https://ukraina.ru/20250513/uspet-za-sutki-es-dostal-iz-rukava-malayziyskiy-tuz-ili-kak-mukhlevat-s-chuzhoy-kolodoy-1063084440.html
Успеть за сутки: ЕС достал из рукава "малайзийский туз", или Как мухлевать с чужой колодой
Успеть за сутки: ЕС достал из рукава "малайзийский туз", или Как мухлевать с чужой колодой - 13.05.2025 Украина.ру
Успеть за сутки: ЕС достал из рукава "малайзийский туз", или Как мухлевать с чужой колодой
Нидерланды и Австралия потребовали у Международной организации гражданской авиации (ИКАО) "приказать" Москве начать переговоры о потерпевшем в 2014 году крушение в Донбассе лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17. Основание - накануне вечером ИКАО признал Россию виновной в падении борта
2025-05-13T18:42
2025-05-13T18:42
2025-05-13T18:42
эксклюзив
самолет
россия
москва
украина
владимир путин
владимир зеленский
ес
malaysia airlines
украина.ру
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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"Совет Международной организации гражданской авиации в понедельник пришел к выводу, что Российская Федерация несет ответственность за сбитие рейса MH17 и тем самым нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации, известную как Чикагская конвенция (1944 года. - Ред.). Совет ИКАО вынес такое решение по делу, возбужденному Нидерландами и Австралией в 2022 году против Российской Федерации в связи с сбитием рейса MH17 17 июля 2014 года. Совет вынес решение в пользу Нидерландов и Австралии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нидерландского правительства.В тексте также уточняется, что Амстердам и Канберра потребовали от ИКАО "приказать" Москве вступить с ними в переговоры по вопросу о возмещении ущерба.Вопрос, поставленный таким образом - политическая спекуляция, придуманная для того, чтобы заставить Россию признать вину за то, чего она не делала. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.Туз в рукаве или провокация "с душком"В среднем, отмечают специалисты, расследование авиакатастроф длится от полугода до нескольких лет. Окружной суд Гааги признал виновным в катастрофе малайзийского самолета троих россиян в ноябре 2022 года, то есть спустя больше чем восемь лет после крушения борта.Тогда же на Западе обещали рассмотреть и вопрос компенсаций. Однако до вчерашнего дня это так и не было сделано. И тут не нужно быть великим стратегом или предсказателем, чтобы понять, что этого туза специально так долго держали в рукаве, ожидая подходящего момента игры. И он наступил.Основная часть партии началась в минувшую субботу, 10 мая. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече "коалиции желающих". Там они вынесли решение: потребовать от России прекратить боевые действия. Таким образом они хотели припереть Москву к стенке, Мерц прямо так и сказал: "мяч на стороне России".В ночь на воскресенье, 11 мая, глава РФ Владимир Путин выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Украиной, и сделал Киеву конкретное предложение: встретиться в Стамбуле 15 мая. Владимир Зеленский тут же пообещал лично ждать главу РФ в Турции в четверг, однако не уточнил, что власти Турции о своем визите он предупредить "забыл".Следующий ход сделал президент США Дональд Трамп, призвав Киев немедленно согласиться на переговоры с РФ. Его поступок в ЕС и на Украине восприняли как подлое предательство, которое "полностью обнулило выдвинутый [Европой и Киевом] ультиматум Путину".Однако подумав некоторое время, западные лидеры посоветовали Зеленскому всё же принять предложение Путина по переговорам. Неназванный дипломатический источник пояснил журналистам французской газеты Monde, что это решение было продиктовано пониманием: Владимир Зеленский не может позволить себе предстать перед Трампом как "разжигатель войны".После этого Запад, очевидно, взял паузу на то, чтобы обдумать новый ход, о чем мы писали накануне в материале Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве.Краткая история рейса MH17 и расследования крушенияПассажирский самолет Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на контролируемой Киевом части территории ДНР. Погибли граждане десяти государств: 283 пассажира и 15 членов экипажа.Украинские власти незамедлительно обвинили в случившемся ополченцев, а Канберра поддержала Киев еще до начала разбирательств. Дело о крушении расследовала Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. К участию в работе этой группы Россия не допускалась. Москва неоднократно предлагала ИКАО провести полное независимое международное расследование катастрофы, однако была проигнорирована.В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал виновным в катастрофе малазийского самолета Игоря Стрелкова, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Четвертый подсудимый - Олег Пулатов - был оправдан "за отсутствием доказательств".