Ультиматум отчаяния. Эксперты Украина.ру о возобновлении переговоров и о том, чего хочет Киев - 14.05.2025 Украина.ру
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Ультиматум отчаяния. Эксперты Украина.ру о возобновлении переговоров и о том, чего хочет Киев
Ультиматум отчаяния. Эксперты Украина.ру о возобновлении переговоров и о том, чего хочет Киев - 14.05.2025 Украина.ру
Ультиматум отчаяния. Эксперты Украина.ру о возобновлении переговоров и о том, чего хочет Киев
Во время переговоров Россия "будет гнуть свою линию", направленную на достижение долгого и прочного мира, который бы не привел к новой войне. При этом Европе и Зеленскому важно остановить продвижение российской армии, если не военным, то дипломатическим путем. Таким мнением поделились с журналистами издания Украина.ру российские эксперты
2025-05-14T04:47
2025-05-14T04:47
украина
россия
стамбул
владимир путин
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В ночь на воскресенье, 11 мая, президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий в четверг, 15 мая."Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны. Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров, и президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган очень многое сделал для их организации. Напомню, что в результате этих переговоров был подготовлен совместный проект документа, и он был парафирован руководителем киевской переговорной группы, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину", — заявил президент России.В ответ Владимир Зеленский стал выдвигать условия, которые в России были названы неприемлемыми. Он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев готов сесть за стол переговоров.Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина. Также он намекнул на то, что раздумывает над тем, чтобы полететь в Стамбул в четверг, на встречу представителей России и Украины."Я полагаю, что там должны присутствовать оба лидера. Я думал о том, чтобы полететь туда. Я не знаю, где я буду в четверг, у меня так много встреч, но я думал о том, чтобы действительно полететь туда. Думаю, такая возможность есть. Не стоит недооценивать эту встречу", — заявил американский лидер.В понедельник, 12 мая, Зеленский заявил о том, что готов к прямым переговорам с российским президентом."Я поддержал президента [США Дональда] Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. Я открыто сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции", — написал Зеленский в своем телеграм-канале.Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан в ходе телефонного разговора уже обсудили вопросы, связанные с возможными переговорами в Стамбуле, сообщило российское дипведомство.Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в интервью порталу Breitbart заявил, что мирное соглашение по Украине невозможно без одобрения президента РФ Владимира Путина."Сделки не будет без одобрения президента Путина", — подчеркнул Уиткофф.Европа и Владимир Зеленский продолжат настаивать на своих условиях переговорного процесса, суть которых сводятся к одному: остановить продвижение ВС РФ и затянуть переговоры, чтобы выиграть время для перевооружения и перегруппировки ВСУ, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.Эксперт обратил внимание на то, что "в ответ на такой лукавый жест" президент России Владимир Путин "сделал мудрый дипломатический ход", заявив о том, что есть конкретная дата и конкретное место для переговоров, которые устранили бы первопричины украинского конфликта.Скориков отметил, что предлагаемые Путиным переговоры в Стамбуле – это продолжение переговоров, которые были в самом начале спецоперации, но "с учетом новых реалий на земле"."Потому что предыдущие переговоры уже подразумевали демилитаризацию Украины и денацификацию ее режима. Понятное дело, что киевская власть, которая за последние три года достигла небывалых высот в плане милитаризации и нацизма на это не пойдет", — констатировал собеседник Украина.ру.Скориков подчеркнул, что во время переговоров Россия "будет гнуть свою линию", направленную на достижение долгого и прочного мира, который бы не привел к новой войне."Что касается США, то я не исключаю, что Трамп, в случае недостижения успеха своей дипломатической миссии по Украине, просто умоет руки и переключится на Ближний восток или "собирание американских земель в Северной Америке", — резюмировал собеседник издания.Мнение Скорикова о стремлении Зеленского затянуть переговоры, чтобы получить время для перевооружения украинской армии поддерживает профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.