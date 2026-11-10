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Литва пригрозила уничтожать транзитное зерно из России после проверок
Литва пригрозила уничтожать транзитное зерно из России после проверок - 10.11.2026 Украина.ру
Литва пригрозила уничтожать транзитное зерно из России после проверок
Литва со следующей недели начнет блокировать в порту Клайпеды транзитное зерно из России и Белоруссии до подтверждения его происхождения. Как уточнило агентство Reuters со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны, новые правила затронут поставки пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника
2026-11-10T14:50
2026-11-10T14:50
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Тотальные проверки грузов стартовали еще в сентябре на фоне опасений Вильнюса, что продукция может поступать из новых российских регионов.В литовском ведомстве предупредили, что процесс экспертизы может растянуться на два месяца и более. Если предоставленные данные о происхождении не удовлетворят проверяющих, зерно обяжут вернуть или полностью уничтожить. Поскольку в самой Литве нет необходимых лабораторий, пробы будут отправлять за рубеж, а абсолютно все расходы за хранение, тесты и возможную утилизацию возложили на экспортеров.Ограничения вводятся на фоне скоординированного давления Прибалтики. В октябре лидеры Литвы, Эстонии и Латвии в совместном письме руководству Евросоюза призывали полностью запретить транзит российской агропродукции через ЕС. В Москве в ответ на экономическое давление Запада неоднократно подчеркивали готовность к любым ограничениям. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что стратегия сдерживания Москвы носит долгосрочный характер и наносит колоссальный удар по всей мировой экономике.Подробнее о политике Литвы - в материале У границ России: Литва начала учения "Громовой бастион" на сайте Украина.ру.
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новости, литва, россия, москва, владимир путин, ес, украина.ру
Новости, Литва, Россия, Москва, Владимир Путин, ЕС, Украина.ру
Литва пригрозила уничтожать транзитное зерно из России после проверок
Литва со следующей недели начнет блокировать в порту Клайпеды транзитное зерно из России и Белоруссии до подтверждения его происхождения. Как уточнило агентство Reuters со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны, новые правила затронут поставки пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника
Тотальные проверки грузов стартовали еще в сентябре на фоне опасений Вильнюса, что продукция может поступать из новых российских регионов.
В литовском ведомстве предупредили, что процесс экспертизы может растянуться на два месяца и более. Если предоставленные данные о происхождении не удовлетворят проверяющих, зерно обяжут вернуть или полностью уничтожить.
Поскольку в самой Литве нет необходимых лабораторий, пробы будут отправлять за рубеж, а абсолютно все расходы за хранение, тесты и возможную утилизацию возложили на экспортеров.
Ограничения вводятся на фоне скоординированного давления Прибалтики. В октябре лидеры Литвы, Эстонии и Латвии в совместном письме руководству Евросоюза призывали полностью запретить транзит российской агропродукции через ЕС.
В Москве в ответ на экономическое давление Запада неоднократно подчеркивали готовность к любым ограничениям. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что стратегия сдерживания Москвы носит долгосрочный характер и наносит колоссальный удар по всей мировой экономике.
Подробнее о политике Литвы - в материале У границ России: Литва начала учения "Громовой бастион" на сайте Украина.ру.