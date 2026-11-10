https://ukraina.ru/20261110/govorili-po-russki-v-abu-dabi-obsudili-garantii-bezopasnosti-dlya-rf-ukrainy-i-es-1084399312.html
Говорили по-русски: в Абу-Даби обсудили гарантии безопасности для РФ, Украины и ЕС
Говорили по-русски: в Абу-Даби обсудили гарантии безопасности для РФ, Украины и ЕС - 10.11.2026 Украина.ру
Говорили по-русски: в Абу-Даби обсудили гарантии безопасности для РФ, Украины и ЕС
На переговорах в Абу-Даби уже проговорили ключевые параметры гарантий безопасности для Украины, Европы и Российской Федерации, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу
2026-11-10T15:37
2026-11-10T15:37
2026-11-10T15:37
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По их информации, представители Москвы и Киева в ходе консультаций общались между собой на русском языке. В настоящее время делегации продолжают работу в закрытом для прессы формате. Существует высокая вероятность того, что диалог будет продолжен завтра, сообщают украинские медиа. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва надеется на наличие у американской администрации решимости продолжать диалог по гарантиям безопасности, которые должны учитывать интересы всех вовлеченных сторон. Подробнее — в материале Лавров раскрыл, с чего начнутся переговоры в Абу-Даби на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сергей лавров, украина, украина.ру, ес
Новости, Россия, Сергей Лавров, Украина, Украина.ру, ЕС
Говорили по-русски: в Абу-Даби обсудили гарантии безопасности для РФ, Украины и ЕС
На переговорах в Абу-Даби уже проговорили ключевые параметры гарантий безопасности для Украины, Европы и Российской Федерации, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу