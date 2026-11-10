Кличко воюет с Зеленским, киевляне готовятся к коммунальному аду - 10.11.2026 Украина.ру
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Кличко воюет с Зеленским, киевляне готовятся к коммунальному аду
Кличко воюет с Зеленским, киевляне готовятся к коммунальному аду - 10.11.2026 Украина.ру
Кличко воюет с Зеленским, киевляне готовятся к коммунальному аду
Зеленский поручил премьер-министру обеспечить киевлян бесплатным транспортом. Но мэр столицы Кличко считает это популизмом. И это не просто спор о бесплатном проезде, а политическое противостояние, которое, по мнению экспертов, усугубляет управленческий кризис в городе и напоминает предвыборную конкуренцию
2026-11-10T16:04
2026-11-10T16:04
эксклюзив
киев
днепр
владимир кличко
владимир зеленский
кгга
офис президента
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Коммунальный коллапс в Киеве для Кличко стал вызовом, с которым он не справляется. Зеленский же намерен снять политические сливки и окончательно уничтожить карьеру Кличко. Мэр не привык сдаваться ни на спортивном ринге (напомним, что Кличко — профессиональный боксер), ни на политическом."Относительно новой идеи центральных властей улучшения для Киева. Имею в виду "бесплатный" проезд. Начну с резерва. Автобусы у Киева есть. Водителей нет! Может, их, как и электриков, наловит полиция? И о финансировании "бесплатного". Может, правительство, прежде чем найдет деньги на новую идею, сначала вернёт задолженность Киеву за 11 лет субвенции за бесплатную перевозку льготников?А это уже более восьми миллиардов гривен. Ежегодно общественный транспорт столицы на средства городского бюджета перевозит более 1 млн пассажиров, льготы которым "обеспечивает" государство. Словом, с планом устойчивости Киева центральные власти разобрались, удачно заблокировав его на полгода. Теперь взялись за общественный транспорт", – написал городской глава гневный пост в своих соцсетях.Действительно, в связи с перебоями с электричеством и водой, аварийностью мостов через Днепр в столице уже несколько дней наблюдается транспортный коллапс и нарастает общественное недовольство. В некоторых районах киевляне перекрывают дороги, требуя дать воду и тепло в квартиры.Общественный транспорт горожане берут штурмом, а значит, его явно не хватает для перевозки пассажиров. Например, время ожидания на ключевых артериях, таких как Воскресенский проспект, достигает часа, а стоимость такси между берегами превышает 1000 гривен (более 1800 руб.).Кличко заявляет, что решить проблему местные власти не могут из-за постоянных разрушений энергетических и инфраструктурных объектов. Мэр подчеркивает, что именно центральная власть должна обеспечить надлежащую защиту с помощью ПВО стратегических объектов, а не перекладывать ответственность на бизнес и местные администрации."Я такого махрового популизма давно не видел. И попытки нравиться избирателям в бедной нереформированной стране лишь цементируют безнадежный статус-кво, — комментирует инициативу президента о "бесплатном транспорте" журналист Виталий Сыч. — Это не лидерство и стремление к переменам, а попытка набрать электоральные баллы, чтобы снова дурачить избирателей 5 лет, грабить энергетику, кошмарить всех и закрывать глаза на сращение мафии с властью".По мнению украинского политолога Вадима Денисенко, противостояние Кличко и Зеленского только усугубляет и без того сложную ситуацию в столице и уже привелок появлению трёх центров влияния (КГГА, КГВА и Офис президента).Одним словом, у семи нянек дитя без глазу. А вот независимый журналист Алекс Христофору, наоборот, уверен, что заявления мэра Киева направлены на то, чтобы выставить центральную власть и лично Зеленского в невыгодном свете.В то время как политики думают о своем имидже и пиаре, в Киеве действительно назревает коммунальный кризис. Город находится на грани полного отключения от энергоснабжения (признаёт это сам Кличко). Перебои с электричеством напрямую влияют на работу систем отопления и водоснабжения. По состоянию на 7 ноября тепло подали лишь в 60% многоквартирных домов. В отдельных районах (например, Деснянском) из-за отсутствия воды и отопления жителям рекомендовали оборудовать уличные туалеты.Кроме того, Киев переполнен переселенцами, которые создают дополнительную нагрузку на городское хозяйство. Доля столицы в населении страны выросла с 9,9% до 13,3%. По примерным подсчётам, в Киев перебрались до 450 тысяч граждан. И решать их проблемы, судя по всему, некому.
https://ukraina.ru/20261110/ukraina-bolshe-ne-nuzhna-trampu-lukyanov--o-sudbe-kieva-posle-vyborov-v-ssha-1084367397.html
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Виктория Титова
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эксклюзив, киев, днепр, владимир кличко, владимир зеленский, кгга, офис президента
Эксклюзив, Киев, Днепр, Владимир Кличко, Владимир Зеленский, КГГА, Офис президента

