело около 600 беспилотников. Подавляющее большинство целей уничтожили на дальних рубежах, а 191 аппарат сбили на подлете к городу.При этом украинские боевики снова атаковали мирных жителей и гражданский транспорт. В Брянской области, где за сутки сбили 419 вражеских БПЛА, при сбросе взрывчатки на автомобиль погиб 59-летний мужчина, сообщил губернатор Егор Ковальчук. В Донецке при ударе дрона по машине пострадали трое жителей, уточнил мэр Алексей Кулемзин. Еще трое человек, включая водителя, ранены после атаки беспилотника на рейсовый автобус в Запорожской области, заявил губернатор Евгений Балицкий.В Северском районе Краснодарского края из-за налета ранения получили шесть человек, в том числе двое детей, а в поселке Ильском загорелось предприятие, передали в региональном оперштабе. В Ростовской области после воздушной атаки возникли пожары на четырех производственных объектах в Азове и повреждены частные дома, проинформировал глава региона Юрий Слюсарь.В Белгородской области расчеты ПВО сбили и подавили 361 дрон, при атаках ВСУ пострадали девять жителей, сообщил губернатор Александр Шуваев. Над Курской областью уничтожили 299 беспилотников: погибших нет, но в регионе повреждено свыше 30 частных домов и ЛЭП, из-за чего без света остались более девяти тысяч человек, написал Александр Хинштейн. В Орловской и Рязанской областях сбили 13 и два дрона соответственно, там обошлось без разрушений и пострадавших, уточнили главы регионов Андрей Клычков и Павел Малков.О других атаках противника - в материале Ночная атака дронов ВСУ: последствия в Татарстане и Ростовской области на сайте Украина.ру.

ростовская область

краснодарский край

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, ростовская область, краснодарский край, россия, сергей собянин, алексей кулемзин, евгений балицкий, вооруженные силы украины, украина.ру