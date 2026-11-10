https://ukraina.ru/20261110/tolko-odin-iz-nikh-molodets-gordon-nabrosilsya-na-aktrov-brigady-1084398548.html

Только один из них "молодец"! Гордон* набросился на актёров "Бригады"

Только один из них "молодец"! Гордон* набросился на актёров "Бригады" - 10.11.2026 Украина.ру

Только один из них "молодец"! Гордон* набросился на актёров "Бригады"

Журналист Дмитрий Гордон*, который уже успел обсудить политическую позицию чуть ли не всех звезд шоу-бизнеса — будь то российские артисты, будь то украинские, на этот раз добрался до актеров ранее популярного сериала "Бригада"

2026-11-10T15:40

2026-11-10T15:40

2026-11-10T15:40

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Он порассуждал о "судьбах" исполнителей главных ролей. Что неудивительно, под судьбою Гордон* подразумевал политическую позицию актеров. Так как Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев и Владимир Вдовиченков ещё в самом начале военных действий на Украине встали на сторону родины и выступили в поддержку СВО, то "молодцом" Гордон* решил считать лишь Павла Майкова, который будучи уроженцем Киева, резко высказался против России после 2022 года. Что интересно, перечисляя актёров, Гордон* не только оскорбил каждого, кто не встал на сторону Украины, но и зацепился за фамилию исполнителя роли Фила в сериале. По мнению журналиста, Вдовиченков обязан быть украинцем из-за окончания своей фамилии. Беседу Гордон* вел с блогером, уехавшим из России в начале 2022-го, Рустамом Солнцевым**. В комментариях тут же напомнили, что Вдовиченков уроженец Калининградской области, поэтому притягивать за уши окончание его фамилии — попытка выдать желаемое за действительное. Забавно также и то, что сам Гордон*, ещё недавно делавший с этими людьми многочасовые интервью и рассыпавшийся в комплиментах, теперь называет их "подлецами", "негодяями", "лизоблюдами" и "фашистами". Такая вот эволюция взглядов.Сергей Безруков известный по роли Саши Белого всецело поддерживает действия российских властей и военных, выступает с концертами, находится под санкциями ЕС и ряда стран. Правда, сам он при этом говорит, что старается держаться "вне политики". Дмитрий Дюжев — Космос — открыто поддержал СВО, участвовал в митингах-концертах "Zа Россию!", посещал Донецк и выступал перед российскими военными. Внесён между тем в санкционные списки и базу "Миротворец". Владимир Вдовиченков тоже поддержал СВО, публично поблагодарил российских военных за безопасность и выразил уверенность в победе. А вот Павел Майков — Пчёла — выступил с резким осуждением, назвав происходящее кровопролитием. Впрочем, до 2022 года комплементарные интервью Гордон* делал не только с актёрами "Бригады". Многочасовые видео на его канале со звездами российского кино выходили регулярно. Переобуться журналисту пришлось лишь после начала СВО. Во время своих выходов в сеть Гордон* довольно часто упоминает звёзд российского шоу-бизнеса, которые высказались в поддержку родины, с оскорблениями. При этом не забывает он и обратить внимание на тех, кто встал на сторону Украины, при этом закрывая глаза все остальные поступки своих "соратников". * Признан в России иноагентом. Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Признан в России иноагентом.

https://ukraina.ru/20261015/elitnyy-otdykh-gordon-zasvetilsya-s-akhmetovym-i-pinchukom-v-londone-1083823999.html

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новости, россия, украина, киев, дмитрий гордон, сергей безруков, ес