"Это действительно достоверная информация": Захарова ответила на вопрос о переговорах в Стамбуле
Стамбульские переговоры, запланированные на четверг, по ранее озвученной в СМИ информации должны были начаться в 10 утра, однако этого не произошло. Тогда пресса наполнилась противоречивыми данными о том, когда именно начнется встреча и почему она перенесена
На этот вопрос на брифинге для журналистов 15 мая ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наша делегация находится в Стамбуле, ее состав известен, соответствующая информация была опубликована на ресурсах Кремля. Переговоры по инициативе турецкой стороны перенесены на вторую половину дня. Это действительно достоверная информация", - сказала Захарова.
Ранее стало известно, что российская делегация с утра находится в Стамбуле и ждет украинскую. При этом в ночь на 15 мая французское издание AFP сообщило, что Владимир Зеленский примет решение по переговорам с Москвой только после встречи в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, назначенной на 13.00.
При этом ранее украинское радио NV сообщило, что Зеленский будет участвовать в переговорах с Россией, а также в украинскую делегацию войдут глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава украинского МИД Андрей Сибига.
10:27Российская делегация в Стамбуле, украинская - в Анкаре: AFP сообщил, что Зеленский еще раздумываетУкраинская делегация еще не прилетела в Стамбул, представители Киева прибудут только после встречи Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, назначенной на 13.00. Об этом утром 15 мая сообщил телеканал "Звезда", съемочная группа которого находится у у дворца Долмабахче, где должны пройти переговоры России и Украины
В ночь на 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". В нее входят:
Владимир Мединский - помощник президента Российской Федерации (глава делегации),
Михаил Галузин - заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации,
Игорь Костюков - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации,
Александр Фомин - заместитель Министра обороны Российской Федерации.
Также утвержден состав экспертов: Александр Зорин - первый замначальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Елена Подобреевская - замначальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, Алексей Полищук - директор Второго департамента стран СНГ МИДа России и Виктор Шевцов - заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.
Военный эксперт Александр Арутюнов обратил внимание на отсылку к переговорам 2022 года, уточнив, что состав переговорной группы буквально аналогичен Стамбулу-2022.
"И начаться переговоры должны 15 мая 2025 года - то есть ровно через три года с того момента, как они были сорваны украинской стороной. Тем самым мы демонстрируем всему миру, что наша готовность к миру и компромиссам осталась прежней. А три года смерти и разрушений - вина тех, кто совал переговорный процесс 15 мая 2022 года", - отметил Арутюнов.
О том как Украина во главе с Западом пыталась сорвать переговоры-2025, и стоит ли ждать от Запада договороспособности - в материале Успеть за сутки: ЕС достал из рукава "малайзийский туз", или Как мухлевать с чужой колодой.
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