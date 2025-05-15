"Это действительно достоверная информация": Захарова ответила на вопрос о переговорах в Стамбуле - 15.05.2025 Украина.ру
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"Это действительно достоверная информация": Захарова ответила на вопрос о переговорах в Стамбуле
"Это действительно достоверная информация": Захарова ответила на вопрос о переговорах в Стамбуле - 15.05.2025 Украина.ру
"Это действительно достоверная информация": Захарова ответила на вопрос о переговорах в Стамбуле
Стамбульские переговоры, запланированные на четверг, по ранее озвученной в СМИ информации должны были начаться в 10 утра, однако этого не произошло. Тогда пресса наполнилась противоречивыми данными о том, когда именно начнется встреча и почему она перенесена
2025-05-15T12:00
2025-05-15T12:00
эксклюзив
новости
мария захарова
россия
стамбул
турция
украина
владимир зеленский
эрдоган
мид
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На этот вопрос на брифинге для журналистов 15 мая ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее стало известно, что российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет украинскую. При этом в ночь на 15 мая французское издание AFP сообщило, что Владимир Зеленский примет решение по переговорам с Москвой только после встречи в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, назначенной на 13.00.При этом ранее украинское радио NV сообщило, что Зеленский будет участвовать в переговорах с Россией, а также в украинскую делегацию войдут глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава украинского МИД Андрей Сибига.В ночь на 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". В нее входят:Владимир Мединский - помощник президента Российской Федерации (глава делегации),Михаил Галузин - заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации,Игорь Костюков - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации,Александр Фомин - заместитель Министра обороны Российской Федерации.Также утвержден состав экспертов: Александр Зорин - первый замначальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Елена Подобреевская - замначальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, Алексей Полищук - директор Второго департамента стран СНГ МИДа России и Виктор Шевцов - заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.Военный эксперт Александр Арутюнов обратил внимание на отсылку к переговорам 2022 года, уточнив, что состав переговорной группы буквально аналогичен Стамбулу-2022."И начаться переговоры должны 15 мая 2025 года - то есть ровно через три года с того момента, как они были сорваны украинской стороной. Тем самым мы демонстрируем всему миру, что наша готовность к миру и компромиссам осталась прежней. А три года смерти и разрушений - вина тех, кто совал переговорный процесс 15 мая 2022 года", - отметил Арутюнов.О том как Украина во главе с Западом пыталась сорвать переговоры-2025, и стоит ли ждать от Запада договороспособности - в материале Успеть за сутки: ЕС достал из рукава "малайзийский туз", или Как мухлевать с чужой колодой.
https://ukraina.ru/20250515/rossiyskaya-delegatsiya-v-stambule-ukrainskaya---v-ankare-afp-soobschil-chto-zelenskiy-esche-razdumyvaet-1063141711.html
https://ukraina.ru/20250515/kto-edet-v-stambul-i-chto-eto-znachit-glavnoe-na-utro-15-maya-1063140037.html
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Анна Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, новости, мария захарова, россия, стамбул, турция, украина, владимир зеленский, эрдоган, мид, украина.ру
Эксклюзив, Новости, Мария Захарова, Россия, Стамбул, Турция, Украина, Владимир Зеленский, Эрдоган, МИД, Украина.ру

"Это действительно достоверная информация": Захарова ответила на вопрос о переговорах в Стамбуле

12:00 15.05.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Марина
Полякова
автор Украина.ру
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Стамбульские переговоры, запланированные на четверг, по ранее озвученной в СМИ информации должны были начаться в 10 утра, однако этого не произошло. Тогда пресса наполнилась противоречивыми данными о том, когда именно начнется встреча и почему она перенесена
На этот вопрос на брифинге для журналистов 15 мая ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наша делегация находится в Стамбуле, ее состав известен, соответствующая информация была опубликована на ресурсах Кремля. Переговоры по инициативе турецкой стороны перенесены на вторую половину дня. Это действительно достоверная информация", - сказала Захарова.
Ранее стало известно, что российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет украинскую. При этом в ночь на 15 мая французское издание AFP сообщило, что Владимир Зеленский примет решение по переговорам с Москвой только после встречи в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, назначенной на 13.00.
При этом ранее украинское радио NV сообщило, что Зеленский будет участвовать в переговорах с Россией, а также в украинскую делегацию войдут глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава украинского МИД Андрей Сибига.
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
10:27
Российская делегация в Стамбуле, украинская - в Анкаре: AFP сообщил, что Зеленский еще раздумываетУкраинская делегация еще не прилетела в Стамбул, представители Киева прибудут только после встречи Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, назначенной на 13.00. Об этом утром 15 мая сообщил телеканал "Звезда", съемочная группа которого находится у у дворца Долмабахче, где должны пройти переговоры России и Украины
В ночь на 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". В нее входят:
Владимир Мединский - помощник президента Российской Федерации (глава делегации),
Михаил Галузин - заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации,
Игорь Костюков - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации,
Александр Фомин - заместитель Министра обороны Российской Федерации.
Также утвержден состав экспертов: Александр Зорин - первый замначальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Елена Подобреевская - замначальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, Алексей Полищук - директор Второго департамента стран СНГ МИДа России и Виктор Шевцов - заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
09:28
Кто приехал в Стамбул и что это значит. Главное на утро 15 маяВ ночь на 15 мая президент России Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной"
Военный эксперт Александр Арутюнов обратил внимание на отсылку к переговорам 2022 года, уточнив, что состав переговорной группы буквально аналогичен Стамбулу-2022.
"И начаться переговоры должны 15 мая 2025 года - то есть ровно через три года с того момента, как они были сорваны украинской стороной. Тем самым мы демонстрируем всему миру, что наша готовность к миру и компромиссам осталась прежней. А три года смерти и разрушений - вина тех, кто совал переговорный процесс 15 мая 2022 года", - отметил Арутюнов.
О том как Украина во главе с Западом пыталась сорвать переговоры-2025, и стоит ли ждать от Запада договороспособности - в материале Успеть за сутки: ЕС достал из рукава "малайзийский туз", или Как мухлевать с чужой колодой.
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