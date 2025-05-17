Эрдоган "в шоколаде", а Трамп почти получил Нобелевскую премию. Грег Вайнер о переговорах в Стамбуле - 17.05.2025 Украина.ру
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Эрдоган "в шоколаде", а Трамп почти получил Нобелевскую премию. Грег Вайнер о переговорах в Стамбуле
Эрдоган "в шоколаде", а Трамп почти получил Нобелевскую премию. Грег Вайнер о переговорах в Стамбуле - 17.05.2025 Украина.ру
Эрдоган "в шоколаде", а Трамп почти получил Нобелевскую премию. Грег Вайнер о переговорах в Стамбуле
Политолог-американист Грег Вайнер считает, что переговоры России и Украины продолжатся на днях, и кроме обмена пленными будет достигнуто что-то еще. При этом на 70–80% на компромисс пойдет Украина, и на 15–20% — Россия.
2025-05-17T11:14
2025-05-17T11:43
интервью
украина
россия
стамбул
турция
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
нато
ес
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Первые за три года конфликта переговоры между Россией и Украиной завершились в Стамбуле. Встреча продлилась почти два часа. Договорились о крупнейшем обмене пленными и подготовке детальных предложений о прекращении огня.— Грег, некоторые эксперты пишут, что украинская делегация в Стамбуле была чисто политическая, а российская — чисто техническая, потому что сейчас время для технических переговоров. На что обратили внимание вы?— С российской делегацией все ясно. Мы начинаем с той же точки и тем же составом, на которых закончили переговоры с Украиной в 2022 году.У Украины ставки были выше. Они играют на своих союзников, в первую очередь на Евросоюз. И ему пытаются показать: Макрон же говорил вам — 2030 год, 3 миллиона русских солдат и 4 тысячи танков будут оккупировать Европу, а мы стоим за дело мира. Мы та самая баррикада, стена, которая делает все, чтобы остановить нынешнюю войну и будущее русское вторжение в Европу.— Да, переговоры в Стамбуле — это продолжение мирного процесса, прерванного в 2022-м. А есть ли какие-то изменения в нашей позиции сегодня?— На Россию и Путина оказывалось нечеловеческое давление со стороны Китая, Бразилии, Индии, США, Евросоюза, которые по сути сейчас находятся в одном строю. Поэтому заявление Путина, сделанное 11 мая, прозвучало не из побуждений дать миру оливковую ветвь. Таким образом президент РФ отреагировал на это всестороннее давление — и отреагировал достаточно хорошо и профессионально.— Трамп заявил, что ни о чём Россия и Украина не договорятся, пока не будет его встречи с Путиным. Тогда в чем был смысл переговоров с украинскими делегатами, которые приехали и выеживались по сути: заявления Зеленского о бутафорном уровне нашей делегации, перенос времени переговоров? В итоге договорились об обмене пленными, но это можно было сделать и без "Стамбула".— Зеленский не просто так полетел в Турцию. Это был визит к Эрдогану в Анкару, где турецкий лидер три часа уговаривал Зеленского, судя по сообщениям СМИ, не отзывать делегацию и начать переговоры.Зеленский дал себя уговорить, чем сделал большую любезность Эрдогану, который на этом заработал. Глава Турции, кстати, оказался в самом выигрышном положении: не жизнь, а победа. Один подарок президент Турции получил от Трампа, второй — от Путина.Прошли переговоры с Зеленским в Анкаре, в Анталии собрались министры иностранных дел стран НАТО, состоялась трехсторонняя встреча Украина – США – Турция и завершились мирные переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле. То есть Эрдоган оказался настоящим peacemaker (миротворцем).— Но все-таки, для Украины прошедший этап переговоров — это политический пиар?— Зачем вы, Аня, торговлю называете политическим пиаром? Нехорошо... Зеленский учится у Трампа, особенно после того, как президент США сделал ему выволочку в Белом доме.Тогда Зеленский очень сильно прогнулся и много понял. Теперь он играет только в одну дуду: лишь бы не обидеть и угодить Трампу.Я уверен, что в Киеве над этим корпеет целая толпа имиджмейкеров, которые выстраивают линию поведения Зеленского. Напомню, что на Украину работают 40–50 международных пиар-агентств.— Хорошо. Но что дальше?— Я думаю, что переговоры продолжатся на днях, и кроме обмена пленными будет достигнуто что-то еще.Обратите внимание, при посредничестве Трампа Пакистан и Индия договорились о прекращении огня. Он совершил поистине фантастический визит на Ближний Восток: Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, где его встретили с почетом.Трамп подарил мир народу Сирии, в Дамаске ликуют по поводу снятия санкций. Он близок к сделке с Ираном. Все, что ему осталось до Нобелевской премии — замкнуть круг, сделав так, чтобы между Россией и Украиной что-то было достигнуто.Я думаю, что Трамп додавит ситуацию.— Надавит на Путина и Зеленского?