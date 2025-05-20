https://ukraina.ru/20250520/aleksandr-kramarenko-posle-razgovora-trampa-i-putina-ukraina-ostanetsya-odin-na-odin-s-rossiey-1063268988.html

Александр Крамаренко: После разговора Трампа и Путина Украина останется один на один с Россией

Александр Крамаренко: После разговора Трампа и Путина Украина останется один на один с Россией - 20.05.2025 Украина.ру

Александр Крамаренко: После разговора Трампа и Путина Украина останется один на один с Россией

Украина требует 30-дневное перемирие, тем самым признавая свое поражение, заявил Чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко в интервью изданию Украина.ру.

2025-05-20T16:14

2025-05-20T16:14

2025-05-20T17:29

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россия

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

джо байден

вооруженные силы украины

телефонный разговор

переговоры

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп третий раз в этом году поговорили по телефону. Разговор 19 мая длился более двух часов. Первым итоги подвел Владимир Путин.— Александр Михайлович, Владимир Путин сообщил, что разговор с Трампом продолжался более 2 часов. Это много или мало для телефонных переговоров?— Я бы сказал, что это много. Пока не было личной встречи между лидерами России и США, поэтому им приходится беседовать по телефону. Именно этим, видимо, объясняется длительность состоявшегося диалога. По сути дела, это даже не разговор, а телефонные переговоры между главами государств.Два предыдущих звонка, кстати, были не менее длинными по продолжительности. Это говорит о взаимной заинтересованности президентов в контакте и в решении вопросов, которые имеются у России и США, или международных проблем, в урегулировании которых обе стороны участвуют.— Владимир Путин разговаривал с Дональдом Трампом не из Кремля, а из детского центра Сириус в Сочи. Что это значит с точки зрения политического этикета?— Никакого политического этикета на этот счет не существует. При современных средствах связи лидеры могут связаться друг с другом из любой точки мира. Также к разговору могут быть подключены их помощники, которые находятся в другом месте или помещении. Это лишь еще раз подчеркивает, что и Москва, и Вашингтон заинтересованы в контакте и ведут себя в этом плане практично и прагматично.— Что важного в этом новом этапе переговоров, на ваш взгляд?— Судя по заявлениям, которые по итогу телефонного разговора сделали президент России, его помощник Ушаков и пресс-секретарь Песков, судя по тому, что Трамп охарактеризовал разговор с Путиным как положительный, судя по сообщениям иностранных СМИ о контактах Трампа, последовавших после беседы с европейскими лидерами, — я думаю, речь идет о том, что отношения стран развиваются. Пока что это происходит на уровне лидеров, но позитивный настрой передается ниже по бюрократической лестнице.Думаю, что атмосфера, которая характеризует контакт Москвы и Вашингтона, дружественная и, я бы даже сказал, сердечная, что шокировало европейских союзников Трампа. Мы видим, что отношения США и России действительно развиваются, в том числе предстоит символический обмен заключенными между странами.Эта гуманитарная акция вызывает однозначно позитивные эффекты и в Соединенных Штатах Америки, и в России. Это также придает оптимистичный характер нашим отношениям с Америкой, которые были, по сути дела, заморожены, а Россию демонизировали. Напомню, предшественник Трампа Байден вообще не контактировал с президентом Путиным, считая, что можно жить вне коммуникаций с Россией. Сейчас это кардинально изменилось, произошел поворот на 180 градусов. Я надеюсь, что позитивная атмосфера переговоров США и России, от которой их лидеры получают удовлетворение, позволит постепенно двигаться в направлении нормализации отношений стран.— Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня. Странам необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны. Такие заявления сделал Владимир Путин по итогам разговора с Трампом. О каких компромиссах идет речь? И как может выглядеть упомянутый меморандум?— На встрече в Стамбуле, которая возобновила прямые, двусторонние контакты России с Украиной, упоминался меморандум. То есть говорилось, что стороны через какое-то время обменяются проектами меморандумов — как они видят режим прекращения огня.Я думаю, что заявления Владимира Путина сигнализируют, что предполагается пакетное решение: принципиальные договоренности, которые войдут в мирный договор (а это прежде всего границы и удовлетворение наших принципиальных требований), и частью этого процесса будет прекращение огня.Напомню, что 14 июня 2023 года на встрече с руководством МИД России президент Путин сказал, что мы готовы немедленно прекратить огонь, как только украинские войска покинут территорию наших исторических регионов, которые называют новыми. Это Донецкая, Луганская, Херсонская области и Запорожье.