https://ukraina.ru/20261110/pervyy-raund-zavershen-delegatsii-rossii-i-ukrainy-prervali-peregovory-do-zavtra--1084399554.html
Первый раунд завершен: делегации РФ, США и Украины прервали переговоры до завтра
Первый раунд завершен: делегации РФ, США и Украины прервали переговоры до завтра - 10.11.2026 Украина.ру
Первый раунд завершен: делегации РФ, США и Украины прервали переговоры до завтра
Переговоры в Абу-Даби на сегодня официально завершены, сообщает одно из украинских изданий со ссылкой на Службу внешней разведки Украины
2026-11-10T15:53
2026-11-10T15:53
2026-11-10T16:00
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европа
служба внешней разведки
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По данным источника, близкого к украинской делегации, первый день консультаций подошел к концу, стороны договорились продолжить работу завтра Переговоры длились 4,5 часа. Ожидается, что завтра делегации вновь соберутся, чтобы продолжить обсуждение вопросов будущего мирного соглашения и механизмов контроля за прекращением огня. Ранее сообщалось, что на переговорах обсудили ключевые параметры гарантий безопасности для Украины, Европы и Российской Федерации. Представители Москвы и Киева в ходе консультаций общались между собой на русском языке.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, европа, служба внешней разведки
Новости, Украина, Россия, Европа, Служба внешней разведки
Первый раунд завершен: делегации РФ, США и Украины прервали переговоры до завтра
15:53 10.11.2026 (обновлено: 16:00 10.11.2026)
Переговоры в Абу-Даби на сегодня официально завершены, сообщает одно из украинских изданий со ссылкой на Службу внешней разведки Украины