Сигнал, что прежнюю Украину "ликвидируют", ВС РФ на границе Днепропетровской области. Итоги 21 мая
18:08 21.05.2025 (обновлено: 18:21 21.05.2025)
© Украина.ру/Кристина Черкасова
© Украина.ру/Кристина Черкасова
В Испании убит бывший замглавы Администрации президента Украины Андрей Портнов. Песков рассказал о том, как продвигается работа над меморандумом России и Украины. Лидер РФ Владимир Путин посетил Курскую область впервые после освобождения региона. Сын Дональда Трампа намекнул, что когда-нибудь может занять кресло отца.
Дошли
Главная новость последних минут - ВС РФ вышли на границу Днепропетровской области. Об этом сообщает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
"Дошли. Первые кадры наших штурмовиков на границе Днепропетровской области", - написал он, приложив к посту фото.
Портнов
Главным событием среды стало убийство бывшего замглавы Администрации президента Украины, экс-советника Виктора Януковича, адвоката Андрея Портнова у американской школы в Испании. По информации агентства Reuters, неизвестный на мотоцикле несколько раз выстрелил в Портнова, а потом скрылся. По другим источникам, убийц было несколько. Однако ни одного задержанного пока нет.
В середине нулевых Портнов в качестве юриста представлял в суде интересы госсекретаря Александра Зинченко, который тогда обвинил Петра Порошенко* в коррупции. В 2006 году адвокат был избран депутатом Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко, а в 2010-м перешел в команду Януковича в качестве замглавы Администрации президента.
В этой должности он курировал вопросы судебной системы и правовой политики, оказывая большое влияние не только на формирование судейского корпуса, но и судебную систему в целом. Противники Януковича называли Портнова "серым кардиналом" и считали, что именно он выстроил схему лояльного к Банковой правосудия, которое позволяло преследовать политических оппонентов и блокировать невыгодные для власти решения судов, а также фальсифицировать дела в судах.
В 2014 году, после Майдана, Портнов покинул Украину, сначала выехав в Россию, а затем - в Австрию. В 2019 году он вернулся В Киев с компроматом на представителей послемайданной власти. Генеральная прокуратура Украины возбуждала против него ряд уголовных производств, в частности, о превышении служебных полномочий и причастности к репрессиям против участников Майдана. Однако ни одно дело не завершилось обвинительным приговором. Летом 2022 года СМИ написали, что Портнов сбежал с Украины в Венгрию.
После 2014 года Генеральная прокуратура Украины возбудила против него ряд уголовных производств, в частности, о превышении служебных полномочий и причастности к репрессиям против участников Майдана. Однако ни одно дело не завершилось обвинительным приговором.
В 2014 году Европейский Союз и Канада ввели санкции против Портнова, но в 2015-м ЕС отметил их, признав необоснованными. Канада отменила санкции только в 2024-м, после длительной судебной борьбы. В 2021-м против него ввел санкции Минфин США, обвинив Портнова в использовании влияния для подкупа судей и подрыве судебной реформы на Украине. Кроме того, Портнов числился в базе данных расстрельного сайта "Миротворец" как "изменник родины".
По информации испанской газеты El Mundo, следствие рассматривает две основные версии убийства: сведение счетов со стороны организованной преступности или действия политического характера.
Тем временем, сеть запестрела другими версиями произошедшего. Так, например, бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в комментарии News.ru отметил, что убийство Портнова могло быть связано с его влиянием на судебную систему Украины.
"Достаточно жесткий, решительный и влиял на судебную систему Украины до сих пор. По этой причине мог с кем-то вступить в конфликт, и его могли устранить", - сказал Царев.
Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник также выразил мнение, что Портнов мог обладать информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского или для него самого.
Украинский блогер Анатолий Шарий в своем телеграм-канале написал, что убитый Портнов готовился обнародовать компромат на Владимира Зеленского, но попросту не успел. По мнению Шария, "бенефициаром" случившегося может быть только Офис Зеленского, который "убивает своих опасных врагов".
