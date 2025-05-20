https://ukraina.ru/20250520/aleksandr-frolov-esli-evrosoyuz-ustroit-bolshuyu-okhotu-za-rossiyskimi-tankerami-to-pomozhet-byudzhetu-1063252727.html

Александр Фролов: Если Евросоюз устроит большую охоту за российскими танкерами, то поможет бюджету России

Александр Фролов: Если Евросоюз устроит большую охоту за российскими танкерами, то поможет бюджету России - 20.05.2025 Украина.ру

Александр Фролов: Если Евросоюз устроит большую охоту за российскими танкерами, то поможет бюджету России

Нельзя полностью отбрасывать возможность попыток силового ограничения поставок российской нефти и нефтепродуктов через воды, которые подконтрольны или частично подконтрольны странам Европейского Союза.

2025-05-20T06:30

2025-05-20T06:30

2025-05-20T06:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов.- Александр Сергеевич, новый пакет санкций Евросоюза предусматривает рестрикции против 189 танкеров, которые перевозят российскую нефть. Насколько эти меры могут быть критичными для нефтяного экспорта России?- Напомню, что на излете срока Байдена был принят крупный пакет санкций, касающихся в том числе судов, задействованных в сфере перевозки нефти, нефтепродуктов, зерна и продукции двойного назначения. Тогда речь шла о полутора сотнях судов, то есть о сопоставимом количестве с тем, которое озвучивается сейчас.Одним из популярных комментариев тогда был тот, что это будет мощный удар по российскому экспорту, от которого ему будет сложно оправиться. Но к концу первого квартала 2025 года уважаемые западные издания стали писать о том, что подсанкционные российские суда заходят в порты Китая и Индии.Конечно, если вы опросите судовладельцев, экипажи этих судов, то вам опишут многочисленные беды, которые это все сулит. Но если посмотреть с высоты птичьего полета, то получится, что проблема носит ограниченный характер и будет решена в срок от месяца до трех. Лишь ряд поставок надо будет сдвинуть по временной шкале немного вправо. И все это ускорит формирование полноценной альтернативной экосистемы морских перевозок, которая начала формироваться еще с 2022 года.- А как на это влияют силовые попытки захвата танкеров с российской нефтью, одна из которых произошла вечером 13 мая, когда ВМС Эстонии попытались взять на абордаж судно Jaguar?- Ситуация выглядит дико, но дикость этой ситуации дополнительно подчеркивают исполнители. Используют тех, кого не жалко, то есть страны Прибалтики.Нельзя полностью отбрасывать возможность попыток силового ограничения поставок российской нефти и нефтепродуктов через воды, которые подконтрольны или частично подконтрольны странам Европейского Союза.Если это будет не отдельные акции каких-нибудь эстонцев, а полномасштабная политика европейских стран, Германии, Дании, Британии, то это вызовет острейшую реакцию на мировом рынке, потому как северо-западный маршрут поставок российской нефти является пока одним из основных для нас. И ограничение на этом направлении будет воспринято мировым рынком как угроза, которая влечет за собой возможный дефицит поставок. Как следствие, цены вырастут.Если западные партнеры хотят поддержать российский бюджет с сточки зрения наполнения его доходами, то на это они могут пойти. Не буду забегать на хрупкий лед политологии и военной экспертизы, но такую же реакцию мы наблюдали в 2022 году, когда ожидалось, что санкционные ограничения способны убрать с рынка 2-3 миллиона баррелей российской нефти. Здесь под удар попадет меньший объем, но тем не менее чувствительный для мирового рынка.Единственным разумным ответом на это может быть только освоение Северного морского пути в круглогодичном режиме, что мы сейчас пока себе позволить не можем из-за чисто технических ограничений. У нас нет необходимого ледокольного флота. Он должен появиться в течение ближайших лет в крайне ограниченном количестве. Либо необходимо военное сопровождение и однозначное понимание противоположной стороны, что любая попытка силового захвата наших судов будет расцениваться как пиратство и повлечет за собой силовой ответ.- Возможно ли сейчас российско-американское сотрудничество по освоению Арктического региона?- Кроме неких обозначений переговорной позиции, я бы не ждал, что в ближайшее время подобного рода проекта будут реализованы. При том, что в не столь давнем прошлом проекты российско-американского сотрудничества в освоении Арктики наличествовали. Так, например, в 2014 году компания ExxonMobil в сотрудничестве с Роснефтью профинансировала и фактически открыла в Карском море месторождение "Победа". Но санкционные ограничения заставили эту компанию покинуть арктическую зону.О снятии санкций для возобновления сотрудничества, речь не идет за пределами громких спорадических заявлений отдельных персонажей, к словам которых, даже самая экзальтированная часть нашего политологического сообщества начинает относиться все с большей иронией.Хотя непонятно, почему после первого срока этого персонажа (Дональда Трампа) кто-то вообще серьезно относится к его громким заявлениям.- Вы, вероятно, скептически оцените и недавнее заявление Трампа о том, что в Иране и так слишком много нефти, поэтому ядерная энергетика ему не нужна. Что кроется за его словами?