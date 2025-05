https://ukraina.ru/20250520/koshmar-evropy-i-ukrainy-tramp-ne-zhelaet-perekhodit-v-voennyy-lager-vragov-rossii-1063275185.html

Кошмар Европы и Украины. Трамп не желает переходить в военный лагерь врагов России

Лидеры европейских стран, руководство ЕС и Владимир Зеленский изо всех сил пытают противодействовать миротворческим инициативам Белого дома, но безрезультатно. Более того, сейчас у США больше общего с Россией, нежели с Евросоюзом

2025-05-20

Украинский конфликт окончательно превратился в противостояние двух лагерей: российско-американского, занятого поисками вариантов мирного урегулирования столь непростого кризиса, и украинско-европейского, который, наоборот, всеми способами затягивает боевые действия.Вторые с трепетом и опаской ждали анонсированной заранее беседы президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на Украине прежде всего. И европейцы, и Владимир Зеленский позвонили хозяину Белого дома и до, и после его звонка в "Сириус" (президент РФ 19 мая работал в Сочи и добраться до резиденции не успел, поэтому разговаривал из детской музыкальной школы). Они не оставляют попыток перетянуть президента-республиканца в свой стан, но, как убедились в очередной раз по итогам прошедших телефонных переговоров, безуспешно.Источник британской газеты Financial Times рассказал, что европейские лидеры, которых Трамп проинформировал о состоявшихся беседах с Путиным и Зеленским – президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – были ошеломлены тем, что им рассказал американский президент. А он, если вкратце, отказался вводить санкции против России для принуждения её к завершению СВО, а также фактически принял схему Путина "сначала переговоры – потом перемирие", а не наоборот, как того требует Зеленский.Тут сразу стоит отметить, что про санкции Трамп в ходе разговора с Путиным упоминал - напомнил, что в Сенате лежит готовый законопроект, касающийся новых ограничительных мер. Так что в случае чего условный кнут уже готов. Однако сейчас он не вводит санкции, чтобы не осложнять мирный процесс, и надеется на окончательное урегулирование конфликта, поскольку верит, что российский лидер настроен на достижение мира. Зеленский, участвовавший в том же разговоре, настаивал, что переговоры с РФ, в том числе состоявшиеся в Стамбуле, не приносят результатов и не принесут их, если США не окажут на РФ давление. А они пока не собираются.Тем временем на следующий день ЕС и Великобритания ввели очередные пакеты антироссийских санкций,которые, в частности, затронули суда теневого флота.То, что эти меры приняты вскоре после разговора президентов США и РФ, прошедшего совершенно не в том ключе, в котором хотелось бы Европе, вовсе не случайно."Для (европейских – ред.) элит главное - идеология. Мы имеем дело с очень идеологизированными политическими деятелями, которые воспитывались в определённой идеологической системе координат после окончания холодной войны, в эйфории однополярного момента, когда западному доминированию в мире никто не мог бросить вызов. Вот они хотят этот порядок сохранить. Трамп, он не хочет, чтобы его страна стала расходным материалом в либерально-глобалистском проекте, поэтому они в этом идейно разошлись", - так объяснил происходящее бывший советник-посланник посольства РФ в Великобритании, чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко в комментарии РИА Новости.Сейчас в силу отстаивания сходных традиционных ценностей у США больше общего с Россией, чем с Европой, подчеркнул дипломат.Как говорят источники портала Axios, после фразы Трампа о согласии Путина на прямые переговоры о прекращении огня среди европейских собеседников наступило "несколько секунд озадаченного молчания". Но они не только молча слушали. Зеленский и европейские политики напомнили Трампу, что это была его идея начать переговоры с немедленного 30-дневного прекращения огня, т.е. якобы Россия отвергла предложение не Украины, а Соединённых Штатов, заявляя, что такое длительное перемирие без должного обеспечения безопасности и контроля за соблюдением режима тишины станет лишь прикрытием для перевооружения ВСУ, как это было во времена Минских соглашений.Неужели нельзя прекратить огонь хотя бы на две недели в период подготовки переговоров, спросила Трампа Мелони. А на какие уступки готова пойти Россия, поинтересовался вдогонку Мерц. Они же оба отвергли заявление о возможном проведении Россией и Украиной, лучше всего понимающих детали конфликта, двусторонних прямых переговоров без посредников, и настаивали на необходимости участия США и Европы в процессе. Канцлер ФРГ предложил провести многостороннюю встречу. "Кто-то должен быть судьёй", воскликнула премьер-министр Италии.