— Я думаю, что на 70–80% будет компромисс со стороны Украины, и на 15–20% — со стороны России. То есть Украина большим должна будет поступиться.— Когда Зеленский говорит, что юридически не признаёт территории за Россией — это важно?— А кто его слушает или кто его читает? Не уверен, что многие на это обращают внимание.Зеленский это говорит для Брюсселя и, повторюсь, для Евросоюза, который в ужасе ждет 2030 год, когда якобы сбудутся предсказания Макрона о нападении русских на всю Европу.При этом европейцы только говорят о создании военного комплекса, а на деле ничего не делают. Им негде взять 900 миллиардов евро на это дело.Единственные, кто разродился военным бюджетом на 60 миллиардов евро, это Германия. По нынешним меркам это ничто. Сравните с военным бюджетом США в 1 триллион 50 миллионов долларов.Я думаю, что европейцы при всей своей плохой игре, как только из Вашингтона придет окрик, рассчитаются на первый-второй, и все встанет на свое место.— Насколько вероятна встреча Путина с нелегитимным Зеленским?— Вспомните договор между Соединенными Штатами и Украиной по минеральным ресурсам. Министр финансов США Скотт Бессент и глава украинского Минфина, первый вице-премьер страны Юлия Свириденко (назначенная Радой) поставили подписи под документом в Вашингтоне 30 апреля. Верховная рада ратифицировала соглашение 8 мая.То есть в легитимности Рады никто не сомневается. Я думаю, что в подобном формате может быть организована встреча Путина, например, со спикером Верховной Рады, и документ подписан на таком уровне.— А после этого Украину будут дальше накачивать оружием?— Вне всякого сомнения.— Если Украину будут дальше милитаризировать, получается нас ждет отложенная война?— Я думаю, что Украина будет получать вооружение, но достаточно ограничено, лимитировано. В НАТО она принята не будет на 100%.Что касается Украины в Евросоюзе, это тоже большой вопрос. Потому что если ЕС примет ее, это станет дорогим удовольствием для европейцев. Еще бы: кормить 18 миллионов человек и содержать не самую маленькую страну в Европе.— Возможно ли сближение Украины с Россией после заключения мирного договора?— Если Соединенные Штаты настоят (а я думаю так будет) на том, чтобы на Украине прошли и парламентские, и президентские выборы, и это произойдет, то скорее всего по результатам выборов симпатии к России у украинцев вырастут.От моих знакомых с Украины, а это достаточно высокоранговая публика, я не слышу ничего, кроме слова "мир", "давайте закончим" и "сколько можно, сил уже нет". Страна и население измотаны. Люди видят на военных кладбищах, сколько там стоит украинских флажков на могилах военных. Потери, конечно, колоссальные.— США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в этом году. Означает ли это, что Украине теперь точно закрыта дорога в НАТО?— Ничего особенного в этом нет. На Западе никогда не делали заявлений о том, что Украина будет в НАТО. Это только Киев постоянно об этом говорит. Я думаю, поэтому украинцев не собираются приглашать: зачем подавать ложные сигналы, когда присутствие Украины в НАТО просто не реально ни по каким стандартам.— Между тем, Белый дом предлагает возобновить работу Совета Россия — НАТО в рамках украинского урегулирования. Рютте говорит про окно возможностей для урегулирования конфликта на Украине. Но как все это сочетается с разговорами о том, что Россия воюет именно с прокси НАТО на Украине?— Мне это напоминает испанскую гражданскую войну 1936 года, когда противостояли, грубо говоря, Германия с Советским Союзом. Воевали при этом добровольцы — де-юре. А де-факто это была война.При всем противостоянии, как вы сказали, переговоры ведутся. Встречи в Стамбуле — совершенно драматическая история, о которой никто не мог подумать еще неделю назад — что это возможно. Я считаю, здорово, что контакт состоялся, и, если все будут вести себя более-менее адекватно, это дорога к миру.И это успех Трампа, потому что он остановил Евросоюз, который пока что не принимает 17 пакет санкций, а лишь говорит об этом, грозится торговым эмбарго против России. Трамп этого не допустит.— Сближение России с США уже происходит. Надолго ли это?— Это очень напоминает ситуацию 1980 года, когда к власти пришел Рональд Рейган, а после него заступил Буш-старший. То есть тогда было 12 лет консерватизма. Это то же самое, как и 12 лет трампизма, которые могут наступить сейчас.У меня нет сомнений, что вице-президент Вэнс — политический наследник Трампа. Если Трамп уйдет в 2028 году, то на президентских выборах победит Вэнс. Таким образом за 12 лет, я думаю, отношения с Россией будут выстроены основательно и подписано много договоров.Стамбульский мир может стать победой регионов Украины, а режим Зеленского и унитарная Украина потерпит поражение. Об этом а интервью Александр Широкорад: Сейчас России нужно большое наступление и договор с Трампом о федерализации Украины.
