https://ukraina.ru/20250520/magicheskaya-tsifra-shest-k-godovschine-inauguratsii-zelenskogo-1063270598.html

Магическая цифра шесть: к годовщине инаугурации Зеленского

Магическая цифра шесть: к годовщине инаугурации Зеленского - 20.05.2025 Украина.ру

Магическая цифра шесть: к годовщине инаугурации Зеленского

Шесть лет назад (мы помним, что срок полномочий президента Украины пять лет, но всему есть объяснения), 20 мая 2019 года, состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Александровича Зеленского. Начиная свою инаугурационную речь, он сказал: "Дорогие украинцы! После победы на выборах мой шестилетний"… Три шестёрки – число дьявола

2025-05-20T15:28

2025-05-20T15:28

2025-05-20T15:29

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Шестилетний был сын, а не срок, как сейчас можно подумать, но вообще стоило бы вспомнить, о чём говорил Зеленский шесть лет назад. Понятно ведь, что его мысли тогда сильно отличались от его мыслей сейчас. И, теоретически, история могла пойти по другому пути – с ним ведь связывались определённые надежды.Однако читая сказанное тогда понимаешь – иначе быть не могло. Зеленский уже тогда заложил программу своего президентства. В той самой речи. И это не только число 666, которое получилось именно сегодня и, в общем-то, случайно (хотя "кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится").Начал Зеленский с того, что заявил:"Каждый из нас — президент.(…) С сегодняшнего дня каждый из нас несет ответственность за Украину, которую мы оставим своим детям".Зеленский отличный, жёсткий управленец (так говорят все люди, знакомые с его методами работы в "Квартале 95") и он не мог не знать, что если за дело отвечают все, то не отвечает никто. У любого свершения или провала всегда есть фамилия и имя, иногда – отчество. Иначе это не работает.То, что тогда касалось просто украшением речи, на практике снимало ответственность со свежеизбранного президента.Справедливости ради надо сказать, что этот аргумент нынешней украинской властью не используется – можно было, конечно, напомнить, что если в стране проводится политика как при Порошенко* только в разы хуже, то в этом виноваты избиратели, ради прикола выбравшие клоуна. Но нет. Во всём виновата Россия и союзники.Главное, впрочем, что сам Зеленский ни в чём не виноват. Это-то осталось неизменным…"Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Вы нам очень нужны, всем, кто готов строить новую сильную успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. (…) А может, это и есть наша национальная идея – объединившись, сделать невозможное вопреки всему".Получилось немного наоборот – люди рвутся из Украины. Часто – рискуя здоровьем, иногда – жизнью.Сказать, что обратного процесса не наблюдается, было бы неправдой.В 2024 году 1 098 иностранцев получили гражданство по факту украинского происхождения, 245 человек получили гражданство в упрощённом порядке на основании международных соглашений, по указу президента украинское гражданство получили 60 человек (все или почти все – по факту службы в ВСУ). Кроме того, получили украинское гражданство 413 детей, которые были усыновлены украинцами. Итого – 1816.В то же время выехали из страны на ПМЖ в другие страны 1614 человек. Т.е., амбициозный план Зеленского пусть медленно, но выполняется.Если, конечно, не считать миллионов людей, которые покинули страну и не собираются возвращаться обратно (не говоря о могилизированных)."Наша первейшая задача — прекращение войны на Донбассе. (…) Для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов сделать всё. (…) Не теряя наших территорий, никогда!"Обратите внимание – Зеленский уже тогда сказал, что он не собирается прекращать войну. Потому что он говорит о гибели "героев" (карателей, направленных убивать своих же сограждан) и о сохранении территориальной целостности, но не говорит о необходимости хоть какого-то диалога. Как он его налаживал известно – включил в переговорную группу в качестве "представителей Донбасса" сбежавших оттуда журналистов-грантоедов.Хотя, конечно, о каком диалоге могла идти речь, когда изначально было сказано: "за эти годы власть не сделала ничего, чтобы они (жители Донбасса и Крыма) снова чувствовали себя украинцами".Неужели Зеленский не знал, что крымчане в основной своей массе вообще никогда не чувствовали себя украинцами? Знал конечно. Не мог не знать.Можно предположить, что у Зеленского был план… Но что-то нам подсказывает, что план, построенный на заведомо неверных основаниях, не мог привести ни к каким хорошим результатам. Но, конечно, результат, достигнутый Зеленским, превзошёл самые негативные ожидания. Просто неверными первоначальными установками тут обойтись было нельзя – надо было стараться.Зато всё то, что Зеленский обещал сделать с парламентом у него получилось – он и Раду разогнал, и депутатскую неприкосновенность отменил, и Избирательный кодекс принял…Насчёт последнего правда есть сомнения, насколько осмысленным вообще был этот шаг, поскольку в соответствии с ним были проведены только местные выборы 2020 году. Пока что это последние на Украине выборы – когда будут следующие никто не знает. Известно только то, что, в соответствии с новейшими веяниями, прекращение огня и даже подписание мирного договора вовсе не обязательно приведёт к отмене военного положения и проведению выборов.Но это всё частности. Самое вкусное Зеленский спрятал внутри текста. Это была цитата из Рональда Рейгана:"Правительство не решает наши проблемы, правительство и есть наши проблемы".Все подумали, что это критика предыдущего правительства (а она была представлена именно критикой предыдущего правительства), но на самом-то-то деле это была программа действий. Причём на настоящий момент украинское правительство является проблемой не только для украинцев, но и для всего мира – безответственность Зеленского стала одним из факторов, поставивших человечество на грань новой мировой войны (мы, конечно, понимаем, что для нынешней напряжённости есть объективные причины).Впрочем, есть надежда, что на седьмом году магия Зеленского всё же закончится…О путях восстановления легитимности украинской власти можно прочитать в статье Василия Стоякина "Как легитимизироваться Зеленскому?"*Признан в России террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20200521/1027758397.html

https://ukraina.ru/20240521/1055179163.html

https://ukraina.ru/20250125/1060548326.html

https://ukraina.ru/20250520/zelenskiy-u-vlasti-uzhe-6-let-kak-izmenilas-ukraina-s-diktatorom-narkomanom-posmotrite-eto-silno--1063270077.html

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мнения, украина, донбасс, россия, владимир зеленский, выборы, президентские выборы, инаугурация, обещания