Но Трамп в беседе с журналистами после всех-всех разговоров повторил то, чего больше всего опасаются в Брюсселе и остальных европейских столицах: если прогресса в урегулировании не будет, США выйдут из украинской истории - "это была европейская ситуация и ей следовало остаться европейской". После звонка Путина и Трампа поддержка и финансирование Украины становится задачей исключительно Европы, констатирует Financial Times."Они (европейцы – ред.) по-прежнему исходят из порочной и уже опровергнутой практикой посылки, что России можно нанести стратегическое поражение, стоит лишь поднатужиться. Трамп так не считает, более того, он убеждён, что это невозможно, а Киеву надо было в своё время сделать всё, чтобы избежать войны с Россией. В ней, убеждён Трамп, Украина может только проиграть. Таким образом, одержимость европейцев Украиной входит в очевидное противоречие с прагматизмом Трампа", - написал сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале, поясняя, что же так поразило политических деятелей Старого Света в разговоре президентов РФ и США.Прагматизм и Трамп-бизнесмен – понятия неразделимые. Поэтому американский президент прекрасно осознаёт, что с Россией нужно не рвать все связи, а, наоборот, сотрудничать, в том числе поскольку это экономически выгодно. Пусть он и не отменяет санкции, как обещал ещё перед первым сроком (более того, ввёл тогда рекордное количество ограничительных мер), но всерьёз рассматривает варианты реализации совместных проектов, что в итоге пойдёт на пользу обеим странам и международному сообществу в целом.Тем не менее, предупреждает политолог Владимир Корнилов, у Европы всё ещё остаются шансы повлиять на взгляды Трампа, поэтому важно, чтобы президент США оставался информированным о российской позиции напрямую или через его советников и посланников.Этому способствуют и личные контакты Трампа с Путиным, и переговоры правительственных делегаций, и визиты спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Россию, а главы РФПИ Кирилла Дмитриева – в Вашингтон (несмотря даже на действовавшие против него персональные санкции).Так что российской стороне нужно продолжать просто-напросто подробно объяснять свою позицию по украинскому конфликту, чтобы Соединённые Штаты лучше понимали мотивы и требования Москвы. Ведь по факту Путин в беседе с Трампом повторил то, что говорил всегда, а Трамп в целом с этим согласился. Поэтому с европейской и украинской точки зрения кажется, что президент США прогнулся под российского лидера, пошёл у него на поводу и прочие формулировки, которыми сегодня пестрят заголовки западных СМИ.Кроме того, Москве нужно сообщать о событиях, происходящих параллельно с переговорным процессом, реанимированным не без усилий лично Трампа. Так, в ночь с 6 на 7 мая силовые структуры предотвратили атаку ВСУ беспилотниками и американскими ракетами Storm Shadow в районе Красной площади и Кремля, о чём президент РФ рассказал своему коллеге."Путин, конечно, не случайно упомянул об этом Трампу, поскольку украинцы напрямую угрожали зарубежным участникам праздничных мероприятий, пытались - и наш президент публично об этом говорил - запугать зарубежных лидеров и не допустить их приезда в Москву", - отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, работавший послом в США с 1998 по 2008 годы.В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге подчеркнула, что инициатива о проведении крупнейшего обмена пленными в формате 1000 на 1000 принадлежала России."Поэтому пусть никто не пытается ни с какой другой стороны себе это в заслугу приписать", - заявила она.А ещё ответила на интересующий общественность вопрос: так на каком языке общались делегации в Стамбуле?"Осуществлялся синхронный перевод на несколько языков: английский, турецкий и украинский. Для кого переводили на украинский язык, непонятно, потому что украинская делегация говорила по-русски", - сказала Захарова.Это неудивительно, поскольку хорошо известно, что непублично украинские чиновники между собой общаются по-русски.Западные СМИ, сами того не желая, фактически признают, что президент России действовал грамотнее и переиграл всех остальных лидеров."При нынешнем положении дел, похоже, что шансы в пользу России. Давнее восхищение Трампа Путиным и его кипучий антагонизм по отношению к Зеленскому делают вероятным, что он первым потеряет терпение по отношению к украинскому лидеру. Трампа также привлекает идея возобновления деловых связей с Россией. Он предпочёл бы подписать новые выгодные деловые сделки в Москве, чем согласиться на новые дорогостоящие поставки оружия на Украину", - пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.Подробнее о том, что ждёт Киев отныне, читайте в интервью Александра Крамаренко изданию Украина.ру После разговора Трампа и Путина Украина останется один на один с Россией

Евгения Кондакова

