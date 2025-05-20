https://ukraina.ru/20250520/1063243189.html

Владислав Угольный: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке

Владислав Угольный: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке - 20.05.2025 Украина.ру

Владислав Угольный: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке

От российских передовых позиций до Дружковки уже 19 километров. Если мы продвинемся более значительно, это сделает украинскую оборону Часов Яра абсолютно бессмысленной. Противнику придется отступать с огромного количества территорий, считает военный обозреватель Владислав Угольный, который хорошо знает места боевых действий и текущую обстановку

2025-05-20T05:00

2025-05-20T05:00

2025-05-20T05:00

интервью

сво

константиновка

россия

днепропетровская область

сумская область

дроны

дипломатия

часов яр

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Богатыря – серьезного укрепрайона ВСУ. В ведомстве пояснили, что благодаря этому успеху в обороне противника на юго-западе Донбасса возникла серьезная брешь. Глава ДНР Денис Пушилин даже не исключил, что киевский режим для латания этой дыры будет вынужден снимать войска с Красноармейского направления, где наши войска освободили Новую Полтавку, которая находится уже за трассой "Покровск-Константиновка".- Владислав, так ли все оптимистично, как кажется на первый взгляд?- Мы пока еще не проломили весь укрепрайон ВСУ возле Богатыря. К северу от него противник еще удерживает Алексеевку, которая стоит на стыке наших группировок "Центр" и "Восток" и сдерживает их продвижение. Надеюсь, освобождение Богатыря поможет нам изолировать Алексеевку и быстро ее занять. Если это произойдет, мы сможем выйти на государственную границу и даже зайти в Днепропетровскую область в сторону Новопавловки.К тому же, к южнее Богатыря за противником остаются важные села Отрадное и Комар. Комар – это серьезный логистический центр ВСУ. Его тоже надо занять, чтобы развивать наступление на запад в сторону Днепропетровской области.Что касается освобождения Новой Полтавки и продвижения между Мирноградом и Константиновкой, то это одно из самых наших перспективных направлений. Темпы нашего наступления там регулярно растут. Наверняка именно туда украинское командование будет направлять свои резервы.- Насчет Алексеевки. Картографический проект LostArmour пока не фиксирует нашего успешного продвижения к ней на северном берегу реки Волчья. С чем это может быть связано?- Потому что у Украины там стоят большие силы и потому что она укреплена. По некоторым данным, между Алексеевкой и Орехово противник держит три бригады, в том числе тяжелую механизированную. Киевский режим будет делать все, чтобы не дать нам обеспечить фланги и осуществить юго-западный охват Красноармейский.- Насчет продвижения между Мирноградом и Константиновкой. Сами украинцы бьют тревогу по поводу того, что если мы выйдем на линию "Русин Яр-Александро-Калиново", то это создаст непосредственную угрозу для Славянско-Краматорской агломерации.- Опасения украинцев справедливы. Если мы выйдем севернее Русин Яра в сторону Долгой Балки, мы с помощью дронов сможем парализовать вражескую логистику на трассе Дружковка-Константиновка. К тому же, мы в перспективе можем выйти и к самой Дружковке. Я не знаю, можно ли уже говорить о Дружковском направлении, но в целом от наших передовых позиций до нее уже 19 километров. И в перспективе это делает украинскую оборону Часов Яра абсолютно бессмысленной. Противнику придется отступать с огромного количества территорий.- Насчет задач, которые надо решить перед продвижением на Константиновку. Когда мы сможем срезать украинский карман в районе Зари? Как оцениваете обстановку в самом Часов Яре?- Сейчас идет штурм Романовки. Если мы ее возьмем и продвинемся севернее, ВСУ будут вынуждены отойти из кармана в районе Зари, Старой Николаевки и Игнатовки. Правда, пока непонятно, что происходит на северных окраинах Дзержинска. Были сообщения, что нас якобы отбросили от шахтного комплекса Матроны Московской. А его надо контролировать, чтобы уничтожить логистику у этого кармана.С другой стороны, если мы продвигаемся к Александро-Калиново от Новоеленковки, то все эти украинские позиции в районе Зари мы просто-напросто сможем обойти.Что касается Часов Яра, то пока нет видеоподтверждения информации о том, что мы водрузили флаг над зданием городского совета. Возможно, он полностью разрушен. Тем не менее, по сообщениям с мест мы полностью заняли многоэтажный район.Также продолжаются бои за Ступочки и за остаток кварталов частного сектора в самом Часов Яре. Полагаю, что еще месяц они продлятся. Если только у нас будет мощного продвижения западнее Константиновки, которое вынудит противника снимать силы из Часов Яра.- Насчет мощного продвижения. Теперь вместо Андрея Мордвичева командовать группировкой "Центр" будет генерал-полковник Валерий Солодчук, при котором был осуществлен разгром ВСУ под Суджей.- Солодчук командовал группировкой войск "Курск" в составе группы войск "Север" и вроде бы даже был начальником штаба "Севера". Он себя показал хорошо. Мои знакомые бойцы, которые там воевали, отзываются о нем как о молодом и бодром генерале. Так что это хорошая замена Мордвичеву.Что касается самого Мордвичева, то я все же ожидаю, что его назначат заместителем командующего объединенной группировки СВО – непосредственным заместителем Валерия Герасимова.- Какой у вас будет прогноз по боям в Приграничье, учитывая, что ВСУ по-прежнему пытаются прорваться в Теткино, а мы освободили Мариьно в Сумской области?- По поводу Теткино в украинской военной среде случился большой скандал. Командир механизированного батальона 47-й бригады подал рапорт об отставке сказав, что их там бросают на убой с непонятными перспективами. С военной точки зрения это наступление действительно бессмысленно. Видимо, противник хотел к 9 мая зайти на территорию РФ, чтобы попиариться.Тем временем у нас продолжается продвижение в районе Беловод и Юнаковки. Мы с вами уже обсуждали, что штурмовать сами Сумы сейчас невозможно, потому что город прикрывают зеленые леса. Но если мы выйдем на рубеж "Хотень-Кияница-Юнаковка", чтобы зимой угрожать Сумам, это было бы целесообразно.Коль скоро российская делегация в Стамбуле сказала, что в следующий раз территориальных требований к киевскому режиму будет больше, то угроза Сумам может стать для наших дипломатов неплохой козырной картой.Также по теме - в материале Кристины Черкасовой: Образ войны на Украине, переговорные страсти и "коалиция желающих" в полном составе. Неделя в фотографиях

https://ukraina.ru/20240720/1056371781.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сво, константиновка, россия, днепропетровская область, сумская область, дроны, дипломатия, часов яр