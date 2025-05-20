Кошмар Европы и Украины. Трамп не желает переходить в военный лагерь врагов России - 20.05.2025 Украина.ру
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Кошмар Европы и Украины. Трамп не желает переходить в военный лагерь врагов России
Кошмар Европы и Украины. Трамп не желает переходить в военный лагерь врагов России - 20.05.2025 Украина.ру
Кошмар Европы и Украины. Трамп не желает переходить в военный лагерь врагов России
Лидеры европейских стран, руководство ЕС и Владимир Зеленский изо всех сил пытают противодействовать миротворческим инициативам Белого дома, но безрезультатно. Более того, сейчас у США больше общего с Россией, нежели с Евросоюзом
2025-05-20T18:38
2025-05-20T18:38
эксклюзив
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
переговоры
европа
урсула фон дер ляйен
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Украинский конфликт окончательно превратился в противостояние двух лагерей: российско-американского, занятого поисками вариантов мирного урегулирования столь непростого кризиса, и украинско-европейского, который, наоборот, всеми способами затягивает боевые действия.Вторые с трепетом и опаской ждали анонсированной заранее беседы президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на Украине прежде всего. И европейцы, и Владимир Зеленский позвонили хозяину Белого дома и до, и после его звонка в "Сириус" (президент РФ 19 мая работал в Сочи и добраться до резиденции не успел, поэтому разговаривал из детской музыкальной школы). Они не оставляют попыток перетянуть президента-республиканца в свой стан, но, как убедились в очередной раз по итогам прошедших телефонных переговоров, безуспешно.Источник британской газеты Financial Times рассказал, что европейские лидеры, которых Трамп проинформировал о состоявшихся беседах с Путиным и Зеленским – президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – были ошеломлены тем, что им рассказал американский президент. А он, если вкратце, отказался вводить санкции против России для принуждения её к завершению СВО, а также фактически принял схему Путина "сначала переговоры – потом перемирие", а не наоборот, как того требует Зеленский.Тут сразу стоит отметить, что про санкции Трамп в ходе разговора с Путиным упоминал - напомнил, что в Сенате лежит готовый законопроект, касающийся новых ограничительных мер. Так что в случае чего условный кнут уже готов. Однако сейчас он не вводит санкции, чтобы не осложнять мирный процесс, и надеется на окончательное урегулирование конфликта, поскольку верит, что российский лидер настроен на достижение мира. Зеленский, участвовавший в том же разговоре, настаивал, что переговоры с РФ, в том числе состоявшиеся в Стамбуле, не приносят результатов и не принесут их, если США не окажут на РФ давление. А они пока не собираются.Тем временем на следующий день ЕС и Великобритания ввели очередные пакеты антироссийских санкций,которые, в частности, затронули суда теневого флота.То, что эти меры приняты вскоре после разговора президентов США и РФ, прошедшего совершенно не в том ключе, в котором хотелось бы Европе, вовсе не случайно."Для (европейских – ред.) элит главное - идеология. Мы имеем дело с очень идеологизированными политическими деятелями, которые воспитывались в определённой идеологической системе координат после окончания холодной войны, в эйфории однополярного момента, когда западному доминированию в мире никто не мог бросить вызов. Вот они хотят этот порядок сохранить. Трамп, он не хочет, чтобы его страна стала расходным материалом в либерально-глобалистском проекте, поэтому они в этом идейно разошлись", - так объяснил происходящее бывший советник-посланник посольства РФ в Великобритании, чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко в комментарии РИА Новости.Сейчас в силу отстаивания сходных традиционных ценностей у США больше общего с Россией, чем с Европой, подчеркнул дипломат.Как говорят источники портала Axios, после фразы Трампа о согласии Путина на прямые переговоры о прекращении огня среди европейских собеседников наступило "несколько секунд озадаченного молчания". Но они не только молча слушали. Зеленский и европейские политики напомнили Трампу, что это была его идея начать переговоры с немедленного 30-дневного прекращения огня, т.