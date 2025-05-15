Турецкие СМИ сообщили о встрече делегаций и землетрясении. Одну из этих новостей пресса РФ опровергла - 15.05.2025 Украина.ру
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Турецкие СМИ сообщили о встрече делегаций и землетрясении. Одну из этих новостей пресса РФ опровергла
Турецкие СМИ сообщили о встрече делегаций и землетрясении. Одну из этих новостей пресса РФ опровергла - 15.05.2025 Украина.ру
Турецкие СМИ сообщили о встрече делегаций и землетрясении. Одну из этих новостей пресса РФ опровергла
В Стамбуле началась встреча делегаций России и Украины. Об этом сообщает турецкий новостной канал TRT Haber
2025-05-15T16:07
2025-05-15T16:25
новости
стамбул
россия
украина
переговоры
делегации
турция
землетрясение
киев
мария захарова
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Примерно в то же время издание обнародовало информацию о том, что в турецкой Конье произошло землетрясение магнитудой 5,2, подземные толчки ощущались также и в Анкаре.При этом представители российских СМИ (ТАСС, РИА, "Известия", "Звезда"), находящихся на месте встречи делегаций утверждают, что переговоры еще не начались. Журналисты "Звезды" анонсировали, что в ближайшее время ожидается важное заявление от участников российской делегации. Турецкое издание Anadolu параллельно добавило, что в Анкаре завершилась встреча Эрдогана и Зеленского.Накануне украинское радио NV сообщило, что участвовать в переговорах с Россией будет Владимир Зеленский, а также в украинскую делегацию войдут глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава украинского МИД Андрей Сибига.Однако в четверг, 15 мая, непосредственно перед анонсированными переговорами с Москвой Зеленский заявил, что сначала поговорит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а уже потом примет решение, сядет ли лично за стол переговоров. TRT Haber пока не уточнил, присутствует ли главарь киевского режима в составе украинской делегации.В ночь на 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". В нее входят:Владимир Мединский - помощник президента Российской Федерации (глава делегации),Михаил Галузин - заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации,Игорь Костюков - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации,Александр Фомин - заместитель Министра обороны Российской Федерации.Также утвержден состав экспертов: Александр Зорин - первый замначальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Елена Подобреевская - замначальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, Алексей Полищук - директор Второго департамента стран СНГ МИДа России и Виктор Шевцов - заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.Военный эксперт Александр Арутюнов обратил внимание на отсылку к переговорам 2022 года, уточнив, что состав переговорной группы буквально аналогичен Стамбулу-2022."И начаться переговоры должны 15 мая 2025 года - то есть ровно через три года с того момента, как они были сорваны украинской стороной. Тем самым мы демонстрируем всему миру, что наша готовность к миру и компромиссам осталась прежней. А три года смерти и разрушений - вина тех, кто совал переговорный процесс 15 мая 2022 года", - отметил Арутюнов.Американская газета Wall Street Journal (WSJ) в четверг сообщила со ссылкой на украинских чиновников, что на переговорах в Стамбуле Киев готов обсуждать исключительно реализацию возможного 30-дневного прекращения огня. У российской делегации другие намерения, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для журналистов."Мы, конечно, внимательно следим за риторикой Киева, который пытается устраивать шоу вокруг переговоров. Были противоречивые и даже взаимоисключающие заявления с Банковой. Мы же исходим из того, о чем сказал президент Российской Федерации [Владимира Путина]: долгосрочный, прочный мир на историческую перспективу - это наш приоритет. Так настроена российская делегация, которая у нас сейчас находится в Стамбуле", - сказала Захарова.Подробности - в материале WSJ: Киев готов обсуждать только прекращение огня. Захарова: российская делегация настроена иначе.
https://ukraina.ru/20250515/kto-edet-v-stambul-i-chto-eto-znachit-glavnoe-na-utro-15-maya-1063140037.html
https://ukraina.ru/20250515/stambulskiy-adres---ustupka-kievu-zakharova-otvetila-na-vopros-izdaniya-ukrainaru-1063149245.html
стамбул
россия
украина
турция
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новости, стамбул, россия, украина, переговоры, делегации, турция, землетрясение, киев, мария захарова, владимир зеленский, владимир путин, мид
Новости, Стамбул, Россия, Украина, переговоры, делегации, Турция, землетрясение, Киев, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Владимир Путин, МИД

Турецкие СМИ сообщили о встрече делегаций и землетрясении. Одну из этих новостей пресса РФ опровергла

