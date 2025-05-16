https://ukraina.ru/20250516/nato-obyavilo-rossii-tankernuyu-voynu-k-chemu-privedet-piratskaya-diplomatiya-evropy-1063154532.html

НАТО объявило России танкерную войну. К чему приведет "пиратская дипломатия" Европы?

НАТО объявило России танкерную войну. К чему приведет "пиратская дипломатия" Европы? - 16.05.2025 Украина.ру

НАТО объявило России танкерную войну. К чему приведет "пиратская дипломатия" Европы?

В пятницу, 16 мая, на пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Турции генсек альянса Марк Рютте заявил, что НАТО и Эстония приступили к расследованию инцидента с танкером Jaguar, произошедшем 14 мая в Балтийском море

2025-05-16T15:49

2025-05-16T15:49

2025-05-16T15:49

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нефть

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рютте

нато

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"НАТО и Эстония находятся в тесном контакте, в координации, так как мы должны убедиться, что точно знаем о том, что происходит", - сказал Рютте, призвав страны альянса продолжить коллективную защиту критической инфраструктуры в Балтийском море.В среду, 14 мая, то есть накануне анонсированных переговоров по Украине в Стамбуле, военно-морские силы Эстонии совместно с авиацией Польши, то есть при поддержке сил НАТО, пытались захватить нефтяной танкер Jaguar, шедший в Балтийском море под флагом Габона. Танкер направлялся в российский город Приморск. Телеграм-канал Shot уточнил, что судну угрожали тараном, на него дважды пытались высадить десант с вертолета.Атаки на танкер прекратились, только когда в воздухе появился российский истребитель Су-35. В ответ НАТО подняло в воздух F-16 ВВС Португалии с авиабазы Эмари в Эстонии "на сопровождение российского борта". В это время танкер дошел до территориальных вод России и встал в порт города Приморска Ленинградской области. Это подтверждают геометка Системы отслеживания судов MarineTraffic и информация в базе данных судов VesselFinder, где также значится, что Jaguar At anchor, то есть "На якоре".Первоначально Запад объяснил свое нападение тем, что Таллин "ЗАПОДОЗРИЛ" судно в отсутствии государственного флага и страховки, также было указано, что Jaguar находится под санкциями Великобритании.Примечательно, что ограничительные меры против сотни "российских танкеров" были введены в ночь на 9 мая. При этом в комментарии западного издания Reuters уточнялось, что сделано это ради "усиления давления на Москву в войне с Украиной". Также в пояснении говорилось, что "с начала прошлого года [эти] суда перевезли груз на сумму более 24 миллиардов долларов".Сразу после инцидента глава МИД Эстонии Маргус Цахкна еще и обвинил российский истребитель в нарушении воздушного пространства в ходе сопровождения танкера.В Минобороны России в ответ в очередной раз напомнили, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.После этого начальник эстонского Генштаба генерал-майор Вахур Карус заявил, что ВМС его страны в сопровождении сил НАТО попытались задержать Jaguar якобы из-за того, что это судно ранее проходило через "пиратские районы" в Красном море и Индийском океане. К слову, это тот самый Карус, который в апреле анонсировал, что силы обороны Эстонии создадут в городе Нарва, то есть в 15-ти километрах от границы Россией, военную базу."Реальный мотив - желание сыграть в "маленький НАТО" и изобразить активность в духе морской блокады. Но все пошло не по сценарию", - отметили авторы телеграм-канала "Военная хроника".Зампредседателя Наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев в интервью изданию Украина.ру добавил, что попытка абордажа российского танкера в нейтральных водах Балтийского моря чем-то напоминает период золотого века пиратства, когда англичане с удовольствием использовали этот вид разбоя как привычный способ заработка."Непонятно, на каких основаниях они (эстонские ВМС. - Ред.) могли вообще подойти к танкеру. Евросоюз пока каперские свидетельства (во времена парусного флота правительственный документ, разрешающий частному судну атаковать и захватывать суда, принадлежащие неприятельской державе. - Ред.) не выдает. Все, что происходит, напоминает период становления Британской империи. Видимо, европейские государства решили стать богатыми и крутыми, как Великобритания, пойти по тому же пути", - сказал Гусев.Он уточнил, что в случае успеха операции по захвату Таллин арестовал бы судно, а потом "нашел" санкционный груз или назначил его таковым, а потом продал, "как это уже бывало с нашими товарами".