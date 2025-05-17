https://ukraina.ru/20250517/1063195903.html

Александр Широкорад: Сейчас России нужно большое наступление и договор с Трампом о федерализации Украины

Александр Широкорад: Сейчас России нужно большое наступление и договор с Трампом о федерализации Украины - 17.05.2025 Украина.ру

Александр Широкорад: Сейчас России нужно большое наступление и договор с Трампом о федерализации Украины

Стамбульский мир может стать победой регионов Украины, а режим Зеленского и унитарная Украина потерпит поражение. И потом через пару лет мы сможем выстраивать культурные и экономические связи с каждым отдельным украинским регионом, считает военный историк, автор книги "Россия и Украина. Когда заговорят пушки" Александр Широкорад

2025-05-17T07:00

2025-05-17T07:00

2025-05-17T07:00

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руГенерал-полковник Андрей Мордвичев, который ранее возглавлял войска Центрального военного округа и группировку "Центр", был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ. Причем наблюдатели отмечают, что сегодняшнее назначение Мордвичева может быть промежуточным этапом на пути к еще более значимой должности.- Александр Борисович, при каких условиях Мордвичев может перенести свой успешный опыт наступательных операций под Красноармейском на всю нашу группировку СВО?- Я полностью поддерживаю это назначение.Любой генерал, который непосредственно находится на СВО, обладает большей информацией о реальной ситуации на местах, чем люди, которые сидят в Москве, даже если у них есть разведывательные возможности как у американской спутниковой группировки. Его сведения отличаются от того, что обычно идет наверх. Он знает, как идут бои и что нужно войскам. Это касается любой армии в любой стране.В целом наши дела на фронте складываются положительно. Но я уверен, что при Мордвичеве наших успехов будет больше.- При этом вместо Мордвичева командовать группировкой "Центр" будет генерал-полковник Валерий Солодчук, при котором был осуществлен разгром ВСУ под Суджей. Означает ли это, что мы будем переносить свои основные усилия на Донбасс?- Вероятность этого достаточно велика. Нам надо окончательно освободить территорию ДНР/ЛНР, чтобы в случае какого-то длительного перемирия или даже мира их не делить. Не говоря уже про Херсон и Запорожье, который все еще находится в руках Украины. В этом смысле освобождение любых территорий сейчас важно. Даже в Сумской области. Что-то сразу останется за Россией, что-то можно будет обменять. А так, чем бы не закончились боевые действия и переговорный процесс, конституционные регионы однозначно будут в составе РФ.- Тем не менее, несмотря на сегодняшние переговоры, Путин продлил нашу оборонную доктрину до 2027 года. Вы все-равно считаете, что перемирие на месяц или на три возможно?- Я не исключаю длительного перемирия, потому что политических проблем, которые мешают установить полноценный мир, очень много. Решить их сразу невозможно. Денацификацию Украины сразу же провести не получится. Даже в случае свержения Зеленского военным путем там никуда не денутся всушники с реваншистскими настроениями. И там в любом случае будет ситуация, напоминающая ситуацию в Веймарской республике, которая закончилась приходом к власти Гитлера.Единственный выход решить эту проблему – это федерализация Украины, о чем мы все говорили еще в 2000х годах.Мы же знаем, что Украина в качестве унитарного государства показала свою несостоятельность. Население Украины крайне неоднородно. Полищуки не имеют ничего общего с одесситами. И если бы Украина стала федерацией, то и денацификация прошла быстрее, и экономические отношения с Европой быстрее восстановились бы.Как это может быть? Украина формально останется единой страной, но у регионов будут очень серьезные полномочия. Например, Киев бы командовал армией, а милиция подчинялась бы руководству областей. Именно по такому принципу создавались многие государства Европы.Повторюсь, Украине, если она хочет сохранится, нужно спокойствие. А его может обеспечить только федерализация.- Если в ходе переговоров нам удастся добиться наших условий политического урегулирования конфликта (база в виде Стамбульских соглашений и "новые" регионы), это сможет запустить процесс федерализации Украины?- Естественно. Это выгодно не только нам, но и США с Европой, поскольку это позволило бы им сохранить лицо. Более того, это позволило бы населению украинских регионов осознать себя победителями.