https://ukraina.ru/20230124/1042919705.html
https://ukraina.ru/20250516/1063202447.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, украина, россия, стамбул, турция, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, ес, эрдоган, переговоры, перемирие, эммануэль макрон, владимир мединский, сво, завершение сво, дипломатические отношения, дипломатия, киевский режим, геополитика
Интервью, Украина, Россия, Стамбул, Турция, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, ЕС, Эрдоган, переговоры, перемирие, Эммануэль Макрон, Владимир Мединский, СВО, завершение СВО, дипломатические отношения, дипломатия, киевский режим, геополитика

Эрдоган "в шоколаде", а Трамп почти получил Нобелевскую премию. Грег Вайнер о переговорах в Стамбуле

11:14 17.05.2025 (обновлено: 11:43 17.05.2025)
 
Грег Вайнер интервью
Грег Вайнер интервью
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Политолог-американист Грег Вайнер считает, что переговоры России и Украины продолжатся на днях, и кроме обмена пленными будет достигнуто что-то еще. При этом на 70–80% на компромисс пойдет Украина, и на 15–20% — Россия.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Первые за три года конфликта переговоры между Россией и Украиной завершились в Стамбуле. Встреча продлилась почти два часа. Договорились о крупнейшем обмене пленными и подготовке детальных предложений о прекращении огня.
— Грег, некоторые эксперты пишут, что украинская делегация в Стамбуле была чисто политическая, а российская — чисто техническая, потому что сейчас время для технических переговоров. На что обратили внимание вы?
— С российской делегацией все ясно. Мы начинаем с той же точки и тем же составом, на которых закончили переговоры с Украиной в 2022 году.
У Украины ставки были выше. Они играют на своих союзников, в первую очередь на Евросоюз. И ему пытаются показать: Макрон же говорил вам — 2030 год, 3 миллиона русских солдат и 4 тысячи танков будут оккупировать Европу, а мы стоим за дело мира. Мы та самая баррикада, стена, которая делает все, чтобы остановить нынешнюю войну и будущее русское вторжение в Европу.
— Да, переговоры в Стамбуле — это продолжение мирного процесса, прерванного в 2022-м. А есть ли какие-то изменения в нашей позиции сегодня?
— На Россию и Путина оказывалось нечеловеческое давление со стороны Китая, Бразилии, Индии, США, Евросоюза, которые по сути сейчас находятся в одном строю. Поэтому заявление Путина, сделанное 11 мая, прозвучало не из побуждений дать миру оливковую ветвь. Таким образом президент РФ отреагировал на это всестороннее давление — и отреагировал достаточно хорошо и профессионально.
Грег Вайнер интервью
24 января 2023, 14:23
Грег Вайнер: кто онРоссийский и американский бизнесмен, журналист, политолог, американист, постоянный участник политических шоу
Трамп заявил, что ни о чём Россия и Украина не договорятся, пока не будет его встречи с Путиным. Тогда в чем был смысл переговоров с украинскими делегатами, которые приехали и выеживались по сути: заявления Зеленского о бутафорном уровне нашей делегации, перенос времени переговоров? В итоге договорились об обмене пленными, но это можно было сделать и без "Стамбула".
— Зеленский не просто так полетел в Турцию. Это был визит к Эрдогану в Анкару, где турецкий лидер три часа уговаривал Зеленского, судя по сообщениям СМИ, не отзывать делегацию и начать переговоры.
Зеленский дал себя уговорить, чем сделал большую любезность Эрдогану, который на этом заработал. Глава Турции, кстати, оказался в самом выигрышном положении: не жизнь, а победа. Один подарок президент Турции получил от Трампа, второй — от Путина.
