https://ukraina.ru/20250519/ukrainskie-bumerangi-britanskogo-premera-9-lits-kira-starmera-ot-posobnika-pedofilii-do-rusofobii---1063244405.html

Украинские бумеранги британского премьера. 9 лиц Кира Стармера: от пособника педофилии до русофобии

Украинские бумеранги британского премьера. 9 лиц Кира Стармера: от пособника педофилии до русофобии - 19.05.2025 Украина.ру

Украинские бумеранги британского премьера. 9 лиц Кира Стармера: от пособника педофилии до русофобии

Как говорил незабвенный Виктор Степанович Черномырдин, никогда такого не было, и вот опять. Агентство Reuters сообщило: премьер-министр Великобритании Кир Стармер начал эту неделю с того, что созвонился с лидерами США, Италии, Франции и Германии, чтобы обсудить… Украину.

2025-05-19T17:53

2025-05-19T17:53

2025-05-19T17:53

великобритания

украина

кир стармер

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владимир путин

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дональд трамп

reuters

ес

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Не Великобританию, у которой проблем – выше крыши, не свою собственную незавидную судьбу, а Украину. Стармер опять требует безоговорочного прекращения огня в зоне СВО, а также ужесточения санкций против России в случае несоблюдения выдвинутых США требований о 30-дневном перемирии. Хотя именно с этими вопросами его позорно отшили еще на прошлой неделе.И ведь понятно, почему Стармер так делает: рассчитывает, что успехами на внешнем контуре он снимет проблемы внутренние. Но не получается: прилетает Стармеру во внешней политике, а сказывается внутри Британии. И на нем же.Но, увы и ах, такова жизнь: тяжела и беспросветна судьба у всех любителей щедро и часто бросать бумеранги. Те возвращаются и бьют по лобешнику бросающего и больно, и обязательно. Особенно если сам бросающий – сплошное недоразумение.То есть плод игры политических теней и продукт внезапных совпадений, о котором так и говорят: не по Сеньке шапка и кальсоны – не по сезону. Как раз, как о премьере Стармере, который от имени своей страны на прошлой неделе отправился в Киев как бы вершить дела глобальные, а был застукан в вагоне банального поезда за потреблением чего-то вкусного и непонятного, от которого он и его подельники выглядели даже глупее, чем обычно.Речь идет, как вы понимаете, о президенте Франции Эмманюэле Макроне и канцлере Германии Фридрихе Мерце, которые вдруг тоже озаботились тем, чтобы повевать с Россией, победить ее и тем самым сдержать "орды путинских бурятов", наступающих из российских степей и джунглей на границы европейского цветущего.Такую картину действительности им как-то нарисовал бывший главный евродипломат Жозеп Боррель, по внешнему виду давно и плотно пребывающий на стакане и потому несущий бред легко и непринужденно. Но пацанам понравилось: все от чего-либо зависимые всегда стараются быть покозырнее, чтобы доказать всем, что это они управляют злом, а не оно ими…Ох и повеселили они тогда официального представителя МИД России Марию Захарову, которая откровенно потешалась "долбонавтами" (так иногда очень точно называют незадачливых наркоманов). "…Судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики. Забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов. …Невероятные кадры. Как будто сам Всевышний приоткрывает миру завесу этого смрадного шабаша, чтобы "имеющие глаза да увидели", — написала Мария, вспомнив, как еще в 2022 году один посол рассказал ей, что многие главы западных государств употребляют наркотики. Вот бумеранг периодически к ним и возвращается. Но тут залет, так залет – спалились сразу трое. И какие! Оказывается, бодяжат запрещенкой стоящие во главе Франции, Германии и Великобритании! Как страшно жить…Но еще не было информации о вагонном "долбилове на троих" в Киеве, как стало известно, что Стармеру уже прилетело за Украину. Точнее – за чрезмерную заботу о ней. Ему в Лондоне недавно сожгли два дома и машину, а поджигатель был арестован. Им оказался 21-летний… гражданин Украины Роман Лавринович. В Лондоне он занимался модельным бизнесом, фитнесом и заодно подрабатывал в строительной сфере.Как выяснила полиция Лондона, арестованный – полный невменяшка. Жил сразу на две страны с 2014 года, но при этом расово правильный украинский патриот и патриот Британии буквально на всю голову. В его комнате нашли британский флаг, под которым он и оттачивал свою любовь к "нэньке" и ненависть к России. Сам он наотрез и сейчас отказывается говорить по-русски, запрещал своим братьям и сестрам слушать русскую музыку и говорить на русском и страшно гордился тем, что его какой-то дядя воюет в СВО за ВСУ.