Голландские судьи пришли к выводу, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", запущенной со стороны населенного пункта Первомайское. При этом в документе было указано, что этот зенитно-ракетный комплекс якобы привезли из России в ДНР, а потом вывезли обратно.Доводы российской стороны о том, что "Буки" старого образца были утилизированы Москвой еще до 2011 года, результаты натурного эксперимента экспертов российского концерна "Алмаз-Антея", доказавшего, что стреляли явно из точки южнее, а также факт того, что Украина не закрыла свое воздушное пространство для пассажирских судов в зоне боевых действий, также были проигнорированы судом.Интересно, что в 2021 году судья воспользовался системой уголовного кодекса Нидерландов, предусматривающей возможность исключить документы из досье "по соображениям безопасности участников процесса", даже если обвинение считает их относящимися к делу. А именно - речь шла о показаниях, свидетельствующих, что МН17 технически не мог быть сбит ракетой "Бук", запущенной со стороны населенного пункта Первомайское."Но нас не допустили к расследованию. Затем был проведен фарсовый судебный процесс над четырьмя стрелочниками, которые вообще никакого отношения к этой трагедии не имели. Россию просто поставили в известность - вы должны платить за это и за это. Мы не собираемся этого делать. Мы провели свое расследование, пытались к его результатам привлечь внимание международной общественности, но ясно, что виновный был назначен сразу, я понимаю - еще до того, как произошла трагедия МН-17", - так ранее в интервью изданию Украина.ру прокомментировал ситуацию политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Конилов."Мертвая линия" для ЕСИтак, Путин предложил Зеленскому сесть за стол переговоров в Стамбуле в четверг, 15 мая. Это значит, что дедлайн (от англ. deadline - мертвая линия) "большого брата" главаря киевского режима истекает чуть больше, чем через сутки. За это время, считают многие эксперты, Запад сделает всё возможное, чтобы придумать какие-то новые провокации по дискредитации России и срыву этой встречи таким способом, чтобы выставить крайней Москву.В этом уверен и Ионов, он отметил, что ЕС попытаются по максимуму использовать свои возможности, вплоть до самых неожиданных. Однако результата это не принесет, что хорошо видно на карте СВО. ВС РФ продвигаются всё западнее, и чем дольше киевский режим и его кураторы отказываются признать свою капитуляцию, тем ближе к ним окажутся российские военные.Британский аналитик Александр Меркурис во вторник подтвердил, что Евросоюз действительно не считает сложившуюся ситуацию цугцвангом, планируя придумывать всё новые и новые провокации, чтобы выйти сухими из воды. Однако для России это всегда будет ловушка, ведь, например, как только прекращение огня вступило бы в силу, в тот же момент Москву обвинили бы в нарушениях, что привело бы к увеличению экономического и военного давления на страну."Еще ни в одном конфликте никто не договаривался о прекращении огня до начала переговоров, поскольку это просто прямая дорога к провалу переговоров или заморозке конфликта, в чем Россия совершенно не нуждается", - подчеркнул Меркурис.Пока мы готовили этот материал, в Киеве уже начались "пристрельные" волнения: Зеленский объявил, что не запрещал себе переговоры с Путиным (якобы "это нарратив Кремля") и пообещал ждать лидера РФ."У меня будет встреча с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом в Анкаре 15 мая, мы будем ждать встречи с Путиным. Если Путин не готов прилетать в Анкару, мы с Эрдоганом улетим в Стамбул. Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась", - заявил Зеленский."Читай - "мы "нечаянно" разминемся с Путиным, а может быть, я скажу, что я ждал его с цветами у часов, а он не пришел"", - отреагировал один из пользователей сети.В продолжение темы - Предчувствие новой Бучи. Как Украина умеет срывать переговоры.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, самолет, россия, москва, украина, владимир путин, владимир зеленский, ес, malaysia airlines, украина.ру, крушение, провокация, запад, украина-ес, киев, алексей ионов
"Совет Международной организации гражданской авиации в понедельник пришел к выводу, что Российская Федерация несет ответственность за сбитие рейса MH17 и тем самым нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации, известную как Чикагская конвенция (1944 года. - Ред.). Совет ИКАО вынес такое решение по делу, возбужденному Нидерландами и Австралией в 2022 году против Российской Федерации в связи с сбитием рейса MH17 17 июля 2014 года. Совет вынес решение в пользу Нидерландов и Австралии", -
говорится в сообщении, опубликованном на сайте
нидерландского правительства.
