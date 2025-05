https://ukraina.ru/20250520/perevooruzhitsya-i-ukrepitsya-zapadnye-smi-raskryli-istinnyy-smysl-peremiriya--1063252092.html

Перевооружиться и укрепиться. Западные СМИ раскрыли истинный смысл перемирия

Перевооружиться и укрепиться. Западные СМИ раскрыли истинный смысл перемирия - 20.05.2025 Украина.ру

Перевооружиться и укрепиться. Западные СМИ раскрыли истинный смысл перемирия

Из-за того, чтобы приехать в Стамбул 15 мая, в день возобновления российско-украинских переговоров по мирному урегулированию, Владимиру Зеленскому пришлось изменить график международных визитов

2025-05-20T03:01

2025-05-20T03:01

2025-05-20T03:03

эксклюзив

украина

черногория

россия

владимир зеленский

юрий бутусов

дональд трамп

вооруженные силы украины

the guardian

politico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0e/1063126065_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f5d61c988747ca2f7a349f8f10cc4426.jpg.webp

Президент Черногории Яков Милатович ранее сообщил журналистам, что на этот день был запланирован визит Зеленского в Подгорицу. В столице Черногории планировалось подписание соглашений о сотрудничестве в области безопасности и свободной торговли между двумя государствами. Документы подготовлены, но теперь они подождут визита Зеленского, который, по словам Милатовича, перенесен на более поздний срок.Зато из Стамбула Зеленскому удалось вылететь прямо в Тирану, где 16 мая прошел саммит Европейского политического сообщества. Там лидеру киевского режима все-таки удалось встретиться с президентом Черногории, но также и с другими лидерами стран так называемых Западных Балкан.Что Зеленскому могло понадобиться от небольшой Черногории с ее крошечной армией, в которой в соответствии с данными на 2024 год занято 2885 человек, а в запасе находится еще примерно 2800? Региональные политологи не исключают, что этой балканской стране предназначается роль своеобразного перевалочного пункта для сбора вооружения Югославской народной армии (ЮНА) из всех стран региона и его последующей отправки на Украину.Напомним, что до развала СФРЮ на вооружении у армии страны числилось около 1400 различных танков. Основу составляли советские Т-54s и Т-55s, но также армия использовала и собственные М-84, которые являлись улучшенным вариантом советского Т-72. Также на вооружении ЮНА числилось 1200 БМП и 400 БТР, 1500 артиллерийских систем.В самой Черногории этого вооружения могло остаться немного, но в страну могут беспрепятственно поступить образцы вооружения из других стран региона. Тем более, большинство их них, также как и Черногория, являются членами НАТО.Тем более Зеленский не первый раз приезжает в Тирану для того, чтобы обсудить вопросы военного сотрудничества со странами региона. В феврале 2024 года в столице Албании глава киевского режима принимал участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа, в ходе которого он предложил открыть совместное с балканскими странами производство боеприпасов. В этих целях Зеленский предложил создать отдельный форум оборонной промышленности.Судя по последним оценкам западных СМИ, которые пишут о бедственном положении ВСУ на фронте, бронетехника советского образца, также как и снаряди к ней, Зеленскому могут пригодится как нельзя кстати.Американское издание Politico в статье от 19 мая пишет о том, что украинским военные массово переходят с тяжелой бронетехники на гражданские пикапы. Лучше всего котируются прочные и надежные грузовики Toyota Hilux, Nissan Navara, чье производство в Европе прекращено в 2021 году, а также Mitsubishi L200, который был снят с производства четыре года назад.Поэтому украинские волонтеры прочесывают рынки поддержанных автомобилей в Европе в поисках транспортных средств для войск, сообщает издание. Помимо импорта, автомобилей для нужд армии жертвуют и сами украинцы, отмечает Politico.The New York Times тем временем пишет об активной кампании по набору женщин в ряды ВСУ, которая началась на Украине.Издание ссылается на данные Минобороны Украины, в соответствии с которыми с начала 2022 года число женщин в вооруженных силах Украины увеличилось как минимум на 20%. В настоящее время в рядах ВСУ служат около 70 000 женщин, но только 5500 из них допускаются на линию соприкосновения, уточняют американские журналисты.В то же время украинские СМИ сообщают о скандале, который разразился в ВСУ из-за решения комбата элитной бригады "Магура" уволиться из-за некомпетентных решений командования в ходе боевых действия в Курской области.Командир 1-го батальона 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин обвинил вышестоящих офицеров в постановке "дебильных задач" и "неоправданной потере людей", пишет украинское "Зеркало недели".Главный редактор интернет-портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов на своей странице в соцсетях комментирует возникшую ситуацию и допускает, что вопросы к военному руководству Украины возникают не у одного только комбата Ширшина."