- Заявление весьма странное. У Америки, по словам Дональда Трампа, очень много нефти и много газа. При этом США обладают самым большим парком атомных электростанций на планете Земля мощностью более 90 гигаватт. Зачем они им? Если у вас есть нефть и есть газ, так закройте их. И у России большие запасы нефти и газа, нам из-за этого нужно закрыть АЭС?Отмечу, что у Ирана есть большие проблемы с газоснабжением своих северных регионов, несмотря на то, что эта страна находится на втором месте по запасам газа в мире. И зимой регулярно возникает энергодефицит, что связано с отсутствием необходимых мощностей для хранения газа. То есть отсутствует система подземных хранилищ газа из-за чисто геологических причин.И строительство атомных электростанций в условиях развития экономики, в условиях развития промышленности является естественным ответом на возникающие риски. Развитие атомной энергетики позволяет парировать значительную часть рисков в области энергоснабжения, с которыми сталкивается ежегодно Иран. Дональд Трамп профан и большая часть из того, что он говорит не имеет отношения к реальности.- Недавно Украина и США подписали сделку о редкоземельных металлах. Трамп надеется, что США превысит 350 млрд долларов, именно столько, по его словам, составляет объем военной помощи киевскому режиму. При этом соглашение содержит и техническую часть, содержание которой не разглашается. В чем суть этой сделки?- Без понимания закрытой части полноценно оценить данные соглашения довольно тяжело. Но открытой части достаточно, чтобы сделать следующие выводы.Украина не очень богатая полезными ископаемыми странами. Безусловно, полезные ископаемые там есть. Притом, если брать просто номенклатуру этих самых полезных ископаемых, их там много. Нефть, газ, уголь, редкоземельные металлы, редкие металлы, все это есть.Но тут начинается одно "но"…Вес украинских полезных ископаемых в информационном пространстве гораздо выше, чем вес украинских полезных ископаемых в обычной жизни. Так, например, распиаренный украинский литий. Это где? Это сколько? Какова себестоимость добычи этого лития?Я имел сомнительное удовольствие ознакомиться с мнением ряда уважаемых мной военных экспертов, которые начали объяснять какие-то действия американцев, в том числе тем, что им нужен литий, а на Украине в этих регионах он есть, поэтому они в эти регионы рвутся. А эти регионы сейчас под нашим контролем. Ура, этот литий наш…Но поднимите данные Геологической службы США. Украины нет не только среди лидеров стран по запасам лития, ее вообще нет в этих списках.Можно предположить, что американские геологи ненавидят постсоветское пространство. Но нет. Среди лидеров по запасам в первой двадцатке есть Россия, есть Казахстан. А то, о чем говорят, это оценочные запасы, по результатам недостаточных геологических исследований. И чтобы определить, что на Украине есть в действительности, необходимо еще потратить деньги на геологоразведочные работы.США являются одним из трех мировых лидеров по запасам лития. Более того, остальные участники первой тройки находятся в Латинской Америке. Возникает вопрос, США точно интересна Украина, а не сами Штаты или не Аргентина, крайне дружественная страна по отношению к США и их компаниям?Пусть на Украине есть не только литий, а титан и другие металлы, без которых гайку нельзя закрутить на "Боинге". Некоторые и у нас предлагали прекратить поставки титана в США и там все умрут. Серьезно? А Австралия, Канада, африканские страны, которые поставляют те же самые металлы, на которые вроде как нацелился Дональд Трамп, чтобы захватить их на Украине, куда-то делись с планеты Земля?Кроме того, в топ по запасам лития среди европейских стран входят Германия, Португалия, Сербия.Украина с точки зрения запасов любых минералов является либо заурядной, либо ничтожной страной.Осенью 2024 года крупнейшая государственная компания по добыче и переработке титана была приватизирована. К моменту заключения сделки эта компания уже не принадлежит государству. И вот тут возникает правовая коллизия. Государство Украина может распоряжаться только теми запасами, которые разрабатываются государственными компаниями. А то, что могло представлять интерес для американских инвесторов, уже приватизировано.Могут возразить, что Украина пыталась завод Мотор-Сич китайцам продать, но вмешались американцы и продажа не состоялась. Но там только выходили на эту сделку, а здесь сделка по титану уже совершена.Сделка, которая заключена Дональдом Трампом, несмотря на ее негативный пиар-эффект на постсоветском пространстве, нацелена больше на укрепление информационных позиций Дональда Трампа, чем на решение задач в области энергетики или в области критических минералов, необходимых для нужд энергоперехода.О том, как Россия отвечает на попытки атаковать ее танкеры в Балтийском море В эту игру можно играть вдвоем: "пираты Балтийского моря" обиделись на Россию

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https://ukraina.ru/20250519/yuriy-stankevich-o-tankernoy-voyne-estonii-zapad-provotsiruet-rf-na-agressiyu-v-otvet-na-nezakonnye-1063244851.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, ес, роснефть, нефть