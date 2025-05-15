https://ukraina.ru/20250515/eto-deystvitelno-dostovernaya-informatsiya-zakharova-otvetila-na-vopros-o-peregovorakh-v-stambule-1063143186.html

"Это действительно достоверная информация": Захарова ответила на вопрос о переговорах в Стамбуле

"Это действительно достоверная информация": Захарова ответила на вопрос о переговорах в Стамбуле - 15.05.2025 Украина.ру

"Это действительно достоверная информация": Захарова ответила на вопрос о переговорах в Стамбуле

Стамбульские переговоры, запланированные на четверг, по ранее озвученной в СМИ информации должны были начаться в 10 утра, однако этого не произошло. Тогда пресса наполнилась противоречивыми данными о том, когда именно начнется встреча и почему она перенесена

2025-05-15T12:00

2025-05-15T12:00

2025-05-15T12:00

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На этот вопрос на брифинге для журналистов 15 мая ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее стало известно, что российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет украинскую. При этом в ночь на 15 мая французское издание AFP сообщило, что Владимир Зеленский примет решение по переговорам с Москвой только после встречи в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, назначенной на 13.00.При этом ранее украинское радио NV сообщило, что Зеленский будет участвовать в переговорах с Россией, а также в украинскую делегацию войдут глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава украинского МИД Андрей Сибига.В ночь на 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". В нее входят:Владимир Мединский - помощник президента Российской Федерации (глава делегации),Михаил Галузин - заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации,Игорь Костюков - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации,Александр Фомин - заместитель Министра обороны Российской Федерации.Также утвержден состав экспертов: Александр Зорин - первый замначальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Елена Подобреевская - замначальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, Алексей Полищук - директор Второго департамента стран СНГ МИДа России и Виктор Шевцов - заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.Военный эксперт Александр Арутюнов обратил внимание на отсылку к переговорам 2022 года, уточнив, что состав переговорной группы буквально аналогичен Стамбулу-2022."И начаться переговоры должны 15 мая 2025 года - то есть ровно через три года с того момента, как они были сорваны украинской стороной. Тем самым мы демонстрируем всему миру, что наша готовность к миру и компромиссам осталась прежней. А три года смерти и разрушений - вина тех, кто совал переговорный процесс 15 мая 2022 года", - отметил Арутюнов.О том как Украина во главе с Западом пыталась сорвать переговоры-2025, и стоит ли ждать от Запада договороспособности - в материале Успеть за сутки: ЕС достал из рукава "малайзийский туз", или Как мухлевать с чужой колодой.

https://ukraina.ru/20250515/rossiyskaya-delegatsiya-v-stambule-ukrainskaya---v-ankare-afp-soobschil-chto-zelenskiy-esche-razdumyvaet-1063141711.html

https://ukraina.ru/20250515/kto-edet-v-stambul-i-chto-eto-znachit-glavnoe-na-utro-15-maya-1063140037.html

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