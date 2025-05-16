НАТО объявило России танкерную войну. К чему приведет "пиратская дипломатия" Европы?
© Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
© Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
В пятницу, 16 мая, на пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Турции генсек альянса Марк Рютте заявил, что НАТО и Эстония приступили к расследованию инцидента с танкером Jaguar, произошедшем 14 мая в Балтийском море
"НАТО и Эстония находятся в тесном контакте, в координации, так как мы должны убедиться, что точно знаем о том, что происходит", - сказал Рютте, призвав страны альянса продолжить коллективную защиту критической инфраструктуры в Балтийском море.
В среду, 14 мая, то есть накануне анонсированных переговоров по Украине в Стамбуле, военно-морские силы Эстонии совместно с авиацией Польши, то есть при поддержке сил НАТО, пытались захватить нефтяной танкер Jaguar, шедший в Балтийском море под флагом Габона. Танкер направлялся в российский город Приморск. Телеграм-канал Shot уточнил, что судну угрожали тараном, на него дважды пытались высадить десант с вертолета.
"Эстонские военные пытались заставить корабль покинуть МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОДЫ и последовать в территориальную акваторию страны (Эстонии. - Ред.). Судя по кадрам с места, эстонская сторона привлекла патрульный катер "Райу" и корабль "Курвиц", десантный вертолет, самолет PZL M28, а также МиГ-29 ВВС Польши", - говорилось в комментарии Shot.
© vesselfinder.net
© vesselfinder.net
Атаки на танкер прекратились, только когда в воздухе появился российский истребитель Су-35. В ответ НАТО подняло в воздух F-16 ВВС Португалии с авиабазы Эмари в Эстонии "на сопровождение российского борта". В это время танкер дошел до территориальных вод России и встал в порт города Приморска Ленинградской области. Это подтверждают геометка Системы отслеживания судов MarineTraffic и информация в базе данных судов VesselFinder, где также значится, что Jaguar At anchor, то есть "На якоре".
© Система отслеживания судов MarineTraffic
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© Система отслеживания судов MarineTraffic
© VesselFinder
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© VesselFinder
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© Система отслеживания судов MarineTraffic
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© VesselFinder
Первоначально Запад объяснил свое нападение тем, что Таллин "ЗАПОДОЗРИЛ" судно в отсутствии государственного флага и страховки, также было указано, что Jaguar находится под санкциями Великобритании.
Примечательно, что ограничительные меры против сотни "российских танкеров" были введены в ночь на 9 мая. При этом в комментарии западного издания Reuters уточнялось, что сделано это ради "усиления давления на Москву в войне с Украиной". Также в пояснении говорилось, что "с начала прошлого года [эти] суда перевезли груз на сумму более 24 миллиардов долларов".
Сразу после инцидента глава МИД Эстонии Маргус Цахкна еще и обвинил российский истребитель в нарушении воздушного пространства в ходе сопровождения танкера.
"Российская Федерация направила истребитель для проверки ситуации, и этот истребитель почти на минуту нарушил воздушное пространство НАТО. Россия готова защищать "теневой флот". Ситуация действительно серьезная", - сказал Цахкна журналистам в Турции.
В Минобороны России в ответ в очередной раз напомнили, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
После этого начальник эстонского Генштаба генерал-майор Вахур Карус заявил, что ВМС его страны в сопровождении сил НАТО попытались задержать Jaguar якобы из-за того, что это судно ранее проходило через "пиратские районы" в Красном море и Индийском океане. К слову, это тот самый Карус, который в апреле анонсировал, что силы обороны Эстонии создадут в городе Нарва, то есть в 15-ти километрах от границы Россией, военную базу.
"Реальный мотив - желание сыграть в "маленький НАТО" и изобразить активность в духе морской блокады. Но все пошло не по сценарию", - отметили авторы телеграм-канала "Военная хроника".
Зампредседателя Наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев в интервью изданию Украина.ру добавил, что попытка абордажа российского танкера в нейтральных водах Балтийского моря чем-то напоминает период золотого века пиратства, когда англичане с удовольствием использовали этот вид разбоя как привычный способ заработка.
"Непонятно, на каких основаниях они (эстонские ВМС. - Ред.) могли вообще подойти к танкеру. Евросоюз пока каперские свидетельства (во времена парусного флота правительственный документ, разрешающий частному судну атаковать и захватывать суда, принадлежащие неприятельской державе. - Ред.) не выдает. Все, что происходит, напоминает период становления Британской империи. Видимо, европейские государства решили стать богатыми и крутыми, как Великобритания, пойти по тому же пути", - сказал Гусев.
Он уточнил, что в случае успеха операции по захвату Таллин арестовал бы судно, а потом "нашел" санкционный груз или назначил его таковым, а потом продал, "как это уже бывало с нашими товарами".
В среднем танкер может перевозить до нескольких сотен тысяч баррелей сырой нефти, да и само судно не дешевое: 50-200 миллионов долларов. И важно, что цены на них в последние годы только растут. В декабре 2023 года аналитическая компания Vortexa пыталась пересчитать танкеры, занимающиеся перевозкой российской нефти. Получилось 1089 судов. И тут логично задаться вопросом: что если Запад, давно перешедший на "дипломатическое пиратство", придумает, как массово арестовывать какие ему захочется танкеры, прикрываясь, скажем, санкциями?