А вот украинский политолог Константин Бондаренко, наоборот, выразил уверенность, что убийство эск-советника Януковича выгодно кому угодно, но только не Зеленскому.
"Мы хорошо были знакомы с покойным. В последние годы очень серьезно разошлись во взглядах, что не мешало нам сохранять уважительное отношение друг к другу. Сегодня практически все делают акцент на том, что Портнов работал с Януковичем и даже пишут о нем как об "оппозиционном политике". Оппозиционером - по крайней мере, к нынешнему режиму - Андрей Владимирович не был. Более того: избегая публичных выступлений, в частных разговорах принимал сторону власти. И по этой причине вряд ли стоит подозревать действующую власть или лично Зеленского в заказном убийстве", - написал Бондаренко в своем телеграм-канале.
Похожее мнение привело украинское издание "Страна.ua", процитировав одного из приближенных к Портнову, не пожелавшему раскрывать свою личность.
"Все, кто общался с Портновым в последние годы прекрасно знают, что он очень жестко осуждал вторжение России. Другой вопрос, что он считал, что Украина должна быть суверенной и независимой. Свободной от внешнего управления - как российского, так и американского. Из-за чего у него и был острый конфликт с клиентеллой Демпартии США на Украине (эту партию представлял, например экс-американский лидер Джо Байден)", - процитировало издание слова своего собеседника.
Есть и еще одна версия, связанная с Вашингтоном, которую эксперты пока не торопятся высказывать публично. Однако в кулуарах озвучивают следующее: последние события указывают, что с политической арены "убирают" тех, кто формирует такую Украину, какой она сегодня является - нацистскую и коррумпированную. И это, уверены эксперты, одновременно является сигналом к тому, что США отказались от идеи взращивать под боком у России неонацистов, а значит отношения Москвы и Вашингтона "пошли на поправку", и ликвидация "свидетелей Зеленского" продолжится.
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
В пользу этого предположения говорит недавнее убийство одесского радикала, участника "Правого сектора**", снискавший "славу" "главного нациста Одессы" Демьяна Ганула*, а также покушение на экс-главу одесской ячейки "Правого сектора"** Сергея Стерненко, который в последнее время переквалифицировался в крышевателя и околополитического активиста.
Путин в Курской области
Лидер РФ Владимир Путин в среду посетил Курскую область - впервые с момента полного освобождения региона. В столице области он пообщался с волонтерами, встретился с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном, а также провел совещание с руководителями муниципалитетов в городе Курчатов и посетил строящуюся Курскую АЭС-2.
По результатам визита лидер страны констатировал, что хотя противник и не оставляет попыток двигаться в сторону границы РФ, Россия достигнет всех целей благодаря сплоченности граждан. Отдельного внимания главы государства удостоилась тема уничтожения памятников Великой Отечественной войны руками солдат ВСУ.
"Понятно, с кем мы воюем: если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны, понятно, это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма, что же еще то... Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть", - отметил глава РФ.
Подробности в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Путин заявил, что на Украине мы воюем с неонацистами. Объясняем, почему это так.
Фронтовая сводка
ВС РФ продолжают продвижение на фронте. В свежей сводке Минобороны говорится, что, например, группировка "Центр" нанесла поражение формированиям бригады спецназначения ВСУ, Нацгвардии и иностранного легиона, а всего противник потерял за сутки свыше 1300 военных. Однако враг не унимается, и средства ПВО РФ за сутки сбили 6 авиабомб JDAM и 236 беспилотников ВСУ. Причем часть БПЛА - над Московской областью.
В ответ Россию наносит удары по военным объектам Украины. И в среду, 21 мая, Национальная гвардия страны официально признала удар ВС РФ по полигону в городе Шостка Сумской области. В заявлении отмечается, что в момент ракетного попадания на стрельбище проходили учения. В ведомстве также добавили, что командира воинской части отстранили от службы, начато расследование.
Накануне, 20 мая, Минобороны ВС РФ сообщило об ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в Шостке. По данным российского военного ведомства, в результате были уничтожены до 70 украинских военнослужащих, в том числе 20 инструкторов.
