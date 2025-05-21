Освобождение Богатыря поможет ВС РФ занять Алексеевку и зайти в Днепропетровскую область – Угольный - 21.05.2025 Украина.ру
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Освобождение Богатыря поможет ВС РФ занять Алексеевку и зайти в Днепропетровскую область – Угольный
Освобождение Богатыря поможет ВС РФ занять Алексеевку и зайти в Днепропетровскую область – Угольный - 21.05.2025 Украина.ру
Освобождение Богатыря поможет ВС РФ занять Алексеевку и зайти в Днепропетровскую область – Угольный
Южнее Богатыря за противником остаются важные села Отрадное и Комар. Село Комар в ДНР – это серьезный логистический центр ВСУ, который надо занять, чтобы развивать наступление на запад в сторону Днепропетровской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
2025-05-21T06:00
2025-05-21T06:00
новости
россия
днепропетровская область
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Ранее Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Богатыря – серьезного укрепрайона ВСУ. В ведомстве пояснили, что благодаря этому успеху в обороне противника на юго-западе Донбасса возникла серьезная брешь.Пока еще ВС РФ не проломили весь укрепрайон ВСУ возле Богатыря. К северу от него противник еще удерживает Алексеевку, которая стоит на стыке наших группировок "Центр" и "Восток" и сдерживает их продвижение, рассказал обозреватель."Надеюсь, освобождение Богатыря поможет нам изолировать Алексеевку и быстро ее занять. Если это произойдет, мы сможем выйти на государственную границу и даже зайти в Днепропетровскую область в сторону Новопавловки", – подчеркнул Угольный.Он уточнил, что южнее Богатыря за противником остаются важные села Отрадное и Комар. Комар – это серьезный логистический центр ВСУ, который надо занять, чтобы развивать наступление на запад в сторону Днепропетровской области, добавил он.Что касается освобождения Новой Полтавки и продвижения между Мирноградом и Константиновкой, то это одно из самых перспективных направлений, отметил Угольный."Темпы нашего наступления там регулярно растут. Наверняка именно туда украинское командование будет направлять свои резервы", – заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО – в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе".
https://ukraina.ru/20250520/dlya-chego-boeviki-vsu-opyat-polezli-v-kurskuyu-oblast-gasparyan-o-glavnykh-tselyakh-ukrainy--1063275081.html
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новости, россия, днепропетровская область, комар, вс рф, днепропетровск, днр, новости днр, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, наступление россии на украину, наступление вс рф
Новости, Россия, Днепропетровская область, Комар, ВС РФ, Днепропетровск, ДНР, новости ДНР, СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, наступление России на Украину, наступление ВС РФ

Освобождение Богатыря поможет ВС РФ занять Алексеевку и зайти в Днепропетровскую область – Угольный

06:00 21.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Южнее Богатыря за противником остаются важные села Отрадное и Комар. Село Комар в ДНР – это серьезный логистический центр ВСУ, который надо занять, чтобы развивать наступление на запад в сторону Днепропетровской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
Ранее Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Богатыря – серьезного укрепрайона ВСУ. В ведомстве пояснили, что благодаря этому успеху в обороне противника на юго-западе Донбасса возникла серьезная брешь.
Пока еще ВС РФ не проломили весь укрепрайон ВСУ возле Богатыря. К северу от него противник еще удерживает Алексеевку, которая стоит на стыке наших группировок "Центр" и "Восток" и сдерживает их продвижение, рассказал обозреватель.
"Надеюсь, освобождение Богатыря поможет нам изолировать Алексеевку и быстро ее занять. Если это произойдет, мы сможем выйти на государственную границу и даже зайти в Днепропетровскую область в сторону Новопавловки", – подчеркнул Угольный.
Он уточнил, что южнее Богатыря за противником остаются важные села Отрадное и Комар. Комар – это серьезный логистический центр ВСУ, который надо занять, чтобы развивать наступление на запад в сторону Днепропетровской области, добавил он.
Что касается освобождения Новой Полтавки и продвижения между Мирноградом и Константиновкой, то это одно из самых перспективных направлений, отметил Угольный.
"Темпы нашего наступления там регулярно растут. Наверняка именно туда украинское командование будет направлять свои резервы", – заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО – в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе".
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06:00Освобождение Богатыря поможет ВС РФ занять Алексеевку и зайти в Днепропетровскую область – Угольный
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