Владислав Угольный: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке - 20.05.2025 Украина.ру
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Владислав Угольный: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке
Владислав Угольный: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке - 20.05.2025 Украина.ру
Владислав Угольный: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке
От российских передовых позиций до Дружковки уже 19 километров. Если мы продвинемся более значительно, это сделает украинскую оборону Часов Яра абсолютно бессмысленной. Противнику придется отступать с огромного количества территорий, считает военный обозреватель Владислав Угольный, который хорошо знает места боевых действий и текущую обстановку
2025-05-20T05:00
2025-05-20T05:00
интервью
сво
константиновка
россия
днепропетровская область
сумская область
дроны
дипломатия
часов яр
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Богатыря – серьезного укрепрайона ВСУ. В ведомстве пояснили, что благодаря этому успеху в обороне противника на юго-западе Донбасса возникла серьезная брешь. Глава ДНР Денис Пушилин даже не исключил, что киевский режим для латания этой дыры будет вынужден снимать войска с Красноармейского направления, где наши войска освободили Новую Полтавку, которая находится уже за трассой "Покровск-Константиновка".- Владислав, так ли все оптимистично, как кажется на первый взгляд?- Мы пока еще не проломили весь укрепрайон ВСУ возле Богатыря. К северу от него противник еще удерживает Алексеевку, которая стоит на стыке наших группировок "Центр" и "Восток" и сдерживает их продвижение. Надеюсь, освобождение Богатыря поможет нам изолировать Алексеевку и быстро ее занять. Если это произойдет, мы сможем выйти на государственную границу и даже зайти в Днепропетровскую область в сторону Новопавловки.К тому же, к южнее Богатыря за противником остаются важные села Отрадное и Комар. Комар – это серьезный логистический центр ВСУ. Его тоже надо занять, чтобы развивать наступление на запад в сторону Днепропетровской области.Что касается освобождения Новой Полтавки и продвижения между Мирноградом и Константиновкой, то это одно из самых наших перспективных направлений. Темпы нашего наступления там регулярно растут. Наверняка именно туда украинское командование будет направлять свои резервы.- Насчет Алексеевки. Картографический проект LostArmour пока не фиксирует нашего успешного продвижения к ней на северном берегу реки Волчья. С чем это может быть связано?- Потому что у Украины там стоят большие силы и потому что она укреплена. По некоторым данным, между Алексеевкой и Орехово противник держит три бригады, в том числе тяжелую механизированную. Киевский режим будет делать все, чтобы не дать нам обеспечить фланги и осуществить юго-западный охват Красноармейский.- Насчет продвижения между Мирноградом и Константиновкой. Сами украинцы бьют тревогу по поводу того, что если мы выйдем на линию "Русин Яр-Александро-Калиново", то это создаст непосредственную угрозу для Славянско-Краматорской агломерации.- Опасения украинцев справедливы. Если мы выйдем севернее Русин Яра в сторону Долгой Балки, мы с помощью дронов сможем парализовать вражескую логистику на трассе Дружковка-Константиновка. К тому же, мы в перспективе можем выйти и к самой Дружковке. Я не знаю, можно ли уже говорить о Дружковском направлении, но в целом от наших передовых позиций до нее уже 19 километров. И в перспективе это делает украинскую оборону Часов Яра абсолютно бессмысленной. Противнику придется отступать с огромного количества территорий.- Насчет задач, которые надо решить перед продвижением на Константиновку. Когда мы сможем срезать украинский карман в районе Зари? Как оцениваете обстановку в самом Часов Яре?- Сейчас идет штурм Романовки. Если мы ее возьмем и продвинемся севернее, ВСУ будут вынуждены отойти из кармана в районе Зари, Старой Николаевки и Игнатовки. Правда, пока непонятно, что происходит на северных окраинах Дзержинска. Были сообщения, что нас якобы отбросили от шахтного комплекса Матроны Московской. А его надо контролировать, чтобы уничтожить логистику у этого кармана.С другой стороны, если мы продвигаемся к Александро-Калиново от Новоеленковки, то все эти украинские позиции в районе Зари мы просто-напросто сможем обойти.Что касается Часов Яра, то пока нет видеоподтверждения информации о том, что мы водрузили флаг над зданием городского совета. Возможно, он полностью разрушен. Тем не менее, по сообщениям с мест мы полностью заняли многоэтажный район.