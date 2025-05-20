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Трамп попросил Путина предложить Украине то, с чем можно согласиться - Axios
Трамп попросил Путина предложить Украине то, с чем можно согласиться - Axios - 20.05.2025 Украина.ру
Трамп попросил Путина предложить Украине то, с чем можно согласиться - Axios
Президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина в меморандуме по урегулированию на Украине предложить что-то, "с чем можно согласиться", а не то, что сразу будет отклонено, пишет портал Axios
2025-05-20T13:51
2025-05-20T13:51
2025-05-20T13:51
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"Трамп заявил (Владимиру) Зеленскому и европейским лидерам, что он попросил Путина представить "что-то, с чем люди могут согласиться", а не выступить с предложением, которое будет сразу же отклонено", - сказал источник издания, осведомленный о содержании телефонного разговора.Накануне президенты РФ и США провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.После переговоров Трамп провел разговор с президентом Франции, премьером Италии, канцлером Германии, президентом Финляндии, главой Европейской комиссии и Владимиром Зеленским. Американский президент заявил, что проинформировал Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.Подробнее - в материале Алексея Туманова После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дональд трамп, сша, владимир путин, россия, трамп и зеленский, европейская комиссия, нато
Новости, Украина, Дональд Трамп, США, Владимир Путин, Россия, Трамп и Зеленский, Европейская комиссия, НАТО
Трамп попросил Путина предложить Украине то, с чем можно согласиться - Axios
Президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина в меморандуме по урегулированию на Украине предложить что-то, "с чем можно согласиться", а не то, что сразу будет отклонено, пишет портал Axios