В среднем танкер может перевозить до нескольких сотен тысяч баррелей сырой нефти, да и само судно не дешевое: 50-200 миллионов долларов. И важно, что цены на них в последние годы только растут. В декабре 2023 года аналитическая компания Vortexa пыталась пересчитать танкеры, занимающиеся перевозкой российской нефти. Получилось 1089 судов. И тут логично задаться вопросом: что если Запад, давно перешедший на "дипломатическое пиратство", придумает, как массово арестовывать какие ему захочется танкеры, прикрываясь, скажем, санкциями?Тем более, что попытки ограничения деятельности российских нефтяных танкеров конкретно в Балтийском море со стороны стран НАТО уже предпринимались. Так, прошлой зимой страны альянса начали операцию "Балтийский часовой", направленную на усиление защиты подводной инфраструктуры, включая кабельные линии и энергетические объекты.В апреле текущего года Эстония приняла законодательные поправки, разрешающие армейским и флотским подразделениям страны применять силу против подозрительных судов в Балтийском море. Допускается в том числе возможность обстрела или затопления таких судов.В марте немецкое издание Spiegel сообщило о том, что таможня страны конфисковала шедший под флагом Панамы танкер Eventin с 99 тысячами тонн нефти на борту. В ведомстве федерального канцлера и министерстве иностранных дел Германии тогда заявили, что таким образом надеются "показать России, что Берлин не останется безучастной к транзиту российской нефти через Балтийское море".Чуть раньше - в феврале - американское издание Politico сообщило, что Евросоюз активно разрабатывает юридические основания для массовых задержаний танкеров российского "теневого флота", используемых для перевозки нефти из портов Ленинградской области.В минувшую среду французское информационное агентство AFP сообщило, что послы стран ЕС согласовали 17-й пакет антироссийских санкций, который намеревались рассмотреть к июню. Однако в преддверии анонсированной встречи в Стамбуле решили поторопиться. Отдельной строкой нового запретного списка стали порядка 150 танкеров.Им глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен даже посвятила отдельный пост в соцсетях, написав о том, что суднам, якобы перевозящим нефть из России, запретят входить в порты Евросоюза, а европейскому бизнесу - любые транзакции с этими судами.Крайне интересное обстоятельство - этот возмущенный текст о том, что Россия смеет зарабатывать на своих ресурсах глава ЕК писала примерно в тот момент, когда суд ЕС признал ее ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку антиковидных вакцин Pfizer. Однако наказания за проворачивание этой очевидно коррупционной схемы не последует, несмотря на то, что речь идет о десятках миллиардах евро.Всё дело в том, что главная цель борьбы с "теневым" танкерным флотом - лишение России доходов от продажи энергоносителей, желание разорить ее (не зря же в "танкерных" санкциях указаны конкретные суммы их выручки), уверен автор издания Украина.ру Иван Лизан. Свою позицию о сформулировал в материале Диверсии страшнее запретов: о европейской борьбе с российским танкерным флотом.Ожидать, что Европа вдруг полюбит Россию и хотя бы перестанет пытаться ставить ей подножки, не приходится. Тогда что следует предпринять Москве в сложившейся ситуации? Эксперт Гусев уверен, что чем резче будут ответы РФ на подобные попытки захвата танкеров, тем реже они будут совершаться. Запад, и Британия в частности, прощупывают, насколько далеко русские готовы пойти в защите своих интересов.Однако ни пиратские бои, ни "дипломатическое пиратство" в виде новых санкционных пакетов Европе в конечном итоге не помогут, уверен собеседник издания.Он резюмировал, что снижение экспортных и производственных возможностей приведет к тому, что объемы поставок в Европу будут снижаться. В результате регион ждет плановое изменение всей экономики. Единственными, кто благополучно продолжит поставлять туда товары и успешно на этом наживаться, будут США.Тем временем американский лидер Дональд Трамп активно собирает деньги везде, где только может. Так, например, накануне он согласовал с Саудовской Аравией пакет взаимных инвестиционных соглашений на общую сумму свыше 600 миллиардов долларов. Это абсолютный рекорд для отношений двух стран, и благодаря этой сделке флагманы американского ВПК такие, как BlackRock, Tesla, Nvidia, Aramco и Amazon, получат рекордные прибыли. Также Трамп заключил соглашение о финансово-экономическом сотрудничестве с Катаром. Сумма их сделки тоже рекордная - 1,2 триллиона долларов.Европа остается в стороне. Подробности о том, как Трамп торгует на Ближнем Востоке - в материале автора издания Украина.ру Александра Сокуренко.

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