Также продолжаются бои за Ступочки и за остаток кварталов частного сектора в самом Часов Яре. Полагаю, что еще месяц они продлятся. Если только у нас будет мощного продвижения западнее Константиновки, которое вынудит противника снимать силы из Часов Яра.- Насчет мощного продвижения. Теперь вместо Андрея Мордвичева командовать группировкой "Центр" будет генерал-полковник Валерий Солодчук, при котором был осуществлен разгром ВСУ под Суджей.- Солодчук командовал группировкой войск "Курск" в составе группы войск "Север" и вроде бы даже был начальником штаба "Севера". Он себя показал хорошо. Мои знакомые бойцы, которые там воевали, отзываются о нем как о молодом и бодром генерале. Так что это хорошая замена Мордвичеву.Что касается самого Мордвичева, то я все же ожидаю, что его назначат заместителем командующего объединенной группировки СВО – непосредственным заместителем Валерия Герасимова.- Какой у вас будет прогноз по боям в Приграничье, учитывая, что ВСУ по-прежнему пытаются прорваться в Теткино, а мы освободили Мариьно в Сумской области?- По поводу Теткино в украинской военной среде случился большой скандал. Командир механизированного батальона 47-й бригады подал рапорт об отставке сказав, что их там бросают на убой с непонятными перспективами. С военной точки зрения это наступление действительно бессмысленно. Видимо, противник хотел к 9 мая зайти на территорию РФ, чтобы попиариться.Тем временем у нас продолжается продвижение в районе Беловод и Юнаковки. Мы с вами уже обсуждали, что штурмовать сами Сумы сейчас невозможно, потому что город прикрывают зеленые леса. Но если мы выйдем на рубеж "Хотень-Кияница-Юнаковка", чтобы зимой угрожать Сумам, это было бы целесообразно.Коль скоро российская делегация в Стамбуле сказала, что в следующий раз территориальных требований к киевскому режиму будет больше, то угроза Сумам может стать для наших дипломатов неплохой козырной картой.Также по теме - в материале Кристины Черкасовой: Образ войны на Украине, переговорные страсти и "коалиция желающих" в полном составе. Неделя в фотографиях
https://ukraina.ru/20240720/1056371781.html
константиновка
россия
днепропетровская область
сумская область
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сво, константиновка, россия, днепропетровская область, сумская область, дроны, дипломатия, часов яр
Интервью, СВО, Константиновка, Россия, Днепропетровская область, Сумская область, дроны, дипломатия, Часов Яр

Владислав Угольный: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке

05:00 20.05.2025
 
© скриншот видео Савва ФедосеевВладислав Угольный интервью
Владислав Угольный интервью
© скриншот видео Савва Федосеев
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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От российских передовых позиций до Дружковки уже 19 километров. Если мы продвинемся более значительно, это сделает украинскую оборону Часов Яра абсолютно бессмысленной. Противнику придется отступать с огромного количества территорий, считает военный обозреватель Владислав Угольный, который хорошо знает места боевых действий и текущую обстановку
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Богатыря – серьезного укрепрайона ВСУ. В ведомстве пояснили, что благодаря этому успеху в обороне противника на юго-западе Донбасса возникла серьезная брешь. Глава ДНР Денис Пушилин даже не исключил, что киевский режим для латания этой дыры будет вынужден снимать войска с Красноармейского направления, где наши войска освободили Новую Полтавку, которая находится уже за трассой "Покровск-Константиновка".
- Владислав, так ли все оптимистично, как кажется на первый взгляд?
- Мы пока еще не проломили весь укрепрайон ВСУ возле Богатыря. К северу от него противник еще удерживает Алексеевку, которая стоит на стыке наших группировок "Центр" и "Восток" и сдерживает их продвижение. Надеюсь, освобождение Богатыря поможет нам изолировать Алексеевку и быстро ее занять. Если это произойдет, мы сможем выйти на государственную границу и даже зайти в Днепропетровскую область в сторону Новопавловки.
Владислав Угольный интервью
20 июля 2024, 04:45
Владислав Угольный: кто онВоенный обозреватель, автор одноименного телеграм-канала
К тому же, к южнее Богатыря за противником остаются важные села Отрадное и Комар. Комар – это серьезный логистический центр ВСУ. Его тоже надо занять, чтобы развивать наступление на запад в сторону Днепропетровской области.
Что касается освобождения Новой Полтавки и продвижения между Мирноградом и Константиновкой, то это одно из самых наших перспективных направлений. Темпы нашего наступления там регулярно растут. Наверняка именно туда украинское командование будет направлять свои резервы.