А Стармера он жег за то, что тот хоть и помогает Украине, но недостаточно. Такая вот она благодарность по-украински…И что тогда делать Стармеру? А ничего. Он продолжал топить за Украину, а ему продолжило прилетать. Как известно, в Стамбуле на переговорах провалился четвертый собрат вагонных долбонавтов – просроченный президент Украины Владимир Зеленский. Переговоры о мире в столице Турции начались, но пошли не так, как хотели высокопоставленные наркоши. Они из соседней Албании требовали "наказать Россию" и выпрашивали это у США и их президента Дональда Трампа, а тот сказал, что еще поговорит с президентом России Владимиром Путиным. И вдруг поддержит российского коллегу! А Россия гнет свою линию: ей нужен мир, а не перемирие. И Трамп может с этим согласиться.Но Стармер, как всегда, во всем обвиняет Россию. И не успел он раскритиковать позицию Москвы в Стамбуле, назвав ее "неприемлемой", как ему сразу ответило российское посольство в Лондоне: "Это кому она неприемлема? Мы не с Лондоном ведем переговоры", — поинтересовалось посольство: дескать, а какое твое собачье дело, что ты судишь о позиции Москвы? Стармеру прямо сказали: это именно Путин инициировал мирные переговоры в Стамбуле, а прикрыл их еще в 2022 году именно британский премьер Борис Джонсон. Так что чья бы корова мычала, как говорится….Но со Стармера, как с гуся вода – он гнет свою линию и наезжает на Россию, ища спасение в оголтелой русофобии. А меж тем падение рейтингов его личных и его Лейбористской партии продолжается. Как известно из результатов опроса Ipsos, на конец прошлого года, спустя пять месяцев после прихода к власти, рейтинг одобрения Стармера побил антирекорд среди всех премьеров Великобритании за последние 40 лет. Исследователи тогда сообщили премьеру под елочку: "Лишь 27% британцев удовлетворены работой Стармера, в то время как 61% выражают недовольство, в результате чего чистый индекс удовлетворенности составляет минус 34".Ситуация была схожа с незадачливыми предшественниками, Стармера: по итогам первых пяти месяцев у Гордона Брауна показатель был минус 23, у Риши Сунака – минус 22, у Бориса Джонсона – минус 20 и у Маргарет Тэтчер – минус 3. Даже у Лиз Трасс (помните еще такую дурочку на танке?) были положительные показатели, а у Стармера – путь на дно.И он продолжается. К маю 2025-го опросы британских социологов показали: премьер-министр достиг новых высот непопулярности, и даже избиратели Лейбористской партии отвернулись от него: только 45% сторонников партии теперь положительно относятся к своему лидеру после резкого падения более чем на 17 пунктов за последний месяц. YouGov, британская компания, занимающаяся социологическими и маркетинговыми исследованиями во многих странах мира, так и написала: "Впервые Кир Стармер оказался более непопулярным среди избирателей-лейбористов, чем популярным". Уже половина избирателей Лейбористской партии говорят, что относятся к премьеру негативно, тогда как еще в апреле таковых было 33%.И только 23% британцев положительно относятся к Стармеру, в то время как 69% относятся к нему негативно, а значит, делают вывод социологи, "чистый рейтинг одобрения" премьер-министра составляет минус 46, что является самым низким показателем за всю историю.Этим Стармер тянет на дно и партию: по словам социологов, лейбористы достигли "новых глубин": 65% опрошенных негативно относятся к партии, что является самым высоким показателем с тех пор, как этот вопрос впервые был задан в июне 2017 года.А 1 мая 2025 года состоялись местные выборы в Англии, на которых лейбористы даже утратили большинство в единственном из 23 переизбираемых советов графств, который они контролировали, получив в общей сложности во всех указанных советах на 198 мандатов меньше, чем имели прежде.А ведь по своей биографии и жизненному пути Стармер – типичный британский политик послевоенного времени, который мог бы быть успешным, если бы занимался делами Великобритании, а не чем-то иным, геополитически эфемерным, надуманным или навязанным извне.Он, выходец из так называемого среднего класса, родился 2 сентября 1962 года в Лондоне и прошел обычный путь ботана, который стал чиновником, а потом политиком. Закончил школу и Оксфордский университет как юрист. Но в детстве занимался музыкой и так освоил флейту, что вступил в Гилдхоллскую школу музыки и театра – аналог очень уважаемой британской консерватории.Но выбрал более прибыльную и надежную юриспруденцию, работал адвокатом и на этом поприще достиг определенных результатов – работал частным адвокатом, а в 2002 году назначен адвокатом королевским (это ранг повыше). С 2008 по 2013 год возглавлял Королевскую прокурорскую службу в должности главного государственного обвинителя. Это главный государственный орган надзора и обвинения по уголовным делам в Англии и Уэльсе, задача которого – оказание юридической поддержки полиции и следственным органам в ходе расследования уголовных дел.Там Стармера, видимо, и научили вихлять и двурушничать, служить целесообразности, а не закону. Именно с тех лет Стармеру прилетел еще один бумеранг его неразборчивости и склонности к лживым компромиссам. В январе 2025 года его опять обвинили в педофилии. Точнее – в том, что он, будучи королевским прокурором, закрывал глаза на преступления не только этнических банд, но и "белых" педофилов из элиты Соединенного Королевства, которые насиловали малолетних девочек. Около тысячи девочек пострадали от членов банд — выходцев из стран Азии, которые издевались и насиловали детей в 2008–2013 годах, и потом избежали наказания.