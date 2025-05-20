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Процесс мирного урегулирования будут решать США и Россия. Эксперты Украина.ру о главном в переговорах

Процесс мирного урегулирования будут решать США и Россия. Эксперты Украина.ру о главном в переговорах - 20.05.2025 Украина.ру

Процесс мирного урегулирования будут решать США и Россия. Эксперты Украина.ру о главном в переговорах

Никакие заявления и даже прыжки вокруг стола стамбульских переговоров ничего не изменят в глобальной расстановке сил. Вопрос решается на уровне Россия – США. Любой компромиссный мир с сохранением Украины будет для России невыполнением целей СВО. Таким мнением поделились с журналистами издания Украина.ру российские эксперты

2025-05-20T02:24

2025-05-20T02:24

2025-05-20T02:29

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В прошлую пятницу, 16 мая, впервые за три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между делегациями России и Украины.Диалог продолжался порядка двух часов, после чего глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский и министр обороны Украины Рустем Умеров сделали заявления для прессы."В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными "1000 на 1000" человек. Второе. Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государства. Мы приняли этот запрос к сведению", – сказал Мединский.Он добавил, что стороны договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня и пропишет это в деталях. "После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже об этом договорено, продолжить наши переговоры", – заявил глава российской делегации.По словам украинской стороны, в ходе переговоров была достигнута договоренность об обмене пленными 1000 на 1000, что станет крупнейшим таким обменом, который должен состояться уже в ближайшее время."Работаем дальше", – сказал Умеров.В субботу, 17 мая, президент США Дональд Трамп объявил, что в понедельник проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в 17:00 мск, после чего позвонит Владимиру Зеленскому и лидерам стран НАТО."Надеюсь, это будет продуктивный день, будет достигнуто соглашение о прекращении огня, и эта крайне жестокая война, война, которая никогда не должна была начаться, закончится," – написал президент США на странице в соцсети.После состоявшегося разговора между президентами России и США, Трамп заявил, что готов выйти из переговорного процесса, объявил о существовании неких "красных линий", не поясняя, что за этим стоит, и пояснил, что окончательное решение состоится в ближайшие две, максимум четыре недели (подробнее об этом - здесь).Ранее госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявляли, что Россия не может претендовать на территории, которые на сегодняшний день не занимает. Таким мнением о прошедших переговорах поделился с журналистами издания Украина.ру эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер."Поэтому они предлагают нам формулу, которая ничего не дает, но закрепляет статус-кво: вы продолжаете контролировать занятые территории, но мы их не признаем. Разве мы готовы иметь нелимитированную границу в полторы тысячи километров? <...> Россия не может позволить себе роскошь иметь огромную неуправляемую границу", – отметил эксперт.При этом он обратил внимание на важный момент: после того, как огонь прекращается, у России нет инструмента для требований. "Представьте, огонь прекратился, начались конструктивные переговоры и нам в какой-то момент говорят: пошли вон", – добавил Брутер.И тогда, подчеркнул эксперт, начинать заново боевые действия будет сложно."Или что будет, если мы объявляем перемирие, а на Украину вводятся франко-английские войска? Мы разве можем это проконтролировать? Нам же никто не дает гарантии, что это не произойдет", – указал Брутер.По его мнению, есть очень простая формула: пока идет СВО, Запад и Украина – "наши клиенты, потому что не знают, чем СВО закончится". Но как только СВО заканчивается, "мы становимся их клиентами", потому что у России нет других рычагов влияния, считает эксперт."Мы не можем идти на уступки по всем пунктам. Они будут просить Запорожскую АЭС. А что мы будем просить?" – риторически подытожил Брутер.По мнению автора издания Украина.ру Михаил Павлива, все, кто присутствовали на переговорах во дворце Долмабахче были "максимально аккуратны и выверены в высказываниях".Он отметил, российская делегация "звучала категоричнее" и, уверен автор материала, это абсолютная победа России, потому что российская делегация вероятно заявила "все максимально категоричные свои формулировки, пусть даже облечённые в мягкую конструктивную форму"."И украинская делегация все "проглотила". Не прозвучало никаких категоричных заявлений от них в ответ на наши требования. Нет, спокойно было заявлено, что идет подготовка к следующему раунду. Будто и не было трех лет всех этих украинских истерик и дешевого пафоса", – констатировал Павлив.То есть, считает эксперт, это "абсолютно точно" победа России в первом раунде. Когда состоится второй раунд – непонятно, но вряд ли "эта история будет сильно затянута", больше того, вероятно, рассматривался вариант встречи Путина и Трампа."Глобалисты проиграли в чистую, Трамп и Путин их переиграли. И, полагаю, что мы действительно в начале трудного, долгого пути, который, дай бог, приведёт к устойчивому постоянному миру с устранением тех причин, которые вызвали СВО", – подчеркнул эксперт.По словам Павлива, сейчас извлечен максимум из реального положения вещей, а Украина "прижата к стенке". И, так же как глобалисты, она будет пытаться "переворачивать ситуацию", добавил он.Но при этом, отметил эксперт, это уже необратимое движение в направлении урегулирования украинского кризиса как такового. Выхода из того крутого пике международных отношений, в которое Украина "свалилась в 2014 году", для нее нет, подытожил Павлив.Автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко придерживается другой точки зрения и полагает, что сам факт начала стамбульских переговоров являлся тактической победой только для США, так как они смогли сломить сопротивление противостоящих лагерей и добиться начала переговорного процесса.По его мнению, "за столом переговоров маневрировать сложнее, чем за его пределами" – здесь значительно сужается пространство для маневра. При этом в Вашингтоне вряд ли ожидают быстрого и существенного успеха этих переговоров, добавил он.Ищенко считает, что любой компромиссный мир с сохранением Украины будет для России невыполнением целей СВО. Потому, что главной целью СВО заявлено обеспечение безопасности России на западном направлении, уточнил он.По его словам, для Украины компромиссный мир будет серьёзной травмой. Потому что её населению внушили, что с ними "весь мир" и что "непобедимый Запад" обязательно заставит Россию отказаться от Крыма, Севастополя, Донбасса и выплатить репарации и контрибуции, указал политолог."Прекрасно понимая, что в Стамбуле сидят ничего не решающие делегации, задача которых имитировать "мирный процесс" до тех пор, пока в одной из столиц (или в обеих сразу) не решат, что достаточно напереговаривались, американцы пытаются перенести центр тяжести контактов с Москвой на площадку Лавров – Рубио и уже не в первый раз сигнализируют о необходимости личной встречи Трампа и Путина", – объяснил Ищенко.Он отметил, что по итогам этой встречи Трамп собирается принять окончательное решение о дальнейшей позиции США. При этом большая часть команды склоняет его к возвращению в формат полномасштабной конфронтации с Россией."Так что никакие улыбки, заявления и даже прыжки вокруг стола стамбульских переговоров ничего не изменят в глобальной расстановке сил. Вопрос решается на уровне Россия – США", – указал эксперт.И основной камень преткновения заключается в том – удастся ли США продавить Кремль на подписание с Украиной какого-то ничего не значащего договора прежде, чем произойдёт окончательный разрыв между Москвой и Вашингтоном, или не удастся, резюмировал автор материала.Также про итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле — в статье Алексея Туманова "Переговоры с Украиной завершены. Кислица показал V, Скибицкий приветствует павших бойцов ВСУ".

https://ukraina.ru/20250517/erdogan-v-shokolade-a-tramp-pochti-poluchil-nobelevskuyu-premiyu-greg-vayner-o-peregovorakh-v-stambule-1063205500.html

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