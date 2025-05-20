https://ukraina.ru/20250520/neft-na-ogurtsy-mat-za-doch-i-putin-s-trampom-itogi-20-maya-1063271824.html

Нефть на огурцы, мать за дочь и Путин с Трампом. Итоги 20 мая

Нефть на огурцы, мать за дочь и Путин с Трампом. Итоги 20 мая - 20.05.2025 Украина.ру

Нефть на огурцы, мать за дочь и Путин с Трампом. Итоги 20 мая

Украина.ру, 20.05.2025

2025-05-20T18:00

2025-05-20T18:00

2025-05-20T18:16

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Украина прогнозирует последствия нежелания Трампа ссориться с Россией. Российские военные продвигаются на фронте, уничтожая наемников и отбрасывая ВСУ от Курской области. Евросоюз утвердил очередной - 17-ый - пакет антироссийских санкций. Киев пытается саботировать обмен по формуле 1000 на 1000. Вологодская чиновница потеряла кресло из-за дочери, пообещавшей отправить бывшего на СВО благодаря связям своей матери.Последствия телефонного разговора Путина и ТрампаМировые СМИ и эксперты продолжают попытки осмыслить разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся накануне. В частности, американский телеканал CNN констатировал, что Украину в 2025 году ждут мрачные перспективы, ведь "деловая хватка [американского лидера] не видит никакой выгоды от долгосрочных вложений в конфликт с противником, с которым он бы предпочел поладить".И действительно, одним из главных итогов телефонной беседы с российским коллегой Трамп назвал огромный потенциал для торговли между США и РФ после урегулирования на Украине. Логично, что усиление санкций против Москвы в эту конструкцию не вписывается, и Трамп отказался от них, несмотря на недовольство Европы. Также глава США пообещал, что американского воинского контингента на Украине не будет. Помимо этого Трамп фактически пригрозил Киеву и ЕС вполне предсказуемыми последствиями их несговорчивости, заявив, что у него есть "красная линия", переступив которую, Вашингтон выйдет из мирных переговоров по Украине.Чуть позже американский портал Axios написал, что по его инсайдерской информации, Трамп попросил Путина "предложить Украине то, с чем можно согласиться, а не выступить с предложением, которое будет сразу же отклонено". Ряд западных экспертов отметили, что это предложение по сути раскрывает позицию США: "Вашингтон хочет видеть реальные, а не символические шаги со стороны Москвы". Однако на Украине поняли эту фразу совсем по-другому: Трамп предал киевский режим, а Путину лишь советует завернуть этот факт в дипломатическую обертку.В частности, комментируя эту тему, журналисты украинское издания "Страна.ua" пришли к выводу, что теперь у Трампа три возможных варианта действия. Первый - выйти из переговорного процесса, окончательно закрыв для себя украинскую повестку, что конечно, совсем не на руку Киеву.Второй вариант Трампа, считают журналисты "Страны" - продолжить помощь ВСУ в тех же объемах, что и ранее, не усиливая при этом давление на РФ. Тогда, считают авторы материала, украинские военные смогут удерживать фронт еще достаточно долго в надежде, что рано или поздно, "Путин вынужден будет пойти на компромиссы, отказавшись от максималистских требований"."Третий вариант - надавить на украинские власти, чтоб они пошли на значительные уступки в переговорах с Путиным. Это возможно, если Трамп решит все ж таки добиться "быстрого мира". Так как возможности давления на РФ у Вашингтона крайне ограничены (и опасны в применении), а на Киев рычагов воздействия очень много, Трамп может попытаться воспользоваться ими для принуждения Зеленского к сделке на основе принятия значительной части условий Путина", - говорится в публикации "Страны".Так или иначе, резюмировали украинские журналисты, состоявшийся накануне разговор Путина и Трампа сузил пространство для маневра Киева, и ситуация очевидно переходит из разряда "противостояния России и форпоста западного мира Украины" в разряд "разрешения территориального спора и прочих противоречий Украины и России"."Хотя, безусловно, самое главное значение будет иметь ситуация на поле боя", - резюмировала "Страна".Фронтовая сводкаТем временем ВС РФ продолжают работу на поле боя. В частности, во вторник, 20 мая, телеграм-канал "Новости СВО и Мира" сообщил о том, что российские военные освободили населенный пункт Локня в Сумской области.Российский военкор Евгений Лисицын добавил, что войска ВС РФ также нанесли удары по позициям ВСУ, уничтожив живую силу и вооружение противника на Купянском направлении. На Константиновском направлении, уточнил журналист, освобождено село Романовка, расположенное севернее Сухой Балки, и в районе Александрополя зафиксировано продвижение на 3,5 километра восточнее населенного пункта.Также во вторник стало известно, что англоязычные наемники замечены сразу на двух участках фронта: в районе Северска и под Красноармейском (Покровском). При том, что только накануне ВС РФ взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart.Также ВСУ не оставляют попыток прорваться в Курскую область. Телеграм-канал "Два майора" уточнил, что "продолжаются бои на теткинском направлении, ВСУ надеются срезать выступ", прорыва госграницы не допущено, однако концентрирует силы в непосредственной близости.Параллельно офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российской группировки "Север" с позывным "Витязь" сообщил агентству РИА новости, что ВС РФ уничтожили отряд украинских военных, двигавшихся в сторону Курской области. Уточняется, что двигался противник из Сумской области в сторону российской границы, когда по нему был нанесен ракетно-бомбовый удар. Итог - 12 украинских военных уничтожено.