По словам эксперта, сейчас ВСУ отступают и время играет против украинской армии, чем дольше длится конфликт, тем больше территорий Украина потеряет. Поэтому Зеленскому важно остановить продвижение российской армии, если не военным, то дипломатическим путем, отметил Иванов в беседе с журналистами Украина.ру.По мнению эксперта, на переговорах Зеленскому необходимо показать, что якобы именно он, а не президент Путин хочет мира. Начало переговоров не означает их успешное завершение, но время глава киевского режима постарается выиграть, указал собеседник издания."Сам он и его союзники не считают его нелегитимным, поэтому Зеленский готов идти на все что угодно, лишь бы затянуть переговорный процесс, прикрываясь перемирием, хотя бы на 30 дней", — подчеркнул Иванов.При этом эксперт обратил внимание на важную деталь, что в случае продолжения переговоров Украине придется смириться де-факто с новыми реалиями на земле, то есть — с переходом регионов в состав России. "Но украинское руководство будет искать лазейки оставить де-юре вопрос открытым для себя и своих союзников. В этом смысле Украина может постараться пойти по пути Японии с ее претензиями на "северные территории", — заключил собеседник Украина.ру.По мнению историка и автора книг о Первой мировой войне Кирилла Копылова, в настоящее время противник перешел от лозунгов о "Стратегическом поражении России" к лозунгам "Нам срочно нужно перемирие". "Европа хочет спасти украинскую армию: дать ей время на передышку, а потом попытаться что-то сделать еще. Кая Калас же заявляла, что "фронт должен двигаться на восток", а он почему-то двигается на запад", — иронично отметил Копылов. Что касается различных ультиматумов, то их России выставляли огромное количество еще с 2014 года, указал эксперт. При этом это подавали на Западе следующим образом: "Сейчас к Путину приедет человек и предъявит ему такой ультиматум, что Россия отступит", напомнил собеседник Украина.ру."Ничего это не сработало и не сработает. Зачем нам эти 30-дневные перемирия? Более того, этот переход к ультиматумам показывает слабость позиции Украины и Европы, потому что они истерично требуют перемирия. Хотя сами они думали, что этого должна требовать Россия", — объяснил Копылов.По словам Копылова, европейское "топанье ножками" и требование 30-дневного перемирия, чтобы киевский режим получил время на ремонт техники и пополнение боеприпасами – это не совсем про позицию силы. Это ультиматум отчаяния, который необходим для того, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины, подытожил собеседник издания.Подробнее о возобновлении стамбульских переговоров — в материале Евгении Кондаковой Почему сейчас и почему Стамбул: как Путин переиграл Зеленского и Запад на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250513/uitkoff-perechislil-osnovnye-temy-rossiysko-ukrainskikh-peregovorov-1063078520.html
https://ukraina.ru/20250512/pochemu-seychas-i-pochemu-stambul-kak-putin-pereigral-zelenskogo-i-zapad-1063067699.html
https://ukraina.ru/20250512/ultimatum-zelenskogo-zachem-ukraine-nuzhno-tridtsatidnevnoe-peremirie-1063062857.html
https://ukraina.ru/20250512/peregovory-v-stambule-kak-eto-bylo-togda-i-kak-eto-budet-seychas-1063066502.html
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Ультиматум отчаяния. Эксперты Украина.ру о возобновлении переговоров и о том, чего хочет Киев

04:47 14.05.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле
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Во время переговоров Россия "будет гнуть свою линию", направленную на достижение долгого и прочного мира, который бы не привел к новой войне. При этом Европе и Зеленскому важно остановить продвижение российской армии, если не военным, то дипломатическим путем. Таким мнением поделились с журналистами издания Украина.ру российские эксперты
В ночь на воскресенье, 11 мая, президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий в четверг, 15 мая.
"Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны. Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров, и президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган очень многое сделал для их организации. Напомню, что в результате этих переговоров был подготовлен совместный проект документа, и он был парафирован руководителем киевской переговорной группы, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину", — заявил президент России.
В ответ Владимир Зеленский стал выдвигать условия, которые в России были названы неприемлемыми. Он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев готов сесть за стол переговоров.
Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина. Также он намекнул на то, что раздумывает над тем, чтобы полететь в Стамбул в четверг, на встречу представителей России и Украины.
