https://ukraina.ru/20250521/signal-chto-prezhnyuyu-ukrainu-likvidiruyut-itogi-21-maya-1063308322.html

Сигнал, что прежнюю Украину "ликвидируют", ВС РФ на границе Днепропетровской области. Итоги 21 мая

Сигнал, что прежнюю Украину "ликвидируют", ВС РФ на границе Днепропетровской области. Итоги 21 мая - 21.05.2025 Украина.ру

Сигнал, что прежнюю Украину "ликвидируют", ВС РФ на границе Днепропетровской области. Итоги 21 мая

Украина.ру, 21.05.2025

2025-05-21T18:08

2025-05-21T18:08

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В Испании убит бывший замглавы Администрации президента Украины Андрей Портнов. Песков рассказал о том, как продвигается работа над меморандумом России и Украины. Лидер РФ Владимир Путин посетил Курскую область впервые после освобождения региона. Сын Дональда Трампа намекнул, что когда-нибудь может занять кресло отца.ДошлиГлавная новость последних минут - ВС РФ вышли на границу Днепропетровской области. Об этом сообщает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.ПортновГлавным событием среды стало убийство бывшего замглавы Администрации президента Украины, экс-советника Виктора Януковича, адвоката Андрея Портнова у американской школы в Испании. По информации агентства Reuters, неизвестный на мотоцикле несколько раз выстрелил в Портнова, а потом скрылся. По другим источникам, убийц было несколько. Однако ни одного задержанного пока нет.В середине нулевых Портнов в качестве юриста представлял в суде интересы госсекретаря Александра Зинченко, который тогда обвинил Петра Порошенко* в коррупции. В 2006 году адвокат был избран депутатом Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко, а в 2010-м перешел в команду Януковича в качестве замглавы Администрации президента.В этой должности он курировал вопросы судебной системы и правовой политики, оказывая большое влияние не только на формирование судейского корпуса, но и судебную систему в целом. Противники Януковича называли Портнова "серым кардиналом" и считали, что именно он выстроил схему лояльного к Банковой правосудия, которое позволяло преследовать политических оппонентов и блокировать невыгодные для власти решения судов, а также фальсифицировать дела в судах.В 2014 году, после Майдана, Портнов покинул Украину, сначала выехав в Россию, а затем - в Австрию. В 2019 году он вернулся В Киев с компроматом на представителей послемайданной власти. Генеральная прокуратура Украины возбуждала против него ряд уголовных производств, в частности, о превышении служебных полномочий и причастности к репрессиям против участников Майдана. Однако ни одно дело не завершилось обвинительным приговором. Летом 2022 года СМИ написали, что Портнов сбежал с Украины в Венгрию.После 2014 года Генеральная прокуратура Украины возбудила против него ряд уголовных производств, в частности, о превышении служебных полномочий и причастности к репрессиям против участников Майдана. Однако ни одно дело не завершилось обвинительным приговором.В 2014 году Европейский Союз и Канада ввели санкции против Портнова, но в 2015-м ЕС отметил их, признав необоснованными. Канада отменила санкции только в 2024-м, после длительной судебной борьбы. В 2021-м против него ввел санкции Минфин США, обвинив Портнова в использовании влияния для подкупа судей и подрыве судебной реформы на Украине. Кроме того, Портнов числился в базе данных расстрельного сайта "Миротворец" как "изменник родины".По информации испанской газеты El Mundo, следствие рассматривает две основные версии убийства: сведение счетов со стороны организованной преступности или действия политического характера.Тем временем, сеть запестрела другими версиями произошедшего. Так, например, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в комментарии News.ru отметил, что убийство Портнова могло быть связано с его влиянием на судебную систему Украины."Достаточно жесткий, решительный и влиял на судебную систему Украины до сих пор. По этой причине мог с кем-то вступить в конфликт, и его могли устранить", - сказал Царев.Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник также выразил мнение, что Портнов мог обладать информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского или для него самого.Украинский блогер Анатолий Шарий в своем телеграм-канале написал, что убитый Портнов готовился обнародовать компромат на Владимира Зеленского, но попросту не успел. По мнению Шария, "бенефициаром" случившегося может быть только Офис Зеленского, который "убивает своих опасных врагов".А вот украинский политолог Константин Бондаренко, наоборот, выразил уверенность, что убийство эск-советника Януковича выгодно кому угодно, но только не Зеленскому."Мы хорошо были знакомы с покойным. В последние годы очень серьезно разошлись во взглядах, что не мешало нам сохранять уважительное отношение друг к другу. Сегодня практически все делают акцент на том, что Портнов работал с Януковичем и даже пишут о нем как об "оппозиционном политике". Оппозиционером - по крайней мере, к нынешнему режиму - Андрей Владимирович не был. Более того: избегая публичных выступлений, в частных разговорах принимал сторону власти. И по этой причине вряд ли стоит подозревать действующую власть или лично Зеленского в заказном убийстве", - написал Бондаренко в своем телеграм-канале.Похожее мнение привело украинское издание "Страна.ua", процитировав одного из приближенных к Портнову, не пожелавшему раскрывать свою личность."Все, кто общался с Портновым в последние годы прекрасно знают, что он очень жестко осуждал вторжение России. Другой вопрос, что он считал, что Украина должна быть суверенной и независимой. Свободной от внешнего управления - как российского, так и американского. Из-за чего у него и был острый конфликт с клиентеллой Демпартии США на Украине (эту партию представлял, например экс-американский лидер Джо Байден)", - процитировало издание слова своего собеседника.