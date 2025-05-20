https://ukraina.ru/20250520/1063260916.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе

Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе - 20.05.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-05-20T17:44

2025-05-20T17:44

2025-05-20T17:44

эксклюзив

россия

донбасс

краматорск

вооруженные силы украины

изюм

красный лиман

всу

спецоперация

геннадий алехин

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Российская армия формирует мощный наступательный кулак, который может основательно ударить в направлении Краматорско-Славянской агломерации.Район "Александро-Калиново - Яблоневка - Катериновка" — это ключевой треугольник, прилегающий к развязке трассы Т-0504, обеспечивающей выход на "вилку"— Дружковку и Краматорск. ВСУ будут за него цепляться. Не только потому, что он важен логистически, а потому, что потеря этого пятачка может повлиять на устойчивость всей группировки в Донбассе и даже в Харьковской области.Сражение здесь будет тяжелым: заранее подготовленные оборонительные позиции, минные поля, попытки контратак с северо-запада за счет сформированных здесь резервов. Все это станет стандартным фоном ближайших месяцев.Стоит особо подчеркнуть, что Славянск и Краматорск образуют ключевую агломерацию в Донецкой области, играющую стратегическую роль в обороне ВСУ.В 2022 году противник создал здесь единый укрепрайон площадью 170 кв. км с запасами оружия, боеприпасов и продовольствия. Города контролируют транспортные узлы, критически важные для снабжения украинских войск в Донбассе. Промзоны Краматорска (заводы "Энергомашспецсталь" и "НКМЗ") превращены в укрепленные пункты обороны. Потеря этой агломерации также откроет путь для российских войск к Изюму в Харьковской области.Недавние сообщения указывают на освобождение важных в тактическом отношении населенных пунктов Торское, Новоалександровка и Вольное Поле после ожесточённых боёв. ВСУ не только теряют позиции, но и сталкиваются с разрушением структуры фронта: укрепления рушатся, склады боеприпасов уничтожаются, а логистические узлы разрываются.Отсутствие свежих резервов усугубляет ситуацию, оставляя украинские войска без подкреплений.В частности, Торский выступ, который ВСУ безуспешно пытались ликвидировать с 2022 года, теперь полностью под нашим контролем. Это создаёт благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск как в направлении Северска, так и в сторону Красного Лимана, поскольку теперь фланг наступающей группировки надёжно прикрыт. Более того, контроль над Торским нарушает северные логистические маршруты, связывающие Северск с тыловыми районами.А с учётом того, что наши части и подразделения уже фактически освободили поселок Редкодуб, конфигурация фронта выстраивается в очередной полукотел для всей группировки ВСУ "Луганск".Когда ВС РФ возьмут Красный Лиман, Славянско - Краматорская группировка ВСУ окажется под угрозой перерезания всей логистики с Харьковом. И в этом разрезе вполне логичным видится движение на Изюм и его освобождение с целью окончательного перерезания трассы снабжения с Харьковом. Именно так действовали ВС РФ в 2022 году.Темп продвижения российской армии здесь нельзя назвать высоким и стремительным, но динамика растет: участки, ранее склеенные цепочкой украинских опорников, начали отваливаться большими фрагментами, и это уже видно невооруженным глазом.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

россия

донбасс

краматорск

изюм

красный лиман

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2025

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, россия, донбасс, краматорск, вооруженные силы украины, изюм, красный лиман, всу, спецоперация, геннадий алехин