https://ukraina.ru/20261110/novyy-razdel-ukrainy-gabsburgi-snova-tyanut-ruki-k-kievu-1084394148.html

Новый раздел Украины: Габсбурги снова тянут руки к Киеву

Новый раздел Украины: Габсбурги снова тянут руки к Киеву - 10.11.2026 Украина.ру

Новый раздел Украины: Габсбурги снова тянут руки к Киеву

Имперское сознание в бывших империях – это как торфяник, до конца не затушенный во время пожара: всегда скрытно тлеет под землей и при стечении благоприятных обстоятельств может вспыхнуть с новой силой.

2026-11-10T14:36

2026-11-10T14:36

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Это фантомные боли прошлого, ведущие к самым неожиданным, но понятным последствиям в настоящем. Как рассыпанная ртуть всегда собирается воедино, так и части империи пытаются объединиться. Или их пытаются объединить.И это непосредственно касается Украины, которая родилась как единое государство из осколков разных империй, которые даже после гибели претендуют на старые территории, продолжающие считать "своими".Если не спорить с тем, что Древнерусское государство, для удобства именуемое Киевская Русь, стало общей прародиной для России, Украины и Белоруссии, то эта самая Украина до ХХ века всегда была разделена между несколькими империями. Как некое прото- или квазигосударство (как потом говорили, казацкое) она утвердилась на карте Европы в 1654 году, когда ее часть на левом берегу Днепра под свой скипетр взял русский царь Алексей Михайлович, правобережную часть под названием то Всходни Кресы, то Малопольша использовала Речь Посполитая, а на южные земли, нареченные Диким Полем, претендовала Османская империя в лице ее вассала – Крымского ханства.К концу XVIII века все более-менее устаканилось. После разгрома и присоединения Крыма к России в 1783 году и окончательного третьего раздела Польши в 1795 году Украина была разделена между Российской и Австрийской империями, что и сохранялось до 1918 года, когда Польша, как государство, восстановилась, а Австро-Венгерская империя распалась. К 1954 году победившие в России большевики победили всех претендентов на украинские земли и создали социалистическую Украину в том виде, в котором она и обрела независимость в 1991 году. До большевиков Украина никогда не была такой, как при них. Во всех отношениях: территориально, экономически, культурно она по потенциалу входила в десятку самых сильных стран Европы.Однако с падением большевизма покинули Украину и государственные мозги, и сегодня некогда независимое государство ведет братоубийственную войну с Россией, уже потеряло до 25% территории и лишилось практически суверенитета – политического, экономического и даже духовно-культурного. Потому что выбрало путь на Запад, который и превратил остатки Украины в свой инструмент для борьбы с Россией, а украинский народ – в пушечное мясо и расходный материал на этой войне.Сегодня новейшая история развивается на двух актуальных треках. В Абу-Даби начались предварительные переговоры о возможном мире между Украиной и Россией при посредничестве США. Президент последних Дональд Трамп, анонсируя мероприятие, сказал: "…Все в итоге закончится тем, что у Украины будет немного другая форма".Другими словами, президент США анонсировал территориальные потери Украины, судьбу которой у арабов обсуждают, конечно, с украинцами, но они, похоже, уже ни на что не влияют, а могут только вставлять палки в колеса процессу, усугубляя и без того сложное свое положение.А днем ранее, 9 ноября 2026 года, в Польше стало понятно, кто и как еще может стать бенефициаром разваливающейся и теряющей влияние Украины. Там стартовали учения так называемой "коалиции желающих" по подготовке к возможному размещению военного контингента в западных регионах Украины.Маневры под кодовым названием Koalicja 26.2 пройдут на полигоне в городе Нова-Демба и как бы направлены на проверку способности стран-союзниц совместно развернуть свои силы на территории Украины. Потенциальные миротворцы – это 2,8 тысячи военнослужащих из Франции, Великобритании, Германии, Испании, Швеции, Бельгии, Нидерландов, Эстонии, Литвы, Турции и, собственно, Польши.Раньше на эту тему Париж и Лондон проводили только штабные игры, а сейчас взялись проверять все на практике вполне серьезно. Во всяком случае – грозно: Британия направила в Польшу 300 военнослужащих из 7-й бронетанковой дивизии, носящей прозвище "Пустынные крысы", и свою авиацию, чтобы обеспечить "симуляцию обеспечения безопасности коммерческих перелетов, когда небо над Украиной снова будет открыто". А вот французов приехало аж 1100 человек, которые будут апробировать в войне и беспилотники. Поляки же обязуются обеспечить гостей всем необходимым: едой, жилищами, логистикой, транспортом.На самом же деле очень похоже на то, что европейцы, которых отстранили от выработки условий мира за столом переговоров, решили явочным порядком застолбить за собой часть украинских территорий и приступили к предварительному территориальному растаскиванию Украины.И если по итогам переговоров будет решено, что украинская государственность полностью упраздняется, а территории бывшей Украины приобретают новых хозяев, то сейчас и будут обкатаны линии раздела и определена государственная принадлежность кусков Украины.