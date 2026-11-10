Только один из них "молодец"! Гордон* набросился на актёров "Бригады" - 10.11.2026 Украина.ру
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Только один из них "молодец"! Гордон* набросился на актёров "Бригады"
Только один из них "молодец"! Гордон* набросился на актёров "Бригады" - 10.11.2026 Украина.ру
Только один из них "молодец"! Гордон* набросился на актёров "Бригады"
Журналист Дмитрий Гордон*, который уже успел обсудить политическую позицию чуть ли не всех звезд шоу-бизнеса — будь то российские артисты, будь то украинские, на этот раз добрался до актеров ранее популярного сериала "Бригада"
2026-11-10T15:40
2026-11-10T15:40
новости
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Он порассуждал о "судьбах" исполнителей главных ролей. Что неудивительно, под судьбою Гордон* подразумевал политическую позицию актеров. Так как Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев и Владимир Вдовиченков ещё в самом начале военных действий на Украине встали на сторону родины и выступили в поддержку СВО, то "молодцом" Гордон* решил считать лишь Павла Майкова, который будучи уроженцем Киева, резко высказался против России после 2022 года. Что интересно, перечисляя актёров, Гордон* не только оскорбил каждого, кто не встал на сторону Украины, но и зацепился за фамилию исполнителя роли Фила в сериале. По мнению журналиста, Вдовиченков обязан быть украинцем из-за окончания своей фамилии. Беседу Гордон* вел с блогером, уехавшим из России в начале 2022-го, Рустамом Солнцевым**. В комментариях тут же напомнили, что Вдовиченков уроженец Калининградской области, поэтому притягивать за уши окончание его фамилии — попытка выдать желаемое за действительное. Забавно также и то, что сам Гордон*, ещё недавно делавший с этими людьми многочасовые интервью и рассыпавшийся в комплиментах, теперь называет их "подлецами", "негодяями", "лизоблюдами" и "фашистами". Такая вот эволюция взглядов.Сергей Безруков известный по роли Саши Белого всецело поддерживает действия российских властей и военных, выступает с концертами, находится под санкциями ЕС и ряда стран. Правда, сам он при этом говорит, что старается держаться "вне политики". Дмитрий Дюжев — Космос — открыто поддержал СВО, участвовал в митингах-концертах "Zа Россию!", посещал Донецк и выступал перед российскими военными. Внесён между тем в санкционные списки и базу "Миротворец". Владимир Вдовиченков тоже поддержал СВО, публично поблагодарил российских военных за безопасность и выразил уверенность в победе. А вот Павел Майков — Пчёла — выступил с резким осуждением, назвав происходящее кровопролитием. Впрочем, до 2022 года комплементарные интервью Гордон* делал не только с актёрами "Бригады". Многочасовые видео на его канале со звездами российского кино выходили регулярно. Переобуться журналисту пришлось лишь после начала СВО. Во время своих выходов в сеть Гордон* довольно часто упоминает звёзд российского шоу-бизнеса, которые высказались в поддержку родины, с оскорблениями. При этом не забывает он и обратить внимание на тех, кто встал на сторону Украины, при этом закрывая глаза все остальные поступки своих "соратников". * Признан в России иноагентом. Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Признан в России иноагентом.
https://ukraina.ru/20261015/elitnyy-otdykh-gordon-zasvetilsya-s-akhmetovym-i-pinchukom-v-londone-1083823999.html
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Новости, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Гордон, Сергей Безруков, ЕС

Только один из них "молодец"! Гордон* набросился на актёров "Бригады"

15:40 10.11.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий Гордон / Перейти в фотобанкДмитрий Гордон
Дмитрий Гордон - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий Гордон
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Журналист Дмитрий Гордон*, который уже успел обсудить политическую позицию чуть ли не всех звезд шоу-бизнеса — будь то российские артисты, будь то украинские, на этот раз добрался до актеров ранее популярного сериала "Бригада"
Он порассуждал о "судьбах" исполнителей главных ролей. Что неудивительно, под судьбою Гордон* подразумевал политическую позицию актеров.
Так как Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев и Владимир Вдовиченков ещё в самом начале военных действий на Украине встали на сторону родины и выступили в поддержку СВО, то "молодцом" Гордон* решил считать лишь Павла Майкова, который будучи уроженцем Киева, резко высказался против России после 2022 года.
Что интересно, перечисляя актёров, Гордон* не только оскорбил каждого, кто не встал на сторону Украины, но и зацепился за фамилию исполнителя роли Фила в сериале. По мнению журналиста, Вдовиченков обязан быть украинцем из-за окончания своей фамилии.
Беседу Гордон* вел с блогером, уехавшим из России в начале 2022-го, Рустамом Солнцевым**.

"Вот посмотри, как интересно судьбы сложились. Что Дюжев, что Безруков. Вдовиченков мне нравился как актер. Он же украинец. Не бывает фамилии Вдовиченков. Бывает Вдовиченко. Он тоже поддерживает СВО (...), рассказывает про наших мальчиков (очевидно, речь идет о бойцах ВС РФ - Ред.). Один Пчёла молодец, Майков, да?" — высказал свои мысли Гордон*.

В комментариях тут же напомнили, что Вдовиченков уроженец Калининградской области, поэтому притягивать за уши окончание его фамилии — попытка выдать желаемое за действительное.
Забавно также и то, что сам Гордон*, ещё недавно делавший с этими людьми многочасовые интервью и рассыпавшийся в комплиментах, теперь называет их "подлецами", "негодяями", "лизоблюдами" и "фашистами". Такая вот эволюция взглядов.
Сергей Безруков известный по роли Саши Белого всецело поддерживает действия российских властей и военных, выступает с концертами, находится под санкциями ЕС и ряда стран. Правда, сам он при этом говорит, что старается держаться "вне политики".
- РИА Новости, 1920, 15.10.2026
15 октября, 11:01
Элитный отдых: Гордон* засветился с Ахметовым** и Пинчуком в ЛондонеДмитрий Гордон отправился в Лондон поболеть за "Шахтер" и заодно показал подписчикам компанию, с которой смотрел футбол. Соответствующие фото журналист опубликовал у себя в соцсетях
Дмитрий Дюжев — Космос — открыто поддержал СВО, участвовал в митингах-концертах "Zа Россию!", посещал Донецк и выступал перед российскими военными. Внесён между тем в санкционные списки и базу "Миротворец".
Владимир Вдовиченков тоже поддержал СВО, публично поблагодарил российских военных за безопасность и выразил уверенность в победе. А вот Павел Майков — Пчёла — выступил с резким осуждением, назвав происходящее кровопролитием.
Впрочем, до 2022 года комплементарные интервью Гордон* делал не только с актёрами "Бригады". Многочасовые видео на его канале со звездами российского кино выходили регулярно. Переобуться журналисту пришлось лишь после начала СВО.
Во время своих выходов в сеть Гордон* довольно часто упоминает звёзд российского шоу-бизнеса, которые высказались в поддержку родины, с оскорблениями. При этом не забывает он и обратить внимание на тех, кто встал на сторону Украины, при этом закрывая глаза все остальные поступки своих "соратников".
* Признан в России иноагентом. Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Признан в России иноагентом.
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