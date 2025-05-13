https://ukraina.ru/20250513/uspet-za-sutki-es-dostal-iz-rukava-malayziyskiy-tuz-ili-kak-mukhlevat-s-chuzhoy-kolodoy-1063084440.html

Успеть за сутки: ЕС достал из рукава "малайзийский туз", или Как мухлевать с чужой колодой

Успеть за сутки: ЕС достал из рукава "малайзийский туз", или Как мухлевать с чужой колодой - 13.05.2025 Украина.ру

Успеть за сутки: ЕС достал из рукава "малайзийский туз", или Как мухлевать с чужой колодой

Нидерланды и Австралия потребовали у Международной организации гражданской авиации (ИКАО) "приказать" Москве начать переговоры о потерпевшем в 2014 году крушение в Донбассе лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17. Основание - накануне вечером ИКАО признал Россию виновной в падении борта

2025-05-13T18:42

2025-05-13T18:42

2025-05-13T18:42

эксклюзив

самолет

россия

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"Совет Международной организации гражданской авиации в понедельник пришел к выводу, что Российская Федерация несет ответственность за сбитие рейса MH17 и тем самым нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации, известную как Чикагская конвенция (1944 года. - Ред.). Совет ИКАО вынес такое решение по делу, возбужденному Нидерландами и Австралией в 2022 году против Российской Федерации в связи с сбитием рейса MH17 17 июля 2014 года. Совет вынес решение в пользу Нидерландов и Австралии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нидерландского правительства.В тексте также уточняется, что Амстердам и Канберра потребовали от ИКАО "приказать" Москве вступить с ними в переговоры по вопросу о возмещении ущерба.Вопрос, поставленный таким образом - политическая спекуляция, придуманная для того, чтобы заставить Россию признать вину за то, чего она не делала. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.Туз в рукаве или провокация "с душком"В среднем, отмечают специалисты, расследование авиакатастроф длится от полугода до нескольких лет. Окружной суд Гааги признал виновным в катастрофе малайзийского самолета троих россиян в ноябре 2022 года, то есть спустя больше чем восемь лет после крушения борта.Тогда же на Западе обещали рассмотреть и вопрос компенсаций. Однако до вчерашнего дня это так и не было сделано. И тут не нужно быть великим стратегом или предсказателем, чтобы понять, что этого туза специально так долго держали в рукаве, ожидая подходящего момента игры. И он наступил.Основная часть партии началась в минувшую субботу, 10 мая. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече "коалиции желающих". Там они вынесли решение: потребовать от России прекратить боевые действия. Таким образом они хотели припереть Москву к стенке, Мерц прямо так и сказал: "мяч на стороне России".В ночь на воскресенье, 11 мая, глава РФ Владимир Путин выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Украиной, и сделал Киеву конкретное предложение: встретиться в Стамбуле 15 мая. Владимир Зеленский тут же пообещал лично ждать главу РФ в Турции в четверг, однако не уточнил, что власти Турции о своем визите он предупредить "забыл".Следующий ход сделал президент США Дональд Трамп, призвав Киев немедленно согласиться на переговоры с РФ. Его поступок в ЕС и на Украине восприняли как подлое предательство, которое "полностью обнулило выдвинутый [Европой и Киевом] ультиматум Путину".Однако подумав некоторое время, западные лидеры посоветовали Зеленскому всё же принять предложение Путина по переговорам. Неназванный дипломатический источник пояснил журналистам французской газеты Monde, что это решение было продиктовано пониманием: Владимир Зеленский не может позволить себе предстать перед Трампом как "разжигатель войны".После этого Запад, очевидно, взял паузу на то, чтобы обдумать новый ход, о чем мы писали накануне в материале Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве.Краткая история рейса MH17 и расследования крушенияПассажирский самолет Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на контролируемой Киевом части территории ДНР. Погибли граждане десяти государств: 283 пассажира и 15 членов экипажа.Украинские власти незамедлительно обвинили в случившемся ополченцев, а Канберра поддержала Киев еще до начала разбирательств. Дело о крушении расследовала Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. К участию в работе этой группы Россия не допускалась. Москва неоднократно предлагала ИКАО провести полное независимое международное расследование катастрофы, однако была проигнорирована.