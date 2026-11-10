https://ukraina.ru/20261110/ot-imre-nadya-do-mstislava-velikogo-ukraina-prodolzhaet-poisk--novykh-geroev-1084392190.html

От Имре Надя до Мстислава Великого: Украина продолжает поиск новых героев

От Имре Надя до Мстислава Великого: Украина продолжает поиск новых героев - 10.11.2026 Украина.ру

От Имре Надя до Мстислава Великого: Украина продолжает поиск новых героев

После того, как на Украине уничтожили все памятники Ленину и Пушкину, на освободившемся после коммунистов и имперцев месте начали появляться их "заместители"

2026-11-10T16:31

2026-11-10T16:31

2026-11-10T16:31

эксклюзив

украина

львов

виктор ющенко

ирина фарион

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Вместо солнца русской поэзии - гипсовый Шекспир в Полтаве с перекошенным лицом, вместо вождя мирового пролетариата - инициатор венгерского Майдана образца 1956 года. Впереди - монументы поэту Василю Стусу и князю Мстиславу Великому. Украина со времен Ющенко все никак не может определиться - то ли она княжеского роду-племени, то ли жертва "клятых совьетов". Отсюда и разброс в символах. Имре Надь - новый герой украинских майданщиковВ Киеве на Оболони установили памятник бывшему премьер-министру Венгрии Имре Надю, казненному советскими властями после подавления событий 1956 года. Бюст венгерскому "майданщику" приурочили к 70-й годовщине венгерских протестов. Как напоминают историки, бунт организовали западные спецслужбы при содействии еврейской диаспоры в Венгрии. Неудивительно, что сей персонаж был зачислен киевским режимом в число борцов за свободу и независимость от тоталитарного "совка" - майдановцы со стажем усмотрели в венгерском бунтовщике родственную душу. Глава Офиса президента Кирилл Буданов*, присутствовавший на открытии памятника, провёл параллель между событиями 1956 года и нынешним конфликтом, заявив, что история Надя "демонстрирует имперскую природу Москвы и её нежелание признавать право других народов на самостоятельный политический путь". Инициатор проекта Роланд Цебер сопоставил подавление венгерского восстания советскими танками с современными российскими ударами по украинским городам. При этом все они стыдливо умолчали о некоторых деталях "мирного восстания". Например, о самосудах и линчевании сотрудников венгерской госбезопасности, о повешенных вниз головой венгерских коммунистах… Не рассказывал Буданов и о том, что операция под названием "Фокус" была разработана в США, курировал восстание британский атташе - полковник Джеймс Каули, а непосредственное руководство осуществлялось из ФРГ. Идеологи восстания опирались на откровенно фашистские организации: "Меч и Крест", "Свободная Европа", "Белая гвардия", "Союз кадетов", "Белые партизаны", "Кровавый договор". Ну просто слепок с украинского госпереворота-2014, где "мирные" митингующие зверски расправлялись с беркутовцами, а движущей силой переворота стали украинские нацистские структуры типа "Правого сектора"** или "Белого молота". Следующим шагом должно стать открытие в Будапеште бюста украинского поэта и правозащитника Василия Стуса, который противостоял советскому тоталитаризму, но не так радикально, как венгерские побратимы. Почему-то ставить памятник Бандере или Коновальцу новые венгерские власти не рискнули, ограничились диссидентом Стусом. Впрочем, антисоветский пафос мероприятия был слегка разбавлен комментарием депутата-историка Максима Бужанского. "Наконец-то в парке на Оболони появился бюст члена ВКП(б), коммуниста и агента-доносчика НКВД Имре Надя. Логику этого витка декоммунизации понять непросто, но, думаю, нас ждёт аллея коммунистов — бывших руководителей стран Восточной Европы. Они все СССР в гробу видели. Это вместо украинцев, победителей во Второй мировой, я так понимаю, да? Крутая замена", - саркастически написал политик. Да еще издевательски намекнул на коммунистическое прошлое многих борцов с советским "режимом" - начиная от Ирины Фарион и заканчивая бывшим венгерским премьером.Впрочем, за этими перебранками кроется более широкая проблема. Постмайданные власти последовательно формируют новую историческую рамку, в которой события Восточной Европы рассматриваются через опыт противостояния советскому "диктату". В такой системе координат Имре Надь становится символом национального сопротивления, как и украинец Степан Бандера. А Киев и Будапешт теперь повязаны антисоветскими памятниками, как кровью.