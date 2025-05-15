WSJ: Киев готов обсуждать только прекращение огня. Захарова: российская делегация настроена иначе - 15.05.2025 Украина.ру
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WSJ: Киев готов обсуждать только прекращение огня. Захарова: российская делегация настроена иначе
WSJ: Киев готов обсуждать только прекращение огня. Захарова: российская делегация настроена иначе - 15.05.2025 Украина.ру
WSJ: Киев готов обсуждать только прекращение огня. Захарова: российская делегация настроена иначе
Американская газета Wall Street Journal (WSJ) в четверг сообщила со ссылкой на украинских чиновников, что на переговорах в Стамбуле Киев готов обсуждать исключительно реализацию возможного 30-дневного прекращения огня. У российской делегации другие намерения, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для журналистов
2025-05-15T12:33
2025-05-15T12:33
эксклюзив
новости
мария захарова
киев
стамбул
россия
владимир путин
переговоры
украина
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Она поблагодарила тех, кто поддержал инициативу президента России о начале прямых переговоров в Стамбуле, в частности, Китай и Бразилию, которые "последовательно выступают за поиск политико-дипломатических опций урегулирования украинского кризиса".Захарова добавила, что пока киевский режим делает вид, что заинтересован в перемирии, он демонстрирует свое истинное лицо в конкретных поступках. И прошедшее 9 мая - очередное тому подтверждение: нацистский режим [Владимира] Зеленского приложил все силы, чтобы не допустить празднования в Украине 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Ранее журналист с Кипра Алекс Христофору написал в своих соцсетях, что в ответ на предложение Путина сесть за стол переговоров 15 мая Запад устроил цирковое шоу, начав угрожать санкциями и поставками оружия Киеву, если Путин лично не сядет за стол переговоров с Зеленским.Похожее мнение высказали украинские журналисты издания "Страна.ua", предположив, что задача Зеленского и поддерживающей его западной "партии войны" ровно обратная от озвученной - сделать все, чтобы прекращения огня не было."Банковая заинтересована продолжать войну, чтобы и далее осваивать огромные военные бюджеты. Однако, так как 100%-ой уверенности в отказе Путина [от прекращения огня] нет, то Зеленский и "партия войны" в Европе предпринимают действия, чтобы вероятность согласия Кремля на перемирие минимизировать и чтобы диалог США и РФ полностью прервался. Отсюда и форма ультиматума, в которой было озвучено предложение о 30-дневном перемирии сегодня, а также нынешние постоянные заявления Зеленского в духе "буду говорить только с Путиным, без Путина никаких переговоров в Стамбуле не будет, Путин меня боится" и т.д. При том, что Путин, заявляя о прямых переговорах, очевидно не имел в виду, что он сам поедет встречаться с Зеленским", - говорится в публикации издания.О том, как киевский режим устраивает шоу из переговоров, пытаясь выставить Москву в неприглядном свете, и что из этого получается - в материале Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве.
https://ukraina.ru/20250515/eto-deystvitelno-dostovernaya-informatsiya-zakharova-otvetila-na-vopros-o-peregovorakh-v-stambule-1063143186.html
https://ukraina.ru/20250514/mir-zhdet-peregovorov-v-stambule-itogi-14-maya-1063121493.html
киев
стамбул
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, новости, мария захарова, киев, стамбул, россия, владимир путин, переговоры, украина
Эксклюзив, Новости, Мария Захарова, Киев, Стамбул, Россия, Владимир Путин, переговоры, Украина

WSJ: Киев готов обсуждать только прекращение огня. Захарова: российская делегация настроена иначе

12:33 15.05.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Марина
Полякова
автор Украина.ру
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Американская газета Wall Street Journal (WSJ) в четверг сообщила со ссылкой на украинских чиновников, что на переговорах в Стамбуле Киев готов обсуждать исключительно реализацию возможного 30-дневного прекращения огня. У российской делегации другие намерения, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для журналистов
"Мы, конечно, внимательно следим за риторикой Киева, который пытается устраивать шоу вокруг переговоров. Были противоречивые и даже взаимоисключающие заявления с Банковой. Мы же исходим из того, о чем сказал президент Российской Федерации [Владимира Путина]: долгосрочный, прочный мир на историческую перспективу - это наш приоритет. Так настроена российская делегация, которая у нас сейчас находится в Стамбуле", - сказала Захарова.
Она поблагодарила тех, кто поддержал инициативу президента России о начале прямых переговоров в Стамбуле, в частности, Китай и Бразилию, которые "последовательно выступают за поиск политико-дипломатических опций урегулирования украинского кризиса".
Захарова добавила, что пока киевский режим делает вид, что заинтересован в перемирии, он демонстрирует свое истинное лицо в конкретных поступках. И прошедшее 9 мая - очередное тому подтверждение: нацистский режим [Владимира] Зеленского приложил все силы, чтобы не допустить празднования в Украине 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
- РИА Новости, 1920, 15.05.2025
12:00
"Это действительно достоверная информация": Захарова ответила на вопрос о переговорах в СтамбулеСтамбульские переговоры, запланированные на четверг, по ранее озвученной в СМИ информации должны были начаться в 10 утра, однако этого не произошло. Тогда пресса наполнилась противоречивыми данными о том, когда именно начнется встреча и почему она перенесена
Ранее журналист с Кипра Алекс Христофору написал в своих соцсетях, что в ответ на предложение Путина сесть за стол переговоров 15 мая Запад устроил цирковое шоу, начав угрожать санкциями и поставками оружия Киеву, если Путин лично не сядет за стол переговоров с Зеленским.
Похожее мнение высказали украинские журналисты издания "Страна.ua", предположив, что задача Зеленского и поддерживающей его западной "партии войны" ровно обратная от озвученной - сделать все, чтобы прекращения огня не было.
"Банковая заинтересована продолжать войну, чтобы и далее осваивать огромные военные бюджеты. Однако, так как 100%-ой уверенности в отказе Путина [от прекращения огня] нет, то Зеленский и "партия войны" в Европе предпринимают действия, чтобы вероятность согласия Кремля на перемирие минимизировать и чтобы диалог США и РФ полностью прервался. Отсюда и форма ультиматума, в которой было озвучено предложение о 30-дневном перемирии сегодня, а также нынешние постоянные заявления Зеленского в духе "буду говорить только с Путиным, без Путина никаких переговоров в Стамбуле не будет, Путин меня боится" и т.д. При том, что Путин, заявляя о прямых переговорах, очевидно не имел в виду, что он сам поедет встречаться с Зеленским", - говорится в публикации издания.
Вчера, 18:00
Мир ждет переговоров в Стамбуле, ЦБ России напомнил о действительно важном. Итоги 14 мая
О том, как киевский режим устраивает шоу из переговоров, пытаясь выставить Москву в неприглядном свете, и что из этого получается - в материале Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве.
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