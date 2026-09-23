Ультиматум? Аракчи озвучил Уиткоффу условия по Ормузскому проливу - 23.09.2026 Украина.ру
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Ультиматум? Аракчи озвучил Уиткоффу условия по Ормузскому проливу
Ультиматум? Аракчи озвучил Уиткоффу условия по Ормузскому проливу - 23.09.2026 Украина.ру
Ультиматум? Аракчи озвучил Уиткоффу условия по Ормузскому проливу
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 22 сентября озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана.
2026-09-23T08:16
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Условия, предъявленные американской стороне на встрече, прошедшей на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, очень напоминают ультиматум."В ходе встречи представителю США была передана решительная позиция Ирана. Незамедлительное снятие морской блокады, незамедлительная выплата всех заблокированных активов, а также прекращение войны на всех фронтах сопротивления были в числе условий Ирана для открытия Ормузского пролива", — говорится в сообщении.По утверждению гостелерадиокомпании, Аракчи согласился на просьбу Уиткоффа о встрече для того, чтобы передать Соединённым Штатам условия иранской стороны по Ормузскому проливу.В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.Президент США Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН заявил, что ему предстоит решить, пойти ли на сделку с Ираном или "полностью стереть его с лица земли". Он также позже сообщил журналистам, что представители Вашингтона и Тегерана провели на полях Генассамблеи ООН "очень хорошую" трехчасовую встречу.Подробнее о "неожиданных" последствиях войны на Ближнем Востоке для Соединённых Штатов - в материале Сергея Котвицкого Дефицит топлива и масло по талонам: у США проблемы, Иран выдвинул Трампу свои условия.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Иран, МИД, Стив Уиткофф, США, Нью-Йорк, Дональд Трамп, ООН, Генассамблея ООН, Тегеран , Ормуз, ультиматум, переговоры, эскалация, военная эскалация, Ближний Восток, удар по Ирану, война в Иране, международные отношения, Международная политика, Мир без границ, цены на нефть

Ультиматум? Аракчи озвучил Уиткоффу условия по Ормузскому проливу

08:16 23.09.2026 (обновлено: 08:20 23.09.2026)
 
© РИА НовостиАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 23.09.2026
© РИА Новости
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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 22 сентября озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана.
Условия, предъявленные американской стороне на встрече, прошедшей на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, очень напоминают ультиматум.
"В ходе встречи представителю США была передана решительная позиция Ирана. Незамедлительное снятие морской блокады, незамедлительная выплата всех заблокированных активов, а также прекращение войны на всех фронтах сопротивления были в числе условий Ирана для открытия Ормузского пролива", — говорится в сообщении.
По утверждению гостелерадиокомпании, Аракчи согласился на просьбу Уиткоффа о встрече для того, чтобы передать Соединённым Штатам условия иранской стороны по Ормузскому проливу.
В Нью-Йорке 8 сентября официально открылась 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках ГА с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября проходит традиционная неделя высокого уровня, на которой Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.
Президент США Дональд Трамп в своей речи на Генассамблее ООН заявил, что ему предстоит решить, пойти ли на сделку с Ираном или "полностью стереть его с лица земли". Он также позже сообщил журналистам, что представители Вашингтона и Тегерана провели на полях Генассамблеи ООН "очень хорошую" трехчасовую встречу.
Подробнее о "неожиданных" последствиях войны на Ближнем Востоке для Соединённых Штатов - в материале Сергея Котвицкого Дефицит топлива и масло по талонам: у США проблемы, Иран выдвинул Трампу свои условия.
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