Прошли переговоры с Зеленским в Анкаре, в Анталии собрались министры иностранных дел стран НАТО, состоялась трехсторонняя встреча Украина – США – Турция и завершились мирные переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле. То есть Эрдоган оказался настоящим peacemaker (миротворцем).
Но все-таки, для Украины прошедший этап переговоров — это политический пиар?
— Зачем вы, Аня, торговлю называете политическим пиаром? Нехорошо... Зеленский учится у Трампа, особенно после того, как президент США сделал ему выволочку в Белом доме.
Тогда Зеленский очень сильно прогнулся и много понял. Теперь он играет только в одну дуду: лишь бы не обидеть и угодить Трампу.
Я уверен, что в Киеве над этим корпеет целая толпа имиджмейкеров, которые выстраивают линию поведения Зеленского. Напомню, что на Украину работают 40–50 международных пиар-агентств.
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
— Хорошо. Но что дальше?
— Я думаю, что переговоры продолжатся на днях, и кроме обмена пленными будет достигнуто что-то еще.
Обратите внимание, при посредничестве Трампа Пакистан и Индия договорились о прекращении огня. Он совершил поистине фантастический визит на Ближний Восток: Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, где его встретили с почетом.
Трамп подарил мир народу Сирии, в Дамаске ликуют по поводу снятия санкций. Он близок к сделке с Ираном. Все, что ему осталось до Нобелевской премии — замкнуть круг, сделав так, чтобы между Россией и Украиной что-то было достигнуто.
Я думаю, что Трамп додавит ситуацию.
— Надавит на Путина и Зеленского?
— Я думаю, что на 70–80% будет компромисс со стороны Украины, и на 15–20% — со стороны России. То есть Украина большим должна будет поступиться.
— Когда Зеленский говорит, что юридически не признаёт территории за Россией — это важно?
— А кто его слушает или кто его читает? Не уверен, что многие на это обращают внимание.
Зеленский это говорит для Брюсселя и, повторюсь, для Евросоюза, который в ужасе ждет 2030 год, когда якобы сбудутся предсказания Макрона о нападении русских на всю Европу.
При этом европейцы только говорят о создании военного комплекса, а на деле ничего не делают. Им негде взять 900 миллиардов евро на это дело.
Единственные, кто разродился военным бюджетом на 60 миллиардов евро, это Германия. По нынешним меркам это ничто. Сравните с военным бюджетом США в 1 триллион 50 миллионов долларов.
Я думаю, что европейцы при всей своей плохой игре, как только из Вашингтона придет окрик, рассчитаются на первый-второй, и все встанет на свое место.
Трамп в раздражении
Трамп в раздражении
Трамп в раздражении
— Насколько вероятна встреча Путина с нелегитимным Зеленским?
— Вспомните договор между Соединенными Штатами и Украиной по минеральным ресурсам. Министр финансов США Скотт Бессент и глава украинского Минфина, первый вице-премьер страны Юлия Свириденко (назначенная Радой) поставили подписи под документом в Вашингтоне 30 апреля. Верховная рада ратифицировала соглашение 8 мая.
То есть в легитимности Рады никто не сомневается. Я думаю, что в подобном формате может быть организована встреча Путина, например, со спикером Верховной Рады, и документ подписан на таком уровне.
— А после этого Украину будут дальше накачивать оружием?
— Вне всякого сомнения.
— Если Украину будут дальше милитаризировать, получается нас ждет отложенная война?
— Я думаю, что Украина будет получать вооружение, но достаточно ограничено, лимитировано. В НАТО она принята не будет на 100%.
Что касается Украины в Евросоюзе, это тоже большой вопрос. Потому что если ЕС примет ее, это станет дорогим удовольствием для европейцев. Еще бы: кормить 18 миллионов человек и содержать не самую маленькую страну в Европе.
— Возможно ли сближение Украины с Россией после заключения мирного договора?
— Если Соединенные Штаты настоят (а я думаю так будет) на том, чтобы на Украине прошли и парламентские, и президентские выборы, и это произойдет, то скорее всего по результатам выборов симпатии к России у украинцев вырастут.
От моих знакомых с Украины, а это достаточно высокоранговая публика, я не слышу ничего, кроме слова "мир", "давайте закончим" и "сколько можно, сил уже нет". Страна и население измотаны. Люди видят на военных кладбищах, сколько там стоит украинских флажков на могилах военных. Потери, конечно, колоссальные.
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Совет Россия - НАТО в Брюсселе
— США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО в этом году. Означает ли это, что Украине теперь точно закрыта дорога в НАТО?
