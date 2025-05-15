WSJ: Киев готов обсуждать только прекращение огня. Захарова: российская делегация настроена иначе
Американская газета Wall Street Journal (WSJ) в четверг сообщила со ссылкой на украинских чиновников, что на переговорах в Стамбуле Киев готов обсуждать исключительно реализацию возможного 30-дневного прекращения огня. У российской делегации другие намерения, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для журналистов
"Мы, конечно, внимательно следим за риторикой Киева, который пытается устраивать шоу вокруг переговоров. Были противоречивые и даже взаимоисключающие заявления с Банковой. Мы же исходим из того, о чем сказал президент Российской Федерации [Владимира Путина]: долгосрочный, прочный мир на историческую перспективу - это наш приоритет. Так настроена российская делегация, которая у нас сейчас находится в Стамбуле", - сказала Захарова.
Захарова добавила, что пока киевский режим делает вид, что заинтересован в перемирии, он демонстрирует свое истинное лицо в конкретных поступках. И прошедшее 9 мая - очередное тому подтверждение: нацистский режим [Владимира] Зеленского приложил все силы, чтобы не допустить празднования в Украине 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
12:00"Это действительно достоверная информация": Захарова ответила на вопрос о переговорах в СтамбулеСтамбульские переговоры, запланированные на четверг, по ранее озвученной в СМИ информации должны были начаться в 10 утра, однако этого не произошло. Тогда пресса наполнилась противоречивыми данными о том, когда именно начнется встреча и почему она перенесена
Похожее мнение высказали украинские журналисты издания "Страна.ua", предположив, что задача Зеленского и поддерживающей его западной "партии войны" ровно обратная от озвученной - сделать все, чтобы прекращения огня не было.
"Банковая заинтересована продолжать войну, чтобы и далее осваивать огромные военные бюджеты. Однако, так как 100%-ой уверенности в отказе Путина [от прекращения огня] нет, то Зеленский и "партия войны" в Европе предпринимают действия, чтобы вероятность согласия Кремля на перемирие минимизировать и чтобы диалог США и РФ полностью прервался. Отсюда и форма ультиматума, в которой было озвучено предложение о 30-дневном перемирии сегодня, а также нынешние постоянные заявления Зеленского в духе "буду говорить только с Путиным, без Путина никаких переговоров в Стамбуле не будет, Путин меня боится" и т.д. При том, что Путин, заявляя о прямых переговорах, очевидно не имел в виду, что он сам поедет встречаться с Зеленским", - говорится в публикации издания.
О том, как киевский режим устраивает шоу из переговоров, пытаясь выставить Москву в неприглядном свете, и что из этого получается - в материале Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве.
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