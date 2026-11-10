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Первый раунд завершен: делегации РФ, США и Украины прервали переговоры до завтра

Первый раунд завершен: делегации РФ, США и Украины прервали переговоры до завтра - 10.11.2026 Украина.ру

Первый раунд завершен: делегации РФ, США и Украины прервали переговоры до завтра

Переговоры в Абу-Даби на сегодня официально завершены, сообщает одно из украинских изданий со ссылкой на Службу внешней разведки Украины

2026-11-10T15:53

2026-11-10T15:53

2026-11-10T16:00

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По данным источника, близкого к украинской делегации, первый день консультаций подошел к концу, стороны договорились продолжить работу завтра Переговоры длились 4,5 часа. Ожидается, что завтра делегации вновь соберутся, чтобы продолжить обсуждение вопросов будущего мирного соглашения и механизмов контроля за прекращением огня. Ранее сообщалось, что на переговорах обсудили ключевые параметры гарантий безопасности для Украины, Европы и Российской Федерации. Представители Москвы и Киева в ходе консультаций общались между собой на русском языке.

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новости, украина, россия, европа, служба внешней разведки