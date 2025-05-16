https://ukraina.ru/20250516/amerikanskaya-paradigma-tramp-zhelaya-vstretitsya-s-putinym-ne-dal-ukraine-otkazatsya-ot-peregovorov-s-1063196516.html

Американская парадигма: Трамп, желая встретиться с Путиным, не дал Украине отказаться от переговоров с РФ

Американская парадигма: Трамп, желая встретиться с Путиным, не дал Украине отказаться от переговоров с РФ - 16.05.2025 Украина.ру

Американская парадигма: Трамп, желая встретиться с Путиным, не дал Украине отказаться от переговоров с РФ

Президент США Дональд Трамп продолжает прикладывать максимум усилий для завершения украинского конфликта, порой оказывая давление на Киев, чем Владимир Зеленский крайне недоволен, но вынужден подстраиваться под американского лидера и вести переговоры с Россией

2025-05-16T17:10

2025-05-16T17:10

2025-05-16T17:10

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владимир путин

офис президента

переговоры

der spiegel

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Соединённый Штаты, которые со сменой администрации теперь официально выступают не за войну, а за мир на Украине, не могли остаться в стороне от перспективы возобновления прямого диалога Москвы и Киева спустя три года, прежде всего чтобы не допустить срыва наметившегося процесса, а ведь предпосылки для этого были."Поскольку Россия несколько дней тянула с оглашением состава делегации, Зеленский чуть было не отменил участие Украины, однако американские и европейские чиновники практически оттащили его от края пропасти во вторник вечером, сообщили два осведомлённых дипломата. Чиновники подчёркивали, что крайне важно отправить хотя бы делегацию высокопоставленных помощников, включая главу администрации Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибигу, но столкнулись с упорным сопротивлением украинского лидера", - написала американская газета The Washington Post накануне запланированной встречи.Один из дипломатов сказал, что Зеленский вообще не видел смысла ехать. Однако спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который в рамках урегулирования украинского кризиса ведёт диалог с российской стороной, убедил украинцев, что прямые переговоры с РФ — это беспроигрышный вариант: если они приедут, а Россия - нет, "Москва выставит себя в дурном свете и в конечном счёте пострадает от последствий", а если же Украина и Россия явятся обе, то смогут приблизиться к прекращению огня и окончанию боевых действий.15 мая в момент, когда делегация РФ ждала своих украинских визави, залетавших сначала с Зеленским в Анкару на встречу, стало известно, что в Стамбуле уже находятся американские дипломаты. Ранее источники говорили о планах в тот же день отправиться туда для наблюдения за переговорами Уиткоффа и спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, ответственного в контексте урегулирования конфликта за диалог с Киевом и Европой, но в итоге их визит перенесли на 16 мая.Вероятно, именно с этим и связаны манёвры украинской делегации с оттягиванием встречи с российской стороной. Ведь путь из Анкары до Стамбула на самолёте занимает чуть больше часа, а представители РФ сохраняли рабочий настрой и были готовы провести встречу в тот же вечер, несмотря на то, что ожидали своих визави почти 10 часов. В итоге в назначенный президентом РФ Владимиром Путиным день ничего не произошло, всё перенесли на следующий день, когда американские чиновники освободились после работы на проходившей в Анталье неформальной встрече глав МИД стран-членов НАТО. Госсекретарь США Марко Рубио вечером 15 мая опроверг своё участие в консультациях по украинскому вопросу, но утром прилетел в Стамбул.Как рассказал немецкому журналу Der Spiegel один из сотрудников Офиса президента Украины, в администрации накануне переговоров с Россией царила паника, поскольку никто не знает, что происходит. К тому же ни Зеленский, ни Европа не знают, какую позицию по мирному процессу занимает Трамп -"двигатель, который заставляет всё двигаться вперёд, и самый большой фактор неопределённости".Для того, чтобы понять что происходит, украинские посланники в Стамбуле перед переговорами с россиянами решили посоветоваться со всеми, с кем только можно: сначала возглавляющий украинскую делегацию министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провели встречу с Келлогом, советниками по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании. Затем прошла встреча делегации Украины с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и Рубио, прибывшим прямиком с трапа самолёта.