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Зеленский поедет на переговоры в Турцию – СМИ

Зеленский поедет на переговоры в Турцию – СМИ - 15.05.2025 Украина.ру

Зеленский поедет на переговоры в Турцию – СМИ

В состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщило украинское радио NV

2025-05-15T07:30

2025-05-15T07:30

2025-05-15T07:30

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Накануне советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк допустил возможность проведения переговоров РФ и Украины в Турции не на высшем уровне.Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.Подробнее о грядущих переговорах - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.

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новости, турция, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, андрей ермак