Телеграм-канал SHOT добавил, что другая украинская диверсионно-разведывательная группа из шести человек, пытавшаяся зайти в Курскую область, подорвалась на противотанковой мине, пытаясь зайти в Курскую область.Что еще происходит в зоне СВО можно узнать в материале "Дикие гуси" под Северском и Красноармейском, ВСУ грезят о Курске: фронтовая сводка.Санкции ЕС: меняем нефть на огурцыЕвросоюз такое положение дел не устраивает, поэтому "большой брат" Киева делает все, что только в его силах. Например, во вторник министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о готовности своей страны отправить войска на Украину. Однако большинство стран ЕС не готовы ради Киева даже на такие жертвы и предпочитают угрожать России более безопасными для себя способами. Так, 20 мая Европейский союз утвердил 17-й пакет ограничений против Москвы. В перечень вошли 189 судов, отнесенных ЕС к "теневому флоту", а также 75 юридических и физических лиц, включая нефтегазовую компанию "Сургутнефтегаз", станкостроительный холдинг "Стан" (входит в "Ростех"), разработчик беспилотников "Беспилотные системы" и производитель оптоволоконных дронов "Князь Вандал Новгородский".На днях Европа попробовала свои силы и в пиратстве, когда военно-морские силы Эстонии при поддержке сил НАТО попытались захватить нефтяной танкер Jaguar, державший путь к берегам России под флагом Габона. Европейцы намеревались взять его на абордаж в нейтральных Балтийского моря, но на помощь экипажу судна пришел российский истребитель Су-35.Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов отметил в интервью изданию Украина.ру, что нельзя полностью отбрасывать возможность попыток силового ограничения поставок российской нефти через воды, подконтрольные странам Европейского Союза. Однако Если Евросоюз устроит большую охоту за российскими танкерами, то поможет бюджету России.Довольно иронично на этом фоне выглядит другая новость вторника: Россия увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимума за четыре года и стала основным поставщиком этого товара в страну.Согласно данным Евростата, в марте текущего года польские компании ввезли этого продукта в свою страну на 3,25 миллиона евро. Это в 1,6 раза больше закупок за февраль, и обеспечивает 83% импортных потребностей страны. Всего же страны ЕС в начале весны приобрели у России огурцов на 9,1 миллиона евро.Обмен 1000 на 1000: украинский мухлежУкраинское издание "Страна.ua" 20 мая сообщило, что накануне крупнейшего обмена пленных "1000 на 1000", о котором делегации Москвы и Киева договорились в Стамбуле, в украинских СИЗО начали вызывать заключенных по статьям о госизмене, сепаратизме и коллаборационизме с предложением пойти на обмен."Да, всех из "политических" хат дергают, предлагают. Это бизнесмены, малолетние "фотографы прилетов и военных объектов", поджигатели авто, идейные пророссийские и те, кого тупо подставили. Люди есть разные, и соглашаются, и отказываются", - привело издание слова своего анонимного источника в адвокатских кругах.То есть речь идет о том, уточнили украинские журналисты, что Киев собирает для обмена своих же граждан, чтобы сдать их России, так как обменное соотношение сторон далеко от равного. И в случае обмена тысяча на тысячу Москва получит почти что всех пленных, в то время как Киев только около одной восьмой от общего числа.Между тем, официальный представитель МИД Мария Захарова отметила в беседе с "Известиями", что с учетом того, как пройдет обмен по формуле 1000 на 1000 "дальше и будут выстраиваться соответствующие шаги".Вологодская чиновница потеряла кресло из-за дочериОбдумывать свое будущее теперь придется и экс-главе Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлии Шевцовой. Во вторник, 20 мая, губернатор региона Георгий Филимонов объявил, что отправил ее в отставку после того, как 19-летняя дочь чиновницы Ксения выложила в сеть ролик, где угрожала некому мужчине отправить его на СВО благодаря связям матери."Ты че фраер, попутал? Ты знаешь кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим", - говорилось в ролике девушки.Видео вызвало большой резонанс, в том числе глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предположила. что место главы Нюксенского района мог бы занять участник СВО. И через какое-то время Юлия Шевцова записала свой ролик, где извинилась за наследницу, однако в отставку пойти отказалась."Мы всей семьей приносим свои искренние извинения тем людям, чьи чувства задел этот ролик. Низкий поклон ребятам, сейчас находящимся в зоне специальной военной операции и защищающим нашу Родину, в том числе ценой своей жизни. Да, наши дети совершают ошибки по глупости, по неопытности, но надо вовремя осознавать и исправлять их. С ребенком составлен серьезный разговор. <..> Но знаете, нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия. Я люблю свою Родину и продолжу работать на благо нашей территории так, чтобы никто не сомневался в искренности моих слов", - заявила Юлия Шевцова.В конце концов точку в этой истории поставил губернатор, который объяснил свое решение тем, что проступок девушки ценностно несовместим "с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области". Филимонов добавил, что дочь чиновницы живет и учится "вдали от дома", где испытав кризис в отношениях с молодым человеком, "по глупости совершила такой поступок", однако это не служит оправданием к "недопустимым, оскорбительным и вульгарным" словам, затрагивающим "святую и чувствительную для всех нас тему".Другие события дня: Магическая цифра шесть: к годовщине инаугурации Зеленского.

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