Перевооружиться и укрепиться. Западные СМИ раскрыли истинный смысл перемирия - 20.05.2025 Украина.ру
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Перевооружиться и укрепиться. Западные СМИ раскрыли истинный смысл перемирия
Перевооружиться и укрепиться. Западные СМИ раскрыли истинный смысл перемирия - 20.05.2025 Украина.ру
Перевооружиться и укрепиться. Западные СМИ раскрыли истинный смысл перемирия
Из-за того, чтобы приехать в Стамбул 15 мая, в день возобновления российско-украинских переговоров по мирному урегулированию, Владимиру Зеленскому пришлось изменить график международных визитов
2025-05-20T03:01
2025-05-20T03:03
эксклюзив
украина
черногория
россия
владимир зеленский
юрий бутусов
дональд трамп
вооруженные силы украины
the guardian
politico
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Президент Черногории Яков Милатович ранее сообщил журналистам, что на этот день был запланирован визит Зеленского в Подгорицу. В столице Черногории планировалось подписание соглашений о сотрудничестве в области безопасности и свободной торговли между двумя государствами. Документы подготовлены, но теперь они подождут визита Зеленского, который, по словам Милатовича, перенесен на более поздний срок.Зато из Стамбула Зеленскому удалось вылететь прямо в Тирану, где 16 мая прошел саммит Европейского политического сообщества. Там лидеру киевского режима все-таки удалось встретиться с президентом Черногории, но также и с другими лидерами стран так называемых Западных Балкан.Что Зеленскому могло понадобиться от небольшой Черногории с ее крошечной армией, в которой в соответствии с данными на 2024 год занято 2885 человек, а в запасе находится еще примерно 2800? Региональные политологи не исключают, что этой балканской стране предназначается роль своеобразного перевалочного пункта для сбора вооружения Югославской народной армии (ЮНА) из всех стран региона и его последующей отправки на Украину.Напомним, что до развала СФРЮ на вооружении у армии страны числилось около 1400 различных танков. Основу составляли советские Т-54s и Т-55s, но также армия использовала и собственные М-84, которые являлись улучшенным вариантом советского Т-72. Также на вооружении ЮНА числилось 1200 БМП и 400 БТР, 1500 артиллерийских систем.В самой Черногории этого вооружения могло остаться немного, но в страну могут беспрепятственно поступить образцы вооружения из других стран региона. Тем более, большинство их них, также как и Черногория, являются членами НАТО.Тем более Зеленский не первый раз приезжает в Тирану для того, чтобы обсудить вопросы военного сотрудничества со странами региона. В феврале 2024 года в столице Албании глава киевского режима принимал участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа, в ходе которого он предложил открыть совместное с балканскими странами производство боеприпасов. В этих целях Зеленский предложил создать отдельный форум оборонной промышленности.Судя по последним оценкам западных СМИ, которые пишут о бедственном положении ВСУ на фронте, бронетехника советского образца, также как и снаряди к ней, Зеленскому могут пригодится как нельзя кстати.Американское издание Politico в статье от 19 мая пишет о том, что украинским военные массово переходят с тяжелой бронетехники на гражданские пикапы. Лучше всего котируются прочные и надежные грузовики Toyota Hilux, Nissan Navara, чье производство в Европе прекращено в 2021 году, а также Mitsubishi L200, который был снят с производства четыре года назад.Поэтому украинские волонтеры прочесывают рынки поддержанных автомобилей в Европе в поисках транспортных средств для войск, сообщает издание. Помимо импорта, автомобилей для нужд армии жертвуют и сами украинцы, отмечает Politico.The New York Times тем временем пишет об активной кампании по набору женщин в ряды ВСУ, которая началась на Украине.Издание ссылается на данные Минобороны Украины, в соответствии с которыми с начала 2022 года число женщин в вооруженных силах Украины увеличилось как минимум на 20%. В настоящее время в рядах ВСУ служат около 70 000 женщин, но только 5500 из них допускаются на линию соприкосновения, уточняют американские журналисты.В то же время украинские СМИ сообщают о скандале, который разразился в ВСУ из-за решения комбата элитной бригады "Магура" уволиться из-за некомпетентных решений командования в ходе боевых действия в Курской области.