е. якобы Россия отвергла предложение не Украины, а Соединённых Штатов, заявляя, что такое длительное перемирие без должного обеспечения безопасности и контроля за соблюдением режима тишины станет лишь прикрытием для перевооружения ВСУ, как это было во времена Минских соглашений.Неужели нельзя прекратить огонь хотя бы на две недели в период подготовки переговоров, спросила Трампа Мелони. А на какие уступки готова пойти Россия, поинтересовался вдогонку Мерц. Они же оба отвергли заявление о возможном проведении Россией и Украиной, лучше всего понимающих детали конфликта, двусторонних прямых переговоров без посредников, и настаивали на необходимости участия США и Европы в процессе. Канцлер ФРГ предложил провести многостороннюю встречу. "Кто-то должен быть судьёй", воскликнула премьер-министр Италии.Но Трамп в беседе с журналистами после всех-всех разговоров повторил то, чего больше всего опасаются в Брюсселе и остальных европейских столицах: если прогресса в урегулировании не будет, США выйдут из украинской истории - "это была европейская ситуация и ей следовало остаться европейской". После звонка Путина и Трампа поддержка и финансирование Украины становится задачей исключительно Европы, констатирует Financial Times."Они (европейцы – ред.) по-прежнему исходят из порочной и уже опровергнутой практикой посылки, что России можно нанести стратегическое поражение, стоит лишь поднатужиться. Трамп так не считает, более того, он убеждён, что это невозможно, а Киеву надо было в своё время сделать всё, чтобы избежать войны с Россией. В ней, убеждён Трамп, Украина может только проиграть. Таким образом, одержимость европейцев Украиной входит в очевидное противоречие с прагматизмом Трампа", - написал сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале, поясняя, что же так поразило политических деятелей Старого Света в разговоре президентов РФ и США.Прагматизм и Трамп-бизнесмен – понятия неразделимые. Поэтому американский президент прекрасно осознаёт, что с Россией нужно не рвать все связи, а, наоборот, сотрудничать, в том числе поскольку это экономически выгодно. Пусть он и не отменяет санкции, как обещал ещё перед первым сроком (более того, ввёл тогда рекордное количество ограничительных мер), но всерьёз рассматривает варианты реализации совместных проектов, что в итоге пойдёт на пользу обеим странам и международному сообществу в целом.Тем не менее, предупреждает политолог Владимир Корнилов, у Европы всё ещё остаются шансы повлиять на взгляды Трампа, поэтому важно, чтобы президент США оставался информированным о российской позиции напрямую или через его советников и посланников.Этому способствуют и личные контакты Трампа с Путиным, и переговоры правительственных делегаций, и визиты спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Россию, а главы РФПИ Кирилла Дмитриева – в Вашингтон (несмотря даже на действовавшие против него персональные санкции).Так что российской стороне нужно продолжать просто-напросто подробно объяснять свою позицию по украинскому конфликту, чтобы Соединённые Штаты лучше понимали мотивы и требования Москвы. Ведь по факту Путин в беседе с Трампом повторил то, что говорил всегда, а Трамп в целом с этим согласился. Поэтому с европейской и украинской точки зрения кажется, что президент США прогнулся под российского лидера, пошёл у него на поводу и прочие формулировки, которыми сегодня пестрят заголовки западных СМИ.Кроме того, Москве нужно сообщать о событиях, происходящих параллельно с переговорным процессом, реанимированным не без усилий лично Трампа. Так, в ночь с 6 на 7 мая силовые структуры предотвратили атаку ВСУ беспилотниками и американскими ракетами Storm Shadow в районе Красной площади и Кремля, о чём президент РФ рассказал своему коллеге."Путин, конечно, не случайно упомянул об этом Трампу, поскольку украинцы напрямую угрожали зарубежным участникам праздничных мероприятий, пытались - и наш президент публично об этом говорил - запугать зарубежных лидеров и не допустить их приезда в Москву", - отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, работавший послом в США с 1998 по 2008 годы.В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге подчеркнула, что инициатива о проведении крупнейшего обмена пленными в формате 1000 на 1000 принадлежала России."Поэтому пусть никто не пытается ни с какой другой стороны себе это в заслугу приписать", - заявила она.А ещё ответила на интересующий общественность вопрос: так на каком языке общались делегации в Стамбуле?"