Поставленные задачи не всегда соответствуют возможностям войск, рельефу и элементарной тактике. Недооценка военным командованием угрозы дронов приводит к провалам в инженерном обеспечении, защите техники и людей, грубым ошибкам в планировании и применении войск", - утверждает украинский журналист.По словам Бутусова, поставленная Ставкой политическая задача вести боевые действия на территории России плохо организована и спланирована на оперативном и тактическом уровне. При этом никто не пытается сделать выводы и научиться, а наоборот, продолжают повторять те же ошибки много раз, не считая потерь, говорит он.Украинцы оказались в западне войны на истощение, и выиграть они могут только с помощью Запада, рассказал в интервью украинскому изданию "Страна" военный эксперт и историк, полковник австрийского Генштаба, главой отдела исследования и развития Военной академии в Австрии Маркус Райснер.По его мнению, Украина не может самостоятельно восстанавливать силы для ведения конфликта с Россией."Мы часто сосредотачиваемся на тактическом уровне, когда события происходят более или менее на передовой. Иногда – немного на операционном уровне, когда мы обсуждаем, например, Донбасс в связи с Курской операцией ВСУ. Но часто забываем о стратегическом уровне, на котором решается, как долго вы сможете вести военные действия", - отметил австрийский военный эксперт.Поэтому Западу необходимо понять, что, если он хочет, чтобы Украина хотя бы выжила или даже выиграла, помощь с его стороны должна поступать на регулярной основе и в определенных масштабах, подчеркнул Райснер. Но этого пока не происходит, потому что у европейцев множество хороших идей, но у них нет средств и реальной воли производить то, что Украине нужно, потому что это стоит больших денег, утверждает эксперт."Если Запад не предоставляет того, что необходимо и если Украина сама не может это дать – причем речь не только о танках, дронах или артиллерийских снарядах, но и о солдатах – цели придется пересматривать. Украинцы должны хотя бы попытаться убедить Россию, что лучше организовать какой-то вариант прекращения огня. Иначе российские войска просто продолжат наступление, и тогда придется отступить к Днепру или что-то в этом роде", - заявил Райснер.По его мнению, все будет зависеть от того, какое давление американцы смогут оказать на обе стороны, когда речь пойдет о переговорах.Перемирие – это и есть тот тактический прием, который спасет Украину. Об этом пишет британский The Guardian со ссылкой на мнения опрошенных киевских чиновников.По оценкам бывшего заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, боевые действия в ее стране продолжатся еще минимум один или два года. Такие предположения она делает в том числе на основании того, что, по ее словам, после возвращения Трампа в Белый дом их интенсивность только возросла.В условиях затяжного изнурительного противостояния и при значительно меньших ресурсах, чем у России, Украина без усиленной поддержки со стороны США и Европы сталкивается с долгосрочными рисками, констатирует The Guardian, основываясь на выводах неназванного киевского чиновника."Борьба на истощение подобна равнине с обрывом в конце. Этот обрыв для нас — крушение всех линий фронта. Невозможно сказать, когда это произойдет. Но нужно стремиться в будущее. Чтобы будущее наступило, нам нужно переосмыслить наши военные усилия, стать эффективнее на поле боя", - заявил чиновник.По словам авторов издания, есть несколько точек зрения, которых придерживаются украинцы, когда речь идет о возможных сценариях развития конфликта. Для некоторых граждан страны прекращение огня с заморозкой конфликта вдоль нынешних границ является наилучшим сценарием, отмечают британские журналисты. Однако проблемы такой расклад никогда не решит, полагают они."Другие утверждают, что подобный вариант равнозначен победе России, и в будущем Москва подготовит полномасштабное наступление. Третья точка зрения: длительное перемирие выгодно Украине, оно позволит нарастить вооруженные силы мобилизованными солдатами, отладить производство боеприпасов и гарантированно укрепиться вдоль всей линии боевого соприкосновения", - констатирует The Guardian.Пока Зеленский пытается купить время, чтобы договориться о продлении западной военной помощи. А тем временем "коалиция желающих" взвешивает свои риски и свою выгоду и пытается задержать Трампа в игре, любая помощь пригодиться, в том числе черногорские танки.Подробно о ходе спецоперации в материале Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя

https://ukraina.ru/20250519/evropa-ne-sobiraetsya-otpravlyat-voyska-na-ukrainu-no-eto-esche-nichego-ne-znachit-1063251650.html

украина

черногория

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, черногория, россия, владимир зеленский, юрий бутусов, дональд трамп, вооруженные силы украины, the guardian, politico