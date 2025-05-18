https://ukraina.ru/20250518/o-formate-ustoychivogo-planetarnogo-mira-1063224647.html

О формате устойчивого планетарного мира

О формате устойчивого планетарного мира - 18.05.2025 Украина.ру

О формате устойчивого планетарного мира

Давайте на некоторое время забудем о переговорах в Стамбуле. А то они не успели начаться, как тысячи "специалистов" уже "знают", чем они закончатся и кто уже победил.

2025-05-18T21:11

2025-05-18T21:11

2025-05-18T21:11

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Я не знаю. Поэтому не собираюсь оценивать с геополитической точки зрения "улыбку Мединского" (три года назад он тоже улыбался), слухи с опорой на неизвестные источники о неких ультиматумах, угрозах и исторических экскурсах и т.д.Из несомненных фактов у нас есть нейтральные заявления двух делегаций, которые отбыли первый раунд и откровенно не знают, что им делать дальше – прерывать переговоры, обвиняя друг друга в недоговороспособности или продолжать переговоры, заявляя о конструктивном процессе. Это решат в столицах.А в столицах, при решении будут опираться не на основанные на слухах оценки СМИ, кто кого уязвил, а на трезвый анализ геополитической ситуации, одним из элементов которой, причём не самым важным, хоть на сегодня и самым шумным, являются текущие переговоры.Так что давайте начнём сначала. А то у нас уже появилась фракция свидетелей заманивания Путиным Зеленского в Стамбул, хоть на самом деле давление в попытке усадить за один стол украинскую и российскую делегации осуществляли США. Не только Россия, но и Украина от этого добросовестно уклонялись (каждая по своей причине), Европа поддерживала Украину и также не считала целесообразным проведение переговоров с Россией.До недавнего времени все те, кто сегодня рассказывает о "заманивании" и об "ультиматуме" вполне трезво оценивали ситуацию, отмечая, что ЕС и Украина без поддержки США не в состоянии продолжать эффективную конфронтацию с Россией: без США санкции не работают, а без санкций нет надежды сломать российскую экономику и вынудить Москву полностью или частично отказаться от своих целей. Соответственно, уклоняясь от навязываемых США переговоров, ЕС и Украина пытались возложить на Россию вину за их срыв, чтобы заставить Трампа вернуться в антироссийскую коалицию.В свою очередь, российское руководство, понимая, что Трамп не просто так хочет вывести США из числа активных участников украинского кризиса, что он хочет освободить руки и ресурсы США для активной политики на Дальнем и Ближнем Востоке, также маневрировало, чтобы как можно дольше удержать США вне антироссийской коалиции, облегчая себе, таким образом, процесс военной победы на Украине и добиваясь усиления как американо-европейских, так и внутриевропейских противоречий.С этой точки зрения, сам факт начала стамбульских переговоров являлся тактической победой только для США, так как они смогли, пусть и временно, сломить сопротивление противостоящих лагерей и добиться начала формального переговорного процесса. За столом переговоров маневрировать сложнее, чем за его пределами – пространство для манёвра существенно сужается. США вряд ли ожидают быстрого и существенного успеха этих переговоров.Для России любой компромиссный мир с сохранением Украины будет невыполнением целей СВО. Потому, что главной целью СВО заявлено обеспечение безопасности России на западном направлении, а такую безопасность можно обеспечить, только вернув России сферу влияния образца 1945-1985 годов (можно, без бывшей ГДР, но лучше со всей Германией). Заставить большую часть восточноевропейских стран пересмотреть свою русофобскую политику, без победы над Украиной невозможно. Их военное и политическое планирование, пока существует Украина, будет исходить из того, что любая война с Россией будет происходить на территории Украины и силами, в основном, Украины, а значит считаться с Россией пока незачем.Для Украины компромиссный мир будет серьёзной травмой. Её населению внушили, что с ними "весь мир" и что "непобедимый Запад" обязательно заставит Россию отказаться от Крыма, Севастополя, Донбасса, выплатить репарации и контрибуции, а потом разделит её и назначит украинцев работать в разделённой России гауляйтерами и полицаями. Огромные человеческие потери, экономический разгром, утрата территорий будут категорически не соответствовать ожиданиям украинского общества и толкнут его на поиски виновных. Элите придётся бросить кого-то из своих на растерзание. Не то, чтобы им было жако, но кто будет брошен толпе, они узнают лишь по результатам короткой но предельно жестокой внутренней борьбы (то есть, им может оказаться каждый, и совсем не обязательно это будет Зеленский).Для ЕС некий промежуточный компромиссный мир также не выгоден. Европа заплатила за санкционную политику своей экономикой. Получить компенсации она может только в случае абсолютной победы. Чтобы иметь хотя бы призрачную надежду на победу им необходима коалиция с США, причём с Вашингтоном, не просто на словах поддерживающим Киев и Брюссель, но с Вашингтоном, настроенным на деятельную и активную борьбу с Россией.Этот геополитический замкнутый круг Америка пыталась разорвать, предлагая нам сотрудничество в борьбе с Китаем. Это понятное предложение: Россия и США – прирождённые соперники, союзниками они могут быть только против общей внешней опасности. Именно поэтому американские и проамериканские СМИ (в том числе и отечественные иноагенты) активно раскручивали в России тезис о китайской опасности, о "планах Пекина по колонизации Сибири" и т.