Осуществлялся синхронный перевод на несколько языков: английский, турецкий и украинский. Для кого переводили на украинский язык, непонятно, потому что украинская делегация говорила по-русски", - сказала Захарова.Это неудивительно, поскольку хорошо известно, что непублично украинские чиновники между собой общаются по-русски.Западные СМИ, сами того не желая, фактически признают, что президент России действовал грамотнее и переиграл всех остальных лидеров."При нынешнем положении дел, похоже, что шансы в пользу России. Давнее восхищение Трампа Путиным и его кипучий антагонизм по отношению к Зеленскому делают вероятным, что он первым потеряет терпение по отношению к украинскому лидеру. Трампа также привлекает идея возобновления деловых связей с Россией. Он предпочёл бы подписать новые выгодные деловые сделки в Москве, чем согласиться на новые дорогостоящие поставки оружия на Украину", - пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.Подробнее о том, что ждёт Киев отныне, читайте в интервью Александра Крамаренко изданию Украина.ру После разговора Трампа и Путина Украина останется один на один с Россией
https://ukraina.ru/20250520/aleksandr-frolov-esli-evrosoyuz-ustroit-bolshuyu-okhotu-za-rossiyskimi-tankerami-to-pomozhet-byudzhetu-1063252727.html
https://ukraina.ru/20250520/voyna-prodolzhaetsya-ssha-umyvayut-ruki-chto-govoryat-na-ukraine-o-nedavnikh-peregovorakh-1063259982.html
https://ukraina.ru/20250509/mozhem-povtorit-zelenskomu-i-ego-kuratoram-ne-udalos-zatmit-parad-pobedy-1063024933.html
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Евгения Кондакова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, переговоры, европа, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, фридрих мерц, джорджи мелони, александр стубб, спецоперация, прекращение огня на украине, санкции, кирилл дмитриев, стив уиткофф, владимир корнилов
Эксклюзив, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Джорджи Мелони, Александр Стубб, Спецоперация, прекращение огня на Украине, санкции, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Владимир Корнилов

Кошмар Европы и Украины. Трамп не желает переходить в военный лагерь врагов России

18:38 20.05.2025
 
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
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Лидеры европейских стран, руководство ЕС и Владимир Зеленский изо всех сил пытают противодействовать миротворческим инициативам Белого дома, но безрезультатно. Более того, сейчас у США больше общего с Россией, нежели с Евросоюзом
Украинский конфликт окончательно превратился в противостояние двух лагерей: российско-американского, занятого поисками вариантов мирного урегулирования столь непростого кризиса, и украинско-европейского, который, наоборот, всеми способами затягивает боевые действия.
Вторые с трепетом и опаской ждали анонсированной заранее беседы президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на Украине прежде всего. И европейцы, и Владимир Зеленский позвонили хозяину Белого дома и до, и после его звонка в "Сириус" (президент РФ 19 мая работал в Сочи и добраться до резиденции не успел, поэтому разговаривал из детской музыкальной школы). Они не оставляют попыток перетянуть президента-республиканца в свой стан, но, как убедились в очередной раз по итогам прошедших телефонных переговоров, безуспешно.
Источник британской газеты Financial Times рассказал, что европейские лидеры, которых Трамп проинформировал о состоявшихся беседах с Путиным и Зеленским – президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – были ошеломлены тем, что им рассказал американский президент. А он, если вкратце, отказался вводить санкции против России для принуждения её к завершению СВО, а также фактически принял схему Путина "сначала переговоры – потом перемирие", а не наоборот, как того требует Зеленский.
Тут сразу стоит отметить, что про санкции Трамп в ходе разговора с Путиным упоминал - напомнил, что в Сенате лежит готовый законопроект, касающийся новых ограничительных мер. Так что в случае чего условный кнут уже готов. Однако сейчас он не вводит санкции, чтобы не осложнять мирный процесс, и надеется на окончательное урегулирование конфликта, поскольку верит, что российский лидер настроен на достижение мира.
Зеленский, участвовавший в том же разговоре, настаивал, что переговоры с РФ, в том числе состоявшиеся в Стамбуле, не приносят результатов и не принесут их, если США не окажут на РФ давление. А они пока не собираются.