В тексте также уточняется, что Амстердам и Канберра потребовали от ИКАО "приказать" Москве
вступить с ними в переговоры по вопросу о возмещении ущерба.
Вопрос, поставленный таким образом - политическая спекуляция, придуманная для того, чтобы заставить Россию
признать вину за то, чего она не делала. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру
высказал член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов
.
"Я считаю, что мы не должны даже реагировать на это. Достаточно низко, когда западные страны, особенно сейчас Нидерланды, пытаются спекулировать на трагедии. Мы все знаем прекрасно, что рейсы застрахованы, воздушные суда застрахованы, пассажиры застрахованы. И их попытка просто повесить на нас ярлык убийц, это политически ангажированная [провокация] в преддверии переговоров в Стамбуле. Мне очень жаль людей, которые втянуты в эту десятилетнюю историю, и ими сегодня пользуются нечистые на руку европолитики", - отметил Ионов.
Туз в рукаве или провокация "с душком"
В среднем, отмечают специалисты, расследование авиакатастроф длится от полугода до нескольких лет. Окружной суд Гааги
признал виновным в катастрофе малайзийского самолета троих россиян в ноябре 2022 года, то есть спустя больше чем восемь лет после крушения борта.
Тогда же на Западе
обещали рассмотреть и вопрос компенсаций. Однако до вчерашнего дня это так и не было сделано. И тут не нужно быть великим стратегом или предсказателем, чтобы понять, что этого туза специально так долго держали в рукаве, ожидая подходящего момента игры. И он наступил.
Основная часть партии началась в минувшую субботу, 10 мая. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон
, канцлер Германии Фридрих Мерц
, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер
и Дональд Туск
прибыли в Киев для участия во встрече "коалиции желающих". Там они вынесли решение: потребовать от России
прекратить боевые действия. Таким образом они хотели припереть Москву к стенке, Мерц прямо так и сказал: "мяч на стороне России".
В ночь на воскресенье, 11 мая, глава РФ Владимир Путин выступил с заявлением
, в котором подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Украиной, и сделал Киеву конкретное предложение: встретиться в Стамбуле 15 мая. Владимир Зеленский
тут же пообещал лично ждать главу РФ в Турции в четверг
, однако не уточнил, что власти Турции о своем визите он предупредить "забыл".
Следующий ход сделал президент США Дональд Трамп
, призвав Киев немедленно согласиться на переговоры с РФ
. Его поступок в ЕС
и на Украине восприняли как подлое предательство, которое "полностью обнулило выдвинутый [Европой и Киевом] ультиматум Путину".
Однако подумав некоторое время, западные лидеры посоветовали Зеленскому всё же принять предложение Путина по переговорам
. Неназванный дипломатический источник пояснил журналистам французской газеты Monde, что это решение было продиктовано пониманием: Владимир Зеленский не может позволить себе предстать перед Трампом
как "разжигатель войны".
После этого Запад, очевидно, взял паузу на то, чтобы обдумать новый ход, о чем мы писали накануне в материале Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве
.
Краткая история рейса MH17 и расследования крушения
Пассажирский самолет Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines
, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на контролируемой Киевом части территории ДНР. Погибли граждане десяти государств: 283 пассажира и 15 членов экипажа.
Украинские власти незамедлительно обвинили в случившемся ополченцев, а Канберра поддержала Киев еще до начала разбирательств. Дело о крушении расследовала Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли Австралия
, Бельгия
, Малайзия
, Нидерланды
и Украина. К участию в работе этой группы Россия не допускалась. Москва неоднократно предлагала ИКАО провести полное независимое международное расследование катастрофы, однако была проигнорирована.