Командир 1-го батальона 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин обвинил вышестоящих офицеров в постановке "дебильных задач" и "неоправданной потере людей", пишет украинское "Зеркало недели".Главный редактор интернет-портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов на своей странице в соцсетях комментирует возникшую ситуацию и допускает, что вопросы к военному руководству Украины возникают не у одного только комбата Ширшина."Поставленные задачи не всегда соответствуют возможностям войск, рельефу и элементарной тактике. Недооценка военным командованием угрозы дронов приводит к провалам в инженерном обеспечении, защите техники и людей, грубым ошибкам в планировании и применении войск", - утверждает украинский журналист.По словам Бутусова, поставленная Ставкой политическая задача вести боевые действия на территории России плохо организована и спланирована на оперативном и тактическом уровне. При этом никто не пытается сделать выводы и научиться, а наоборот, продолжают повторять те же ошибки много раз, не считая потерь, говорит он.Украинцы оказались в западне войны на истощение, и выиграть они могут только с помощью Запада, рассказал в интервью украинскому изданию "Страна" военный эксперт и историк, полковник австрийского Генштаба, главой отдела исследования и развития Военной академии в Австрии Маркус Райснер.По его мнению, Украина не может самостоятельно восстанавливать силы для ведения конфликта с Россией."Мы часто сосредотачиваемся на тактическом уровне, когда события происходят более или менее на передовой. Иногда – немного на операционном уровне, когда мы обсуждаем, например, Донбасс в связи с Курской операцией ВСУ. Но часто забываем о стратегическом уровне, на котором решается, как долго вы сможете вести военные действия", - отметил австрийский военный эксперт.Поэтому Западу необходимо понять, что, если он хочет, чтобы Украина хотя бы выжила или даже выиграла, помощь с его стороны должна поступать на регулярной основе и в определенных масштабах, подчеркнул Райснер. Но этого пока не происходит, потому что у европейцев множество хороших идей, но у них нет средств и реальной воли производить то, что Украине нужно, потому что это стоит больших денег, утверждает эксперт."Если Запад не предоставляет того, что необходимо и если Украина сама не может это дать – причем речь не только о танках, дронах или артиллерийских снарядах, но и о солдатах – цели придется пересматривать. Украинцы должны хотя бы попытаться убедить Россию, что лучше организовать какой-то вариант прекращения огня. Иначе российские войска просто продолжат наступление, и тогда придется отступить к Днепру или что-то в этом роде", - заявил Райснер.По его мнению, все будет зависеть от того, какое давление американцы смогут оказать на обе стороны, когда речь пойдет о переговорах.Перемирие – это и есть тот тактический прием, который спасет Украину. Об этом пишет британский The Guardian со ссылкой на мнения опрошенных киевских чиновников.По оценкам бывшего заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, боевые действия в ее стране продолжатся еще минимум один или два года. Такие предположения она делает в том числе на основании того, что, по ее словам, после возвращения Трампа в Белый дом их интенсивность только возросла.В условиях затяжного изнурительного противостояния и при значительно меньших ресурсах, чем у России, Украина без усиленной поддержки со стороны США и Европы сталкивается с долгосрочными рисками, констатирует The Guardian, основываясь на выводах неназванного киевского чиновника."Борьба на истощение подобна равнине с обрывом в конце. Этот обрыв для нас — крушение всех линий фронта. Невозможно сказать, когда это произойдет. Но нужно стремиться в будущее. Чтобы будущее наступило, нам нужно переосмыслить наши военные усилия, стать эффективнее на поле боя", - заявил чиновник.По словам авторов издания, есть несколько точек зрения, которых придерживаются украинцы, когда речь идет о возможных сценариях развития конфликта. Для некоторых граждан страны прекращение огня с заморозкой конфликта вдоль нынешних границ является наилучшим сценарием, отмечают британские журналисты. Однако проблемы такой расклад никогда не решит, полагают они."Другие утверждают, что подобный вариант равнозначен победе России, и в будущем Москва подготовит полномасштабное наступление. Третья точка зрения: длительное перемирие выгодно Украине, оно позволит нарастить вооруженные силы мобилизованными солдатами, отладить производство боеприпасов и гарантированно укрепиться вдоль всей линии боевого соприкосновения", - констатирует The Guardian.Пока Зеленский пытается купить время, чтобы договориться о продлении западной военной помощи. А тем временем "коалиция желающих" взвешивает свои риски и свою выгоду и пытается задержать Трампа в игре, любая помощь пригодиться, в том числе черногорские танки.Подробно о ходе спецоперации в материале Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя
https://ukraina.ru/20250519/evropa-ne-sobiraetsya-otpravlyat-voyska-na-ukrainu-no-eto-esche-nichego-ne-znachit-1063251650.html
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Украина.ру
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5
4.7
96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, черногория, россия, владимир зеленский, юрий бутусов, дональд трамп, вооруженные силы украины, the guardian, politico
Эксклюзив, Украина, Черногория, Россия, Владимир Зеленский, Юрий Бутусов, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, The Guardian, Politico

Перевооружиться и укрепиться. Западные СМИ раскрыли истинный смысл перемирия

03:01 20.05.2025 (обновлено: 03:03 20.05.2025)
 
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Из-за того, чтобы приехать в Стамбул 15 мая, в день возобновления российско-украинских переговоров по мирному урегулированию, Владимиру Зеленскому пришлось изменить график международных визитов
Президент Черногории Яков Милатович ранее сообщил журналистам, что на этот день был запланирован визит Зеленского в Подгорицу. В столице Черногории планировалось подписание соглашений о сотрудничестве в области безопасности и свободной торговли между двумя государствами. Документы подготовлены, но теперь они подождут визита Зеленского, который, по словам Милатовича, перенесен на более поздний срок.
Зато из Стамбула Зеленскому удалось вылететь прямо в Тирану, где 16 мая прошел саммит Европейского политического сообщества. Там лидеру киевского режима все-таки удалось встретиться с президентом Черногории, но также и с другими лидерами стран так называемых Западных Балкан.
Что Зеленскому могло понадобиться от небольшой Черногории с ее крошечной армией, в которой в соответствии с данными на 2024 год занято 2885 человек, а в запасе находится еще примерно 2800? Региональные политологи не исключают, что этой балканской стране предназначается роль своеобразного перевалочного пункта для сбора вооружения Югославской народной армии (ЮНА) из всех стран региона и его последующей отправки на Украину.
Напомним, что до развала СФРЮ на вооружении у армии страны числилось около 1400 различных танков. Основу составляли советские Т-54s и Т-55s, но также армия использовала и собственные М-84, которые являлись улучшенным вариантом советского Т-72. Также на вооружении ЮНА числилось 1200 БМП и 400 БТР, 1500 артиллерийских систем.
В самой Черногории этого вооружения могло остаться немного, но в страну могут беспрепятственно поступить образцы вооружения из других стран региона. Тем более, большинство их них, также как и Черногория, являются членами НАТО.
Тем более Зеленский не первый раз приезжает в Тирану для того, чтобы обсудить вопросы военного сотрудничества со странами региона. В феврале 2024 года в столице Албании глава киевского режима принимал участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа, в ходе которого он предложил открыть совместное с балканскими странами производство боеприпасов. В этих целях Зеленский предложил создать отдельный форум оборонной промышленности.
- РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Вчера, 17:45
Европа не собирается отправлять войска на Украину. Но это еще ничего не значитЕвропа, если верить лидерам ключевых стран ЕС, все дальше отходит от идеи размещения своих войск на Украине. С подачи США мейнстримом стали мирные переговоры и все вокруг них, а европейские милитаристские призывы и ультиматумы отошли на второй план. Но остается вопрос, действительно ли эта тема окончательно ушла из повестки дня
Судя по последним оценкам западных СМИ, которые пишут о бедственном положении ВСУ на фронте, бронетехника советского образца, также как и снаряди к ней, Зеленскому могут пригодится как нельзя кстати.