Тем временем на следующий день ЕС и Великобритания ввели очередные пакеты антироссийских санкций,которые, в частности, затронули суда теневого флота.
Александр Фролов интервью
06:30
Александр Фролов: Если Евросоюз устроит большую охоту за российскими танкерами, то поможет бюджету РоссииНельзя полностью отбрасывать возможность попыток силового ограничения поставок российской нефти и нефтепродуктов через воды, которые подконтрольны или частично подконтрольны странам Европейского Союза.
То, что эти меры приняты вскоре после разговора президентов США и РФ, прошедшего совершенно не в том ключе, в котором хотелось бы Европе, вовсе не случайно.
"Для (европейских – ред.) элит главное - идеология. Мы имеем дело с очень идеологизированными политическими деятелями, которые воспитывались в определённой идеологической системе координат после окончания холодной войны, в эйфории однополярного момента, когда западному доминированию в мире никто не мог бросить вызов. Вот они хотят этот порядок сохранить. Трамп, он не хочет, чтобы его страна стала расходным материалом в либерально-глобалистском проекте, поэтому они в этом идейно разошлись", - так объяснил происходящее бывший советник-посланник посольства РФ в Великобритании, чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко в комментарии РИА Новости.
Сейчас в силу отстаивания сходных традиционных ценностей у США больше общего с Россией, чем с Европой, подчеркнул дипломат.
Как говорят источники портала Axios, после фразы Трампа о согласии Путина на прямые переговоры о прекращении огня среди европейских собеседников наступило "несколько секунд озадаченного молчания". Но они не только молча слушали. Зеленский и европейские политики напомнили Трампу, что это была его идея начать переговоры с немедленного 30-дневного прекращения огня, т.е. якобы Россия отвергла предложение не Украины, а Соединённых Штатов, заявляя, что такое длительное перемирие без должного обеспечения безопасности и контроля за соблюдением режима тишины станет лишь прикрытием для перевооружения ВСУ, как это было во времена Минских соглашений.
Неужели нельзя прекратить огонь хотя бы на две недели в период подготовки переговоров, спросила Трампа Мелони. А на какие уступки готова пойти Россия, поинтересовался вдогонку Мерц. Они же оба отвергли заявление о возможном проведении Россией и Украиной, лучше всего понимающих детали конфликта, двусторонних прямых переговоров без посредников, и настаивали на необходимости участия США и Европы в процессе. Канцлер ФРГ предложил провести многостороннюю встречу. "Кто-то должен быть судьёй", воскликнула премьер-министр Италии.
Но Трамп в беседе с журналистами после всех-всех разговоров повторил то, чего больше всего опасаются в Брюсселе и остальных европейских столицах: если прогресса в урегулировании не будет, США выйдут из украинской истории - "это была европейская ситуация и ей следовало остаться европейской". После звонка Путина и Трампа поддержка и финансирование Украины становится задачей исключительно Европы, констатирует Financial Times.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
10:21
Война продолжается, США умывают руки. Что говорят на Украине о недавних переговорахПоследние дни основной темой обсуждения украинских СМИ и политических экспертов стала серия переговоров и в целом – активизация дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине.
"Они (европейцы – ред.) по-прежнему исходят из порочной и уже опровергнутой практикой посылки, что России можно нанести стратегическое поражение, стоит лишь поднатужиться. Трамп так не считает, более того, он убеждён, что это невозможно, а Киеву надо было в своё время сделать всё, чтобы избежать войны с Россией. В ней, убеждён Трамп, Украина может только проиграть. Таким образом, одержимость европейцев Украиной входит в очевидное противоречие с прагматизмом Трампа", - написал сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале, поясняя, что же так поразило политических деятелей Старого Света в разговоре президентов РФ и США.
Прагматизм и Трамп-бизнесмен – понятия неразделимые. Поэтому американский президент прекрасно осознаёт, что с Россией нужно не рвать все связи, а, наоборот, сотрудничать, в том числе поскольку это экономически выгодно. Пусть он и не отменяет санкции, как обещал ещё перед первым сроком (более того, ввёл тогда рекордное количество ограничительных мер), но всерьёз рассматривает варианты реализации совместных проектов, что в итоге пойдёт на пользу обеим странам и международному сообществу в целом.