д.Но Россия выбрала себе в союзники Китай. Кремль не испытывает иллюзий и прекрасно понимает, что Пекин также будет надёжным союзником лишь пока существует общая для нас опасность в лице США и остатков коллективного Запада. Но дело в том, что в случае присоединения России к США и их союзникам, раздавить Китай не проблема, у него просто не будет ни одного шанса, так как все его торговые пути окажутся закрытыми, необходимые для развития ресурсы под контролем противников, доступ на рынки окончательно закроют санкции, после чего экономическая катастрофа становится вопросом очень непродолжительного времени. Но Россия должна будет стать следующей после Китая. США не видят её равным партнёром – только вассалом, как тот же ЕС, только на ступеньку ниже.Следовательно союз с США против Китая даёт отсрочку на пару лет, после чего Москва реально оказывается одна против всего мира. В то же время, союз с Китаем против США обещает быть куда более долговечным. США – всё ещё слишком мощный противник, чтобы его можно было быстро задавить. Они ещё контролируют коллективный Запад, у них второй по величине ядерный арсенал, мощная экономика, а доллар, хоть и быстро сдаёт позиции, всё ещё является главной мировой резервной валютой и валютой торговых сделок (уже не единственной, но всё ещё главной). Кроме того, географическое положение США (за двумя океанами) серьёзно снижает для них риск прямой военной угрозы, в то время, как традиционно мощный флот и наличие баз на территориях союзников позволяет им проецировать силу по всему миру. Сейчас эта проекция силы имеет гораздо меньшее значение, чем 15-20 лет назад, но для многих стран это всё ещё существенный аргумент.То есть, американская опасность для Москвы и Пекина, сближающая Россию и Китай – это всерьёз и надолго. Российско-китайский союз обещает быть значительно более прочным и долговечным, чем любое сближение России или Китая с США.В Вашингтоне это знают, иллюзий себе не строят. Поэтому при всём уважении Трампа к Путину и при всём его презрении к Зеленскому, тезис "А если Россия выйдет из переговорного процесса – введём драконовские санкции", - исправно отрабатывается американской дипломатией. Кто бы ни сидел в Белом Доме, там понимают, что через некоторое время новый этап конфронтации с Россией неизбежен, так как Москва не намерена терпеть претензию США на глобальную гегемонию.Соответственно, выбирая между коалициями ЕС/Украина и Россия/Китай, США в конечном итоге всегда отдадут предпочтение Киеву и Брюсселю. Всё это прекрасно известно и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне, и в Брюсселе, возможно это пронимает кто-то даже в Киеве. Поэтому задача-максимум, которую ставят перед собой Россия и Китай – как можно дольше удержать США в состоянии "посредника", когда Вашингтон вынужденно ограничивает свою поддержку союзников.Брюссель и Киев хотят возобновления полномасштабного участия Вашингтона в антироссийской кампании как можно раньше, пока Россия не добила Украину и не вышла на границы Восточной Европы. Вашингтону выгоден условный успех переговоров, в рамках которого будет достигнуто какое-то соглашение, изначально обречённое на быстрый провал, но предполагающее временное прекращение огня. Это даёт США больше времени и пространства для маневрирования в Индо-Тихоокеанской зоне.Прекрасно понимая, что в Стамбуле сидят ничего не решающие делегации, задача которых имитировать "мирный процесс" до тех пор, пока в одной из столиц (или в обеих сразу) не решат, что достаточно напереговаривались, американцы пытаются перенести центр тяжести контактов с Москвой на площадку Лавров-Рубио и уже не в первый раз сигнализируют о необходимости личной встречи Трампа и Путина. По итогам этой встречи Трамп собирается принять окончательное решение о дальнейшей позиции США. При этом большая часть команды склоняет его к возвращению в формат полномасштабной конфронтации с Россией.Москва пытается тянуть время дальше, согласившись провести в понедельник телефонный разговор президентов России и США (если ничего не помешает). Но надолго отложить решение о личной встрече уже не получится. Трамп добивается её уже почти полгода. В ближайшее время надо либо определить конкретный срок и место проведения такой встречи, либо отказаться от её проведения, понимая, что это повлечёт за собой резкое изменение политики США на российском направлении.Так что никакие улыбки, заявления и даже прыжки вокруг стола стамбульских переговоров ничего не изменят в глобальной расстановке сил. Вопрос решается на уровне Россия-США. И основной камень преткновения заключается в том - удастся ли США продавить Кремль на подписание с Украиной какого-то ничего не значащего договора прежде, чем произойдёт окончательный разрыв между Москвой и Вашингтоном, или не удастся. Пока встреча Трампа и Путина является предметом обсуждения, данный вопрос не решён. Если Россия от встречи с Трампом откажется, или Трамп сам потеряет к ней интерес, значит решение о конфронтации принято Вашингтоном, а Украину Россия будет добивать до конца. Если встреча Путин/Трамп состоится, выводы будем делать по её результатам.Подробнее о первом раунде переговоров - в статье Алексей Туманова "Переговоры с Украиной завершены. Кислица показал V, Скибицкий приветствует павших бойцов ВСУ"

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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, трамп и зеленский, ес, мнения