Сейчас тем же жителям Одессы объясняют: "Россия вас бомбит, чтобы расчленить всю Украину". А в случае федерализации по результатам Стамбульских соглашений одесситы будут рассуждать так: "Мы получили свои дополнительные права. Это победа одесситов". То же самое будет касаться Закарпатья: "Федерализация позволит нам спокойно сотрудничать с Венгрией. Мы победители".Короче говоря, Стамбульский мир может стать победой регионов Украины, а режим Зеленского и унитарная Украина потерпит поражение. И потом через пару лет мы сможем выстраивать культурные и экономические связи с каждым отдельным украинским регионом. В этом случае рубцы от войны быстро зарастут.- Каких именно военных результатов мы должны достичь, чтобы киевский режим настолько ослаб и Запад стал более сговорчивым, что противник будет вынужден пойти на этот Стамбульский мир?- Нам нужно решительное наступление на каком-то участке фронта. И во время этого решительного наступления мы должны договариваться с Трампом о федерализации Украины. Нужно объяснить ему как "дважды два – четыре": "Украина – это лоскутное государство. Оно не может быть унитарным. Все территории Украины в границах 1991 года фактически собирались на протяжении столетий и были включены в ее состав в разное время".Во-первых, территория нынешнего Донбасса никогда не входила в состав Гетманства или Речи Посполитой. Это было или Дикое Поле, или территорией Московского государства.Во-вторых, Закарпатье никогда не входило в состав Московского государства или Российской Империи. Только в 1945 году оно вошло в состав СССР. Причем русины Закарпатья просили, чтобы их включили в состав РСФСР, но Сталин включил их в состав Украинской ССР.Американцы многих этих вещей действительно не понимают. И Трампу надо объяснить, что унитарная Украина – это бедствие для всех. Пусть почитает сайт "Миротворец". Там фактически написано, что 70% офицеров СБУ в Крыму (включая полковников и генералов) в 2014 году перешли на сторону России. Киевский режим называет их предателями. Но если у вас 70% "предателей", это означает, что они в принципе не поддерживали это искусственное государство.Все эти вещи надо объяснить Трампу. Но не в смысле справедливости, а в смысле выгоды для США. И если Вашингтон хочет владеть какими-то украинскими активами (недра, заводы, энергетика), то о сотрудничестве ему надо договариваться не с Киевом. Сами американские предприниматели должны договариваться об этом с местными властями каждого отдельного украинского региона.Повторюсь, успехи российского оружия на поле боя и объяснение американцам их собственной выгоды приведут к федерализации Украины.- А если об этом договориться не удастся и война еще будет долгой. Остаются ли еще актуальными ваши идеи, которые вы высказывали еще в 2023 году? Вы тогда говорили о необходимости перманентной мобилизации по примеру дальневосточных дивизий во время битвы под Москвой и о переделке списанных самолетов под большие ударные беспилотники?- Переоборудование самолетов – это не моя идея. Украина переделывала советские разведывательные БПЛА вроде Ту-141 "Стриж" в ударные и успешно их применяла. К сожалению, я не слышал, чтобы мы этим занимались.Сейчас бои идут в поселках степной местности Донбасса. А когда предстоит сражаться за ту же промзону Краматорска, нам потребуются мощные дроны для нанесения ударов по этим укрепленным районам. Для этого вполне подойдут те же Ту-154 или Ту-22, которые уже давно не используются.Если этот БПЛА за один рейс доставит на позиции противника 15 тонн взрывчатки, это развалит как минимум один цех. И это окажет на ВСУ серьезное психологическое воздействие. Если ты видишь, как большой цех, который пять минут назад обороняла рота, мгновенно рухнул, это произведет на тебя страшное впечатление.Так что эта идея остается актуальной.Теперь насчет перманентной мобилизации.Я еще в 2022 году думал, что Северная Корея могла бы оказать нам помощь оружием и боеприпасами, но я не предполагал, что бойцы из КНДР напрямую будут участвовать в сражениях с ВСУ. И если северокорейцы и дальше будут использоваться на СВО, острой необходимости в мобилизации у нас не будет.Хотя, на мой взгляд, она все равно нужна. Мы могли бы провести ограниченную мобилизацию не для отправки людей на фронт, а чтобы они обучались в тылу и заменяли наших контрактников, которые стоят на Кавказе, в Карелии и на Дальнем Востоке, а контрактников направить на СВО.Я считаю, что конфликт вступил в завершающую фазу. Поэтому не думаю, что у них будут проблемы с мотивацией при отправке на фронт. И для вот этого решительного наступления нам бы люди пригодились.

https://ukraina.ru/20250420/1062615365.html

https://ukraina.ru/20250516/1063165768.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, донбасс, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, сво, федерализация, кндр, мобилизация