Тем не менее, предупреждает политолог Владимир Корнилов, у Европы всё ещё остаются шансы повлиять на взгляды Трампа, поэтому важно, чтобы президент США оставался информированным о российской позиции напрямую или через его советников и посланников.
Этому способствуют и личные контакты Трампа с Путиным, и переговоры правительственных делегаций, и визиты спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Россию, а главы РФПИ Кирилла Дмитриева – в Вашингтон (несмотря даже на действовавшие против него персональные санкции).
Так что российской стороне нужно продолжать просто-напросто подробно объяснять свою позицию по украинскому конфликту, чтобы Соединённые Штаты лучше понимали мотивы и требования Москвы. Ведь по факту Путин в беседе с Трампом повторил то, что говорил всегда, а Трамп в целом с этим согласился. Поэтому с европейской и украинской точки зрения кажется, что президент США прогнулся под российского лидера, пошёл у него на поводу и прочие формулировки, которыми сегодня пестрят заголовки западных СМИ.
Кроме того, Москве нужно сообщать о событиях, происходящих параллельно с переговорным процессом, реанимированным не без усилий лично Трампа. Так, в ночь с 6 на 7 мая силовые структуры предотвратили атаку ВСУ беспилотниками и американскими ракетами Storm Shadow в районе Красной площади и Кремля, о чём президент РФ рассказал своему коллеге.
"Путин, конечно, не случайно упомянул об этом Трампу, поскольку украинцы напрямую угрожали зарубежным участникам праздничных мероприятий, пытались - и наш президент публично об этом говорил - запугать зарубежных лидеров и не допустить их приезда в Москву", - отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, работавший послом в США с 1998 по 2008 годы.
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В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге подчеркнула, что инициатива о проведении крупнейшего обмена пленными в формате 1000 на 1000 принадлежала России.
"Поэтому пусть никто не пытается ни с какой другой стороны себе это в заслугу приписать", - заявила она.
А ещё ответила на интересующий общественность вопрос: так на каком языке общались делегации в Стамбуле?
"Осуществлялся синхронный перевод на несколько языков: английский, турецкий и украинский. Для кого переводили на украинский язык, непонятно, потому что украинская делегация говорила по-русски", - сказала Захарова.
Это неудивительно, поскольку хорошо известно, что непублично украинские чиновники между собой общаются по-русски.
Западные СМИ, сами того не желая, фактически признают, что президент России действовал грамотнее и переиграл всех остальных лидеров.
"При нынешнем положении дел, похоже, что шансы в пользу России. Давнее восхищение Трампа Путиным и его кипучий антагонизм по отношению к Зеленскому делают вероятным, что он первым потеряет терпение по отношению к украинскому лидеру. Трампа также привлекает идея возобновления деловых связей с Россией. Он предпочёл бы подписать новые выгодные деловые сделки в Москве, чем согласиться на новые дорогостоящие поставки оружия на Украину", - пишет обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.
Подробнее о том, что ждёт Киев отныне, читайте в интервью Александра Крамаренко изданию Украина.ру После разговора Трампа и Путина Украина останется один на один с Россией
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Заголовок открываемого материала
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18:57Министерство правды. В Европе и на Украине возьмут под контроль соцсети
18:38Кошмар Европы и Украины. Трамп не желает переходить в военный лагерь врагов России
18:00Нефть на огурцы, мать за дочь и Путин с Трампом. Итоги 20 мая
17:52На что может решиться Трамп после разговора с Путиным: Лизан о рисках для России и угрозах для ВСУ
17:44Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе
17:03Для чего боевики ВСУ опять полезли в Курскую область: Гаспарян о главных целях Украины
16:56Над украинцами в США нависла угроза. Трамп готов платить, лишь бы они уехали
16:14Александр Крамаренко: После разговора Трампа и Путина Украина останется один на один с Россией
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15:08Продолжение переговоров — после летней кампании ВС РФ. О чём поговорили Путин и Трамп?
14:55Зеленский у власти уже 6 лет: как изменилась Украина с диктатором-наркоманом. Посмотрите, это сильно
14:51Россия к контактам с Украиной готова, теперь слово за Киевом — Захарова
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