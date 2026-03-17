Главное за ночь 17 марта - 17.03.2026 Украина.ру
Главное за ночь 17 марта
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 206 украинских беспилотников над Россией. Об этом и других событиях минувшей ночи рассказал 17 марта телеграм-канал Украина.ру
08:00 17.03.2026 (обновлено: 08:12 17.03.2026)
 
Наибольшее число, 62 дрона сбито над Брянской областью. Над Московским регионом нейтрализовано 43 аппарата (в том числе 40 БПЛА, летевших на Москву).
Также 28 беспилотников сбито над Краснодарским краем, 18 над Крымом, 12 над Смоленской областью, девять над Калужской, восемь над Белгородской, шесть над Ростовской, четыре над Ленинградской, три над территорией Астраханской, один над Республикой Адыгея. Кроме того, 12 дронов уничтожено над акваторией Азовского моря.
🟥 Почти 40 мирных жителей РФ погибли на неделе от ударов Киева, ранены более 200 человек, посетовал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
🟥 Владимир Зеленский заявил, что готов к диалогу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

"У него есть то, что мне нужно, и у меня есть то, что нужно ему. Поэтому я готов к этому диалогу, я думаю, важному диалогу", - сказал он.

🟥 После решения США ослабить санкции в отношении российской нефти, Европа сохранит санкции и продолжит отказываться от российских ископаемых видов топлива, заявила глава Евродипломатии Кая Каллас.
🟥 Американский лидер Дональд Трамп сообщил о вероятности переноса визита в Китай, намеченного на конец марта - начало апреля, поездку отложат на время из-за военной операции в Иране.
🟥 Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что союзники НАТО должны серьёзно относиться к предупреждениям Трампа о необходимости обеспечения безопасности Ормузского пролива. Стубб сказал, что страны, способные и желающие поддержать США, должны это сделать.
🟥 Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил в Х, что последний контакт со Стивом Уиткоффом состоялся до ударов США по Ирану.
О других событиях - в материале Иран пообещал странам залива "горы пепла" в ответ на атаку США на остров Харк на сайте Украина.ру.