Произошедшее привело депутатов Верховной Рады в ярость: несколько парламентариев, включая Марьяну Безуглую, потребовали уволить главкома ВСУ Александра Сырского. А Алексей Гончаренко* добавил к своему предложению еще и обсценную оценку случившегося, что в переводе с нецензурного значит "полный провал".
Комментируя удар по полигону в Шостке, украинское издание "Страна.ua" отметило, что "частично это связано с украинскими операциями в районе Теткино и полосы курского приграничья, которую, по данным Украины, еще удерживают ВСУ, при этом на территории соседней Сумщины еще с марта продвигаются российские войска".
"Противник, в этом вопросе проявляет достаточно завидное упорство и настойчивость. Думаю, так сказать "конечной" целью наступления, есть не сама дорога, которую противник и так контролирует в огневом отношении, а высоты в районе села Юнаковка, овладение которыми, явно поспособствует ему в дальнейшем расширении его тактического вклинения в нашем приграничье, как на восток от Юнаковки, так и на север и северо-запад от неё (в первую очередь, по обоим берегам реки Снагость). Поэтому, скорее всего, в ближайшее время следует ожидать от передовых подразделений противника достаточно интенсивных атакующих\штурмовых действий, как в направлении на Юнаковку, так и по обеим берегам реки Снагость", - привела "Страна" комментарий украинского военного эксперта Константина Машовца.
10:17"Вам опять врут": на Украине заявили о "дебильных приказах" в ВСУ после удара по полигону в ШосткеКиев официально признал удар российской армии ракетным комплексом "Искандер" по полигону спецназа в Шостке, правда, есть нюанс. После этого на Украине начался скандал: несколько депутатов Верховной Рады потребовали уволить главкома ВСУ Александра Сырского. А украинский блогер Анатолий Шарий обвинил командование ВСУ во лжи
Меморандум России и Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 мая рассказал прессе о том, что работа над меморандумом Москвы и Киева идет динамично, "никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс". В то же время он подчеркнул, что большая часть работы ведется в закрытом режиме. Песков добавил, что перечень условий для прекращения огня между Россией и Украиной будет подготовлен сторонами отдельно.
Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что работа по подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной в формате "1000 на 1000" также в работе, как и обмен заключенными по формуле "9 на 9" с США.
Дональд Трамп-младший и предсказание Жириновского
Старший сын президента США Дональда Трампа, 47-летний Дональд Трамп-младший, заявил в среду в Катаре, что "однажды" может баллотироваться на пост президента, но пока останется "очень активным и горячим защитником идей" отца.
Интересно, что еще в 2018 году Владимир Жириновский предсказал возобновление диалога России и США, отметив, что Путин и Трамп встретятся и у них будет возможность договориться.
"О чем договориться? По Украине, да! Украина: Львов и пять районов, это мы отделяем, и они в НАТО входят или в ЕС, куда хотят. Но вся Новороссия будет под российским флагом, как Крым и Донбасс. Трамп не возражает, и три конфликта он так закрывает, и трижды лауреат Нобелевской премии. Нормальные отношения с Россией, с Китаем, но при этом он будет душить Европу, потому что она ему ненавистна, он бежал из нее. Он добьется переизбрания на второй срок. Потом дочь – еще два срока, зять – еще два срока. Эта семья будет ласково обращаться с Америкой, и [Трамп] войдет в историю как лучший президент [США], лучше Рузвельта и всех остальных. Вот увидите, так будет", – сказал Жириновский.
30 апреля, 16:43100 дней Трампа, или "Мы только начали, вы ещё ничего не видели"47-й президент США Дональд Трамп отмечает первый "юбилей" на этом посту - 100 дней руководства страной. На митинге, проходившем в штате Мичиган по случаю этой даты, он заявил, что его 100 дней - самые успешные в истории страны, и "мы только начали, вы ещё ничего не видели" и "мы снова делаем Америку великой, и это происходит быстро"
Другие новости дня - в материале Bloomberg: после разговора с Путиным Трамп "убежден в победе России".
* Признан в России террористом и экстремистом.
** Запрещенная в РФ террористическая организация.
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