- Насчет Алексеевки. Картографический проект LostArmour пока не фиксирует нашего успешного продвижения к ней на северном берегу реки Волчья. С чем это может быть связано?
- Потому что у Украины там стоят большие силы и потому что она укреплена. По некоторым данным, между Алексеевкой и Орехово противник держит три бригады, в том числе тяжелую механизированную. Киевский режим будет делать все, чтобы не дать нам обеспечить фланги и осуществить юго-западный охват Красноармейский.
- Насчет продвижения между Мирноградом и Константиновкой. Сами украинцы бьют тревогу по поводу того, что если мы выйдем на линию "Русин Яр-Александро-Калиново", то это создаст непосредственную угрозу для Славянско-Краматорской агломерации.
- Опасения украинцев справедливы. Если мы выйдем севернее Русин Яра в сторону Долгой Балки, мы с помощью дронов сможем парализовать вражескую логистику на трассе Дружковка-Константиновка. К тому же, мы в перспективе можем выйти и к самой Дружковке. Я не знаю, можно ли уже говорить о Дружковском направлении, но в целом от наших передовых позиций до нее уже 19 километров. И в перспективе это делает украинскую оборону Часов Яра абсолютно бессмысленной. Противнику придется отступать с огромного количества территорий.
- Насчет задач, которые надо решить перед продвижением на Константиновку. Когда мы сможем срезать украинский карман в районе Зари? Как оцениваете обстановку в самом Часов Яре?
- Сейчас идет штурм Романовки. Если мы ее возьмем и продвинемся севернее, ВСУ будут вынуждены отойти из кармана в районе Зари, Старой Николаевки и Игнатовки. Правда, пока непонятно, что происходит на северных окраинах Дзержинска. Были сообщения, что нас якобы отбросили от шахтного комплекса Матроны Московской. А его надо контролировать, чтобы уничтожить логистику у этого кармана.
С другой стороны, если мы продвигаемся к Александро-Калиново от Новоеленковки, то все эти украинские позиции в районе Зари мы просто-напросто сможем обойти.
Что касается Часов Яра, то пока нет видеоподтверждения информации о том, что мы водрузили флаг над зданием городского совета. Возможно, он полностью разрушен. Тем не менее, по сообщениям с мест мы полностью заняли многоэтажный район.
Также продолжаются бои за Ступочки и за остаток кварталов частного сектора в самом Часов Яре. Полагаю, что еще месяц они продлятся. Если только у нас будет мощного продвижения западнее Константиновки, которое вынудит противника снимать силы из Часов Яра.
- Насчет мощного продвижения. Теперь вместо Андрея Мордвичева командовать группировкой "Центр" будет генерал-полковник Валерий Солодчук, при котором был осуществлен разгром ВСУ под Суджей.
- Солодчук командовал группировкой войск "Курск" в составе группы войск "Север" и вроде бы даже был начальником штаба "Севера". Он себя показал хорошо. Мои знакомые бойцы, которые там воевали, отзываются о нем как о молодом и бодром генерале. Так что это хорошая замена Мордвичеву.
Что касается самого Мордвичева, то я все же ожидаю, что его назначат заместителем командующего объединенной группировки СВО – непосредственным заместителем Валерия Герасимова.
- Какой у вас будет прогноз по боям в Приграничье, учитывая, что ВСУ по-прежнему пытаются прорваться в Теткино, а мы освободили Мариьно в Сумской области?
- По поводу Теткино в украинской военной среде случился большой скандал. Командир механизированного батальона 47-й бригады подал рапорт об отставке сказав, что их там бросают на убой с непонятными перспективами. С военной точки зрения это наступление действительно бессмысленно. Видимо, противник хотел к 9 мая зайти на территорию РФ, чтобы попиариться.
Тем временем у нас продолжается продвижение в районе Беловод и Юнаковки. Мы с вами уже обсуждали, что штурмовать сами Сумы сейчас невозможно, потому что город прикрывают зеленые леса. Но если мы выйдем на рубеж "Хотень-Кияница-Юнаковка", чтобы зимой угрожать Сумам, это было бы целесообразно.
Коль скоро российская делегация в Стамбуле сказала, что в следующий раз территориальных требований к киевскому режиму будет больше, то угроза Сумам может стать для наших дипломатов неплохой козырной картой.
Также по теме - в материале Кристины Черкасовой: Образ войны на Украине, переговорные страсти и "коалиция желающих" в полном составе. Неделя в фотографиях
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