В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал виновным в катастрофе малазийского самолета Игоря Стрелкова, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Четвертый подсудимый - Олег Пулатов - был оправдан "за отсутствием доказательств".Голландские судьи пришли к выводу, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", запущенной со стороны населенного пункта Первомайское. При этом в документе было указано, что этот зенитно-ракетный комплекс якобы привезли из России в ДНР, а потом вывезли обратно.Доводы российской стороны о том, что "Буки" старого образца были утилизированы Москвой еще до 2011 года, результаты натурного эксперимента экспертов российского концерна "Алмаз-Антея", доказавшего, что стреляли явно из точки южнее, а также факт того, что Украина не закрыла свое воздушное пространство для пассажирских судов в зоне боевых действий, также были проигнорированы судом.Интересно, что в 2021 году судья воспользовался системой уголовного кодекса Нидерландов, предусматривающей возможность исключить документы из досье "по соображениям безопасности участников процесса", даже если обвинение считает их относящимися к делу. А именно - речь шла о показаниях, свидетельствующих, что МН17 технически не мог быть сбит ракетой "Бук", запущенной со стороны населенного пункта Первомайское."Но нас не допустили к расследованию. Затем был проведен фарсовый судебный процесс над четырьмя стрелочниками, которые вообще никакого отношения к этой трагедии не имели. Россию просто поставили в известность - вы должны платить за это и за это. Мы не собираемся этого делать. Мы провели свое расследование, пытались к его результатам привлечь внимание международной общественности, но ясно, что виновный был назначен сразу, я понимаю - еще до того, как произошла трагедия МН-17", - так ранее в интервью изданию Украина.ру прокомментировал ситуацию политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Конилов."Мертвая линия" для ЕСИтак, Путин предложил Зеленскому сесть за стол переговоров в Стамбуле в четверг, 15 мая. Это значит, что дедлайн (от англ. deadline - мертвая линия) "большого брата" главаря киевского режима истекает чуть больше, чем через сутки. За это время, считают многие эксперты, Запад сделает всё возможное, чтобы придумать какие-то новые провокации по дискредитации России и срыву этой встречи таким способом, чтобы выставить крайней Москву.В этом уверен и Ионов, он отметил, что ЕС попытаются по максимуму использовать свои возможности, вплоть до самых неожиданных. Однако результата это не принесет, что хорошо видно на карте СВО. ВС РФ продвигаются всё западнее, и чем дольше киевский режим и его кураторы отказываются признать свою капитуляцию, тем ближе к ним окажутся российские военные.Британский аналитик Александр Меркурис во вторник подтвердил, что Евросоюз действительно не считает сложившуюся ситуацию цугцвангом, планируя придумывать всё новые и новые провокации, чтобы выйти сухими из воды. Однако для России это всегда будет ловушка, ведь, например, как только прекращение огня вступило бы в силу, в тот же момент Москву обвинили бы в нарушениях, что привело бы к увеличению экономического и военного давления на страну."Еще ни в одном конфликте никто не договаривался о прекращении огня до начала переговоров, поскольку это просто прямая дорога к провалу переговоров или заморозке конфликта, в чем Россия совершенно не нуждается", - подчеркнул Меркурис.Пока мы готовили этот материал, в Киеве уже начались "пристрельные" волнения: Зеленский объявил, что не запрещал себе переговоры с Путиным (якобы "это нарратив Кремля") и пообещал ждать лидера РФ."У меня будет встреча с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом в Анкаре 15 мая, мы будем ждать встречи с Путиным. Если Путин не готов прилетать в Анкару, мы с Эрдоганом улетим в Стамбул. Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась", - заявил Зеленский."Читай - "мы "нечаянно" разминемся с Путиным, а может быть, я скажу, что я ждал его с цветами у часов, а он не пришел"", - отреагировал один из пользователей сети.В продолжение темы - Предчувствие новой Бучи. Как Украина умеет срывать переговоры.

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