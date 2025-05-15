https://ukraina.ru/20250515/v-stambule-vstretilis-delegatsii-rossii-i-ukrainy-i-nachalos-zemletryasenie---turetskie-smi-1063155194.html

Турецкие СМИ сообщили о встрече делегаций и землетрясении. Одну из этих новостей пресса РФ опровергла

Турецкие СМИ сообщили о встрече делегаций и землетрясении. Одну из этих новостей пресса РФ опровергла - 15.05.2025 Украина.ру

Турецкие СМИ сообщили о встрече делегаций и землетрясении. Одну из этих новостей пресса РФ опровергла

В Стамбуле началась встреча делегаций России и Украины. Об этом сообщает турецкий новостной канал TRT Haber

2025-05-15T16:07

2025-05-15T16:07

2025-05-15T16:25

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мария захарова

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Примерно в то же время издание обнародовало информацию о том, что в турецкой Конье произошло землетрясение магнитудой 5,2, подземные толчки ощущались также и в Анкаре.При этом представители российских СМИ (ТАСС, РИА, "Известия", "Звезда"), находящихся на месте встречи делегаций утверждают, что переговоры еще не начались. Журналисты "Звезды" анонсировали, что в ближайшее время ожидается важное заявление от участников российской делегации. Турецкое издание Anadolu параллельно добавило, что в Анкаре завершилась встреча Эрдогана и Зеленского.Накануне украинское радио NV сообщило, что участвовать в переговорах с Россией будет Владимир Зеленский, а также в украинскую делегацию войдут глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава украинского МИД Андрей Сибига.Однако в четверг, 15 мая, непосредственно перед анонсированными переговорами с Москвой Зеленский заявил, что сначала поговорит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а уже потом примет решение, сядет ли лично за стол переговоров. TRT Haber пока не уточнил, присутствует ли главарь киевского режима в составе украинской делегации.В ночь на 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". В нее входят:Владимир Мединский - помощник президента Российской Федерации (глава делегации),Михаил Галузин - заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации,Игорь Костюков - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации,Александр Фомин - заместитель Министра обороны Российской Федерации.Также утвержден состав экспертов: Александр Зорин - первый замначальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Елена Подобреевская - замначальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, Алексей Полищук - директор Второго департамента стран СНГ МИДа России и Виктор Шевцов - заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.Военный эксперт Александр Арутюнов обратил внимание на отсылку к переговорам 2022 года, уточнив, что состав переговорной группы буквально аналогичен Стамбулу-2022."И начаться переговоры должны 15 мая 2025 года - то есть ровно через три года с того момента, как они были сорваны украинской стороной. Тем самым мы демонстрируем всему миру, что наша готовность к миру и компромиссам осталась прежней. А три года смерти и разрушений - вина тех, кто совал переговорный процесс 15 мая 2022 года", - отметил Арутюнов.Американская газета Wall Street Journal (WSJ) в четверг сообщила со ссылкой на украинских чиновников, что на переговорах в Стамбуле Киев готов обсуждать исключительно реализацию возможного 30-дневного прекращения огня. У российской делегации другие намерения, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для журналистов."Мы, конечно, внимательно следим за риторикой Киева, который пытается устраивать шоу вокруг переговоров. Были противоречивые и даже взаимоисключающие заявления с Банковой. Мы же исходим из того, о чем сказал президент Российской Федерации [Владимира Путина]: долгосрочный, прочный мир на историческую перспективу - это наш приоритет. Так настроена российская делегация, которая у нас сейчас находится в Стамбуле", - сказала Захарова.Подробности - в материале WSJ: Киев готов обсуждать только прекращение огня. Захарова: российская делегация настроена иначе.

https://ukraina.ru/20250515/kto-edet-v-stambul-i-chto-eto-znachit-glavnoe-na-utro-15-maya-1063140037.html

https://ukraina.ru/20250515/stambulskiy-adres---ustupka-kievu-zakharova-otvetila-na-vopros-izdaniya-ukrainaru-1063149245.html

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