Американское издание Politico в статье от 19 мая пишет о том, что украинским военные массово переходят с тяжелой бронетехники на гражданские пикапы. Лучше всего котируются прочные и надежные грузовики Toyota Hilux, Nissan Navara, чье производство в Европе прекращено в 2021 году, а также Mitsubishi L200, который был снят с производства четыре года назад.
Поэтому украинские волонтеры прочесывают рынки поддержанных автомобилей в Европе в поисках транспортных средств для войск, сообщает издание. Помимо импорта, автомобилей для нужд армии жертвуют и сами украинцы, отмечает Politico.
The New York Times тем временем пишет об активной кампании по набору женщин в ряды ВСУ, которая началась на Украине.
"Украине, которая уже четвертый год находится в состоянии полномасштабного вооруженного конфликта с Россией, остро необходимо большее количество солдат на фронте. После многих лет сопротивления страна все-таки наращивает усилия по привлечению к военной службе большего числа женщин", - пишет американская газета.
Издание ссылается на данные Минобороны Украины, в соответствии с которыми с начала 2022 года число женщин в вооруженных силах Украины увеличилось как минимум на 20%. В настоящее время в рядах ВСУ служат около 70 000 женщин, но только 5500 из них допускаются на линию соприкосновения, уточняют американские журналисты.
В то же время украинские СМИ сообщают о скандале, который разразился в ВСУ из-за решения комбата элитной бригады "Магура" уволиться из-за некомпетентных решений командования в ходе боевых действия в Курской области.
Командир 1-го батальона 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин обвинил вышестоящих офицеров в постановке "дебильных задач" и "неоправданной потере людей", пишет украинское "Зеркало недели".
Главный редактор интернет-портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов на своей странице в соцсетях комментирует возникшую ситуацию и допускает, что вопросы к военному руководству Украины возникают не у одного только комбата Ширшина.
"Поставленные задачи не всегда соответствуют возможностям войск, рельефу и элементарной тактике. Недооценка военным командованием угрозы дронов приводит к провалам в инженерном обеспечении, защите техники и людей, грубым ошибкам в планировании и применении войск", - утверждает украинский журналист.
По словам Бутусова, поставленная Ставкой политическая задача вести боевые действия на территории России плохо организована и спланирована на оперативном и тактическом уровне. При этом никто не пытается сделать выводы и научиться, а наоборот, продолжают повторять те же ошибки много раз, не считая потерь, говорит он.
Украинцы оказались в западне войны на истощение, и выиграть они могут только с помощью Запада, рассказал в интервью украинскому изданию "Страна" военный эксперт и историк, полковник австрийского Генштаба, главой отдела исследования и развития Военной академии в Австрии Маркус Райснер.
По его мнению, Украина не может самостоятельно восстанавливать силы для ведения конфликта с Россией.
"Мы часто сосредотачиваемся на тактическом уровне, когда события происходят более или менее на передовой. Иногда – немного на операционном уровне, когда мы обсуждаем, например, Донбасс в связи с Курской операцией ВСУ. Но часто забываем о стратегическом уровне, на котором решается, как долго вы сможете вести военные действия", - отметил австрийский военный эксперт.
Поэтому Западу необходимо понять, что, если он хочет, чтобы Украина хотя бы выжила или даже выиграла, помощь с его стороны должна поступать на регулярной основе и в определенных масштабах, подчеркнул Райснер. Но этого пока не происходит, потому что у европейцев множество хороших идей, но у них нет средств и реальной воли производить то, что Украине нужно, потому что это стоит больших денег, утверждает эксперт.
"Если Запад не предоставляет того, что необходимо и если Украина сама не может это дать – причем речь не только о танках, дронах или артиллерийских снарядах, но и о солдатах – цели придется пересматривать. Украинцы должны хотя бы попытаться убедить Россию, что лучше организовать какой-то вариант прекращения огня. Иначе российские войска просто продолжат наступление, и тогда придется отступить к Днепру или что-то в этом роде", - заявил Райснер.