Так что для нас прекращение огня не проблема, но должно быть обусловлен тем, о чем мы договоримся в принципе и тем, что войдет в мирный договор. Он должен иметь основополагающее правовое значение не только для России и Украины, но и для широкого международного сообщества.— Как вы считаете, будет ли Трамп менять линию поведения в отношении Украины?— Важно осознавать, что Трамп унаследовал этот конфликт от предыдущей администрации Белого дома. Трамп прямо говорит, что это война Байдена, а он вынужден заниматься урегулированием конфликта, поскольку получил его по наследству. Трамп также отметил, что не поддерживает нарратив о российской агрессии: Москву совместно спровоцировали администрация Байдена и руководство современной Украины.То есть этот конфликт нынешний лидер Америки рассматривает как препятствие на пути нормализации отношений с Москвой. Он заинтересован в этом, поскольку желает следовать великодержавной дипломатии. У ведущих государств мира свои интересы, и они должны сотрудничать между собой, чтобы решать те или иные проблемы международного и регионального характера.В данном случае украинский конфликт носит характер регионального, но с широкими глобальными последствиями. Поэтому для Трампа этот конфликт вторичен.А, судя по тому, что сообщают СМИ по итогам разговора Трампа с евролидерами, в Европе его контакт с Путиным интерпретировали как мягкий выход США из украинского конфликта. То есть, все остается на усмотрение России и Украины. Европейским странам, которые поддерживают Зеленского, нужно сделать выводы.Еще один важный момент. Начало двустороннего процесса между РФ и Украиной позволило Трампу начать уход из украинского конфликта. После разговора с нашим президентом он четко заявил, что никаких дополнительных санкций против России вводить не будет, равно как и оказывать на нас дополнительное давление. Теперь вопрос должен решаться в двустороннем порядке.Это была принципиальная позиция России, которую Трамп поддержал. Поэтому и состоялся первый раунд возобновленных двусторонних переговоров с Стамбуле. Так что, процесс пошел, и я думаю, что Украине из него выйти уже не получится.— История дипломатии показывает, что при урегулировании выигрывают и посредники, реализуя те или иные свои интересы, например, территориальные. Одновременно они могут служить гарантами заключенных соглашений. Американцы уже получили соглашение по контролю над природными ресурсами Украины, которое обеспечивает им ставки в её экономическом развитии. На что ещё они претендуют?— Я думаю, что мы априори будем считать: раз США экономически присутствуют на Украине (той, которая останется и с которой мы заключим мирный договор), то они, естественно, должны гарантировать соблюдение обязательств Киевом по этому соглашению. Но это лишь предположение, которое следует из статуса США как глобальной державы и ее двусторонних отношений с Украиной и Россией.Даже если США оставят формальный статус посредничества, они все равно участники конфликта. Потому что поставка вооружений и боеприпасов по принятым еще при Байдене решениям продолжается. Из того, что заявил Трамп следует, что в дополнительных решениях по военной поддержке ВСУ у нынешней администрации надобности нет.Они наладили двусторонний процесс, пусть стороны договариваются, таков подход.— Если мы придем к каким-то договоренностям с Украиной, будет ли все-таки продолжаться ее милитаризация?— Эти нюансы были согласованы три года назад в документе, от которого Киев отказался под давлением англосаксов, когда приезжал Борис Джонсон. Именно поэтому наша делегация во главе с Владимиром Мединским четко заявила, что мы хотим продолжить прерванные в 2022 году стамбульские переговоры по урегулированию боевых действий.Именно на основе того, о чем уже договорились, мы планируем выстраивать новые соглашения с Украиной. Как я понимаю, там были в том числе пункты об ограничении вооружений, которыми Украина может располагать, пункты по Военно-промышленному комплексу и по проведению националистической пропаганды на официальном уровне. Поэтому Киев хочет начать с нуля, но так не получится.— Каким будет следующий шаг к миру, как вы считаете?— Двусторонний процесс, я думаю, будет продолжен.Есть у англичан такой термин: "продолжай играть, не выходи из игры". Так вот этот принцип сейчас распространяется на украинскую сторону в рамках двустороннего переговорного процесса с Россией. Если украинцы из него выйдут, то будут смотреться как сторонники войны, которым не нужен мир.При этом отмечу, что требование и настоятельное обращение Киева к своим партнерам и к России относительно 30-дневного перемирия — это завуалированное признание Украиной своего поражения и просьба о мире. Будем к этому относиться соответственно.Более подробно о том, насколько телефонная дипломатия продуктивна по сравнению с личными встречами, в интервью Анны Черкасовой с экспертом Это давление Британии и ЕС на США. Василий Корчмарь о том, зачем Трамп звонит Путину по Украине.

https://ukraina.ru/20250414/1062514960.html

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2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, телефонный разговор, переговоры, вооружения, дипломатия, сво, граница, ес