https://ukraina.ru/20250521/osvobozhdenie-bogatyrya-pomozhet-vs-rf-zanyat-alekseevku-i-zayti-v-dnepropetrovskuyu-oblast--ugolnyy-1063280956.html

Освобождение Богатыря поможет ВС РФ занять Алексеевку и зайти в Днепропетровскую область – Угольный

Освобождение Богатыря поможет ВС РФ занять Алексеевку и зайти в Днепропетровскую область – Угольный - 21.05.2025 Украина.ру

Освобождение Богатыря поможет ВС РФ занять Алексеевку и зайти в Днепропетровскую область – Угольный

Южнее Богатыря за противником остаются важные села Отрадное и Комар. Село Комар в ДНР – это серьезный логистический центр ВСУ, который надо занять, чтобы развивать наступление на запад в сторону Днепропетровской области. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный

2025-05-21T06:00

2025-05-21T06:00

2025-05-21T06:00

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Ранее Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Богатыря – серьезного укрепрайона ВСУ. В ведомстве пояснили, что благодаря этому успеху в обороне противника на юго-западе Донбасса возникла серьезная брешь.Пока еще ВС РФ не проломили весь укрепрайон ВСУ возле Богатыря. К северу от него противник еще удерживает Алексеевку, которая стоит на стыке наших группировок "Центр" и "Восток" и сдерживает их продвижение, рассказал обозреватель."Надеюсь, освобождение Богатыря поможет нам изолировать Алексеевку и быстро ее занять. Если это произойдет, мы сможем выйти на государственную границу и даже зайти в Днепропетровскую область в сторону Новопавловки", – подчеркнул Угольный.Он уточнил, что южнее Богатыря за противником остаются важные села Отрадное и Комар. Комар – это серьезный логистический центр ВСУ, который надо занять, чтобы развивать наступление на запад в сторону Днепропетровской области, добавил он.Что касается освобождения Новой Полтавки и продвижения между Мирноградом и Константиновкой, то это одно из самых перспективных направлений, отметил Угольный."Темпы нашего наступления там регулярно растут. Наверняка именно туда украинское командование будет направлять свои резервы", – заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО – в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе".

https://ukraina.ru/20250520/dlya-chego-boeviki-vsu-opyat-polezli-v-kurskuyu-oblast-gasparyan-o-glavnykh-tselyakh-ukrainy--1063275081.html

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