По его мнению, все будет зависеть от того, какое давление американцы смогут оказать на обе стороны, когда речь пойдет о переговорах.
Перемирие – это и есть тот тактический прием, который спасет Украину. Об этом пишет британский The Guardian со ссылкой на мнения опрошенных киевских чиновников.
По оценкам бывшего заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, боевые действия в ее стране продолжатся еще минимум один или два года. Такие предположения она делает в том числе на основании того, что, по ее словам, после возвращения Трампа в Белый дом их интенсивность только возросла.
В условиях затяжного изнурительного противостояния и при значительно меньших ресурсах, чем у России, Украина без усиленной поддержки со стороны США и Европы сталкивается с долгосрочными рисками, констатирует The Guardian, основываясь на выводах неназванного киевского чиновника.
"Борьба на истощение подобна равнине с обрывом в конце. Этот обрыв для нас — крушение всех линий фронта. Невозможно сказать, когда это произойдет. Но нужно стремиться в будущее. Чтобы будущее наступило, нам нужно переосмыслить наши военные усилия, стать эффективнее на поле боя", - заявил чиновник.
По словам авторов издания, есть несколько точек зрения, которых придерживаются украинцы, когда речь идет о возможных сценариях развития конфликта. Для некоторых граждан страны прекращение огня с заморозкой конфликта вдоль нынешних границ является наилучшим сценарием, отмечают британские журналисты. Однако проблемы такой расклад никогда не решит, полагают они.
"Другие утверждают, что подобный вариант равнозначен победе России, и в будущем Москва подготовит полномасштабное наступление. Третья точка зрения: длительное перемирие выгодно Украине, оно позволит нарастить вооруженные силы мобилизованными солдатами, отладить производство боеприпасов и гарантированно укрепиться вдоль всей линии боевого соприкосновения", - констатирует The Guardian.
Пока Зеленский пытается купить время, чтобы договориться о продлении западной военной помощи. А тем временем "коалиция желающих" взвешивает свои риски и свою выгоду и пытается задержать Трампа в игре, любая помощь пригодиться, в том числе черногорские танки.
Подробно о ходе спецоперации в материале Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя
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Заголовок открываемого материала
05:00Владислав Угольный: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке
03:01Перевооружиться и укрепиться. Западные СМИ раскрыли истинный смысл перемирия
02:43Финансовый аспект гуманитарного обмена. Российские и украинские эксперты о скрытых целях переговоров
02:24Процесс мирного урегулирования будут решать США и Россия. Эксперты Украина.ру о главном в переговорах
01:53После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях
22:30Петр Акопов: Путин убедил Трампа, что ему надо давить не на Россию, а на Украину вместе с Европой
22:10Иван Лошкарев: Трамп сделал уступку России, но наступление ВС РФ на поле боя это не остановит
20:57Переговоры России и Украины начнутся немедленно. О чем договорились Путин и Трамп
19:05Разговор Путина и Трампа и разговор Трампа и Зеленского. Итоги 19 мая
18:52Томаш Мацейчук: На президентских выборах в Польше голоса разделились пополам, но России это не поможет
18:18Президентские выборы в Польше: правый разворот
17:53Украинские бумеранги британского премьера. 9 лиц Кира Стармера: от пособника педофилии до русофобии
17:45Европа не собирается отправлять войска на Украину. Но это еще ничего не значит
17:26В эту игру можно играть вдвоем: "пираты Балтийского моря" обиделись на Россию
17:26Мордоделы за работой: как и зачем строят имидж Зеленского
17:13Лондон и Брюссель согласовали оборонный фонд, а Путину и Трампу пожелали удачи
17:10"Пятисотый" с диппаспортом. Украинский переводчик сбежал во время переговоров с РФ - CNN Türk
16:53Это давление Британии и ЕС на США. Василий Корчмарь о том, зачем Трамп звонит Путину по Украине
16:21Навязчивый страх Киева: чего ждать от разговора Трампа с Путиным и Зеленским
16:17Военный эксперт Владислав Угольный: России после взятия Богатыря нужно доломать ВСУ в Алексеевке и Комаре
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