В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал виновным в катастрофе малазийского самолета Игоря Стрелкова, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Четвертый подсудимый - Олег Пулатов - был оправдан "за отсутствием доказательств".
Голландские судьи пришли к выводу, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", запущенной со стороны населенного пункта Первомайское. При этом в документе было указано, что этот зенитно-ракетный комплекс якобы привезли из России в ДНР, а потом вывезли обратно.
Доводы российской стороны о том, что "Буки" старого образца были утилизированы Москвой еще до 2011 года, результаты натурного эксперимента экспертов российского концерна "Алмаз-Антея", доказавшего, что стреляли явно из точки южнее, а также факт того, что Украина не закрыла свое воздушное пространство для пассажирских судов в зоне боевых действий, также были проигнорированы судом.
Интересно, что в 2021 году судья воспользовался
системой уголовного кодекса Нидерландов, предусматривающей возможность исключить документы из досье "по соображениям безопасности участников процесса", даже если обвинение считает их относящимися к делу. А именно - речь шла о показаниях, свидетельствующих, что МН17 технически не мог быть сбит ракетой "Бук", запущенной со стороны населенного пункта Первомайское.
"Но нас не допустили к расследованию. Затем был проведен фарсовый судебный процесс над четырьмя стрелочниками, которые вообще никакого отношения к этой трагедии не имели. Россию просто поставили в известность - вы должны платить за это и за это. Мы не собираемся этого делать. Мы провели свое расследование, пытались к его результатам привлечь внимание международной общественности, но ясно, что виновный был назначен сразу, я понимаю - еще до того, как произошла трагедия МН-17", - так ранее в интервью изданию Украина.ру прокомментировал ситуацию политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Конилов.
Итак, Путин предложил Зеленскому сесть за стол переговоров в Стамбуле в четверг, 15 мая. Это значит, что дедлайн (от англ. deadline - мертвая линия) "большого брата" главаря киевского режима истекает чуть больше, чем через сутки. За это время, считают многие эксперты, Запад сделает всё возможное, чтобы придумать какие-то новые провокации по дискредитации России и срыву этой встречи таким способом, чтобы выставить крайней Москву.
В этом уверен и Ионов, он отметил, что ЕС попытаются по максимуму использовать свои возможности, вплоть до самых неожиданных. Однако результата это не принесет, что хорошо видно на карте СВО. ВС РФ продвигаются всё западнее, и чем дольше киевский режим и его кураторы отказываются признать свою капитуляцию, тем ближе к ним окажутся российские военные.
"Россия, по сути, войну эту выиграла, и мы идем как победители на эти переговоры, и Запад всячески пытается представить эти переговоры равнозначными, они неравнозначны, Украина проиграла в военном конфликте. Поэтому они могут [затягивать] переговоры год, два, три, но когда наши войска будут стоять в километре от Банковой улицы, тогда они будут уже более сговорчивы", - отметил Ионов.
Британский аналитик Александр Меркурис
во вторник подтвердил
, что Евросоюз действительно не считает сложившуюся ситуацию цугцвангом, планируя придумывать всё новые и новые провокации, чтобы выйти сухими из воды. Однако для России это всегда будет ловушка, ведь, например, как только прекращение огня вступило бы в силу, в тот же момент Москву обвинили бы в нарушениях, что привело бы к увеличению экономического и военного давления на страну.
"Еще ни в одном конфликте никто не договаривался о прекращении огня до начала переговоров, поскольку это просто прямая дорога к провалу переговоров или заморозке конфликта, в чем Россия совершенно не нуждается", - подчеркнул Меркурис.
Пока мы готовили этот материал, в Киеве уже начались "пристрельные" волнения: Зеленский объявил, что не запрещал себе переговоры с Путиным (якобы "это нарратив Кремля") и пообещал ждать лидера РФ.
"У меня будет встреча с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом
в Анкаре
15 мая, мы будем ждать встречи с Путиным. Если Путин не готов прилетать в Анкару, мы с Эрдоганом улетим в Стамбул. Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась", - заявил Зеленский.
"Читай - "мы "нечаянно" разминемся с Путиным, а может быть, я скажу, что я ждал его с цветами у часов, а он не пришел"", - отреагировал один из пользователей сети.