Есть и еще одна версия, связанная с Вашингтоном, которую эксперты пока не торопятся высказывать публично. Однако в кулуарах озвучивают следующее: последние события указывают, что с политической арены "убирают" тех, кто формирует такую Украину, какой она сегодня является - нацистскую и коррумпированную. И это, уверены эксперты, одновременно является сигналом к тому, что США отказались от идеи взращивать под боком у России неонацистов, а значит отношения Москвы и Вашингтона "пошли на поправку", и ликвидация "свидетелей Зеленского" продолжится.В пользу этого предположения говорит недавнее убийство одесского радикала, участника "Правого сектора**", снискавший "славу" "главного нациста Одессы" Демьяна Ганула*, а также покушение на экс-главу одесской ячейки "Правого сектора"** Сергея Стерненко, который в последнее время переквалифицировался в крышевателя и околополитического активиста.Путин в Курской областиЛидер РФ Владимир Путин в среду посетил Курскую область - впервые с момента полного освобождения региона. В столице области он пообщался с волонтерами, встретился с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов в городе Курчатов и посетил строящуюся Курскую АЭС-2.По результатам визита лидер страны констатировал, что хотя противник и не оставляет попыток двигаться в сторону границы РФ, Россия достигнет всех целей благодаря сплоченности граждан. Отдельного внимания главы государства удостоилась тема уничтожения памятников Великой Отечественной войны руками солдат ВСУ."Понятно, с кем мы воюем: если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны, понятно, это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма, что же еще то... Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть", - отметил глава РФ.Подробности в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Путин заявил, что на Украине мы воюем с неонацистами. Объясняем, почему это так.Фронтовая сводкаВС РФ продолжают продвижение на фронте. В свежей сводке Минобороны говорится, что, например, группировка "Центр" нанесла поражение формированиям бригады спецназначения ВСУ, Нацгвардии и иностранного легиона, а всего противник потерял за сутки свыше 1300 военных. Однако враг не унимается, и средства ПВО РФ за сутки сбили 6 авиабомб JDAM и 236 беспилотников ВСУ. Причем часть БПЛА - над Московской областью.В ответ Россию наносит удары по военным объектам Украины. И в среду, 21 мая, Национальная гвардия страны официально признала удар ВС РФ по полигону в городе Шостка Сумской области. В заявлении отмечается, что в момент ракетного попадания на стрельбище проходили учения. В ведомстве также добавили, что командира воинской части отстранили от службы, начато расследование.Накануне, 20 мая, Минобороны ВС РФ сообщило об ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в Шостке. По данным российского военного ведомства, в результате были уничтожены до 70 украинских военнослужащих, в том числе 20 инструкторов.Произошедшее привело депутатов Верховной Рады в ярость: несколько парламентариев, включая Марьяну Безуглую, потребовали уволить главкома ВСУ Александра Сырского. А Алексей Гончаренко* добавил к своему предложению еще и обсценную оценку случившегося, что в переводе с нецензурного значит "полный провал".Комментируя удар по полигону в Шостке, украинское издание "Страна.ua" отметило, что "частично это связано с украинскими операциями в районе Теткино и полосы курского приграничья, которую, по данным Украины, еще удерживают ВСУ, при этом на территории соседней Сумщины еще с марта продвигаются российские войска"."Противник, в этом вопросе проявляет достаточно завидное упорство и настойчивость. Думаю, так сказать "конечной" целью наступления, есть не сама дорога, которую противник и так контролирует в огневом отношении, а высоты в районе села Юнаковка, овладение которыми, явно поспособствует ему в дальнейшем расширении его тактического вклинения в нашем приграничье, как на восток от Юнаковки, так и на север и северо-запад от неё (в первую очередь, по обоим берегам реки Снагость). Поэтому, скорее всего, в ближайшее время следует ожидать от передовых подразделений противника достаточно интенсивных атакующих\штурмовых действий, как в направлении на Юнаковку, так и по обеим берегам реки Снагость", - привела "Страна" комментарий украинского военного эксперта Константина Машовца.Меморандум России и УкраиныПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 мая рассказал прессе о том, что работа над меморандумом Москвы и Киева идет динамично, "никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс". В то же время он подчеркнул, что большая часть работы ведется в закрытом режиме. Песков добавил, что перечень условий для прекращения огня между Россией и Украиной будет подготовлен сторонами отдельно.Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что работа по подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной в формате "1000 на 1000" также в работе, как и обмен заключенными по формуле "9 на 9" с США.Дональд Трамп-младший и предсказание ЖириновскогоСтарший сын президента США Дональда Трампа, 47-летний Дональд Трамп-младший, заявил в среду в Катаре, что "однажды" может баллотироваться на пост президента, но пока останется "очень активным и горячим защитником идей" отца.Интересно, что еще в 2018 году Владимир Жириновский предсказал возобновление диалога России и США, отметив, что Путин и Трамп встретятся и у них будет возможность договориться."О чем договориться? По Украине, да! Украина: Львов и пять районов, это мы отделяем, и они в НАТО входят или в ЕС, куда хотят. Но вся Новороссия будет под российским флагом, как Крым и Донбасс. Трамп не возражает, и три конфликта он так закрывает, и трижды лауреат Нобелевской премии. Нормальные отношения с Россией, с Китаем, но при этом он будет душить Европу, потому что она ему ненавистна, он бежал из нее. Он добьется переизбрания на второй срок. Потом дочь – еще два срока, зять – еще два срока. Эта семья будет ласково обращаться с Америкой, и [Трамп] войдет в историю как лучший президент [США], лучше Рузвельта и всех остальных. Вот увидите, так будет", – сказал Жириновский.Другие новости дня - в материале Bloomberg: после разговора с Путиным Трамп "убежден в победе России".* Признан в России террористом и экстремистом.** Запрещенная в РФ террористическая организация.

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