16:07 15.05.2025 (обновлено: 16:25 15.05.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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В Стамбуле началась встреча делегаций России и Украины. Об этом сообщает турецкий новостной канал TRT Haber
Примерно в то же время издание обнародовало информацию о том, что в турецкой Конье произошло землетрясение магнитудой 5,2, подземные толчки ощущались также и в Анкаре.
При этом представители российских СМИ (ТАСС, РИА, "Известия", "Звезда"), находящихся на месте встречи делегаций утверждают, что переговоры еще не начались. Журналисты "Звезды" анонсировали, что в ближайшее время ожидается важное заявление от участников российской делегации. Турецкое издание Anadolu параллельно добавило, что в Анкаре завершилась встреча Эрдогана и Зеленского.
Накануне украинское радио NV сообщило, что участвовать в переговорах с Россией будет Владимир Зеленский, а также в украинскую делегацию войдут глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава украинского МИД Андрей Сибига.
Однако в четверг, 15 мая, непосредственно перед анонсированными переговорами с Москвой Зеленский заявил, что сначала поговорит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а уже потом примет решение, сядет ли лично за стол переговоров. TRT Haber пока не уточнил, присутствует ли главарь киевского режима в составе украинской делегации.
В ночь на 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". В нее входят:
Владимир Мединский - помощник президента Российской Федерации (глава делегации),
Михаил Галузин - заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации,
Игорь Костюков - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации,
Александр Фомин - заместитель Министра обороны Российской Федерации.
Также утвержден состав экспертов: Александр Зорин - первый замначальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Елена Подобреевская - замначальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, Алексей Полищук - директор Второго департамента стран СНГ МИДа России и Виктор Шевцов - заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
09:28
Кто приехал в Стамбул и что это значит. Главное на утро 15 маяВ ночь на 15 мая президент России Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной"
Военный эксперт Александр Арутюнов обратил внимание на отсылку к переговорам 2022 года, уточнив, что состав переговорной группы буквально аналогичен Стамбулу-2022.
"И начаться переговоры должны 15 мая 2025 года - то есть ровно через три года с того момента, как они были сорваны украинской стороной. Тем самым мы демонстрируем всему миру, что наша готовность к миру и компромиссам осталась прежней. А три года смерти и разрушений - вина тех, кто совал переговорный процесс 15 мая 2022 года", - отметил Арутюнов.
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
14:44
Стамбульский адрес - уступка Киеву? Захарова ответила на вопрос издания Украина.руНе является ли возвращение на ту же самую переговорную площадку - в Стамбул, где переговоры-2022 были сорваны украинской стороной, шагом навстречу киевскому режиму? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру на брифинге для журналистов 15 мая ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Американская газета Wall Street Journal (WSJ) в четверг сообщила со ссылкой на украинских чиновников, что на переговорах в Стамбуле Киев готов обсуждать исключительно реализацию возможного 30-дневного прекращения огня. У российской делегации другие намерения, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для журналистов.
"Мы, конечно, внимательно следим за риторикой Киева, который пытается устраивать шоу вокруг переговоров. Были противоречивые и даже взаимоисключающие заявления с Банковой. Мы же исходим из того, о чем сказал президент Российской Федерации [Владимира Путина]: долгосрочный, прочный мир на историческую перспективу - это наш приоритет. Так настроена российская делегация, которая у нас сейчас находится в Стамбуле", - сказала Захарова.
Подробности - в материале WSJ: Киев готов обсуждать только прекращение огня. Захарова: российская делегация настроена иначе.
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НовостиСтамбулРоссияУкраинапереговорыделегацииТурцияземлетрясениеКиевМария ЗахароваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМИД
 
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17:23Зеленский рассказал свою версию инициативы Путина о переговорах в Стамбуле
17:20Золотой дождь в пустыне. Трамп торгует на Ближнем Востоке
17:13Зеленский переговорил с Эрдоганом и упрекнул Россию в "несерьёзности"
16:56Лайка, квир и волгоградский армянин: Украина нашла "зраду" на "Евровидении"
16:07Турецкие СМИ сообщили о встрече делегаций и землетрясении. Одну из этих новостей пресса РФ опровергла
16:00Дмитрий Гусев: ВМС Эстонии подражает каперам Британии, а Европа готовит новый пакет бесполезных санкций
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14:36Зеленский назвал "бутафорской" делегацию РФ. Захарова и Лавров ответили
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