Черная правда львовского скульптораЗато Львов, как всегда, отличился "креативом". В городе-инкубаторе всех Майданов в рамках Недели скульптуры появилась необычная художественная работа под названием "Правда". Это деревянная скульптура человеческой головы, которую пронзает длинное черное бревно. Автор перфоманса – местный художник Владимир Семкив. Правда, его творческую задумку о затыкании львовских ртов и запрете говорить правду не все поняли. Пришлось ставить рядом с деревянной башкой пояснительную табличку и приглашать искусствоведов-шифровальщиков. Один такой - Павел Гудимов - уже объяснил галичанам замысел скульптора. "Правда – это всегда больно. Это кол, который вбили в горло – это и о прессе, и о свободно мыслящих людях, и о художнике, который не всегда может делать то, что хочет", – отметил он. Однако львовяне не прониклись сложным культурным ребусом и оставляют в соцсетях свои язвительные комментарии о черной глыбе в куске дерева: "Это памятник ценителям параллелепипедных сигар?" "Скажите, в городе Льва ещё остались здравомыслящие люди? Почему они позволяют так поступать со своим городом?" "Неактуально. Вроде бы уже прошли те времена, когда так закрывали правду. Сейчас кричат и ругают всё и всех, но толку от этого мало". Нашлись и те, кто увидел в деревянном обрубке сексуальный подтекст и сравнил скульптуру с "галичанином, который делает фелляцию европейцам".В общем, в этом загадочном символе городской архитектуры смешалось все: и бездарность местных художников, и отсутствие фигур, чья память достойна увековечивания (от изображений бандер и шухевичей и так уже в глазах рябит), и какие-то невнятные намеки на ограничение творческого свободомыслия. Неужели во Львове запрещают открыть очередную "крыивку" или "туалет имени Ирины Фарион"? Скорей, проблема в отсутствии художественной убедительности, в разрыве между замыслом автора и реакцией публики. И хотя Семкив попытался подменить мастерство "оригинальностью", даже галичане отторгли такое видение городского культурного пространства.Гораздо ближе им оказалась позиция сотрудника Института украиноведения им. Крипьякевича Николая Бандривского. Он как раз призывает не создавать памятники, а уничтожать их. Например, призывает снести Копец Львовской унии - культовый польский памятник в виде искусственной горы, насыпанной на месте Высокого замка. Этот ритуальный холм был создан в честь 300-летия Люблинской унии. Ну как создан… Просто насыпали земли, свезенной изо всех польских воеводств, а также с могил поэтов Адама Мицкевича и Юлиуша Словацкого, а также генерала Кароля Княжевича.Ради строительства очередного "креативного" символа в виде кучи песка и глины были уничтожены остатки Высокого замка - резиденции Льва Даниловича. Но дело даже не в этом, а в провоцировании очередного культурного конфликта на фоне скандала между Польшей и Украиной в связи с провозглашением во Львове года УПА*** и гауптмана Шухевича. Вот на такое львовяне ведутся куда охотней, чем на раздумья над тем, что хотел сказать творец Семкив, изобразив деревяшку, проткнутую железным черным прутом.Ющенко и князьяВпрочем, "культурней" всех оказался бывший кумир западных украинцев и вождь оранжевой революции Виктор Ющенко. Хранитель трипольских горшков внезапно заявил, что в Киеве срочно надо поставить памятник князю Мстиславу Великому, который был выдающимся украинцем, и внести его в национальный Пантеон. По словам бывшего президента, украинцы должны помнить о своём великом происхождении и чтить исторических предков. Правда, с биографией "выдающегося украинца" вышла небольшая неувязка. Мстислав был сыном Владимира Мономаха и англосаксонской принцессы Гиты Уэссекской, десятилетиями княжил в Великом Новгороде, управлял Ростовом и Белгородом, а киевский престол занимал лишь последние семь лет жизни - с 1125 по 1132 год. Это что ж выходит? Что у Ющенко и его последователей куча братьев и сестер по всей России? Да ну, зрада какая-то…Но вообще-то показательно: даже украинские политики и историки, стремящиеся включить князей Древней Руси в национальный пантеон Украины, невольно признают историческую общность восточнославянских земель и братство их народов. История — она посильней временной политической конъюнктуры, оказывается…*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Деятельность организации запрещена в РФ***Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20260905/razoblacheniya-v-venetsii-shekspir-v-poltave-i-potap-s-nastey-v-shoke-1083025301.html

https://ukraina.ru/20261108/redka-prikhodko-i-zmeinyy-ostrov-zelenskiy-protiv-shutok-gollivud---za-terroristov--1084343394.html

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эксклюзив, украина, львов, виктор ющенко, ирина фарион