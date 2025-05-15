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Зеленский поедет на переговоры в Турцию – СМИ
Зеленский поедет на переговоры в Турцию – СМИ - 15.05.2025 Украина.ру
Зеленский поедет на переговоры в Турцию – СМИ
В состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщило украинское радио NV
2025-05-15T07:30
2025-05-15T07:30
2025-05-15T07:30
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Накануне советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк допустил возможность проведения переговоров РФ и Украины в Турции не на высшем уровне.Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.Подробнее о грядущих переговорах - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, турция, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, андрей ермак
Новости, Турция, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Андрей Ермак
Зеленский поедет на переговоры в Турцию – СМИ
В состав украинской делегации, которая вместе с Владимиром Зеленским отправится в Турцию на переговоры с Россией, войдут глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщило украинское радио NV
Накануне советник Офиса Зеленского Михаил Подоляк допустил возможность проведения переговоров РФ и Украины в Турции не на высшем уровне.
Путин
ранее предложил Украине
возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле
15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Президент США Дональд Трамп
призвал власти в Киеве
немедленно согласиться на предложение Путина. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский
заявил, что будет ждать президента России
в Турции
в четверг.
Подробнее о грядущих переговорах - в материале Татьяны Стоянович США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле на сайте Украина.ру.