"Я полагаю, что там должны присутствовать оба лидера. Я думал о том, чтобы полететь туда. Я не знаю, где я буду в четверг, у меня так много встреч, но я думал о том, чтобы действительно полететь туда. Думаю, такая возможность есть. Не стоит недооценивать эту встречу", — заявил американский лидер.
В понедельник, 12 мая, Зеленский заявил о том, что готов к прямым переговорам с российским президентом.
"Я поддержал президента [США Дональда] Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. Я открыто сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции", — написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан в ходе телефонного разговора уже обсудили вопросы, связанные с возможными переговорами в Стамбуле, сообщило российское дипведомство.
Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в интервью порталу Breitbart заявил, что мирное соглашение по Украине невозможно без одобрения президента РФ Владимира Путина.
"Сделки не будет без одобрения президента Путина", — подчеркнул Уиткофф.
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Вчера, 09:12
Уиткофф перечислил основные темы российско-украинских переговоровСпецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью порталу Breitbart заявил, что основными темами на переговорах России и Украины являются вопрос регионов, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), использование Киевом Днепра и выход Украины к Черному морю
Европа и Владимир Зеленский продолжат настаивать на своих условиях переговорного процесса, суть которых сводятся к одному: остановить продвижение ВС РФ и затянуть переговоры, чтобы выиграть время для перевооружения и перегруппировки ВСУ, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.
Эксперт обратил внимание на то, что "в ответ на такой лукавый жест" президент России Владимир Путин "сделал мудрый дипломатический ход", заявив о том, что есть конкретная дата и конкретное место для переговоров, которые устранили бы первопричины украинского конфликта.
Скориков отметил, что предлагаемые Путиным переговоры в Стамбуле – это продолжение переговоров, которые были в самом начале спецоперации, но "с учетом новых реалий на земле".
"Потому что предыдущие переговоры уже подразумевали демилитаризацию Украины и денацификацию ее режима. Понятное дело, что киевская власть, которая за последние три года достигла небывалых высот в плане милитаризации и нацизма на это не пойдет", — констатировал собеседник Украина.ру.
Скориков подчеркнул, что во время переговоров Россия "будет гнуть свою линию", направленную на достижение долгого и прочного мира, который бы не привел к новой войне.
"Что касается США, то я не исключаю, что Трамп, в случае недостижения успеха своей дипломатической миссии по Украине, просто умоет руки и переключится на Ближний восток или "собирание американских земель в Северной Америке", — резюмировал собеседник издания.
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
12 мая, 18:59
Почему сейчас и почему Стамбул: как Путин переиграл Зеленского и ЗападВ истории украинского конфликта открывается новая глава – президент РФ Владимир Путин и его нелегитимный коллега с Украины Владимир Зеленский выразили готовность к прямым переговорам уже в ближайшие дни. Но уровень политического мастерства российского лидера на порядок выше
Мнение Скорикова о стремлении Зеленского затянуть переговоры, чтобы получить время для перевооружения украинской армии поддерживает профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.
По словам эксперта, сейчас ВСУ отступают и время играет против украинской армии, чем дольше длится конфликт, тем больше территорий Украина потеряет. Поэтому Зеленскому важно остановить продвижение российской армии, если не военным, то дипломатическим путем, отметил Иванов в беседе с журналистами Украина.ру.
По мнению эксперта, на переговорах Зеленскому необходимо показать, что якобы именно он, а не президент Путин хочет мира. Начало переговоров не означает их успешное завершение, но время глава киевского режима постарается выиграть, указал собеседник издания.
"Сам он и его союзники не считают его нелегитимным, поэтому Зеленский готов идти на все что угодно, лишь бы затянуть переговорный процесс, прикрываясь перемирием, хотя бы на 30 дней", — подчеркнул Иванов.
При этом эксперт обратил внимание на важную деталь, что в случае продолжения переговоров Украине придется смириться де-факто с новыми реалиями на земле, то есть — с переходом регионов в состав России.
"Но украинское руководство будет искать лазейки оставить де-юре вопрос открытым для себя и своих союзников. В этом смысле Украина может постараться пойти по пути Японии с ее претензиями на "северные территории", — заключил собеседник Украина.ру.
