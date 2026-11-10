https://ukraina.ru/20261110/govorili-po-russki-v-abu-dabi-obsudili-garantii-bezopasnosti-dlya-rf-ukrainy-i-es-1084399312.html

Говорили по-русски: в Абу-Даби обсудили гарантии безопасности для РФ, Украины и ЕС

Говорили по-русски: в Абу-Даби обсудили гарантии безопасности для РФ, Украины и ЕС - 10.11.2026 Украина.ру

Говорили по-русски: в Абу-Даби обсудили гарантии безопасности для РФ, Украины и ЕС

На переговорах в Абу-Даби уже проговорили ключевые параметры гарантий безопасности для Украины, Европы и Российской Федерации, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу

2026-11-10T15:37

2026-11-10T15:37

2026-11-10T15:37

новости

россия

сергей лавров

украина

украина.ру

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0a/1084391344_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a3161c9adc66bffbf98a4059c8231898.jpg

По их информации, представители Москвы и Киева в ходе консультаций общались между собой на русском языке. В настоящее время делегации продолжают работу в закрытом для прессы формате. Существует высокая вероятность того, что диалог будет продолжен завтра, сообщают украинские медиа. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва надеется на наличие у американской администрации решимости продолжать диалог по гарантиям безопасности, которые должны учитывать интересы всех вовлеченных сторон. Подробнее — в материале Лавров раскрыл, с чего начнутся переговоры в Абу-Даби на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сергей лавров, украина, украина.ру, ес