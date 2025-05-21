Песков оценил предложение провести переговоры России и Украины в Ватикане - 21.05.2025 Украина.ру
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Песков оценил предложение провести переговоры России и Украины в Ватикане
Песков оценил предложение провести переговоры России и Украины в Ватикане - 21.05.2025 Украина.ру
Песков оценил предложение провести переговоры России и Украины в Ватикане
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 мая ответил на вопрос журналистов о мнении Кремля насчет предложения папы Римского Льва XIV провести следующие переговоры с Украиной в Ватикане
2025-05-21T14:00
2025-05-21T14:00
новости
украина
россия
дмитрий песков
джорджи мелони
ватикан
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"Пока по месту дальнейших переговоров решение не принималось. Конечно, это решение принимается всеми заинтересованными сторонами, такого решения пока не было", - сказал Песков.Он добавил, что Москва не получала конкретных предложений от Ватикана по сотрудничеству в урегулировании ситуации на Украине.Также Песков подчеркнул, что Россия приветствует усилия всех стран, которые хотят поспособствовать урегулированию.Ранее Папа Римский Лев XIV в разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры между Россией и Украиной.Подробнее - в материале Папа Лев предлагает Ватикан для переговоров о мире на Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, дмитрий песков, джорджи мелони, ватикан
Новости, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Джорджи Мелони, Ватикан

Песков оценил предложение провести переговоры России и Украины в Ватикане

14:00 21.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 мая ответил на вопрос журналистов о мнении Кремля насчет предложения папы Римского Льва XIV провести следующие переговоры с Украиной в Ватикане
"Пока по месту дальнейших переговоров решение не принималось. Конечно, это решение принимается всеми заинтересованными сторонами, такого решения пока не было", - сказал Песков.
Он добавил, что Москва не получала конкретных предложений от Ватикана по сотрудничеству в урегулировании ситуации на Украине.
Также Песков подчеркнул, что Россия приветствует усилия всех стран, которые хотят поспособствовать урегулированию.
Ранее Папа Римский Лев XIV в разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры между Россией и Украиной.
Подробнее - в материале Папа Лев предлагает Ватикан для переговоров о мире на Украине на сайте Украина.ру.
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