Американцев украинские чиновники ждать, как россиян, не заставили – к назначенным 10:45 все три делегации - Украины, США и Турции - были на месте.14 мая Рубио заявил, что представитель американской администрации будет присутствовать на переговорах РФ и Украины, но Россия выступила против этого, и в итоге переговоры прошли без американцев. Однако в зале остались Фидан и руководитель турецкой разведки Ибрагим Калын.Но с российской стороной американские дипломаты всё же пообщались, а точнее - с помощником президента РФ Владимиром Мединским встретился директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон. Накануне Рубио, который тем временем отправился к европейским советникам, с которыми ранее пообщались украинцы, практически повторил жалобы Зеленского на "более низкий уровень" делегации РФ. А вот президент США Дональд Трамп составом российских переговорщиков разочарован не был.Главный интерес Белого дома в контексте украинского урегулирования озвучили днём ранее Трамп и Рубио: единственный шанс на завершение конфликта - это встреча президентов США и России.Трамп, находящийся в турне по Ближнему Востоку, ещё до начала российско-украинских переговоров выражал готовность прилететь в Турцию, если сможет содействовать прогрессу, но, самое главное, если там будет Владимир Путин.Журналисты спросили американского лидера, когда состоится их встреча. На что тот ответил: "Я бы даже поехал прямо отсюда (на встречу – ред.). Но я хочу увидеть моего прекрасного внука (родившегося 15 мая – ред.). Я могу вам сказать, что мир сейчас стал более безопасным, я думаю, через две-три недели мы можем его сделать ещё безопаснее, мы займёмся несколькими ситуациями".То есть Трамп рассчитывает на очные переговоры с российским коллегой до конца мая, максимум в первую неделю июня.А ещё сказал, что может провести телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить урегулирование на Украине. И как раз пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал международный телефонный разговор главы государства сегодня вечером. Совпадение? Посмотрим."Безусловно, контакты президентов Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования. С этим тезисом, конечно же, мы согласны", - сказал Песков о роли контактов лидеров двух держав.Ожидает встречи Путина и Трампа в ближайшее время и старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в Совете национальной безопасности Белого дома Себастьян Горка, о чём он заявил в онлайн-интервью изданию Politico.И ответил на вопрос, должны ли в ходе переговоров по урегулированию затрагиваться территориальные аспекты: "Мы живём в реальном мире. Администрация Дональда Трампа живёт в реальном мире. Мы признаём реальность на земле, во-первых. Мы не утописты, не верим в утопию. И наш единственный приоритет - остановить кровопролитие. Всё остальное – после".Признать сегодняшние реалии на земле как раз-таки требует российская сторона, но Зеленский отказывается, что подтвердил на пресс-конференции в Анкаре. Тогда же он пожаловался, что США давят на Украину сильнее, чем на РФ.Почти одновременно Бриджит Бринк заявила, что была вынуждена уйти в отставку с должности посла США на Украине, на которую её назначил Джо Байден, из-за давления Трампа на Киев.Зеленский недоволен тем, что Трамп, в отличие от предыдущей администрации, не разделяет позицию Украины, и ему приходится постоянно подстраиваться под главу Белого дома, говорит источник Der Spiegel в Офисе президента Украины.А он просто пытается добиться завершения этого конфликта, для чего использует и кнут, и пряник. И как сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, летавший в Вашингтон на переговоры с высокопоставленными американскими чиновниками, Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, Стив Уиткофф, Марко Рубио и основные союзники президента США сделали невозможное возможным – первые за три года переговоры России и Украины состоялись.А по завершении встречи делегаций в Стамбуле Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск, находящиеся вместе на саммите в Албании, позвонили Трампу.Об одном из переговорщиков с украинской стороны читайте в статье "Душитель" в делегации — в Стамбул прилетел убийца Киреева

https://ukraina.ru/20250515/amerikanskiy-politolog-mirshaymer-iskhod-konflikta-na-ukraine-reshitsya-na-pole-boya-1063143806.html

https://ukraina.ru/20250515/peregovory-nachnutsya-so-sverki-chasov-o-chm-govorit-sostav-delegatsii-rf-1063140915.html

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эксклюзив, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, офис президента, переговоры, der spiegel, мид