Кличко воюет с Зеленским, киевляне готовятся к коммунальному аду

16:04 10.11.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Зеленский поручил премьер-министру обеспечить киевлян бесплатным транспортом. Но мэр столицы Кличко считает это популизмом. И это не просто спор о бесплатном проезде, а политическое противостояние, которое, по мнению экспертов, усугубляет управленческий кризис в городе и напоминает предвыборную конкуренцию
Коммунальный коллапс в Киеве для Кличко стал вызовом, с которым он не справляется. Зеленский же намерен снять политические сливки и окончательно уничтожить карьеру Кличко. Мэр не привык сдаваться ни на спортивном ринге (напомним, что Кличко — профессиональный боксер), ни на политическом.
"Относительно новой идеи центральных властей улучшения для Киева. Имею в виду "бесплатный" проезд. Начну с резерва. Автобусы у Киева есть. Водителей нет! Может, их, как и электриков, наловит полиция? И о финансировании "бесплатного". Может, правительство, прежде чем найдет деньги на новую идею, сначала вернёт задолженность Киеву за 11 лет субвенции за бесплатную перевозку льготников?
А это уже более восьми миллиардов гривен. Ежегодно общественный транспорт столицы на средства городского бюджета перевозит более 1 млн пассажиров, льготы которым "обеспечивает" государство. Словом, с планом устойчивости Киева центральные власти разобрались, удачно заблокировав его на полгода. Теперь взялись за общественный транспорт", – написал городской глава гневный пост в своих соцсетях.
Действительно, в связи с перебоями с электричеством и водой, аварийностью мостов через Днепр в столице уже несколько дней наблюдается транспортный коллапс и нарастает общественное недовольство. В некоторых районах киевляне перекрывают дороги, требуя дать воду и тепло в квартиры.
Общественный транспорт горожане берут штурмом, а значит, его явно не хватает для перевозки пассажиров. Например, время ожидания на ключевых артериях, таких как Воскресенский проспект, достигает часа, а стоимость такси между берегами превышает 1000 гривен (более 1800 руб.).
Кличко заявляет, что решить проблему местные власти не могут из-за постоянных разрушений энергетических и инфраструктурных объектов. Мэр подчеркивает, что именно центральная власть должна обеспечить надлежащую защиту с помощью ПВО стратегических объектов, а не перекладывать ответственность на бизнес и местные администрации.
- РИА Новости, 1920, 10.11.2026
04:29
Украина больше не нужна? Лукьянов — о судьбе Киева после выборов в СШАГлавный эффект выборов в США для Украины в том, что у Дональда Трампа изменится внутренняя повестка — Киев станет ему менее нужен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов
"Я такого махрового популизма давно не видел. И попытки нравиться избирателям в бедной нереформированной стране лишь цементируют безнадежный статус-кво, — комментирует инициативу президента о "бесплатном транспорте" журналист Виталий Сыч. — Это не лидерство и стремление к переменам, а попытка набрать электоральные баллы, чтобы снова дурачить избирателей 5 лет, грабить энергетику, кошмарить всех и закрывать глаза на сращение мафии с властью".
По мнению украинского политолога Вадима Денисенко, противостояние Кличко и Зеленского только усугубляет и без того сложную ситуацию в столице и уже привело
к появлению трёх центров влияния (КГГА, КГВА и Офис президента).
Одним словом, у семи нянек дитя без глазу. А вот независимый журналист Алекс Христофору, наоборот, уверен, что заявления мэра Киева направлены на то, чтобы выставить центральную власть и лично Зеленского в невыгодном свете.
В то время как политики думают о своем имидже и пиаре, в Киеве действительно назревает коммунальный кризис. Город находится на грани полного отключения от энергоснабжения (признаёт это сам Кличко). Перебои с электричеством напрямую влияют на работу систем отопления и водоснабжения. По состоянию на 7 ноября тепло подали лишь в 60% многоквартирных домов. В отдельных районах (например, Деснянском) из-за отсутствия воды и отопления жителям рекомендовали оборудовать уличные туалеты.
Кроме того, Киев переполнен переселенцами, которые создают дополнительную нагрузку на городское хозяйство. Доля столицы в населении страны выросла с 9,9% до 13,3%. По примерным подсчётам, в Киев перебрались до 450 тысяч граждан. И решать их проблемы, судя по всему, некому.
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ЭксклюзивКиевДнепрВладимир КличкоВладимир ЗеленскийКГГАОфис президента
 
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