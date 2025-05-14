https://ukraina.ru/20250514/ultimatum-otchayaniya-eksperty-ukrainaru-o-vozobnovlenii-peregovorov-i-o-tom-chego-khochet-kiev--1063089148.html

Ультиматум отчаяния. Эксперты Украина.ру о возобновлении переговоров и о том, чего хочет Киев

Ультиматум отчаяния. Эксперты Украина.ру о возобновлении переговоров и о том, чего хочет Киев - 14.05.2025 Украина.ру

Ультиматум отчаяния. Эксперты Украина.ру о возобновлении переговоров и о том, чего хочет Киев

Во время переговоров Россия "будет гнуть свою линию", направленную на достижение долгого и прочного мира, который бы не привел к новой войне. При этом Европе и Зеленскому важно остановить продвижение российской армии, если не военным, то дипломатическим путем. Таким мнением поделились с журналистами издания Украина.ру российские эксперты

2025-05-14T04:47

2025-05-14T04:47

2025-05-14T04:47

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В ночь на воскресенье, 11 мая, президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле без предварительных условий в четверг, 15 мая."Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны. Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров, и президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган очень многое сделал для их организации. Напомню, что в результате этих переговоров был подготовлен совместный проект документа, и он был парафирован руководителем киевской переговорной группы, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину", — заявил президент России.В ответ Владимир Зеленский стал выдвигать условия, которые в России были названы неприемлемыми. Он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев готов сесть за стол переговоров.Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина. Также он намекнул на то, что раздумывает над тем, чтобы полететь в Стамбул в четверг, на встречу представителей России и Украины."Я полагаю, что там должны присутствовать оба лидера. Я думал о том, чтобы полететь туда. Я не знаю, где я буду в четверг, у меня так много встреч, но я думал о том, чтобы действительно полететь туда. Думаю, такая возможность есть. Не стоит недооценивать эту встречу", — заявил американский лидер.В понедельник, 12 мая, Зеленский заявил о том, что готов к прямым переговорам с российским президентом."Я поддержал президента [США Дональда] Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. Я открыто сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции", — написал Зеленский в своем телеграм-канале.Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан в ходе телефонного разговора уже обсудили вопросы, связанные с возможными переговорами в Стамбуле, сообщило российское дипведомство.Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в интервью порталу Breitbart заявил, что мирное соглашение по Украине невозможно без одобрения президента РФ Владимира Путина."Сделки не будет без одобрения президента Путина", — подчеркнул Уиткофф.Европа и Владимир Зеленский продолжат настаивать на своих условиях переговорного процесса, суть которых сводятся к одному: остановить продвижение ВС РФ и затянуть переговоры, чтобы выиграть время для перевооружения и перегруппировки ВСУ, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.Эксперт обратил внимание на то, что "в ответ на такой лукавый жест" президент России Владимир Путин "сделал мудрый дипломатический ход", заявив о том, что есть конкретная дата и конкретное место для переговоров, которые устранили бы первопричины украинского конфликта.Скориков отметил, что предлагаемые Путиным переговоры в Стамбуле – это продолжение переговоров, которые были в самом начале спецоперации, но "с учетом новых реалий на земле"."Потому что предыдущие переговоры уже подразумевали демилитаризацию Украины и денацификацию ее режима. Понятное дело, что киевская власть, которая за последние три года достигла небывалых высот в плане милитаризации и нацизма на это не пойдет", — констатировал собеседник Украина.ру.Скориков подчеркнул, что во время переговоров Россия "будет гнуть свою линию", направленную на достижение долгого и прочного мира, который бы не привел к новой войне."Что касается США, то я не исключаю, что Трамп, в случае недостижения успеха своей дипломатической миссии по Украине, просто умоет руки и переключится на Ближний восток или "собирание американских земель в Северной Америке", — резюмировал собеседник издания.Мнение Скорикова о стремлении Зеленского затянуть переговоры, чтобы получить время для перевооружения украинской армии поддерживает профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.По словам эксперта, сейчас ВСУ отступают и время играет против украинской армии, чем дольше длится конфликт, тем больше территорий Украина потеряет. Поэтому Зеленскому важно остановить продвижение российской армии, если не военным, то дипломатическим путем, отметил Иванов в беседе с журналистами Украина.ру.По мнению эксперта, на переговорах Зеленскому необходимо показать, что якобы именно он, а не президент Путин хочет мира. Начало переговоров не означает их успешное завершение, но время глава киевского режима постарается выиграть, указал собеседник издания."Сам он и его союзники не считают его нелегитимным, поэтому Зеленский готов идти на все что угодно, лишь бы затянуть переговорный процесс, прикрываясь перемирием, хотя бы на 30 дней", — подчеркнул Иванов.При этом эксперт обратил внимание на важную деталь, что в случае продолжения переговоров Украине придется смириться де-факто с новыми реалиями на земле, то есть — с переходом регионов в состав России. "Но украинское руководство будет искать лазейки оставить де-юре вопрос открытым для себя и своих союзников. В этом смысле Украина может постараться пойти по пути Японии с ее претензиями на "северные территории", — заключил собеседник Украина.ру.По мнению историка и автора книг о Первой мировой войне Кирилла Копылова, в настоящее время противник перешел от лозунгов о "Стратегическом поражении России" к лозунгам "Нам срочно нужно перемирие". "Европа хочет спасти украинскую армию: дать ей время на передышку, а потом попытаться что-то сделать еще. Кая Калас же заявляла, что "фронт должен двигаться на восток", а он почему-то двигается на запад", — иронично отметил Копылов. Что касается различных ультиматумов, то их России выставляли огромное количество еще с 2014 года, указал эксперт. При этом это подавали на Западе следующим образом: "Сейчас к Путину приедет человек и предъявит ему такой ультиматум, что Россия отступит", напомнил собеседник Украина.ру."Ничего это не сработало и не сработает. Зачем нам эти 30-дневные перемирия? Более того, этот переход к ультиматумам показывает слабость позиции Украины и Европы, потому что они истерично требуют перемирия. Хотя сами они думали, что этого должна требовать Россия", — объяснил Копылов.По словам Копылова, европейское "топанье ножками" и требование 30-дневного перемирия, чтобы киевский режим получил время на ремонт техники и пополнение боеприпасами – это не совсем про позицию силы. Это ультиматум отчаяния, который необходим для того, чтобы отсрочить неминуемое поражение Украины, подытожил собеседник издания.Подробнее о возобновлении стамбульских переговоров — в материале Евгении Кондаковой Почему сейчас и почему Стамбул: как Путин переиграл Зеленского и Запад на сайте Украина.ру.

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https://ukraina.ru/20250512/ultimatum-zelenskogo-zachem-ukraine-nuzhno-tridtsatidnevnoe-peremirie-1063062857.html

https://ukraina.ru/20250512/peregovory-v-stambule-kak-eto-bylo-togda-i-kak-eto-budet-seychas-1063066502.html

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