По мнению историка и автора книг о Первой мировой войне Кирилла Копылова, в настоящее время противник перешел от лозунгов о "Стратегическом поражении России" к лозунгам "Нам срочно нужно перемирие".
"Европа хочет спасти украинскую армию: дать ей время на передышку, а потом попытаться что-то сделать еще. Кая Калас же заявляла, что "фронт должен двигаться на восток", а он почему-то двигается на запад", — иронично отметил Копылов.
Что касается различных ультиматумов, то их России выставляли огромное количество еще с 2014 года, указал эксперт. При этом это подавали на Западе следующим образом: "Сейчас к Путину приедет человек и предъявит ему такой ультиматум, что Россия отступит", напомнил собеседник Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 12.05.2025
12 мая, 16:40
Ультиматум Зеленского: зачем Украине нужно тридцатидневное перемириеУкраинские войска более 14 тысяч раз нарушили объявленое президентом РФ Владимиром Путиным перемирие. В Киеве отвергли предложение о трехдневном режиме тишины, но согласны на 30 суток заморозки. Это время в ВСУ планируют потратить на переподготовку
"Ничего это не сработало и не сработает. Зачем нам эти 30-дневные перемирия? Более того, этот переход к ультиматумам показывает слабость позиции Украины и Европы, потому что они истерично требуют перемирия. Хотя сами они думали, что этого должна требовать Россия", — объяснил Копылов.
По словам Копылова, европейское "топанье ножками" и требование 30-дневного перемирия, чтобы киевский режим получил время на ремонт техники и пополнение боеприпасами – это не совсем про позицию силы.
Это ультиматум отчаяния, который необходим для того, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины, подытожил собеседник издания.
Подробнее о возобновлении стамбульских переговоров в материале Евгении Кондаковой Почему сейчас и почему Стамбул: как Путин переиграл Зеленского и Запад на сайте Украина.ру.
Переговоры России и Украины в Стамбуле
12 мая, 17:14
Переговоры в Стамбуле. Как это было тогда и как это будет сейчасЧерез несколько дней в Стамбуле, как три года назад, могут снова состояться прямые переговоры России и Украины. Издание Украина.ру вспоминает, как проходили переговоры в Турции в 2022 году и чем они закончились
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Заголовок открываемого материала
06:00Зеленский объявил европейским лидерам ситуацию SOS: Царев о переговорах в Стамбуле
05:45Позывной "Енисей": Нынешняя война – это война очкариков. Будущие войны – это войны боевых роботов
05:30Александр Каргин о встрече в Стамбуле: Зеленский уничтожает начало переговорного процесса
05:23Призывает к коллективной ответственности русских и переживает за США. Чем занимается Арсений Яценюк
05:13Миллиарды взяток "людоловам" и Telegram, как враг украинской нации. Что обсуждают украинские элиты
05:00Какой Туск, такой и Гливице. Варшава сделала очередной шаг к разрыву дипломатических отношений с Москвой
05:00"Ситуация патовая": Копылов о том, почему расширение фронта обернулось для Киева огромными потерями
04:55Я хочу, чтобы у ветеранов СВО был "красный угол". Захар Прилепин о первом в РФ патриотическом театре
04:47Ультиматум отчаяния. Эксперты Украина.ру о возобновлении переговоров и о том, чего хочет Киев
04:37Подготовка к вывозу ресурсов и "деруссификация" освободителей города. Что происходит в Николаеве
04:30Геннадий Алехин: Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним из-за потерь ВСУ в Курской области
04:26Экономика Украины и война: украинцы поднимают Польшу, а ВПК увеличивает долларовый потенциал
04:00Разгром ВСУ под Суджей: эксперт раскрыл, почему Киев несколько раз менял цели курской авантюры
03:43"Историческое решение". Почему самораспустилась самая известная партия курдов
03:30"Подумаешь, тушенку поставляли": Ищенко объяснил, какую роль сыграл ленд-лиз для победы над Гитлером
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20:30"Флаготык для пиар-перемоги": Копылов раскрыл, зачем Украина вновь пытается атаковать Курскую область
20:28Почему Путин и Трамп ставят на Эрдогана? Гасанов о роли Турции в переговорах и их возможном финале
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