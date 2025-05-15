https://ukraina.ru/20250515/wsj-kiev-gotov-obsuzhdat-tolko-prekraschenie-ognya-zakharova-rossiyskaya-delegatsiya-nastroena-inache-1063146216.html

WSJ: Киев готов обсуждать только прекращение огня. Захарова: российская делегация настроена иначе

WSJ: Киев готов обсуждать только прекращение огня. Захарова: российская делегация настроена иначе - 15.05.2025 Украина.ру

WSJ: Киев готов обсуждать только прекращение огня. Захарова: российская делегация настроена иначе

Американская газета Wall Street Journal (WSJ) в четверг сообщила со ссылкой на украинских чиновников, что на переговорах в Стамбуле Киев готов обсуждать исключительно реализацию возможного 30-дневного прекращения огня. У российской делегации другие намерения, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для журналистов

2025-05-15T12:33

2025-05-15T12:33

2025-05-15T12:33

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Она поблагодарила тех, кто поддержал инициативу президента России о начале прямых переговоров в Стамбуле, в частности, Китай и Бразилию, которые "последовательно выступают за поиск политико-дипломатических опций урегулирования украинского кризиса".Захарова добавила, что пока киевский режим делает вид, что заинтересован в перемирии, он демонстрирует свое истинное лицо в конкретных поступках. И прошедшее 9 мая - очередное тому подтверждение: нацистский режим [Владимира] Зеленского приложил все силы, чтобы не допустить празднования в Украине 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Ранее журналист с Кипра Алекс Христофору написал в своих соцсетях, что в ответ на предложение Путина сесть за стол переговоров 15 мая Запад устроил цирковое шоу, начав угрожать санкциями и поставками оружия Киеву, если Путин лично не сядет за стол переговоров с Зеленским.Похожее мнение высказали украинские журналисты издания "Страна.ua", предположив, что задача Зеленского и поддерживающей его западной "партии войны" ровно обратная от озвученной - сделать все, чтобы прекращения огня не было."Банковая заинтересована продолжать войну, чтобы и далее осваивать огромные военные бюджеты. Однако, так как 100%-ой уверенности в отказе Путина [от прекращения огня] нет, то Зеленский и "партия войны" в Европе предпринимают действия, чтобы вероятность согласия Кремля на перемирие минимизировать и чтобы диалог США и РФ полностью прервался. Отсюда и форма ультиматума, в которой было озвучено предложение о 30-дневном перемирии сегодня, а также нынешние постоянные заявления Зеленского в духе "буду говорить только с Путиным, без Путина никаких переговоров в Стамбуле не будет, Путин меня боится" и т.д. При том, что Путин, заявляя о прямых переговорах, очевидно не имел в виду, что он сам поедет встречаться с Зеленским", - говорится в публикации издания.О том, как киевский режим устраивает шоу из переговоров, пытаясь выставить Москву в неприглядном свете, и что из этого получается - в материале Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве.

https://ukraina.ru/20250515/eto-deystvitelno-dostovernaya-informatsiya-zakharova-otvetila-na-vopros-o-peregovorakh-v-stambule-1063143186.html

https://ukraina.ru/20250514/mir-zhdet-peregovorov-v-stambule-itogi-14-maya-1063121493.html

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Анна Черкасова

эксклюзив, новости, мария захарова, киев, стамбул, россия, владимир путин, переговоры, украина