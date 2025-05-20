Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе - 20.05.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе
Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе - 20.05.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-05-20T17:44
2025-05-20T17:44
эксклюзив
россия
донбасс
краматорск
вооруженные силы украины
изюм
красный лиман
всу
спецоперация
геннадий алехин
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Российская армия формирует мощный наступательный кулак, который может основательно ударить в направлении Краматорско-Славянской агломерации.Район "Александро-Калиново - Яблоневка - Катериновка" — это ключевой треугольник, прилегающий к развязке трассы Т-0504, обеспечивающей выход на "вилку"— Дружковку и Краматорск. ВСУ будут за него цепляться. Не только потому, что он важен логистически, а потому, что потеря этого пятачка может повлиять на устойчивость всей группировки в Донбассе и даже в Харьковской области.Сражение здесь будет тяжелым: заранее подготовленные оборонительные позиции, минные поля, попытки контратак с северо-запада за счет сформированных здесь резервов. Все это станет стандартным фоном ближайших месяцев.Стоит особо подчеркнуть, что Славянск и Краматорск образуют ключевую агломерацию в Донецкой области, играющую стратегическую роль в обороне ВСУ.В 2022 году противник создал здесь единый укрепрайон площадью 170 кв. км с запасами оружия, боеприпасов и продовольствия. Города контролируют транспортные узлы, критически важные для снабжения украинских войск в Донбассе. Промзоны Краматорска (заводы "Энергомашспецсталь" и "НКМЗ") превращены в укрепленные пункты обороны. Потеря этой агломерации также откроет путь для российских войск к Изюму в Харьковской области.Недавние сообщения указывают на освобождение важных в тактическом отношении населенных пунктов Торское, Новоалександровка и Вольное Поле после ожесточённых боёв. ВСУ не только теряют позиции, но и сталкиваются с разрушением структуры фронта: укрепления рушатся, склады боеприпасов уничтожаются, а логистические узлы разрываются.Отсутствие свежих резервов усугубляет ситуацию, оставляя украинские войска без подкреплений.В частности, Торский выступ, который ВСУ безуспешно пытались ликвидировать с 2022 года, теперь полностью под нашим контролем. Это создаёт благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск как в направлении Северска, так и в сторону Красного Лимана, поскольку теперь фланг наступающей группировки надёжно прикрыт. Более того, контроль над Торским нарушает северные логистические маршруты, связывающие Северск с тыловыми районами.А с учётом того, что наши части и подразделения уже фактически освободили поселок Редкодуб, конфигурация фронта выстраивается в очередной полукотел для всей группировки ВСУ "Луганск".Когда ВС РФ возьмут Красный Лиман, Славянско - Краматорская группировка ВСУ окажется под угрозой перерезания всей логистики с Харьковом. И в этом разрезе вполне логичным видится движение на Изюм и его освобождение с целью окончательного перерезания трассы снабжения с Харьковом. Именно так действовали ВС РФ в 2022 году.Темп продвижения российской армии здесь нельзя назвать высоким и стремительным, но динамика растет: участки, ранее склеенные цепочкой украинских опорников, начали отваливаться большими фрагментами, и это уже видно невооруженным глазом.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
россия
донбасс
краматорск
изюм
красный лиман
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, россия, донбасс, краматорск, вооруженные силы украины, изюм, красный лиман, всу, спецоперация, геннадий алехин
Эксклюзив, Россия, Донбасс, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Изюм, Красный Лиман, ВСУ, Спецоперация, Геннадий Алехин

Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе

17:44 20.05.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Российская армия формирует мощный наступательный кулак, который может основательно ударить в направлении Краматорско-Славянской агломерации.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Район "Александро-Калиново - Яблоневка - Катериновка" — это ключевой треугольник, прилегающий к развязке трассы Т-0504, обеспечивающей выход на "вилку"— Дружковку и Краматорск. ВСУ будут за него цепляться. Не только потому, что он важен логистически, а потому, что потеря этого пятачка может повлиять на устойчивость всей группировки в Донбассе и даже в Харьковской области.
Сражение здесь будет тяжелым: заранее подготовленные оборонительные позиции, минные поля, попытки контратак с северо-запада за счет сформированных здесь резервов. Все это станет стандартным фоном ближайших месяцев.
Стоит особо подчеркнуть, что Славянск и Краматорск образуют ключевую агломерацию в Донецкой области, играющую стратегическую роль в обороне ВСУ.
В 2022 году противник создал здесь единый укрепрайон площадью 170 кв. км с запасами оружия, боеприпасов и продовольствия. Города контролируют транспортные узлы, критически важные для снабжения украинских войск в Донбассе. Промзоны Краматорска (заводы "Энергомашспецсталь" и "НКМЗ") превращены в укрепленные пункты обороны. Потеря этой агломерации также откроет путь для российских войск к Изюму в Харьковской области.
Недавние сообщения указывают на освобождение важных в тактическом отношении населенных пунктов Торское, Новоалександровка и Вольное Поле после ожесточённых боёв. ВСУ не только теряют позиции, но и сталкиваются с разрушением структуры фронта: укрепления рушатся, склады боеприпасов уничтожаются, а логистические узлы разрываются.
Отсутствие свежих резервов усугубляет ситуацию, оставляя украинские войска без подкреплений.
В частности, Торский выступ, который ВСУ безуспешно пытались ликвидировать с 2022 года, теперь полностью под нашим контролем. Это создаёт благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск как в направлении Северска, так и в сторону Красного Лимана, поскольку теперь фланг наступающей группировки надёжно прикрыт. Более того, контроль над Торским нарушает северные логистические маршруты, связывающие Северск с тыловыми районами.
А с учётом того, что наши части и подразделения уже фактически освободили поселок Редкодуб, конфигурация фронта выстраивается в очередной полукотел для всей группировки ВСУ "Луганск".
Когда ВС РФ возьмут Красный Лиман, Славянско - Краматорская группировка ВСУ окажется под угрозой перерезания всей логистики с Харьковом. И в этом разрезе вполне логичным видится движение на Изюм и его освобождение с целью окончательного перерезания трассы снабжения с Харьковом. Именно так действовали ВС РФ в 2022 году.
Темп продвижения российской армии здесь нельзя назвать высоким и стремительным, но динамика растет: участки, ранее склеенные цепочкой украинских опорников, начали отваливаться большими фрагментами, и это уже видно невооруженным глазом.
Карта СВО
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