— Ничего особенного в этом нет. На Западе никогда не делали заявлений о том, что Украина будет в НАТО. Это только Киев постоянно об этом говорит. Я думаю, поэтому украинцев не собираются приглашать: зачем подавать ложные сигналы, когда присутствие Украины в НАТО просто не реально ни по каким стандартам.
Между тем, Белый дом предлагает возобновить работу Совета Россия — НАТО в рамках украинского урегулирования. Рютте говорит про окно возможностей для урегулирования конфликта на Украине. Но как все это сочетается с разговорами о том, что Россия воюет именно с прокси НАТО на Украине?
— Мне это напоминает испанскую гражданскую войну 1936 года, когда противостояли, грубо говоря, Германия с Советским Союзом. Воевали при этом добровольцы — де-юре. А де-факто это была война.
При всем противостоянии, как вы сказали, переговоры ведутся. Встречи в Стамбуле — совершенно драматическая история, о которой никто не мог подумать еще неделю назад — что это возможно. Я считаю, здорово, что контакт состоялся, и, если все будут вести себя более-менее адекватно, это дорога к миру.
И это успех Трампа, потому что он остановил Евросоюз, который пока что не принимает 17 пакет санкций, а лишь говорит об этом, грозится торговым эмбарго против России. Трамп этого не допустит.
— Сближение России с США уже происходит. Надолго ли это?
— Это очень напоминает ситуацию 1980 года, когда к власти пришел Рональд Рейган, а после него заступил Буш-старший. То есть тогда было 12 лет консерватизма. Это то же самое, как и 12 лет трампизма, которые могут наступить сейчас.
У меня нет сомнений, что вице-президент Вэнс — политический наследник Трампа. Если Трамп уйдет в 2028 году, то на президентских выборах победит Вэнс. Таким образом за 12 лет, я думаю, отношения с Россией будут выстроены основательно и подписано много договоров.
Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 19:12
Андрей Суздальцев: России по итогам переговоров в Стамбуле нужно сформировать условия капитуляции УкраиныНадо отказываться от переговоров с Украиной. Они бессмысленны. Необходимо сформировать условия капитуляции Киева и ждать момента, пока Киев пойдет на ее принятие. Иначе будем воевать, считает известный политолог Андрей Суздальцев
Стамбульский мир может стать победой регионов Украины, а режим Зеленского и унитарная Украина потерпит поражение. Об этом а интервью Александр Широкорад: Сейчас России нужно большое наступление и договор с Трампом о федерализации Украины.
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Заголовок открываемого материала
12:30В Кремле ответили, при каких условиях Путин встретится с Зеленским
12:11Второй раунд переговоров, состав делегации РФ и формат встреч с Киевом. Песков ответил на главные вопросы
11:43Константинов предрек возвращение Украины в "Русский дом"
11:14Эрдоган "в шоколаде", а Трамп почти получил Нобелевскую премию. Грег Вайнер о переговорах в Стамбуле
10:55Украинской делегации не стоило полагаться на буффонаду Зеленского на переговорах — СМИ
10:17Reuters: после переговоров в США усилились разговоры о санкциях против РФ
10:09Западные СМИ опубликовали список требований РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле
09:50Что будет с украинцами, когда закончим СВО и кто будет жить на Украине: Гаспарян о "ждунах" и не только
09:47Разумный компромисс. Главное на утро 17 мая
09:43"Хорошие отношения" с Путиным: Трамп утверждает, что не намерен прибегать к санкциям в отношении РФ
09:22Мединский объяснил передачу Крыма Украине в 1954 году
08:39Путин: Победа 1945 года – ценность для всего человечества
08:00Анпилогов: ВС РФ обхватывают Красноармейскую агломерацию с двух сторон
08:00Образ войны на Украине, переговорные страсти и "коалиция желающих" в полном составе. Неделя в фотографиях
07:45Подсознательная симпатия: Бабич раскрыл, почему Трамп психологически на стороне Путина
07:30Еще немного и ВСУ зиговать начнут: Кочетков о том, кому нужно прекращение огня
07:15Украина приговорила своих солдат к смерти: Анпилогов о военной логике ВСУ
07:00Александр Широкорад: Сейчас России нужно большое наступление и договор с Трампом о федерализации Украины
07:00Дробницкий: если Трамп не собирался сажать всех, кто связан с Украиной, не нужно было лезть
06:30ВС РФ избегают лобового штурма Покровска-Мирнограда: Рожин раскрыл основную задачу армии России
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