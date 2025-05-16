https://ukraina.ru/20250516/zadacha-maksimum-voennyy-ekspert-rasskazal-kak-vs-rf-rezhut-logistiku-vsu-v-pokrovske-i-1063169295.html

Задача-максимум: военный эксперт рассказал, как ВС РФ режут логистику ВСУ в Покровске и Константиновке

Задача-максимум: военный эксперт рассказал, как ВС РФ режут логистику ВСУ в Покровске и Константиновке - 16.05.2025 Украина.ру

Задача-максимум: военный эксперт рассказал, как ВС РФ режут логистику ВСУ в Покровске и Константиновке

ВСУ не могут везде выстроить непроницаемую стену дронов. Где-то ее нет, где-то она недостаточно плотная. Это и позволяет ВС РФ регулярно менять направления главного удара и обеспечивать продвижение войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-05-16T05:00

2025-05-16T05:00

2025-05-16T05:00

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По словам эксперта, сейчас ВС РФ производят с двух сторон обширный обхват большой Красноармейской агломерации. Сейчас задача-максимум – перерезать железнодорожную ветку, которая уходит от Покровска (Красноармейск) на север, добавил он.Если помимо уже фактически перерезанного автомобильного шоссе ВС РФ смогут прервать и железнодорожное сообщение, это создаст серьезную угрозу для снабжения ВСУ в Покровске (Красноармейск) и Константиновке, отметил эксперт.В текущей оперативной обстановке основным фактором стали фронтовые дроны: и на радиоканале, и на оптоволокне. Они обеспечивают серьезный контроль серой зоны шириной в 15-20 километров от ЛБС, отметил эксперт.Российские наступающие войска сталкиваются с тем, что ВСУ пытаются изолировать прорвавшиеся подразделения и затруднить им логистику, указал Анпилогов."Надо понимать, что ВСУ не могут везде выстроить эту непроницаемую стену дронов. Где-то ее нет, где-то она недостаточно плотная. Это и позволяет нам регулярно менять направления главного удара и обеспечивать продвижение в виде периодических скачков на разных участках линии соприкосновения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО – в материале "Кирилл Копылов: Европа выдвинула России ультиматум отчаяния, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250515/torgi-na-vostochnom-trakte-zelenskiy---eto-voyna-1063167154.html

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