Тем более, что попытки ограничения деятельности российских нефтяных танкеров конкретно в Балтийском море со стороны стран НАТО уже предпринимались. Так, прошлой зимой страны альянса начали операцию "Балтийский часовой", направленную на усиление защиты подводной инфраструктуры, включая кабельные линии и энергетические объекты.
В апреле текущего года Эстония приняла законодательные поправки, разрешающие армейским и флотским подразделениям страны применять силу против подозрительных судов в Балтийском море. Допускается в том числе возможность обстрела или затопления таких судов.
В марте немецкое издание Spiegel сообщило о том, что таможня страны конфисковала шедший под флагом Панамы танкер Eventin с 99 тысячами тонн нефти на борту. В ведомстве федерального канцлера и министерстве иностранных дел Германии тогда заявили, что таким образом надеются "показать России, что Берлин не останется безучастной к транзиту российской нефти через Балтийское море".
22 марта, 07:30"Европейцы чувствуют, что на Россию надо давить". Германия конфисковала первый танкер с российской нефтьюВ птяницу, 21 марта, немецкое издание Spiegel сообщило о том, что неделю назад немецкая таможня конфисковала шедший под флагом Панамы танкер Eventin с 99 тысячами тонн нефти на борту
Чуть раньше - в феврале - американское издание Politico сообщило, что Евросоюз активно разрабатывает юридические основания для массовых задержаний танкеров российского "теневого флота", используемых для перевозки нефти из портов Ленинградской области.
В минувшую среду французское информационное агентство AFP сообщило, что послы стран ЕС согласовали 17-й пакет антироссийских санкций, который намеревались рассмотреть к июню. Однако в преддверии анонсированной встречи в Стамбуле решили поторопиться. Отдельной строкой нового запретного списка стали порядка 150 танкеров.
Им глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен даже посвятила отдельный пост в соцсетях, написав о том, что суднам, якобы перевозящим нефть из России, запретят входить в порты Евросоюза, а европейскому бизнесу - любые транзакции с этими судами.
Крайне интересное обстоятельство - этот возмущенный текст о том, что Россия смеет зарабатывать на своих ресурсах глава ЕК писала примерно в тот момент, когда суд ЕС признал ее ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку антиковидных вакцин Pfizer. Однако наказания за проворачивание этой очевидно коррупционной схемы не последует, несмотря на то, что речь идет о десятках миллиардах евро.
14 мая, 16:38СМС на 35 млрд евро. У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен начались проблемыВ среду, 14 мая, в Европе снова прогремело эхо "Пфайзергейта" - скандальной истории о дорогостоящей закупке вакцин компании Pfizer, в которой все не теряет надежды разобраться неравнодушная европейская общественность
Всё дело в том, что главная цель борьбы с "теневым" танкерным флотом - лишение России доходов от продажи энергоносителей, желание разорить ее (не зря же в "танкерных" санкциях указаны конкретные суммы их выручки), уверен автор издания Украина.ру Иван Лизан. Свою позицию о сформулировал в материале Диверсии страшнее запретов: о европейской борьбе с российским танкерным флотом.
Ожидать, что Европа вдруг полюбит Россию и хотя бы перестанет пытаться ставить ей подножки, не приходится. Тогда что следует предпринять Москве в сложившейся ситуации? Эксперт Гусев уверен, что чем резче будут ответы РФ на подобные попытки захвата танкеров, тем реже они будут совершаться. Запад, и Британия в частности, прощупывают, насколько далеко русские готовы пойти в защите своих интересов.
Однако ни пиратские бои, ни "дипломатическое пиратство" в виде новых санкционных пакетов Европе в конечном итоге не помогут, уверен собеседник издания.
"Представьте, ваш сосед слева ходит в гости к вашей соседке справа. Вы, конечно, можете наложить вето на его похождения, но по-настоящему ему что-то запретить - нет. Так и с танкерами. На них можно накладывать санкции, но они не заходят в европейские порты. Люди, которые принимают решение о перевозках в рамках российской системы судовладения, прекрасно понимают, что им в Европе особо делать нечего. А судя по тем событиям, которые происходят в мире, скоро и любым перевозчикам грузов в Европе делать будет нечего", - подчеркнул Гусев.
Он резюмировал, что снижение экспортных и производственных возможностей приведет к тому, что объемы поставок в Европу будут снижаться. В результате регион ждет плановое изменение всей экономики. Единственными, кто благополучно продолжит поставлять туда товары и успешно на этом наживаться, будут США.
Тем временем американский лидер Дональд Трамп активно собирает деньги везде, где только может. Так, например, накануне он согласовал с Саудовской Аравией пакет взаимных инвестиционных соглашений на общую сумму свыше 600 миллиардов долларов. Это абсолютный рекорд для отношений двух стран, и благодаря этой сделке флагманы американского ВПК такие, как BlackRock, Tesla, Nvidia, Aramco и Amazon, получат рекордные прибыли. Также Трамп заключил соглашение о финансово-экономическом сотрудничестве с Катаром. Сумма их сделки тоже рекордная - 1,2 триллиона долларов.
Европа остается в стороне. Подробности о том, как Трамп торгует на Ближнем Востоке - в материале автора издания Украина.ру Александра Сокуренко.
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