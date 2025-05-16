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Папа Лев предлагает Ватикан для переговоров о мире на Украине

Папа Лев предлагает Ватикан для переговоров о мире на Украине - 16.05.2025 Украина.ру

Папа Лев предлагает Ватикан для переговоров о мире на Украине

Глава Римско-католической церкви предложил провести мирные переговоры по Украине в Ватикане. Об этом 16 мая заявил глава ватиканской дипломатии кардинал Пьетро Паролин

2025-05-16T20:22

2025-05-16T20:22

2025-05-16T20:22

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В общении с прессой госсекретарь Ватикана назвал "сложным" переговорный процесс по Украине в турецком Стамбуле."Ватикан мог бы стать подходящей площадкой", - сказал Паролин, оценивая перспективу проведения переговоров по Украине в другой локации.Папа Римский Лев XIV планирует предоставить Ватикан для прямой встречи двух сторон, сообщило издание Politico по итогам общения Паролина с прессой.Актуальное интервью на эту тему: Вассерман: Путину незачем ехать в Стамбул, переговоры на высшем уровне готовятся долго и тщательно Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Итоги переговоров в Стамбуле: обмен пленными и "слонячка" западных СМИ. Итоги 16 мая

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