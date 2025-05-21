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Песков оценил предложение провести переговоры России и Украины в Ватикане

Песков оценил предложение провести переговоры России и Украины в Ватикане - 21.05.2025 Украина.ру

Песков оценил предложение провести переговоры России и Украины в Ватикане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 мая ответил на вопрос журналистов о мнении Кремля насчет предложения папы Римского Льва XIV провести следующие переговоры с Украиной в Ватикане

2025-05-21T14:00

2025-05-21T14:00

2025-05-21T14:00

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"Пока по месту дальнейших переговоров решение не принималось. Конечно, это решение принимается всеми заинтересованными сторонами, такого решения пока не было", - сказал Песков.Он добавил, что Москва не получала конкретных предложений от Ватикана по сотрудничеству в урегулировании ситуации на Украине.Также Песков подчеркнул, что Россия приветствует усилия всех стран, которые хотят поспособствовать урегулированию.Ранее Папа Римский Лев XIV в разговоре с премьер-министром Италии Джорджей Мелони подтвердил готовность принять в Ватикане переговоры между Россией и Украиной.Подробнее - в материале Папа Лев предлагает Ватикан для переговоров о мире на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, дмитрий песков, джорджи мелони, ватикан