Не секрет, что после того, как Украина начала слабнуть на глазах и превращаться в ходячий и на ладан дышащий государственный полутруп, искусственно гальванизирующийся западной помощью, на ее куски выдвинули свои претензии их бывшие хозяева. Россия уже начала возвращать себе "подарки большевиков" – Крым, Донбасс и Новороссию, жители которых на референдумах не согласились с тем, что украинские киевские неонацисты превратили их в полигон и плацдарм для войны против России.Польша, ясное дело, застолбила за собой Волынь и Галичину с их столицами в Ровно, Луцке и Львове, Румыния нацелилась на Буковину и Южную Бессарабию, а Венгрия – на Закарпатье.Более того, трудно отделаться от мысли, что эти страны и периодически конфликтовали с неонацистами из Киева только потому, что Будапешту, Бухаресту и Варшаве нужно было поддерживать определенный градус антиукраинизма. Чтобы потом было легче участвовать в дерибане Украины под видом ее защиты и обеспечения прав национальных меньшинств – польского, румынского и венгерского.Нет, своим стремлением построить моноэтничную "Украину для украинцев" за счет прав и свобод остальных нацменьшинств киевские неонацисты и так вызывали устойчивое желание стран-соседей покончить с наци-монстром. Но их сдерживала так называемая "общеевропейская демократическая солидарность" с Украиной перед лицом "российской угрозы". Теперь же, когда Украина корчится в судорогах и конвульсиях сама, уже сдерживаться нечего. И просто нужно успеть к разделу пирога. Вот европейцы и ломанулись "спасать Украину" и "укреплять восточный фланг НАТО".Сейчас даже заметно соревнование между Польшей и Венгрией, кто из них быстрее создаст некий механизм, который позволит, с одной стороны, укрепить свой гегемонизм в регионе, а с другой – всех объединить, в том числе и в деле раздерибана Украины и создания некого объединения, направленного против России.Польша сейчас предлагает себя Европе как самое мощное милитаристское государство с самой большой и подготовленной армией. И Варшава готова даже предложить некие новые интеграционные проекты, способные объединить усилия стран Северной, Центральной и Восточной Европы. Когда-то этот проект назывался "Интермариум". Это идея союза земель в двух десятках государств, лежащих между Балтийским, Черным, Адриатическим и теперь еще и Эгейским морями.На этом пути Польша всегда либо сама создавала какие-то новые объединения, либо игнорировала подобные объединительные потуги других государств. Создано великое множество ситуативных межгосударственных "двоек", "троек", "четверок", которые должны координировать свои усилия по общему развитию.Но как они были созданы наспех, так они и работают: либо существуют на бумаге, либо ограничиваются политическими декларациями, только имитирующими деятельность.Но бесспорно и то, что в таких деяниях задекларирована четкая и ясная цель и видно возможное развитие при определенных условиях или изменении обстановки. И Украине в таких проектах всегда отводилась заметная роль, учитывая ее размеры и потенциал.Тем же, но, может быть, менее активно, чем Польша, была озабочена и Венгрия. Будапешт тоже не против начать объединение стран по главному их признаку – былой принадлежности к Австро-Венгерской империи Габсбургов, которая почила в Бозе в 1918 году.Причем что характерно: для приручения той же Украины Будапешт активно использует представителей бывшей правящей династии Габсбургов. Сразу после развала империи у Украины появился свой претендент в короли – Вильгельм Франц Габсбург-Лотарингский, более известный как Васыль Вышиваный, из младшей тешинской ветви династии, которая вообще не имела права на корону.Потенциальный "король Васыль" даже пользовался определенной популярностью и вполне мог занять трон. Если бы не большевики, которые выгнали из Украины всех, а самого Васыля изловили после Второй мировой войны и умучили в Лукьяновской тюрьме Киева в 1948 году.Второй монархический умиротворитель-реформатор Украины – 59-летний Эдуард Габсбург-Лотарингский – появился уже в наши дни. Он принадлежит к младшей, "венгерской" линии династии и при определенных обстоятельствах даже может реально претендовать на престол. Но он, сотый в порядке наследования, не претендует, а просто хочет вернуть Украину Венгрии. Не только Закарпатье, а как можно больше Украины. В том числе и Галичину, которая была частью Австро-Венгрии до ее развала.Этот Эдуард, немецкий и венгерский писатель, дипломат, в 2015-2025 годах был послом современной Венгрии в Ватикане и пытался использовать Святой Престол для распространения католицизма или греко-католической унии на Украину и таким образом привязать ее к Венгрии. Или к возрожденной в каком-то виде Австро-Венгерской империи, что очень приветствуется не только в Будапеште, но и в Вене – Австрия тоже хочет вернуть себе былое могущество.А сегодня мир переживает тотальный кризис, и в таких условиях нестабильности и шатания умов любые геополитические призраки могут стать явью.Еще на тему геополитического помешательства Европы читайте в статьях Владимира Скачко "Польска от можа до можа". Intermarium как история геополитического помешательства на основе русофобии и Вместе против России: в Европе создают новую мини-НАТО

https://ukraina.ru/20261027/soblazn-i-shantazh-iz-kieva-zelenskiy-gotovit-dva-udara-ukrainoy-po-evrope--1084101751.html

https://ukraina.ru/20261021/polskiy-oktyabr-1956-go-kak-polsha-edva-ne-povtorila-sudbu-vengrii-1083915600.html

https://ukraina.ru/20210325/1030929752.html

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

мнения, весь скачко, владимир скачко, украина, россия, польша, дональд трамп, нато