Говорили по-русски: в Абу-Даби обсудили гарантии безопасности для РФ, Украины и ЕС - 10.11.2026 Украина.ру
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Говорили по-русски: в Абу-Даби обсудили гарантии безопасности для РФ, Украины и ЕС
Говорили по-русски: в Абу-Даби обсудили гарантии безопасности для РФ, Украины и ЕС - 10.11.2026 Украина.ру
Говорили по-русски: в Абу-Даби обсудили гарантии безопасности для РФ, Украины и ЕС
На переговорах в Абу-Даби уже проговорили ключевые параметры гарантий безопасности для Украины, Европы и Российской Федерации, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу
2026-11-10T15:37
2026-11-10T15:37
новости
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По их информации, представители Москвы и Киева в ходе консультаций общались между собой на русском языке. В настоящее время делегации продолжают работу в закрытом для прессы формате. Существует высокая вероятность того, что диалог будет продолжен завтра, сообщают украинские медиа. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва надеется на наличие у американской администрации решимости продолжать диалог по гарантиям безопасности, которые должны учитывать интересы всех вовлеченных сторон. Подробнее — в материале Лавров раскрыл, с чего начнутся переговоры в Абу-Даби на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сергей лавров, украина, украина.ру, ес
Новости, Россия, Сергей Лавров, Украина, Украина.ру, ЕС

Говорили по-русски: в Абу-Даби обсудили гарантии безопасности для РФ, Украины и ЕС

15:37 10.11.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби
Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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На переговорах в Абу-Даби уже проговорили ключевые параметры гарантий безопасности для Украины, Европы и Российской Федерации, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу
По их информации, представители Москвы и Киева в ходе консультаций общались между собой на русском языке.
В настоящее время делегации продолжают работу в закрытом для прессы формате. Существует высокая вероятность того, что диалог будет продолжен завтра, сообщают украинские медиа.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва надеется на наличие у американской администрации решимости продолжать диалог по гарантиям безопасности, которые должны учитывать интересы всех вовлеченных сторон. Подробнее — в материале Лавров раскрыл, с чего начнутся переговоры в Абу-Даби на сайте Украина.ру.
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