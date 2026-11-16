https://ukraina.ru/20261116/rossiyskie-drony-nakryli-portovuyu-i-zheleznodorozhnuyu-infrastrukturu-protivnika-1084522220.html
Российские дроны накрыли портовую и железнодорожную инфраструктуру противника
Российские дроны накрыли портовую и железнодорожную инфраструктуру противника - 16.11.2026 Украина.ру
Российские дроны накрыли портовую и железнодорожную инфраструктуру противника
Российские военные в ночь на понедельник били беспилотниками по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также по кораблям, задействованным в снабжении украинской армии, сообщили в Министерстве обороны России
2026-11-16T10:43
2026-11-16T10:43
2026-11-16T10:43
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В результате атаки в районе железнодорожной станции "Запорожье" был поражен локомотив. По данным военного ведомства, этот состав использовали для транспортировки грузов в интересах обеспечения ВСУ.Кроме того, под удар на переходе морем попало судно типа "сухогруз". Корабль направлялся в порт "Черноморск" и перевозил военные грузы, а также продукцию двойного назначения для украинских подразделений.Одновременно с этим дежурные расчеты противовоздушной обороны отбили самый масштабный ночной налет дронов со стороны Украины: за ночь над регионами РФ, а также над акваториями Черного и Азовского морей удалось перехватить и сбить 1336 украинских беспилотников.О других успехах россиян - в материале Прилёт по военным тылам: Чернигов полностью обесточен, в Киеве разрушен Северный мост на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, азовское море, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Азовское море, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Российские дроны накрыли портовую и железнодорожную инфраструктуру противника
Российские военные в ночь на понедельник били беспилотниками по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также по кораблям, задействованным в снабжении украинской армии, сообщили в Министерстве обороны России
В результате атаки в районе железнодорожной станции "Запорожье" был поражен локомотив. По данным военного ведомства, этот состав использовали для транспортировки грузов в интересах обеспечения ВСУ.
Кроме того, под удар на переходе морем попало судно типа "сухогруз". Корабль направлялся в порт "Черноморск" и перевозил военные грузы, а также продукцию двойного назначения для украинских подразделений.
Одновременно с этим дежурные расчеты противовоздушной обороны отбили самый масштабный ночной налет дронов со стороны Украины: за ночь над регионами РФ, а также над акваториями Черного и Азовского морей удалось перехватить и сбить 1336 украинских беспилотников.