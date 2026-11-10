В Кабмин Украины подали петицию о полном запрете абортов по желанию женщины - 10.11.2026 Украина.ру
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В Кабмин Украины подали петицию о полном запрете абортов по желанию женщины
В Кабмин Украины подали петицию о полном запрете абортов по желанию женщины - 10.11.2026 Украина.ру
В Кабмин Украины подали петицию о полном запрете абортов по желанию женщины
В Кабмин подана петиция с требованием запретить аборты по желанию женщины на любом сроке беременности. Автор обращения просит начать разработку соответствующего законопроекта и передать его на рассмотрение Верховной раде, полностью пересмотрев действующие правила. Сейчас закон разрешает прерывать беременность по желанию женщины на ранних сроках
2026-11-10T15:05
2026-11-10T15:05
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Инициатива предусматривает медицинские исключения — при реальной угрозе жизни или здоровью женщины, а также при тяжелых пороках развития плода. При этом автор петиции требует изучить и ужесточить нынешние критерии оценки их состояния. Предлагается также ограничить процедуру сроком с 22 до 12 недель в случае беременности вследствие изнасилования. В такой ситуации инициатор требует ввести обязательный десятидневный период для обдумывания решения и обязать женщину подать обращение не позднее завершения 11 недели. Автор обращения утверждает, что действующий предел в 12 недель является пережитком советского законодательства 1955 года. По его мнению, наука изучает формирование органов и нервной системы, но не определяет момент появления моральной ценности жизни, поэтому государство должно выбрать принцип ее защиты с момента зачатия. Автор также высказывает убеждение, что право женщины самостоятельно распоряжаться собственным телом не должно оправдывать лишение жизни другого человека, и подкрепляет свои доводы христианским учением и общественной моралью. Помимо изменения уголовного законодательства об ответственности за незаконное проведение абортов и принуждение к ним, в обращении содержится требование о масштабной государственной поддержке женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Речь идет о предоставлении финансовой, медицинской, психологической и социальной помощи как альтернативе прерыванию беременности. На днях Forbes Ukraine сообщил, что на Украине осталось всего два города-миллионника — Киев и Харьков. Раньше их было четыре. Подробнее — в материале Елены Мурзиной "Нам придется капитулировать". Два "миллионника" осталось на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, харьков, елена мурзина, кабмин, верховная рада, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Харьков, Елена Мурзина, Кабмин, Верховная Рада, Украина.ру

В Кабмин Украины подали петицию о полном запрете абортов по желанию женщины

15:05 10.11.2026
 
© Фото : CC0, Freepik
- РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© Фото : CC0, Freepik
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В Кабмин подана петиция с требованием запретить аборты по желанию женщины на любом сроке беременности. Автор обращения просит начать разработку соответствующего законопроекта и передать его на рассмотрение Верховной раде, полностью пересмотрев действующие правила. Сейчас закон разрешает прерывать беременность по желанию женщины на ранних сроках
Инициатива предусматривает медицинские исключения — при реальной угрозе жизни или здоровью женщины, а также при тяжелых пороках развития плода. При этом автор петиции требует изучить и ужесточить нынешние критерии оценки их состояния.
Предлагается также ограничить процедуру сроком с 22 до 12 недель в случае беременности вследствие изнасилования. В такой ситуации инициатор требует ввести обязательный десятидневный период для обдумывания решения и обязать женщину подать обращение не позднее завершения 11 недели.
Автор обращения утверждает, что действующий предел в 12 недель является пережитком советского законодательства 1955 года. По его мнению, наука изучает формирование органов и нервной системы, но не определяет момент появления моральной ценности жизни, поэтому государство должно выбрать принцип ее защиты с момента зачатия.
Автор также высказывает убеждение, что право женщины самостоятельно распоряжаться собственным телом не должно оправдывать лишение жизни другого человека, и подкрепляет свои доводы христианским учением и общественной моралью.
Помимо изменения уголовного законодательства об ответственности за незаконное проведение абортов и принуждение к ним, в обращении содержится требование о масштабной государственной поддержке женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Речь идет о предоставлении финансовой, медицинской, психологической и социальной помощи как альтернативе прерыванию беременности.
На днях Forbes Ukraine сообщил, что на Украине осталось всего два города-миллионника — Киев и Харьков. Раньше их было четыре. Подробнее — в материале Елены Мурзиной "Нам придется капитулировать". Два "миллионника" осталось на Украине на сайте Украина.ру.
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