Американский бизнесмен Илон Маск назвал премьера соучастником насилия над детьми, а лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж призвал предать дело Стармера огласке. Конкретно его обвиняли в том, что он покрывал некоего Джимми Сэвила, диджея и бывшего ведущего телешоу Top of the Pops ("Вершина популярности"), который умер еще в 2011 году и не понес наказания, хотя известно, что именно он насиловал учащихся детдомов прямо в кабинетах директоров этих учреждений.Веселый был диджей, а Стармер его покрывал, и теперь вот ему опять прилетело. Хотя тогда Стармер даже еще не пошел в политику.А в политике Стармер только 10 лет: впервые в Палату общин он был избран в 2015 году от лондонского округа Холборн и Сент-Панкрас, получив 52,9 % голосов. А через год тогдашний лидер Лейбористской партии Джереми Корбин в своем теневом кабинете назначил Стармера теневым министром по выходу из Евросоюза.Вот тогда Стармер и определился, как человек позы, а не позиции. Он выводил Великобританию из ЕС ради места в партийной иерархии, хотя сам выступал за ее членство в Евросоюзе.Потом Стармер был даже среди инициаторов второго референдума о новом членстве Великобритании в Евросоюзе. Но в новых условиях его образумили, и он опять заявил о необходимости "признать реальность" и вступил в борьбу за лидерство в Лейбористской партии, проводя политику как бы усиления социальной защиты работающих. И 4 апреля 2020 года Стармер победил в первом туре прямых выборов лидера лейбористов, в котором приняли участие около 490 тысяч членов партии и профсоюзов из 784 151, имевших право голоса стал лидером партии и лидером оппозиции, предложив шесть шагов по оздоровлению страны 1) обеспечение экономической стабильности; 2) сокращение сроков ожидания приема в государственной системе здравоохранения; 3) пресечение антиобщественного поведения; 4) прием на работу 6500 новых учителей; 5) обновление системы пограничного контроля; 6) учреждение государственной энергетической компании Великобритании.А когда после выборов 4 июля 2024 года лейбористы неожиданно триумфально победили впервые за 14 лет, король Карл III предложил Стармеру сформировать правительство. Тот сформировал и за почти год работы доказал две вещи: предвыборная программа никак не влияет на работу правительства, а сам он – политический флюгер, который выполняет пожелания тех тайных сил, кто и влияет на политику государства.Лейбористский премьер отказался от своих социальных обещаний и выступил одним из самых активных поборников войны с Россией в Украине как средства возрождения британского имперского влияния в Европе и мире. "Британия превыше всего" – это теперь главный лозунг Стармера, ради выполнения которого он даже 16 января 2025 года в ходе визита в Киев подписал с Зеленским договор о сотрудничестве между Великобританией и Украиной на 100 лет.Чтобы, значит, война имела под собой законодательную основу. И в марте сего года Стармер вошел в число инициаторов проекта направления на Украину наземного контингента войск европейских стран в качестве миротворцев после достижения перемирия в боях между Украиной и Россией.Сами европейские ястребы войны назвали свое детище "Коалицией желающих" и им явно и нужен такой британский премьер – запятнанный компроматом и подсаженный на крючок обвинениями не только потворству педофилии, но и в коррупции, гибкий идеологически и нравственно, готовый ради власти на все.Такой Стармер и есть – русофоб, милитарист, человек без принципов. Не верите? Сам Стармер в свое время женился на своей коллеге Виктории Александер польско-еврейского происхождения и сам, долго объявляя себя как бы атеистом, тем не менее полуперешел в иудаизм – стал с женой и детьми посещать синагогу. Но какого иудаизма! Либерального! Или реформистского!А это такой иудаизм, который считает, что еврейская традиция постоянно развивается, с каждым новым поколением приобретая новый смысл и, иногда, новое содержание, не затрагивающее, однако, основ. И может обновлять религиозные обряды, индивидуально их переосмысливая в соответствии с реалиями современного мира. То есть допускают, что можно быть правоверным евреем, но можно и не быть, если "новые условия" и "изменяющийся мир" диктуют что-то иное. Удобный такой иудаизм – но многое в Стармере может объяснить…Но сегодня каждый пятый британец поддерживает обвинения Стармера в потворстве педофилии и требует разбирательства до конца. А некоторые даже выходили на акцию протеста, обзывая бывшего прокурора предателем и защитником педофилов. Так что у Стармера самое интересное в карьере все еще впереди…

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https://ukraina.ru/20250519/evropeyskie-lidery-obsudili-s-trampom-ukrainu-1063229121.html

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