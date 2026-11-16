Российские дроны накрыли портовую и железнодорожную инфраструктуру противника - 16.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261116/rossiyskie-drony-nakryli-portovuyu-i-zheleznodorozhnuyu-infrastrukturu-protivnika-1084522220.html
Российские дроны накрыли портовую и железнодорожную инфраструктуру противника
Российские дроны накрыли портовую и железнодорожную инфраструктуру противника - 16.11.2026 Украина.ру
Российские дроны накрыли портовую и железнодорожную инфраструктуру противника
Российские военные в ночь на понедельник били беспилотниками по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также по кораблям, задействованным в снабжении украинской армии, сообщили в Министерстве обороны России
2026-11-16T10:43
2026-11-16T10:43
новости
россия
украина
азовское море
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/02/1084219679_455:571:2373:1650_1920x0_80_0_0_c021a783c29d7aa3161b574e2fc69f65.jpg
В результате атаки в районе железнодорожной станции "Запорожье" был поражен локомотив. По данным военного ведомства, этот состав использовали для транспортировки грузов в интересах обеспечения ВСУ.Кроме того, под удар на переходе морем попало судно типа "сухогруз". Корабль направлялся в порт "Черноморск" и перевозил военные грузы, а также продукцию двойного назначения для украинских подразделений.Одновременно с этим дежурные расчеты противовоздушной обороны отбили самый масштабный ночной налет дронов со стороны Украины: за ночь над регионами РФ, а также над акваториями Черного и Азовского морей удалось перехватить и сбить 1336 украинских беспилотников.О других успехах россиян - в материале Прилёт по военным тылам: Чернигов полностью обесточен, в Киеве разрушен Северный мост на сайте Украина.ру.
россия
украина
азовское море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/02/1084219679_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a24b08dfd2576f3ade212879e7c0fc21.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, азовское море, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Азовское море, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Российские дроны накрыли портовую и железнодорожную инфраструктуру противника

10:43 16.11.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные в ночь на понедельник били беспилотниками по объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также по кораблям, задействованным в снабжении украинской армии, сообщили в Министерстве обороны России
В результате атаки в районе железнодорожной станции "Запорожье" был поражен локомотив. По данным военного ведомства, этот состав использовали для транспортировки грузов в интересах обеспечения ВСУ.
Кроме того, под удар на переходе морем попало судно типа "сухогруз". Корабль направлялся в порт "Черноморск" и перевозил военные грузы, а также продукцию двойного назначения для украинских подразделений.
Одновременно с этим дежурные расчеты противовоздушной обороны отбили самый масштабный ночной налет дронов со стороны Украины: за ночь над регионами РФ, а также над акваториями Черного и Азовского морей удалось перехватить и сбить 1336 украинских беспилотников.
О других успехах россиян - в материале Прилёт по военным тылам: Чернигов полностью обесточен, в Киеве разрушен Северный мост на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаАзовское мореВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:16Почти полторы тысячи целей: ВС РФ отразили самую массовую атаку дронов ВСУ
10:58Российская теннисистка впервые за 22 года выиграла итоговый турнир WTA: повержена украинка
10:54"Украину топят": окружение Макрона впало в истерику от действий США
10:43Российские дроны накрыли портовую и железнодорожную инфраструктуру противника
10:19Европа рвется за стол переговоров с Россией, но продолжает грозить Москве давлением
10:04Движение по Крымскому мосту остановили из-за вражеского удара — Аксенов
10:03"Капризный ребёнок": Байден высмеял Зеленского в своих мемуарах
09:57Келлог предложил заморозить фронт на Украине по сценарию Алешек
09:37Перепалка в Белом доме изменила отношение Пентагона к Киеву — Atlantic
09:00"Бригада" от Европы, обиженная Каллас и злопамятный Байден. Хроника событий на утро 15 ноября
08:58Соскин обвинил Зеленского в уничтожении украинской энергетики
08:35Сотни тысяч людей без света: премьер Украины назвал ситуацию с энергетикой перед зимой крайне тяжелой
08:32"Ни цента Украине. Точка": страны Европы, которые спонсировали Киев, теперь отказываются давать деньги
08:05"Не яйца, а рвота": что произошло с кортежем Зеленского в Дублине
08:00Уроки прошлого: ПВО легче воздуха
08:00Помощь Украине тянет ЕС на дно — депутат Европарламента
07:33Украинцу грозит тюрьма на Гавайях за нападение на редкого тюленя
07:19Они пытаются нас развести: мне позвонили украинские телефонные мошенники
07:00Только в 2026 году Украина потеряла почти 400 локомотивов — министр
07:00Ростислав Ищенко: России придется воевать до капитуляции Украины или до ее исчезновения без капитуляции
Лента новостейМолния